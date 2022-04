AO MINUTO: Ucrânia confirma mais de 4000 civis retirados de frentes de guerra este sábado

24 de fevereiro de 2022. O dia que ficará marcado para sempre na memória coletiva como a invasão russa da Ucrânia.



17:46 | 02/04 Mais de quatro mil pessoas foram retiradas de locais que se encontram na linha da frente de guerra este sábado A vice-primeira ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, salientou, citada pela Reuters, que mais de quatro mil pessoas foram retiradas de locais que se encontram na linha da frente de guerra através de corredores humanitários.

17:16 | 02/04 Zelensky acusa soldados russos de deixarem minas deliberadamente no norte da Ucrânia O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou os soldados russos de estarem a colocar minas deliberadamente no norte da Ucrânia à medida que se estão a retirar, avançou a Reuters.



Num discurso divulgado esta sábado, o presidente salientou que "no norte do país, os invasores estão a partir. É lento, mas perceptível", acrescentando que "em alguns locais, estão a ser expulsos com combates e noutros, estão a abandonar as posições em si".



"Eles estão a colocar minas em todo este território", destacou Zelensky. "As casas têm minas, o equipamento tem minas, e até mesmo os corpos das pessoas mortas têm minas", realçou.



De acordo com a Ucrânia, as tropas já retomaram o controlo de mais de 30 cidades e aldeias na região de Kiev desde que a Rússia anunciou esta semana que iria reduzir as operações à volta da capital para se concentrar em batalhas no leste.

16:02 | 02/04 Há registo de explosões nas proximidades da central nuclear de Zaporizhzhia Uma série de explosões foram ouvidas este sábado na cidade ucraniana de Enerhodar, nas proximidades da central nuclear de Zaporizhzhia.



Tanto a cidade como a central, que gera mais de um quinto da electricidade da Ucrânia e é uma das maiores instalações nucleares da Europa, estão sob controlo russo desde 4 de Março, avançou a Al Jazeera.

15:59 | 02/04 Mísseis russos atingiram ferrovia em Dnipropetrovsk Oblast Os mísseis russos atingiram este sábado a ferrovia de oblast Dnipropetrovsk, na Ucrânia, e o tráfego ferroviário ficou interrompido, avançou Valentyn Reznichenko, o governador da cidade situada no distrito de Pavlohrad.



Segundo o Kyiv Independent, as carris e as carruagens ficaram severamente destruídas devido ao ataque.



Os mísseis russos atingiram este sábado a ferrovia de oblast Dnipropetrovsk, na Ucrânia, e o tráfego ferroviário ficou interrompido, avançou Valentyn Reznichenko, o governador da cidade situada no distrito de Pavlohrad. Segundo o Kyiv Independent, as carris e as carruagens ficaram severamente destruídas devido ao ataque.

15:54 | 02/04 Ucrânia acusa Rússia de usar reféns civis como "escudos humanos" O Ministério da Defesa ucraniano acusou, este sábado, a Rússia de raptar civis e usá-los como "escudos humanos" para proteger as suas colunas de equipamento.



O Provedor disse que os soldados russos também estão a utilizar crianças como escudos, avançou a Sky News.

15:11 | 02/04 ONU eleva para 1.325 o número de mortos civis na Ucrânia. 120 são crianças morreram desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, indicou este sábado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, reportando-se apenas aos casos verificados e admitindo poderem ser mais. Pelo menos 1.325 civis, 120 deles crianças,à Ucrânia, indicou este sábado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, reportando-se apenas aos casos verificados e admitindo poderem ser mais.

12:13 | 02/04 Ucrânia diz ter recuperado controlo da cidade de Brovary A Ucrânia disse, este sábado, que voltou a recuperar o controlo da cidade de Brovary que fica a 19 quilómetros a leste da capital, Kiev.



De acordo com o presidente da câmara, "os ocupantes deixaram agora praticamente toda o distrito", citou a Sky News.



11:16 | 02/04 Assessor de Volodymyr Zelensky garante que não haverá "afeganização" da guerra na Ucrânia overno não espera que ocorra uma "afeganização" da guerra com a Rússia ou que esta se torne "longa e exaustiva". Um assessor do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou este sábado que o Gda guerra com a Rússia ou que esta se torne "longa e exaustiva". "Não haverá 'afeganização' e nem um conflito longo e exaustivo pela Federação Russa, como muitos esperam", declarou Podolyak, numa mensagem publicada hoje na rede social Twitter.





11:02 | 02/04 Sobe para 35 o número de mortos no ataque a edifício regional de Mykolaiv O presidente da câmara de Mykolaiv afirmou, este sábado, que subiu para 35 o número de mortos no ataque aéreo russo que atingiu um edifício da administração regional na última terça-feira.



De acordo com o autarca, ainda estão a decorrer operações de salvamento para encontrar sobreviventes no local.

10:38 | 02/04 Lusa Exército ucraniano avança em Kiev e Gostomel com retirada de forças russas continua a avançar nas proximidades de Kiev e do aeroporto de Gostomel com a retirada das forças russas, segundo o último relatório dos serviços secretos do Ministério da Defesa do Reino Unido., anunciou este sábado a Efe. O exercito ucranianoe do aeroporto de Gostomel com a retirada das forças russas, segundo o último relatório dos serviços secretos do Ministério da Defesa do Reino Unido., anunciou este sábado a Efe.

10:36 | 02/04 Papa Francisco está a considerar visitar a Ucrânia considerar visitar Kiev, a capital ucraniana, devido à invasão russa ao país. O Papa Francisco afirmou, este sábado, que está a, a capital ucraniana, devido à invasão russa ao país.



De acordo com a agência Reuters , as declarações do Sumo Pontífice, de 85 anos, foram feitas em Roma, em Itália, antes de embarcar para o seu avião rumo ao arquipélago mediterrânico de Malta para uma visita de dois dias. Reuters

09:41 | 02/04 Ucrânia acusa Rússia de mobilizar tropas para a Transnístria O Estado-Maior General ucraniano revelou, este sábado, que a Rússia está a redistribuir as suas tropas para a Transnístria, na Moldávia, para demonstrar a sua prontidão para atacar a Ucrânia a partir do sudoeste e para potenciais provocações na fronteira, citou o Kyiv Independent.





??General Staff: Russia begins mobilizing troops in Moldova's occupied Transnistria.



09:33 | 02/04 Pelo menos 154 edifícios residenciais em Kiev ficaram destruídos desde o início da guerra na Ucrânia A Câmara Municipal de Kiev anunciou, este sábado, que pelo menos 154 edifícios residenciais ficaram danificados desde o início da guerra.



De acordo com o Kyiv Independent, 20 propriedades privadas, 27 jardins de infância e 44 escolas ficaram parcialmente destruídas na capital ucraniana.

??Kyiv City Council: 154 residential buildings, 20 private estates, 27 kindergartens, 44 schools damaged by Russia's war.



A Câmara Municipal de Kiev anunciou, este sábado, que pelo menos 154 edifícios residenciais ficaram danificados desde o início da guerra. De acordo com o Kyiv Independent, 20 propriedades privadas, 27 jardins de infância e 44 escolas ficaram parcialmente destruídas na capital ucraniana.

08:02 | 02/04 Sete corredores humanitários estão previstos abrir hoje na Ucrânia A vice-primeira-ministra da Ucrânia afirmou, este sábado, que estão previstos sete corredores humanitários para hoje em algumas cidades ucranianas.



Em Mariupol, a retirada de civis vai ser possível apenas por transporte privado. Já na cidade de Berdyansk, estão previstos autocarros, avançou a Reuters.

07:45 | 02/04 Ucrânia continua a avançar contra as forças russas em Kiev Os Serviços Secretos Militares britânicos avançaram, este sábado, que a Ucrânia continua a avançar contra as forças russas nos arredores de Kiev.



"No leste da Ucrânia, as forças ucranianas asseguraram uma rota chave no leste de Kharkiv após fortes combates", acrescentou o ministério, citado pela Reuters.

07:43 | 02/04 Mísseis russos atingem cidades ucranianas de Poltava e Kremenchuk Os mísseis russos atingiram, este sábado, duas cidades no centro da Ucrânia, danificando infraestruturas e edifícios residenciais, avançou o chefe da região de Poltava.



Dmitry Lunin, citado pela Sky News, afirmou que um ataque aéreo atingiu infraestruturas na cidade de Poltava, enquanto que em Kremenchuk houve "muitos ataques" durante a manhã.



Localizada a leste de Kiev, a cidade de Poltava é a capital da região de Poltava e Kremenchuk é uma das suas principais cidades.

07:40 | 02/04 Tropas russas perdem controlo de aeroporto a poucos quilómetros de Kiev A ofensiva russa perdeu o controlo do aeroporto 'chave', à medida que a Ucrânia voltou a ocupar várias aldeias nos arredores de Kiev. O Ministério da Defesa britânico informou, este sábado, que as forças russas retiraram-se do aeroporto de Hostomel.



O aeroporto perto de Kiev tem estado sujeito a fortes combates desde o primeiro dia do conflito, uma vez que o controlo do mesmo terá permitido à Rússia um acesso mais fácil à capital, avançou a Sky News.











07:36 | 02/04 Cruz Vermelha prepara nova tentativa para retirada civis em Mariupol A Cruz Vermelha Internacional prepara outra tentativa para retirar civis da cidade ucraniana de Mariupol este sábado.



Estima-se que cerca de 100 mil pessoas estejam presas na cidade, com escassez de bens alimentares e água.



De recordar que o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) enviou uma equipa na sexta-feira para conduzir cerca de 54 autocarros e outros veículos privados ucranianos para a retirada de civis em Mariupol, o que acabou por não acontecer devido às ofensiva russa que não permitiu a abertura de corredores humanitários na cidade.

