Aliado de Putin diz que é tempo de resposta nuclear depois de derrota russa em Lyman

O Kremlin anunciou este sábado que as suas tropas abandonaram a região de Lyman, uma derrota que levou um dos aliados do Presidente russo, Vladimir Putin, a apelar à Rússia para que considere o uso de armas nucleares.A retirada em Lyman aconteceu apenas um dia depois de Putin ter proclamado a anexação de quatro regiões ucranianas, incluindo Donetsk, onde Lyman está localizada, numa cerimónia que foi condenada por Kiev e pelo Ocidente."As tropas russas foram retiradas de Lyman para frentes mais vantajosas", anunciou este sábado Ministério da Defesa russo.O anúncio foi feito horas depois da Ucrânia ter afirmado que as suas tropas estavam dentro da cidade de Lyman e que tinham cercado milhares de soldados russos.Ramzan Kadyrov, o líder da República russa da Chechénia, que se auto intitula "um soldado de Putin", disse que, na sua opinião pessoal, "deveriam ser tomadas medidas mais drásticas, como a declaração da lei marcial nas zonas fronteiriças e a utilização de armas nucleares de baixo rendimento", escreveu Kadyrov na sua página de Telegram.