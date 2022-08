Exportações de cereais em cima da mesa no encontro de hoje entre Guterres, Erdogan e Zelensky em Lviv

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres e Recep Tayyip Erdogan, Presidente da Turquia, vão encontrar-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em Lviv.



Encontro tem como objetivo abordar o tema das exportações de cereais e as preocupações sobre a central nuclear de Zaporíjia. O convite para o encontro surgiu por parte do presidente da Ucrânia, após a primeiro visita de António Guterres à Rússia.







O gabinete do chefe de Estado turco referiu que irá abordar formas de aumentar as exportações de cereais, assim como as medidas que podem ser tomadas para travar a guerra através de meios diplomáticos.



A partir da Universidade de Lviv, António Guterres referiu:"Hoje muitas pessoas pensam que apenas os governos interessam, mas não. Cada vez mais a atribuição da sociedade civil e academia são essenciais para o desenvolvimento das democracias.