23:48 | 01/04 Zelensky diz que sanções contra a Rússia precisam de ser aumentadas O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esta sexta-feira que as sanções impostas pelos Estados Unidos e outros países contra a Rússia pela sua invasão da Ucrânia estão a funcionar e precisam de ser aumentadas, avançou a Reuters.



Numa entrevista à Fox News, Zelensky disse também que gostaria que a China, que não impôs sanções à Rússia, estivesse do lado da Ucrânia.

23:47 | 01/04 Economia russa está "encurralada", avança o Departamento do Tesouro dos EUA Um dirigente do Departamento do Tesouro dos EUA garantiu esta sexta-feira que a economia russa está "encurralada", devido às sanções internacionais , e considerou que a recente revalorização acentuada do rublo não significa grande coisa.

23:43 | 01/04 Comboio de autocarros com residentes em Mariupol chega a Zaporijia Um comboio de autocarros com refugiados ucranianos, incluindo moradores da cidade portuária cercada de Mariupol, no sudeste da Ucrânia , chegou na esta sexta-feira à noite a Zaporijia, território controlado pelo Exército de Kiev.

23:34 | 01/04 Perda 'provável' de combustível e munições em Belgorod pode sobrecarregar as cadeias de abastecimento russas O Ministério da Defesa britânico atualizou a situação do "incêndio" relatado na cidade russa de Belgorod, avançou a Reuters, salientando que a cadeia de abastecimento das tropas russas que cercam Kharkiv pode ser "particularmente afetada".



"Um incêndio destruiu vários tanques de petróleo de um depósito na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira ucraniana. A 30 de março, explosões também foram relatadas num depósito de munições nas proximidades da cidade", destacou.



"A provável perda de combustível e munição desses depósitos provavelmente adicionará tensão adicional de curto prazo às cadeias logísticas já esticadas da Rússia", salientou o Ministério da Defesa.

22:09 | 01/04 Incêndio destrói vários tanques de petróleo num depósito da cidade russa de Belgorod Os serviços secretos militares britânicos disseram que um incêndio destruiu vários tanques de petróleo num depósito da cidade russa de Belgorod, perto da fronteira ucraniana, avançou a Reuters.

22:01 | 01/04 Dezenas de locais históricos, museus e edifícios religiosos ucranianos estão danificados, salientou a UNESCO Pelo menos 53 locais históricos, museus e edifícios religiosos ucranianos foram danificados desde o início da guerra com a Rússia, avançou a UNESCO, citada pela Sky News.



A agência cultural da ONU salientou que esse número provavelmente vai crescer à medida que outros danos forem verificados pelos especialistas.



Atualmente, 29 locais religiosos, 16 edifícios históricos, quatro monumentos e quatro museus foram danificados. Uma dúzia está em Kharkiv, e ainda não se sabe quantos edifícios foram danificados na cidade de Mariupol.

20:53 | 01/04 EUA disponibilizam equipamento à Ucrânia para o caso de a Rússia utilizar armas químicas Os Estados Unidos da América está a disponibilizar equipamento à Ucrânia para o caso de a Rússia utilizar armas químicas ou biológicas, disse a Casa Branca esta sexta-feira, citada pela Reuters, sublinhando que isto não comprometeria a preparação interna sob qualquer forma.



A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, salientou que os abastecimentos estavam a ser disponibilizados, tendo os Estados Unidos e outros países dado um aviso sobre a possibilidade de a Rússia poder utilizar tais armas na Ucrânia e poder estar a planear uma operação de "bandeira falsa" para lançar um ataque.

19:58 | 01/04 Reuters Bulgária expulsa diplomata russo por alegada espionagem O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bulgária afirmou esta sexta-feira ter declarado um diplomata russo "persona non grata" e deu-lhe 72 horas para deixar o país dos Balcãs devido a acusações de espionagem.



O ministério disse ter sido informado pelos procuradores do país de que um diplomata da embaixada russa tinha estado envolvido em atividades de inteligência não regulamentadas.

19:57 | 01/04 Lusa Líder humanitário da ONU irá a Moscovo e Kiev para promover trégua O principal reponsável dos serviços humanitários da Organização das Nações Unidas (ONU), Martin Griffiths, irá este domingo a Moscovo para tentar promover uma trégua na Ucrânia , segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres.

19:54 | 01/04 Odesa atingida por três mísseis e "há vítimas", avançou o governador Três mísseis atingiram uma área residencial perto da cidade ucraniana de Odesa esta sexta-feira, disse o governador local Maksym Marchenko num vídeo online, citado pela Reuters, acrescentando que houve vítimas.



"O inimigo acabou de efetuar um ataque com três mísseis a uma povoação", disse o governador, sem partilhar uma estimativa do número de baixas.

19:09 | 01/04 Reuters Reino Unido e EUA concordar em trabalhar no fim da dependência energética russa A Grã-Bretanha e os Estados Unidos concordaram em trabalhar para acabar com a dependência da energia russa, disse esta sexta-feira a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Liz Truss, na sequência de um telefonema com o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken.



"Concordámos que a pressão sobre a Rússia deve continuar e trabalharemos para eliminar a dependência da energia russa", disse Truss no Twitter.

19:07 | 01/04 Reuters 6266 pessoas foram retiradas de cidades ucranianas através de corredores humanitários esta sexta-feira Um total de 6266 pessoas foram retiradas de cidades ucranianas através de corredores humanitários esta sexta-feira, disse um alto funcionário do governo ucraniano.



Kyrylo Tymoshenko, chefe adjunto do gabinete do presidente, disse numa publicação online que 3071 pessoas tinham abandonado Mariupol.

19:05 | 01/04 Lusa Decreto sobre como pagar gás russo entra em vigor sem perturbar fornecimentos O decreto assinado por Vladimir Putin que estabelece um novo mecanismo para o pagamento de gás russo entrou esta sexta-feira em vigor, sem causar qualquer perturbação nos fornecimentos da Gazprom, segundo fontes russas e europeias.

17:51 | 01/04 Comboio da Cruz Vermelha a caminho de Mariupol teve de voltar para trás Um comboio da Cruz Vermelha que viajava para a cidade portuária ucraniana sitiada de Mariupol para evacuar civis deu meia volta, disse esta sexta-feira o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) com sede em Genebra, afirmando que se tinha tornado impossível prosseguir.



"Uma equipa da Cruz Vermelha (CICV) que estava a caminho de Mariupol esta sexta-feira para facilitar a passagem segura de civis teve de regressar a Zaporizhzhia depois de os preparativos e condições tornarem impossível prosseguir", disse o CICV numa declaração.



O CICV disse no início desta sexta-feira que as equipas estavam a caminho de Mariupol, com um porta-voz a dizer que tinham esperança de que as retiradas de milhares de civis pudessem começar nesse dia.

17:03 | 01/04 Bucha retomada pelas tropas ucranianas O presidente da Câmara de Bucha, uma cidade próxima de Kiev, a capital ucraniana, referiu que a cidade foi reconquistada pela tropas ucranianas.



16:44 | 01/04 Rússia não está a abrir o corredor humanitário em Mariupol como tinha previsto O governador da região de Donetsk salientou que a Rússia não está a cumprir a promessa relativamente à abertura de um corredor humanitário em Mariupol.

14:32 | 01/04 Zelensky e Macron falam ao telemóvel sobre plano de evacuação de Mariupol O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky,



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou ao telefone com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, sobre a criação de corredores humanitários em Mariupol.

13:55 | 01/04 Presidente da Câmara de Mariupol diz que serão necessários pelo menos 9 mil milhões de euros para reconstruir a cidade O presidente da Câmara de Mariupol, Vadym Boychenko, afirmou que serão necessários pelo menos 9 mil milhões de euros para reconstruir as infraestruturas da cidade, fortemente atacada desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro.

12:57 | 01/04 Autarca de Kiev diz que a situação na capital ainda é perigosa O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, alertou que a situação na capital ucraniana ainda é perigosa e aconselhou a população a não regressar no imediato à cidade.











As autoridades ucranianas revelaram esta sexta-feira que já são mais de 17.700 os soldados russos mortos ou feridos devido à guerra.

12:16 | 01/04 Retirada de civis de Mariupol suspensa por falta de condições seguras O Comité Internacional da Cruz Vermelha admitiu que a retirada de civis da cidade de Mariupol, na Ucrânia, pode não acontecer esta sexta-feira, como estava planeado, já que ainda não há garantias de segurança exigidas pelo organismo. O Comité Internacional da Cruz Vermelha admitiu que a retirada de civis da cidade de Mariupol, na Ucrânia, pode não acontecer esta sexta-feira, como estava planeado, já que ainda não há garantias de segurança exigidas pelo organismo. "Ainda há muitas coisas em movimento e nem todos os detalhes garantem em definitivo [que a retirada] aconteça com segurança", avançou o porta-voz do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em Genebra, Ewan Watson, acrescentando que a situação não permite ter certeza se a operação decorrerá hoje. O CICV tinha-se disponibilizado na quinta-feira para liderar as operações de retirada de civis da cidade de Mariupol, que deveriam ter início hoje, tendo, no entanto, imposto a condição de ter garantias de segurança.

12:00 | 01/04 Ucrânia e Rússia retomam esta sexta-feira negociações de paz As negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia voltam a retomar nesta sexta-feira, mas serão feitas através de video-chamada.



A informação foi avançada pelo gabinete presidencial do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

11:48 | 01/04 Diretor da IAEA vai deslocar-se até Chernobyl O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) vai deslocar-ser à central nuclear de Chernobyl "logo que possível", afirmou Rafael Grossi.



"Vou chefiar uma missão de assitência e apoio a Chernobyl o mais rápido possível. Será a primeiro de uma série de missões de segurança e proteção nuclear na Ucrânia", acrescentou.





O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) vai deslocar-ser à central nuclear de Chernobyl "logo que possível", afirmou Rafael Grossi. "Vou chefiar uma missão de assitência e apoio a Chernobyl o mais rápido possível. Será a primeiro de uma série de missões de segurança e proteção nuclear na Ucrânia", acrescentou.

