O chanceler alemão, Olaf Scholz, está disponível para aplicar novas sanções à Rússia pela invasão à Ucrânia, de modo a garantir a segurança europeia. Depois de lembrar as medidas impostas pela anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas no Donbass, Scholz frisou este domingo que há garantias de segurança que estão a ser discutidas “muito intensamente”, inclusive com os ucranianos.









