500 elementos do grupo Wagner voltam para a frente de batalha na Ucrânia

Cerca de 500 membros do grupo Wagner foram vistos na frente de batalha na Ucrânia. De acordo com o porta-voz do grupo militar do Leste das Forças Armadas da Ucrânia, Illya Yevlash, citado pela RBC Ukraine, os mercenários estão a renegociar contratos com o Ministério da Defesa russo e a regressar à Ucrânia vindos da Bielorrússia."Confirmamos que os mercenários Wagner estão presentes no território do grupo militar do Leste. Trata-se de membros do Wagner PMC, que se encontravam no território da Bielorrússia. Os seus campos estão atualmente a ser desmantelados nesse país", afirmou Illya Yevlash, revelando que dos oito mil combatentes na Bielorrússia, alguns partiram para operações da Wagner em África, e cerca de 500 partiram para o leste ucraniano para participar em operações de combate "tanto como instrutores e como militares"."No entanto, eles não representarão uma ameaça significativa como antes, porque não têm o seu líder, Prigozhin. Estes indivíduos estão, de facto, entre os mais bem treinados do exército russo, mas não se tornarão um fator de mudança de jogo", afirmou o porta-voz.