11:07 | 01/04 Cruz Vermelha está a caminho de Mariupol para retirar civis A Cruz Vermelha está a caminho de Mariupol com o objetivo de retirar milhares de pessoas da cidade portuária.



"Temos autorização para avançar e estamos a caminho de Mariupol. Esperamos que a evacuação possa começar hoje", disse a porta-voz Ewan Watson.



A Cruz Vermelha está a caminho de Mariupol com o objetivo de retirar milhares de pessoas da cidade portuária. "Temos autorização para avançar e estamos a caminho de Mariupol. Esperamos que a evacuação possa começar hoje", disse a porta-voz Ewan Watson.

09:14 | 01/04 154 crianças morreram desde o início da invassão russa, afirmam autoridades judicias da Ucrânia As autoridades judiciais da Ucrânia avançaram esta sexta-feira que 153 crianças morreram e 245 ficaram feridas na sequência da invasão russa do país, que se iniciou no dia 24 de fevereiro. As autoridades judiciais da Ucrânia avançaram esta sexta-feira que 153 crianças morreram e 245 ficaram feridas na sequência da invasão russa do país, que se iniciou no dia 24 de fevereiro. "Quase 400 crianças foram afetados (diretamente) na Ucrânia desde o começo da agressão armada da Federação da Rússia, entre os quais 153 foram 'assassinadas' e 245 ficaram feridas", disse a Procuradoria Geral da Ucrânia numa mensagem difundida sexta-feira pela rede social Telegram, citada pela agência Ukronform de Kiev. Segundo a mesma fonte, a maior parte das crianças residiam nas regiões de Kiev, na autoproclamada república de Donetsk e na cidade de Karkov no noroeste e nas regiões norte da Ucrânia particularmente atingidas pelos bombardeamentos russos.

09:06 | 01/04 Austrália anuncia envio de veículos blindados para ajudar Kiev A Austrália anunciou esta sexta-feira que vai enviar veículos blindados Bushmaster para a Ucrânia, um reforço da ajuda a Kiev na guerra contra a Rússia. A Austrália anunciou esta sexta-feira que vai enviar veículos blindados Bushmaster para a Ucrânia, um reforço da ajuda a Kiev na guerra contra a Rússia. O primeiro-ministro australiano não especificou a data ou o número de blindados. "Não estamos apenas a enviar as nossas orações, estamos a enviar as nossas armas, estamos a enviar as nossas munições, estamos a enviar a nossa ajuda humanitária, (...) e vamos enviar os nossos veículos blindados, os nossos Bushmaster também", afirmou Scott Morrison.

08:59 | 01/04 Zelensky demite dois generais por deslealdade O Presidente ucraniano anunciou na quinta-feira à noite a demissão de dois generais por violação do juramento militar de lealdade, com base no estatuto disciplinar das Forças Armadas da Ucrânia. O Presidente ucraniano anunciou na quinta-feira à noite a demissão de dois generais por violação do juramento militar de lealdade, com base no estatuto disciplinar das Forças Armadas da Ucrânia. Volodymyr Zelensky disse que foram demitidos o chefe do principal departamento de Segurança Interna do Serviço de Segurança da Ucrânia, Naumov Andrii Olehovich, e o chefe do gabinete do Serviço de Segurança da Ucrânia na região de Kherson, Krivoruchko Sergii Oleksandrovich. "Agora não tenho tempo para lidar com todos os traidores. Mas pouco a pouco serão todos punidos", garantiu Zelensky, que também agradeceu aos "heróis nacionais" por defenderem o Estado.

08:54 | 01/04 Chernihiv e Kiev continuam a ser bombardeadas apesar das promessas de negociação de paz russas As cidades de Kiev Chernihiv continuam a ser bombardeadas pela Rússia, de acordo com os últimos serviços secretos britânicos, "apesar das promessas russas de reduzir a actividade nestas áreas".



Moscovo prometeu reduzir os ataques aéreos e de mísseis em ambas as áreas no início desta semana, enquanto funcionários ucranianos e russos estavam envolvidos em conversações de paz em Istambul, Turquia.



Noutros locais, as forças ucranianas retomaram as aldeias de Sloboda e Lukashivka, a sul de Chernihiv, e localizadas ao longo de uma das principais rotas de abastecimento entre a cidade e Kyiv, os estados de inteligência de defesa.



08:39 | 01/04 Ucrânia ataca depósito de combustível em Belgorod na Rússia Um depósito de combustível em Belgorod, na Rússia, foi atacado por helicópteros militares ucranianos, confirmou o governador regional da cidade, Vyacheslav Gladkov.







08:13 | 01/04 Sobe para 24 o número de mortos de ataque com míssil em Mykolaiv O número de vítimas mortais pelo ataque com míssil em Mykolaiv subiu para 24, segundo o último balanço dos serviços de emergência ucranianos.



Nas últimas 24h horas foram encontrados mais quatro corpos entre os escombros do desastre.





08:08 | 01/04 Soldados ucranianos recusam-se a aceitar reivindicações russas sobre Kiev Soldados e oficiais que lutam por Kiev não acreditam que as tropas russas tenham desistido da capital, uma vez que estão de guarda no posto de controlo militar ucraniano fora de Kiev.



"Significa que haverá 100 mísseis em vez de 200 mísseis lançados em Kyiv ou outra coisa qualquer?"



Apesar das reivindicações nas conversações de paz de quarta-feira, em que a Rússia disse que iria "reduzir fundamentalmente" as operações militares em Kiev e Cherihiv, as tropas russas atingiram a capital com bombardeamentos de artilharia pesada.

07:22 | 01/04 Rússia bloqueia 45 autocarros de evacuação As tropas russas na Ucrânia bloquearam cerca de 45 autocarros que seriam usados para retirar civis de Mariupol, afirmou o governo ucraniano. Das pessoas que tentaram abandonar a cidade portuária, apenas 631 conseguiram sair em carros particulares. Cerca de uma dúzia de autocarros com ajuda humanitária foram também parados pelas forças russas que tinham saído de Melitopol e que deveriam entrar em Mariupol. As forças russas pararam os autocarros e capturaram 14 toneladas de alimentos e medicamentos, disse a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk, no final de quinta-feira.

00:54 | 01/04 Rússia transfere controlo de Chernobyl para autoridades ucranianas As autoridades ucranianas informaram na quinta-feira à Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) que a antiga central nuclear de Chernobyl está novamente sob controlo da Ucrânia , após a saída das tropas russas que a ocupavam desde 24 de fevereiro.

23:52 | 31/03 Reino Unido diz que Rússia está a redistribuir tropas da Geórgia para a Ucrânia A Rússia está a redistribuir tropas da Geórgia para a Ucrânia de forma a reforçar para reforçar número de elementos na invasão à Ucrânia, avançou a Reuters. A Rússia está a redistribuir tropas da Geórgia para a Ucrânia de forma a reforçar para reforçar número de elementos na invasão à Ucrânia, avançou a Reuters. "Entre 1 200 e 2 000 dessas tropas russas estão a ser reorganizadas em 3x Grupos Táticos do Batalhão", disse o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha.

23:35 | 31/03 EUA anunciam mais sanções contra Moscovo, agora no sector tecnológico Os EUA anunciaram esta quinta-feira mais sanções contra a Federação Russa, desta vez contra o setor tecnológico, incluindo o principal fabricante de semicondutores , para garantir a efetiva aplicação daquelas.

23:30 | 31/03 Pentágono refere que não é claro se o comboio de veículos militares da Rússia para Kiev ainda existe O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, P entágono, disse esta quinta-feira que não é claro se o comboio de veículos militares da Rússia para Kiev ainda existe depois de não ter completado a sua missão, avançou a Reuters.



"Nem sequer sei se ainda existe neste momento. Eles nunca cumpriram realmente a sua missão", destacou o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

23:28 | 31/03 Putin pede impulso da indústria aeronáutica russa em reposta a sanções O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu esta quinta-feira o impulso da indústria de aviação do país na próxima década, para aumentar a frota de companhias aéreas com aviões russos e neutralizar as sanções ocidentais pela invasão da Ucrânia.

23:24 | 31/03 Biden diz que Putin demitiu assessores que ocultaram desempenho militar russo O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta quinta-feira que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, demitiu ou colocou em prisão domiciliária alguns dos assessores que, segundo a inteligência norte-americana, esconderam a realidade sobre a guerra na Ucrânia.

22:40 | 31/03 Um morto e quatro feridos em bombardeamento a caravana humanitária em Chernigiv Pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas num bombardeamento russo a uma caravana humanitária a caminho da cidade ucraniana de Chernigiv, revelou a provedora de Justiça da Ucrânia, Lyudmyla Denisova, citada pela Lusa.

19:48 | 31/03 AIEA prepara-se para enviar uma missão a Chernobyl após retirada das tropas russas O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, disse esta quinta-feira que se está a preparar para enviar uma equipa para missão às instalações de resíduos radioactivos na central nuclear de Chernobyl depois de a Ucrânia a ter informado que as tropas russas que controlavam o local se tinham retirado e que as restantes provavelmente também o fariam.



"A AIEA está em estreitas conversações com as autoridades ucranianas sobre o envio da primeira missão de assistência e apoio da Agência para Chernobyl nos próximos dias", disse a Agência Internacional de Energia Atómica numa declaração, acrescentando que a Ucrânia "presumiu" que as restantes tropas russas se estavam a preparar para partir.

19:40 | 31/03 Rússia anuncia abertura de corredor humanitário em Mariupol esta sexta-feira O Ministério da Defesa russo salientou que vai abrir esta sexta-feira um corredor humanitário de Mariupol para Zaporizhzhia, após pedido da Alemanha e França, avançou a agência noticiosa TASS.

