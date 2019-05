Contributo para a luta contra o cancro

O cancro é responsável, em média, por 26% do total de óbitos registados na União Europeia (UE), todos os anos. Os Fundos Europeus avaliam diariamente novos estudos que vão sendo desenvolvidos na área, como forma de poderem apoiar a nível financeiro os trabalhos meritórios.

A doença caracteriza-se pelo crescimento descontrolado de células ‘danificadas’. Ainda assim, é possível evitar mais de 30 % das mortes por doença oncológica. A contribuir para a cura está o diagnóstico precoce, que é cada vez mais frequente graças a programas de rastreio e a terapias adequadas.

A ação da UE em matéria de cancro é vasta. Entre os muitos projetos financiados pela UE, o BRIDGES e B-CAST permitem melhorar as abordagens dos ensaios genéticos utilizados para determinar se uma mulher está mais exposta ao risco de contrair cancro da mama. O ULTRAPLACAD é um outro projeto que desenvolve um dispositivo capaz de detetar sinais precoces de cancro através de simples análises ao sangue.



Os números:

50% de participação de Fundos Europeus na construção do Centro de Saúde de Carnaxide, com duas Unidades de Saúde Familiar, devido ao crescente número de doenças crónicas e ao envelhecimento da população.

376 milhões de euros é o montante total disponibilizado pela UE para financiar mais de 150 projetos sobre a diabetes.

2008 foi o ano em que a UE lançou o Pacto Europeu para a Saúde Mental e Bem-Estar para combater a estatística que aponta para que uma em cada 20 pessoas da UE sofre de depressão.