Bebé com nacionalidade portuguesa retirada de Gaza chega ao Egito

Chegou esta terça-feira ao Egito a bebé de nacionalidade portuguesa cuja família morreu em Gaza enquanto aguardava pelo repatriamento. A informação foi avançada aopor fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.Recorde-se que a mulher e dois dois filhos de Ahmed Ashour, de nacionalidade portuguesa, morreram num bombardeamento israelita no Sul da Faixa de Gaza.A família vivia em Portugal há nove anos, mas, em 2022, o casal e os três filhos regressaram a Gaza. Ahmed voltou a Portugal uma semana antes do início do conflito e no enclave ficaram a mulher e os filhos.