19:26 | 31/03 Forças russas já mataram 148 crianças, dispararam 1 370 mísseis e destruíram 15 aeroportos As forças russas mataram 148 crianças durante os bombardeamentos e ataques aéreos, dispararam 1 370 mísseis e destruíram 15 aeroportos ucranianos desde o início da invasão no dia 24 de Fevereiro, informou esta quinta-feira o Ministério da Defesa da Ucrânia, citado pela Reuters.



18:30 | 31/03 Alemanha não vai pagar o gás à Rússia em rublos O Chanceler alemão Olaf Scholz salientou esta quinta-feira que a Alemanha vai continuar a pagar as entregas de gás russo em euros e dólares, depois do presidente russo Vladimir Putin ter dito que a partir desta sexta-feira os países que compram gás à Rússia deviam começar a pagar em rublos, avançou a Reuters.



Depois de ter verificado com Robert Habeck, o ministro da economia alemão, Scholz referiu que ainda não tinha visto um novo diploma assinado por Putin a exigir o pagamento de gás em rublos.



Scholz reiterou ainda que a Alemanha esperava tornar-se independente das importações russas de petróleo e carvão este ano.



17:52 | 31/03 Moscovo impõe sanções contra líderes de instituições europeias O Governo russo impôs esta quinta-feira sanções contra líderes de instituições europeias , em resposta às medidas punitivas da União Europeia (UE) por causa da invasão russa da Ucrânia.

17:36 | 31/03 Soldados russos que levantaram nuvem de poeira radioativa junto à central nuclear de Chernobyl estão a ser tratados na Bielorrússia Os soldados russos que esta quarta-feira levantaram uma nuvem de poeira radioativa depois de conduzirem veículos blindados sem proteção contra radiações numa zona altamente tóxica chamada "Floresta Vermelha", junto à central nuclear de Chernobyl, ficaram doentes e estão a ser tratados n a Bielorrússia, afirmou um funcionário da agência estatal ucraniana que supervisiona a zona de exclusão.



As duas fontes citadas pela Reuters disseram que os soldados não utilizaram qualquer equipamento anti-radiação. O segundo empregado de Chernobyl disse que isso era "suicida" para os soldados porque a poeira radioativa que inalaram é suscetível de causar danos internos no corpo.

17:26 | 31/03 Há relatos de uma forte explosão no centro de Kiev, avançou o Kyiv Independent Há relatos, de acordo com o Kyiv Independent, de que foi ouvida uma forte explosão no centro de Kiev esta quinta-feira.



17:19 | 31/03 Ucrânia destaca mudanças nas frentes de batalha De acordo com um porta-voz do Ministério do Interior ucraniano, citado pela Reuters esta quinta-feira, a cidade de Mariupol e um "corredor" entre duas cidades orientais, Izyum e Volnovakha, estão a tornar-se as principais frentes de batalha na Ucrânia.



"(Rússia) está a retirar forças na região de Kiev mas é demasiado cedo para dizer que o mesmo está a acontecer na região de Chernihiv", disse Vadym Denysenko.



A Rússia disse na terça-feira que iria reduzir as operações na região de Kyiv e Chernihiv. O chefe da NATO disse na quinta-feira que se tratava de um reagrupamento e não de uma retirada.

16:31 | 31/03 Reino Unido vai enviar artilharia de maior alcance e mais armas antiaéreas para a Ucrânia O ministro da defesa do Reino Unido, Ben Wallace, disse que acordou com os Aliados que vai ser enviada mais ajuda para a Ucrânia, que inclui artilharia de maior alcance e mais armas antiaéreas, segundo a Reuters.

O ministro da defesa do Reino Unido, Ben Wallace, disse que acordou com os Aliados que vai ser enviada mais ajuda para a Ucrânia, que inclui artilharia de maior alcance e mais armas antiaéreas, segundo a Reuters. Após uma conferência com 35 países parceiros para mobilizar mais ajuda letal, Wallace adiantou que a Ucrânia receberá "mais ajuda letal" como resultado dos compromissos de hoje, e que "vários países apresentaram-se com novas ideias ou mesmo mais promessas de dinheiro". Segundo Wallace, a Ucrânia precisa de artilharia de longo alcance para contra-atacar os ataques de artilharia russos, mais munições, equipamentos para defender o litoral no sul do país, veículos blindados "não necessariamente tanques", e mais armamento antiaéreo.

16:16 | 31/03 Ofensiva russa está a abandonar Chernobyl e Slavutych, segundo a Energoatom



A ofensiva russa está a abandonar a central nuclear de Chornobyl, assim como a cidade de Slavutych, no norte da Ucrânia , de acordo com a Empresa Nacional de Geração de Energia Nuclear da Ucrânia (Energoatom). A empresa nuclear estatal da Ucrânia disse que os russos seguiram para o norte, para as fronteiras ucranianas com a Bielorrússia, em duas colunas, mas alguns ainda permanecem no local da central nuclear.

16:08 | 31/03 Principais confrontos na Ucrânia estão a mover-se para o leste, Mariupol e entre Izyum e Volnovakha De acordo com um conselheiro do ministério interior da Ucrânia, os principais conflitos vão centrar-se agora no leste do país, em Mariupol e entre Izyum e Volnovakha.

16:06 | 31/03 Guerra já fez pelo menos 1232 mortos e 1935 feridos civis, diz ONU Alto Comissariado da ONU acredita que estes dados sobre as vítimas civis estão, contudo, muito aquém dos números reais.

13:05 | 31/03 Base militar de Dnipro é atingida por ataque militar russo De acordo com o governador da região de Dnipro, Valentyn Reznichenko, duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas num ataque à base militar de Dnipro, na manhã desta quarta-feira.

12:08 | 31/03 Primeiro-ministro norueguês falou com Putin esta quinta-feira O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Stoere esteve uma hora em conversa com o presidente russo, na qual discutiram a invasão na Ucrânia.



"Pedi ao presidente que pusesse urgentemente fim à guerra na Ucrânia, retire as tropas russas e assegure o acesso humanitário", disse Jonas Gahr Stoere.

A pocuradora geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, disse que em conjunto com a sua equipa já reuniu 2 500 provas de crimes contra a Rússia, tendo identificado centenas de suspeitos.

11:05 | 31/03 Ucrânia diz que já morreram 148 crianças desde o início da invasão russa A procuradora geral da Ucrânia, Iryna Venediktova anunciou nesta quinta-feira, a morte de 148 crianças desde o início da guerra na Ucrânia, sendo que 232 ficaram feridas.



A procuradora geral da Ucrânia, Iryna Venediktova anunciou nesta quinta-feira, a morte de 148 crianças desde o início da guerra na Ucrânia, sendo que 232 ficaram feridas.

10:34 | 31/03 Bombardeamento continua em Donetsk O governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, afirmou nesta quinta-feira que a região continua a ser bombardeada pelas tropas russas.

10:29 | 31/03 Presidente Ucraniano insiste ao parlamento holândes a suspender todo o comércio com a Rússia O Presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky pediu esta quinta-feira ao parlamento holandês ajuda na recontrução da cidade ucraniana e armas, insitindo que suspenda todo o comércio com a Rússia.







09:42 | 31/03 Número de mortes em ataque com míssil a prédio em Mykolaiv sobe para 16 Segundo o último balanço dos serviços de emergência ucranianos, são já 16 o número de mortos do ataque com míssil a um edifício em Mykolaiv.



Foram retirados 15 corpos sem vida dos escombros, enquanto uma pessoa morreu no hospital devido à gravidade dos ferimentos.







09:29 | 31/03 Turquia admite reunião entre diplomacia ucraniana e russa Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, e o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, podem vir a encontrar-se "dentro de uma ou duas semanas", disse esta quinta-feira o chefe da diplomacia da Turquia, Meylut Cavusoglu. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, e o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, podem vir a encontrar-se "dentro de uma ou duas semanas", disse esta quinta-feira o chefe da diplomacia da Turquia, Meylut Cavusoglu. "Pode vir a ser marcada uma reunião ao mais alto nível, pelo menos ao nível de ministro, dentro de uma semana ou duas", disse Meylut Cavusoglu. Numa entrevista a uma televisão turca, o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Ancara disse ainda que é "impossível indicar uma data ou local da próxima reunião.

08:40 | 31/03 Chernihiv continua sob bombardeamento, afirma o Reino Unido O Ministério da Defesa do Reino Unido garante que Chernihiv continua a ser alvo de bombardeamentos e ataques com mísseis.



Em relação a Mariupol os combates também continuam, mas as forças ucraninas mantêm o controlo da cidade.



08:21 | 31/03 Kiev envia 45 autocarros para retirar civis de Mariupol Kiev vai enviar 45 autocarros para retirar civis de Mariupol, uma cidade situada no sudeste da Ucrânia, para onde Moscovo anunciou uma trégua, disse esta quinta-feira a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Verechtchuk. Kiev vai enviar 45 autocarros para retirar civis de Mariupol, uma cidade situada no sudeste da Ucrânia, para onde Moscovo anunciou uma trégua, disse esta quinta-feira a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Verechtchuk. "Ontem [quarta-feira] à noite fomos informados pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha que a Rússia estava pronta para abrir o acesso dos corredores humanitários de Mariupol" à cidade de Zaporozhie via Berdiansk, disse, num vídeo publicado na plataforma de mensagens Telegram. "Para o corredor de Mariupol estamos a enviar 45 autocarros", acrescentou.

07:58 | 31/03 Reino Unido acredita que haja duros conflitos em Kiev nos próximos dias O Ministério da Defesa britânico disse que se a tropas russas continuarem a sua ofensiva na Ucrânia, haverá conflitos duros e pesados nos próximos dias em Kiev.



"As forças russas continuam a manter posições a leste e oste de Kiev, apesar da retirada de um número limitado de unidades. É provável que nos próximos dias ocorram fortes combates nos subúrbios da cidade" acrescentou o Ministério da Defesa.



