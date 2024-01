Militar do Hamas decapitou soldado israelita, guardou cabeça numa geladaria e colocou-a à venda por 9 mil euros

Adir Tahar, de 19 anos,

Adir Tahar encontrava-se numa base militar próxima da fronteira de Gaza com outros membros da Brigada Golani. Um grupo de combatentes do Hamas lançou granadas na direção do local através de rockets. Com o soldado já morto, um dos militares do grupo islâmico cortou-lhe a cabeça e transportou-a para Gaza.Em dezembro, dois combatentes do Hamas capturados pelas forças israelitas e interrogados pelos serviços de segurança revelaram que um deles colocou à venda a cabeça de Adir Tahar por cerca de 9000 euros, com detalhes sobre a respetiva localização. "Isto é uma barbaridade insana", lamentou o pai.De acordo com os dados mais recentes fornecidos pelas autoridades israelitas, os ataques do Hamas na Faixa de Gaza a 7 de outubro causaram mais de 1200 mortos.