07:26 | 31/03 Metade dos refugiados da Ucrânia são crianças, diz a Unicef As crianças constituem agora metade do número de refugiados que fugiram da guerra na Ucrânia, afirmou a Unicef.



"A situação dentro da Ucrânia é uma espiral", disse a diretora executiva da Unicef, Catherine Russell.



Acrescentando: "Como o número de crianças que fogem das suas casas continua a aumentar, devemos lembrar que cada uma delas precisa de proteção, educação e segurança".

07:17 | 31/03 Ucrânia recupera o controlo de 3 aldeias aos soldados russos Os militares ucranianos conseguiram o controlo de um agrupamento de três aldeias no sudeste de Orlove, Zahradivka e Kochubeyivka , afirmou o jornal The Kyiv Independent.





00:29 | 31/03 Lavrov considera "avanço positivo" negociações com autoridades ucranianas O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, considerou esta quarta-feira um "avanço positivo" as negociações com a Ucrânia em Istambul (Turquia), nas quais Kiev apresentou propostas para a solução do conflito que atendem às principais exigências do Kremlin

00:29 | 31/03 Volodymyr Zelensky discursa perante o Congresso espanhol a 5 de abril O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai discursar, por videoconferência, no Congresso de Espanha a 5 de abril , revelou a presidente da câmara baixa do parlamento, Meritxell Batet.

23:58 | 30/03 Autoridades ucranianas acusam russos de lançar bombas de fósforo em Marinka As autoridades ucranianas acusaram esta quarta-feira as forças russas de lançar bombas de fósforo durante o dia na pequena cidade de Marinka , localizada no leste da Ucrânia, tendo sido contabilizados cerca de 12 de incêndios.

23:28 | 30/03 Rússia e Ucrânia retomam negociações de paz a 1 de Abril A Rússia e a Ucrânia vão retomar as conversações de paz online no dia 1 de Abril, disse esta quarta-feira o diplomata ucraniano David Arakhamia numa públicação online, avançou a Reuters.



De acordo com David Arakhamia, a Ucrânia tinha proposto que os dois líderes dos países se voltassem a reunir, mas a Rússia respondeu a dizer que era necessário fazer mais trabalho sobre um esboço de um Tratado.



A última ronda de negociações realizou-se esta quarta-feira na Turquia.

23:23 | 30/03 Zelensky não acredita nas "frases bonitas" da Rússia sobre desescalada militar O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta quarta-feira q ue não acredita em nenhuma "frase bonita" por parte da Rússia sobre uma desescalada militar e assegurou que o seu Exército preparado para novos confrontos no leste do país.

22:15 | 30/03 Ciberataque às forças militares ucranianas afetou utilizadores em toda a Europa Um ciberataque direcionado a uma rede de satélites usada pelo governo e agências militares da Ucrânia, logo após o início da invasão russa, também afetou dezenas de milhares de utilizadores de Internet em toda a Europa , foi esta quarta-feira divulgado.

22:01 | 30/03 Espião inglês revela que russos recusaram ordens e abateram acidentalmente o próprio helicóptero Uns soldados russos na Ucrânia recusaram ordens, abatendo acidentalmente o próprio helicóptero, avançou a Sky News, que cita um espião britânico. Além disso, sabotaram o seu próprio kit.



O espião Jeremy Fleming, da s ede de comunicações responsável por fornecer inteligência de sinais e garantia de informações ao governo e às forças armadas do Reino Unido , a GCHQ, considerou que cada vez mais parece que o Presidente russo Vladimir Putin "julgou mal a situação" na Ucrânia.

21:36 | 30/03 EUA analisam aumento das sanções impostas à Rússia Os Estados Unidos da América estão a analisar opções para expandir as sanções impostas à Rússia , avançou a Reuters.

21:11 | 30/03 Pentágono assegura que forças russas estão a retirar-se da central nuclear de Chernobil As forças russas , avançou a agência noticiosas AFP, que cita um diplomata da sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono.



De acordo com Joseph Haboush, as tropas russas estão "a afastar-se" das instalações e estão a ir para a Bielorrússia.

The Pentagon assessed that Russian forces are “walking away” from the Chernobyl facility and going into #Belarus: US defense official — Joseph Haboush (@jhaboush) March 30, 2022 As forças russas estão a começar a retirar-se da central nuclear de Chernobil

Um míssil russo destruiu depósito de petróleo na cidade ucraniana de Dnipro, sem relato de vítimas, avançou o Chefe do Conselho Regional.

20:30 | 30/03 Hackers russos tentaram ataque à rede da NATO e das forças armadas em alguns países da Europa de Leste Os hackers russos tentaram atacar as redes da NATO e das forças armadas de alguns países da Europa de Leste, disse o Grupo de Análise de Ameaças do Google num relatório publicado esta quarta-feira, citado pela Reuters.



De acordo com a agência noticiosa, o relatório não dizia quais tinham sido os ramos das forças armadas em questão no que o Google descreveu como uma "campanha de phishing de credenciais" lançadas por um grupo russo chamado Coldriver, ou Callisto.

20:29 | 30/03 Dois milhões de crianças fugiram da Ucrânia devido à guerra Dois milhões de crianças tiveram de fugir da Ucrânia em busca de segurança noutros países e mais de 2,5 milhões estão deslocadas dentro do país devido à invasão militar da Rússia, anunciou esta quarta-feira a UNICEF.

20:05 | 30/03 Rússia foi forçada a iniciar uma operação na Ucrânia, salientou Vladimir Medinsky O diplomata russo, Vladimir Medinsky, salientou que a Rússia foi forçada a iniciar uma operação na Ucrânia porque havia provas irrefutáveis de que Kiev estava a preparar-se para uma ofensiva em Donbass, avançou a TASS.



"Há provas irrefutáveis de que Kiev planeava lançar uma ofensiva contra Donbass num futuro próximo, e então a Rússia teria de se levantar para dezenas e dezenas de milhares dos nossos cidadãos russos que lá viviam", salinetou o diplomata na televisão Rossiya-24.



"Nestas condições, a Rússia foi forçada a iniciar uma operação militar especial", destacou ainda.

19:58 | 30/03 Departamento de Defesa dos Estados Unidos vê menos de 20% das tropas russas a reposicionar-se à volta de Kiev A sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, salientou esta quarta-feira que as tropas russas estão a reposicionar menos de 20% das forças à volta da capital da Ucrânia, Kiev, mas advertiu que se esperava que a Rússia as reequipasse e as reabastecesse para redistribuição, avançou a Reuters.



O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que algumas das forças russas podem já ter-se mudado para a Bielorrússia.



Kirby destacou ainda que a organização paramilitar russa Wagner Group tinha destacado cerca de 1.000 militares para a região de Donbass na Ucrânia, que Moscovo declarou ser uma prioridade.

19:54 | 30/03 Negociações entre a Rússia e a Ucrânia não avançaram, destacou o ministro das Relações Exteriores da França As negociações entre a Rússia e a Ucrânia não avançaram, disse esta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, citado pela Reuters. Em entrevista à France24, Le Drian disse que não há sinais de que a Rússia tenha mudado de posição. "Ce qu'il faut, c'est un cessez-le-feu à #Marioupol pour éviter le carnage. Ce qui s'y passe est effroyable et ce qui va se passer à Marioupol est la responsabilité de la #Russie."



19:49 | 30/03 Dnipro sofre outro ataque com mísseis A cidade ucraniana de Dnipro sofreu outro ataque com mísseis, de acordo com vários relatórios online, avançou o Kyiv Independent.



De acordo com o 'post' do orgão de comunicação social, "as autoridades ainda não estão a revelar o que foi visado".



19:46 | 30/03 EUA espera que a Rússia reabasteça as tropas para as redistribuir na Ucrânia Uma fonte do Pentágono, dos EUA, disse esta quarta-feira que que o país está à espera que a Rússia reequipe e reabasteça as tropas para as redistribuir na Ucrânia.

19:03 | 30/03 Ucrânia considera que Abramovich é um mediador eficaz com a Rússia, minimizando o relatório de envenenamento O conselheiro do presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, salientou esta quarta-feira, citado pela Reuters, que o bilionário Roman Abramovich é um mediador eficaz entre Kiev e Moscovo, acrescentando que ajuda a evitar mal-entendidos entre as duas partes.



"Há muito que se sabe no espaço mediático que ele é um mediador extremamente eficaz entre delegações e modera parcialmente o processo para que não haja mal-entendidos no início", reforçou o conselheiro num briefing televisivo.



Podolyak também minimizou as especulativas "teorias da conspiração" de que Abramovich tinha sido envenenado há várias semanas, dizendo que tais notícias se destinavam a exercer pressão sobre as delegações.

18:41 | 30/03 Estados Unidos da América adicionam 73 aviões russos à lista de violações à exportação O Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América (EUA) acrescentou esta quarta-feira 73 aviões a uma lista já existente de aeronaves que Biden acredita violarem os controlos de exportação americanos, como parte das sanções da administração de Biden à invasão russa à Ucrânia, avançou a Reuters.



Aviões voaram recentemente para a Rússia.

18:31 | 30/03 Lusa Biden promete a Zelensky mais 500 milhões em ajuda O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta quarta-feira ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que o seu Governo dará à Ucrânia 500 milhões de dólares (cerca de 450 milhões de euros) a mais, em ajuda. Durante uma conversa telefónica, os dois líderes analisaram os esforços de Washington e dos seus aliados para identificar "capacidades adicionais" para ajudar as forças militares ucranianas, disse a Casa Branca, em comunicado.



Na chamada de 55 minutos, sobre os últimos desenvolvimentos em torno da invasão da Ucrânia pela Rússia, Biden assegurou ainda ao seu homólogo que a assistência está já a caminho da Ucrânia.

18:11 | 30/03 Kadyrov diz que Putin não vai terminar o conflito na Ucrânia O chefe da república russa de Chechnya, Ramzan Kadyrov, disse no Telegram que o presidente russo, Vladimir Putin, não vai parar o que começou na Ucrânia.

18:01 | 30/03 Zelensky fala sobre novo pacote de sanções à Rússia, em chamada com Biden O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discutiu o apoio defensivo que deve existir na Ucrânia, com o presidente dos EUA, Joe Biden, durante uma chamada que durou uma hora esta quarta-feira.



De acordo com um tweet de Zelensky, os dois líderes discutiram também um novo pacote de sanções reforçadas contra a Rússia, assim como o apoio financeiro e humanitário à Ucrânia.

17:48 | 30/03 Ucrânia prepara sanções contra empresas que cooperam com o complexo militar-industrial na Rússia De acordo com um funcionário superior de segurança da Ucrânia, o país está a preparar sanções contra as empresas que colaborem com o complexo militar-industrial na rússia, pois desta forma ajudam o financiamento do exército russo.

16:58 | 30/03 Primeiro-ministro britânico diz que "Putin não é de confiança" O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, avisou esta quarta-feira que o presidente russo "não é de confiança" quando questionado se o presidente francês, Emmanuel Macron, deve continuar a falar com Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia.

16:46 | 30/03 Governador ucraniano da região de Donetsk afirma que retirada de civis de Mariupol falhou O governador ucraniano da região de Donetsk salientou que a retirada de civis através de corredores humanitários de Mariupol falhou esta quarta-feira.

16:21 | 30/03 Ministro da defesa russo diz que reagrupamento de forças tem como foco a completa libertação de Donbass O ministro da defesa russo, Sergei Shoigu, disse esta quarta-feira que as forças russas se estavam a reagrupar perto da capital da Ucrânia, Kiev, e da cidade do norte de Chernohiv, a fim de se concentrarem noutras áreas-chave e completarem a "libertação" de Donbass, relataram as agências noticiosas russas.



A declaração do ministro chegou um dia depois de a Rússia ter dito que iria reduzir as operações perto de Kiev e Chernihiv, para apoiar o progresso nas conversações de paz.

16:04 | 30/03 Governador de Mykolaiv diz que cerca de 80 civis foram mortos na cidade durante a guerra O governador da cidade de Mykolaiv, cidade no sul da Ucrânia, afirmou esta quarta-feira que cerca de 80 civis foram mortos na região durante o conflito.

15:33 | 30/03 Acordo de segurança com a Rússia só é possível após as tropas deixarem a Ucrânia, diz conselheiro O conselheiro ucraniano, Mykhailo Podolyak, afirmou esta quarta-feira que um referendo sobre o acordo de segurança só será possível quando as tropas russas abandonarem a Ucrânia, "pelo menos" quando voltarem à posição que ocupavam antes do início da guerra, citou o Kyiv Independent.



14:56 | 30/03 Rússia espera que a Europa altere decisão sobre a compra de gás russo em rublos O vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, afirmou esta quarta-feira que a Rússia espera que os países europeus alterem a sua decisão sobre a não aquisição de gás russo em rublos, avançou a agência Reuters.



14:40 | 30/03 Forças russas estão a preparar-se para retomar operações ofensivas, diz a Ucrânia O porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia disse, esta quarta-feira, que as forças russas estão a preparar-se para retomar as operações ofensivas, um dia após do anúncio de que a ofensiva russa iria diminuir "radicalmente" a atividade militar na sequência das negociações de paz que decorreram ontem, na Turquia.



A mesma fonte afirmou, ainda, que as tropas russas estão a concentrar-se no leste da Ucrânia e a cercar as forças ucranianas. Mariupol é uma das cidades, entre outras, cujas forças russas continuam a tentar tomar o controlo.

14:28 | 30/03 Kiev declarou a vontade de cumprir com as exigências de Moscovo, diz negociador russo O negociador principal da Rússia, que esteve ontem nas conversações com a Ucrânia em Istambul, disse esta quarta-feira que Kiev mostrou a vontade de cumprir com as principais exigências de Moscovo, mas que a posição da Rússia sobre as cidades de Dobas e a Crimeira, que pretende anexar, permanece inalterada.



14:22 | 30/03 Estima-se que 200 a 300 civis foram mortos em combates na cidade de Irpin, diz presidente da Câmara O presidente da Câmara de Irpin, a poucos quilómetros de Kiev, disse esta quarta-feira que, pelo menos, cerca de 200 a 300 civis foram mortos em combates, antes da cidade ter sido retirada pelas forças russas esta semana, citou a agência Reuters.



Oleksandr Markushyn revelou, ainda, que cerca de 50 militares ucranianos tinham sido mortos em Irpin, e que alguns corpos ainda estavam presos nos escombros após vários bombardeamentos na cidade.



14:09 | 30/03 Membro da delegação ucraniana nas negociações de Istambul expressa otimismo após conversas com Rússia O membro da delegação ucraniana nas negociações de Istambul, Mykhailo Podolyak, disse esta quarta-feira que se sente otimista após conversas com a Rússia, nas quais Moscovo disse que reduziria as operações militares perto de Kiev e de uma cidade no norte da Ucrânia. "Tenho uma visão otimista da ronda de negociações em Istambul", disse Podolyak após as negociações de terça-feira na Turquia.

14:02 | 30/03 Rússia reúne tropas na zona de exclusão de Chernobyl De acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, apesar das alegações russas de uma diminuição das hostilidades nos oblasts de Kiev e Chernihiv, a Rússia continua a reunir militares no oblast de Kiev e continua a bombardear Chernihiv.

13:13 | 30/03 Edifício da Cruz Vermelha atingido em Mariupol O edifício da Cruz vermelha, na cidade ucraniana de Mariupol, foi atingido por ataques russos esta quarta-feira, avançou a comissária ucraniana para os direitos humanos Lyuddyla Denisova, citada pela agência de notícias AFP.





#UPDATE Russian forces struck a Red Cross facility in the besieged and destroyed southern Ukraine port city of #Mariupol, Kyiv said Wednesday, where officials have warned of an unfolding humanitarian disaster



Uma imagem partilhada por Lyudmyla Denisova, antiga ministra ucraniana, mostra que o edifício estava devidamente sinalizado, com uma cruz vermelha com fundo branco pintado no telhado.



O edifício da Cruz vermelha, na cidade ucraniana de Mariupol, foi atingido por ataques russos esta quarta-feira, avançou a comissária ucraniana para os direitos humanos Lyuddyla Denisova, citada pela agência de notícias AFP.

12:08 | 30/03 Vladimir Putin vai falar com o primeiro-ministro italiano hoje O presidente russo, Vladimir Putin, vai falar esta quarta-feira à tarde com o primeiro-ministor italiano, Mario Draghi.



O líder italiano falou com Zelensky no início desta semana, reiterando o apoio de Roma às autoridades e ao povo ucraniano, citou a agência Reuters.

11:59 | 30/03 Rússia vai tomar medidas nas relações com o Irão para contornar sanções com o Ocidente O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, informou, esta quarta-feira, que Moscovo vai trabalhar com o Irão para tomar medidas práticas de forma a contornar as sanções impostas pelo ocidente, em consequência do conflito militar na Ucrânia.



A informação foi avançada pela agência Reuters.









11:49 | 30/03 Rússia não vai exigir "imediatamente" pagamento de gás em rublos, diz o Kremlin O Kremlin garantiu, esta quarta-feira, que a Rússia não vai exigir "imediatamente" que os compradores paguem as suas exportações de gás em rublos.



De acordo com o porta-voz, Dmitry Peskov, a mudança será gradual e a Rússia vai ainda trabalhar num plano para alargar a lista dos "países hostís" a quem vai exigir o pagamento das exportações de gás em rublos.







11:34 | 30/03 Combates entre forças russas e ucranianas continuam em Irpin O Ministério do Interior ucraniano noticiou, esta quarta-feira, que as forças do país continuaram a combater as tropas russsas durante a última noite às portas da capital ucraniana, na cidade de Irpin, apesar da Rússia ter anunciado que iria reduzir os ataques na região.



Vadym Denysenko, o conselheiro do Ministério do Interior, afirmou que as forças russas já tinham retirado algumas tropas e equipamentos da Ucrânia para a Bielorrússia, citou a agência Reuters.

11:04 | 30/03 Conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia devem acontecer em privado, diz o Kremlin O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou esta quarta-feira que as conversações de paz entre as delegações russas e ucranianas devem ser em privado e, por isso, não vai revelar mais detalhes sobre o que está a ser discutido entre os dois países.



De acordo com a agência Reuters, o Kremlin congratulou-se com as exigências da Ucrânia anunciadas durante a última ronda de negociações, que decorreu ontem na Turquia, mas sublinhou que a Rússia ainda não tinha notado "nada realmente promissor ou que parecesse um avanço" e deixou sublinhado que ainda há "um longo período de trabalho pela frente" entre os dois países.

11:00 | 30/03 Pelo menos uma pessoa morreu nos bombardeamentos de hoje em Lysychansk O Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia informou, esta quarta-feira, que os intensos bombardeamentos russos registados esta manhã na cidade de Lysychansk, mataram um civil.



A mesma fonte, citada pela Al Jazeera, disse ainda que pelo menos cinco pessoas tinham sido resgastadas dos edifícios atacados. As operações de busca ainda continuam no local.

10:39 | 30/03 60 apoiantes de grupo extremista ucraniano detidos pela Rússia O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia anunciou, esta quarta-feira, que deteve 60 apoiantes "neonazi" do grupo extremista ucraniano, MKU.



Além disso, e de acordo com a agência Reuters, a Rússia anunciou que também apreenderam armas em 23 regiões de toda a Rússia.

10:32 | 30/03 Nações Unidas nomeia peritos em direitos humanos para investigar possíveis crimes de guerra na Ucrânia A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou, esta quarta-feira, que vai nomear três peritos em direitos humanos para integrarem um painel independente que visa investigar possíveis crimes de guerra na Ucrânia e outras violações cometidas durante o conflito, avançou a agência Reuters.



O painel independente, a ser liderado por Erik Mose, tem um mandato para "investigar todas as alegadas violações e abusos dos direitos humanos e violações do direito humanitário internacional e crimes relacionados no contexto da agressão contra a Ucrânia por parte da Federação Russa", disse a ONU numa declaração.



10:13 | 30/03 Tropas russas já cometeram mais de três mil crimes de guerra, diz a Ucrânia A Procuradoria-Geral da Ucrânia divulgou, esta quarta-feira, que as tropas russas cometeram 3.236 crimes de guerra desde o início do conflito militar.



A mesma fonte, citada pelo Kyiv Independent, deu conta ainda de que 144 crianças morreram desde o primeiro dia de invasão na Ucrânia.



09:53 | 30/03 Ucrânia diz que a Rússia já perdeu 17.300 soldados desde o início da guerra As forças armadas da Ucrânia anunciaram, esta quarta-feira, que a Rússia já perdue cerca de 17.300 soldados durante o conflito militar.



Na sua actualização regular das perdas russas, a Ucrânia acrescenta que mais de 600 tanques, 75 tanques de combustível, 131 helicópteros e 1.700 transportadores blindados de pessoal foram destruídos, citou o Kyiv Independent.

As forças armadas da Ucrânia anunciaram, esta quarta-feira, que a Rússia já perdue cerca de 17.300 soldados durante o conflito militar. Na sua actualização regular das perdas russas, a Ucrânia acrescenta que mais de 600 tanques, 75 tanques de combustível, 131 helicópteros e 1.700 transportadores blindados de pessoal foram destruídos, citou o Kyiv Independent.

09:43 | 30/03 Pelo menos quatro milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, diz ONU O Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados divulgou, esta quarta-feira, que pelo menos 4.019,287 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início do conflito.



Destes, 2.3 milhões chegaram à Polónia e estima-se que 6.5 milhões de pessoas tenham também sido deslocadas das suas casas dentro da Ucrânia.



O alto-comissário Filippo Grandi chegou hoje à cidade ucraniana de Lviv para discutir, junto das autoridades locais e dos parceiros da ONU, "formas de aumentar o apoio às pessoas afetadas e deslocadas por esta guerra sem sentido".



Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.



I have just arrived in Ukraine.



O Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados divulgou, esta quarta-feira, que pelo menos 4.019,287 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início do conflito. Destes, 2.3 milhões chegaram à Polónia e estima-se que 6.5 milhões de pessoas tenham também sido deslocadas das suas casas dentro da Ucrânia. O alto-comissário Filippo Grandi chegou hoje à cidade ucraniana de Lviv para discutir, junto das autoridades locais e dos parceiros da ONU, "formas de aumentar o apoio às pessoas afetadas e deslocadas por esta guerra sem sentido".

09:32 | 30/03 Forças russas bombardearam 180 vezes a região de Kharkiv As forças russas bombarderam, esta quarta-feira, 180 vezes a região de Kharkiv, na Ucrânia, com recurso a lançadores múltiplos de rockets.



Os russos também bombardearam várias zonas da região com artilharia e morteiros, danificando edifícios residenciais e infra-estruturas civis, de acordo com o governador Oleh Synehubov, citado pelo The Kyiv Independent.

09:06 | 30/03 Guerra na Ucrânia vai estar em fase ativa pelo menos mais uma semana, diz Conselheiro Presidencial ucraniano O Conselho Presidencial ucraniano afirmou, esta quarta-feira, que a guerra na Ucrânia ainda vai estar em fase ativa pelo menos mais uma semana.



De acordo com a mesma fonte, citada pela agência Reuters, a Rússia está também a transferir forças militares do norte da Ucrânia para a zona oriental do país de forma a "cercar as nossas tropas".



O Conselheiro Presidencial garantiu, ainda, que a Ucrânia melhorou a sua posição na guerra e que a Rússia vai manter algumas forças perto de Kiev, para impedir que a transferência de algumas tropas ucranianas para o leste do país.





08:55 | 30/03 Tropas russas bombardeiam várias cidades da região de Donetsk As forças russas estão a bombardear quase todas as cidades ao longo da linha da frente de combate, separando o território controlado pelo governo ucraniano das áreas detidas por separatistas apoiados pela Rússia, na região oriental de Donetsk, avançou esta quarta-feira o governador regional.



Pavlo Kyrylenko disse que a situação poderia piorar à medida que as forças russas concentrassem os seus esforços para atacar a região de Donetsk, citou a agência Reuters.

08:25 | 30/03 Forças russas atingem instalações industriais na Ucrânia ocidental, diz o governador regional As forças russas atingiram, na última noite, várias instalações industriais na região de Khmelnitskyi, na zona ocidental da Ucrânia, durante a noite, disse o governador regional Serhiy Hamaliy esta quarta-feira.



Segundo o governador, os ataques provocaram incêndios nas instalações industriais e os meios operacionais estão a determinar se há vítimas no local.

08:03 | 30/03 Rússia ataca Chernihiv e não reduziu "radicalmente" atividade militar como tinha prometido O governador da região de Chernihiv, na Ucrânia, garantiu esta quarta-feira que não vê qualquer recuo nos ataques russos, como havia sido acordado ontem durante as negociações de paz que decorreram em Istambul, na Turquia.



Viacheslav Chaus disse que as tropas russas realizaram ataques na cidade de Nizhyn, incluindo ataques aéreos e, durante toda a noite, atacaram a cidade de Chernihiv.

07:52 | 30/03 Lusa Sirenes antiaéreas em várias cidades apesar de anúncio russo de redução das operações As sirenes antiaéreas voltaram a tocar em Kiev, Jitomir, Kharkiv, Dnipro e Poltava, apesar de Moscovo ter anunciado uma redução das operações militares na capital ucraniana e em Chernobyl, noticiou esta quarta-feira a imprensa local. As sirenes antiaéreas voltaram a tocar em Kiev, Jitomir, Kharkiv, Dnipro e Poltava, apesar de Moscovo ter anunciado uma redução das operações militares na capital ucraniana e em Chernobyl, noticiou esta quarta-feira a imprensa local. Na região de Lugansk, um gasoduto de alta pressão foi atingido, na terça-feira à noite, por bombardeamentos das tropas russas, disse, na plataforma Telegram, o chefe da administração militar da região, Sergii Haidai, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform. De acordo com Haidai, um projétil atingiu um gasoduto de alta pressão, perto de Proletarsk, deixando sem abastecimento 35 mil pessoas nas localidades de Lisichansk, Privillya, Novodruzhesk, Bilohorivka, Zolotarivka e Shipylivka.

07:50 | 30/03 Mais de 1.600 pessoas retiradas por corredores humanitários nas últimas horas Um total de 1.665 pessoas foram retiradas nas últimas horas da cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, e de outras cidades próximas, através de corredores humanitários. Um total de 1.665 pessoas foram retiradas nas últimas horas da cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, e de outras cidades próximas, através de corredores humanitários. A ministra para a Reintegração dos Territórios Temporariamente Ocupados da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, disse que a retirada foi concluída, de acordo com a agência de notícias local Ukrinform. Iryna Vereshchuk adiantou que "1.665 pessoas foram retiradas de Mariupol e várias cidades da região de Zaporijia, ao longo dos três corredores humanitários acordados" com os russos.

07:49 | 30/03 Munições russas podem explodir na Central Nuclear de Chernobyl, dizem as Forças Armadas ucranianas As Forças Armadas ucranianas alertaram, esta quarta-feira, para o perigo de as munições russas explodirem na Central Nuclear de Chernobyl e exige à Rússia que abandone aquela área.



A informação foi avançada pela agência Reuters.



07:41 | 30/03 Três corredores humanitários acordados na Ucrânia para hoje A Ucrânia vai abrir três corredores humanitários esta quarta-feira para a retirada de civis de várias cidades do país, assim como para fazer chegar ajuda humanitária, anunciou a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk.



A abertura de corredores humanitários vão acontecer nas cidades de Mariupol, Melitopol e Energodar, no sul e sudeste do país.



Iryna Vereschuk afirmou, ainda, que durante as negociações de paz que decorreram ontem em Istambul, a delegação russa foi informada sobre a necessidade de organizar corredores humanitários em 97 cidades ucranianas nas regiões de Kharkiv, Kiev, Kherson, Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk e Mykolaiv, e que a Ucrânia vai "continuar a trabalhar" para que chegar a um acordo com a Rússia para estabelecer corredores humanitários.



07:41 | 30/03 Há relatos de bombardeamentos nos arredores de Kiev Poucas horas após a Rússia ter prometido reduzir drasticamente a operação militar em torno da capital ucraniana, vários residentes de Kiev relataram um intenso bombardeamento durante as primeiras horas desta quarta-feira, avançou também o The Independent.

Loud night in Kyiv so far — multiple window-rattling explosions. — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) March 29, 2022 A lot of shelling in Kyiv tonight just hours after russian side announced they would focus more on Donbas. — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 29, 2022





Poucas horas após a Rússia ter prometido reduzir drasticamente a operação militar em torno da capital ucraniana, vários residentes de Kiev relataram um intenso bombardeamento durante as primeiras horas desta quarta-feira, avançou também o The Independent.

07:34 | 30/03 Zonas residenciais de Lysychansk bombardeadas hoje As áreas residenciais da cidade de Lysychansk, no leste da Ucrânia, foram bombardeadas por artilharia pesada esta quarta-feira, anunciou o governador regional de Luhansk.



"Vários edifícios foram danificados. A informação sobre as vítimas está a ser confirmada", disse o governador. "Muitos edifícios desmoronaram-se. Os operacionais estão a tentar salvar aqueles que ainda estão vivos", citou a agência Reuters.

07:26 | 30/03 Kiev denuncia "inúmeros casos" de violações de mulheres pelas forças russas violação de mulheres pelas forças da Rússia durante a invasão russa da Ucrânia, revelou na passada terça a comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson.



O ministro ucraniano Denis Monastirsky, que participou na segunda-feira por videoconferência na reunião extraordinária de ministros do Interior europeus em Bruxelas, assegurou que tem provas de "muitas violações a mulheres".

O governo ucraniano denunciou à União Europeia (UE) "inúmeros casos" dedurante a invasão russa da Ucrânia, revelou na passada terça a comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson.O ministro ucraniano Denis Monastirsky, que participou na segunda-feira por videoconferência na reunião extraordinária de ministros do Interior europeus em Bruxelas, assegurou que tem provas de "muitas violações a mulheres".

07:24 | 30/03 Tropas russas sofreram grandes perdas e foram forçadas a regressar à Rússia e à Bielorrússia O Ministério da Defesa britânico revelou, esta quarta-feira, que as unidades russas sofreram grandes perdas e, por isso, foram obrigadas a regressar à Rússia e à Bielorrússia para se reorganizarem e reabastecer.



De acordo com uma publicação do Ministério na rede social Twitter, as movimentações estão a dificultar a logística "já tensa da Rússia e revelam as dificuldades que os russos estão a ter para reorganizar as tropas em áreas avançadas" na Ucrânia.



"A Rússia vai continuar provavelmente a compensar a sua reduzida capacidade de manobra terreste através de ataques de artilharia em massa e mísseis".



23:49 | 29/03 Ucrânia vai "compensar cada metro de bens imóveis perdidos": Zelensky revela nova atualização da aplicação para telemóveis Diia O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anunciou uma nova atualização de uma aplicação ucraniana para telemóveis, que permite às pessoas solicitarem uma indemnização se a casa tiver sido destruída durante a Guerra, avançou a Sky News.



A aplicação Diia permite aos ucranianos utilizar documentos digitais nos smartphones em vez de documentos físicos para fins de identificação e partilha.



No discurso esta terça-feira à noite, Zelensky salientou que "a partir do dia de hoje, a nova funcionalidade do serviço estatal Diia vai estar disponível", acrescentado que, tal como prometeu, "o Estado vai compensar cada um pela perda da casa ou apartamento em resultado de hostilidades".



"O Estado vai compensar cada metro de bens imóveis perdidos", acrescentou.

21:55 | 29/03 Pelo menos 1.179 mortos e 1.860 civis feridos desde o início da Guerra na Ucrânia A invasão russa da Ucrânia já provocou pelo menos 1.179 mortos e 1.860 feridos entre a população civil, a maioria dos quais vítimas de armamento explosivo de grande impacto, indicou esta terça-feira a ONU. A invasão russa da Ucrânia já provocou pelo menos 1.179 mortos e 1.860 feridos entre a população civil, a maioria dos quais vítimas de armamento explosivo de grande impacto, indicou esta terça-feira a ONU. No seu relatório diário de vítimas civis confirmadas desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia, a 24 de fevereiro, o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) contabilizou, até às 24:00 de segunda-feira (hora local), 104 crianças entre os mortos e 134 entre os feridos. A Alto-Comissariado da ONU acredita que estes dados sobre as vítimas civis estão, contudo, muito aquém dos números reais, sobretudo nos territórios onde os ataques intensos não permitem recolher e confirmar a informação.

21:50 | 29/03 Acampamento militar russo atingido por um míssil, avançou a TASS Um acampamento militar russo perto da fronteira com a Ucrânia foi atingido por um míssil, avançou a TASS, salientou que os dados preliminares mostravam que tinha sido disparado do lado ucraniano.



A agência noticiosa russa emitiu o relatório pouco depois de um alto funcionário local ter relatado uma série de explosões fora da cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia.



Os serviços de emergência, citados pela agência noticiosa, notoram quatro pessoas feridas em consequência da explosão.

21:47 | 29/03 Dinamarca pronta para enviar 800 soldados para a NATO nos países bálticos A Dinamarca anunciou esta terça-feira que vai colocar um batalhão de 800 soldados à disposição da NATO, para um possível reforço nos países bálticos , na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.

21:15 | 29/03 Zelensky considera que as conversações com a Rússia podem ser consideradas "positivas" mas "quer ver resultados" O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esta terça-feira que os sinais das conversações de paz com a Rússia realizadas hoje em Istambul podem ser considerados positivos, mas acrescentou que não "estes sinais não apagam os ataques com mísseis", avançou a Reuters.



Num discurso tardio à noite, disse ainda que Kiev não vê razões para acreditar nas palavras de alguns representantes russos e disse que a Ucrânia só pode confiar num resultado concreto das conversações.

21:00 | 29/03 Países ocidentais advertem contra "relaxamento" perante invasão russa Os líderes britânico, norte-americano, francês, alemão e italiano alertaram esta terça-feira contra qualquer "relaxamento da determinação ocidental" perante a invasão russa da Ucrânia , revelou Downing Street após uma conversa telefónica entre os governantes.

21:00 | 29/03 Rússia retalia a sanções diplomáticas de cinco países europeus A Rússia anunciou esta terça-feira que congelou as contas da embaixada da Polónia em Moscovo e que irá responder à expulsão de diplomatas russos na Bélgica, Irlanda, Países Baixos e República Checa. A retaliação diplomática da Rússia é uma resposta às sanções ou expulsão de diplomatas russos anunciadas por aqueles cinco países europeus, por causa da invasão militar da Ucrânia.

20:40 | 29/03 Polónia vai deixar de comprar carvão russo e congelar ativos O Governo da Polónia anunciou esta terça-feira que vai aprovar leis para deixar de importar carvão da Rússia e congelar os ativos e bens de pessoas e entidades que apoiem o regime do Presidente da Rússia, Vladimir Putin. O Governo da Polónia anunciou esta terça-feira que vai aprovar leis para deixar de importar carvão da Rússia e congelar os ativos e bens de pessoas e entidades que apoiem o regime do Presidente da Rússia, Vladimir Putin. O porta-voz do governo polaco, Piotr Müller, adiantou que estas medidas não podem esperar mais pelas decisões da União Europeia (UE) e por isso foram acordadas hoje em Conselho de Ministros. As medidas propostas irão "além das sanções da UE, uma vez que estas exigem unanimidade (de todos os Estados-membros), mas na Polónia, e graças à invocação de uma cláusula de segurança, estamos a tomar medidas nacionais", detalhou o porta-voz polaco.

As tropas ucranianas destruíram o veículo blindado Kamaz Typhoon das tropas russas, considerado dos mais resistentes a emboscadas (MRAP) e destaco como sendo uma das melhores armas dos militares russos, avançou o Kyiv Independent.

20:32 | 29/03 Depósito de combustível do aeroporto em Khmelnytskyi destruído em ataque com mísseis russos Um depósito de combustível do aeroporto em Khmelnytskyi foi destruído num ataque com mísseis russos, avançou o Kyiv Independent.



Mykola Melnychuk, governador de Starokostiantyniv, disse que não houve vítimas como resultado do ataque de 29 de março no aeroporto da cidade, mas todas as reservas estratégicas de combustíveis e lubrificantes foram destruídas.

19:50 | 29/03 Pelo menos 12 pessoas morreram e 33 ficaram feridas no ataque aéreo russo ao edifício estatal ucraniano em Mykolaiv As autoridades locais divulgaram uma atualização sobre o número de pessoas mortas no ataque aéreo russo ao edifício estatal ucraniano, na cidade de Mykolaiv, avançou a ABC NEWS. Pelo menos 12 pessoas morreram e 33 ficaram feridas, tendo sido a maioria dos feridos retirados dos escombros por equipas de resgate. LATEST: A rocket strike on a regional administration building in the southern Ukrainian port city of Mykolaiv killed 12 and injured 33 people, according to Ukrainian State Emergency Services. https://t.co/AVy6Tzig9J — ABC News (@ABC) March 29, 2022

19:22 | 29/03 Líderes da Alemanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Itália vão continuar a pressionar a Rússia para um cessar-fogo Os líderes da Alemanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Itália concordaram, numa chamada telefónica esta terça-feira à tarde, em continuar a pressionar a Rússia para um cessar-fogo e para a retirada das tropas da Ucrânia, disse um porta-voz do governo alemão, citado pela Reuters.



O Chanceler alemão Olaf Scholz, o Presidente dos EUA Joe Biden, o Presidente francês Emmanuel Macron, o Primeiro Ministro britânico Boris Johnson e o Primeiro Ministro italiano Mario Draghi concordaram também em manter a elevada pressão de sanções sobre a Rússia, disse o porta-voz Steffen Hebestreit numa declaração.



Além disso, instaram o Presidente russo Vladimir Putin "a permitir finalmente a entrega de ajuda humanitária urgentemente necessária às pessoas na Ucrânia e a erguer corredores humanitários eficazes especialmente na cidade de Mariupol".

18:56 | 29/03 Biden e os aliados europeus vão continuar a dar assistência à Ucrânia Biden e os aliados europeus concordaram em continuar a dar assistência à Ucrânia de forma a que esta se consiga defender, avançou a Reuters.

18:16 | 29/03 Guterres pede "acesso seguro e irrestrito" de agência nuclear da ONU O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje que a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) da organização, que se encontra na Ucrânia, tenha "acesso seguro e irrestrito a todas as instalações nucleares", avançou a Lusa. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje que a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) da organização, que se encontra na Ucrânia, tenha "acesso seguro e irrestrito a todas as instalações nucleares", avançou a Lusa. "O seu importante trabalho não deve ser interferido. Um acidente numa central nuclear seria uma catástrofe sanitária e ambiental. Todos os esforços devem ser feitos para evitar este resultado desastroso", apelou Guterres, citado num comunicado divulgado pelo seu porta-voz, Stéphane Dujarric. Ainda de acordo com Dujarric, o secretário-geral falou na segunda-feira com o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, sobre a sua missão de ajudar numa operação segura das instalações nucleares da Ucrânia.

18:11 | 29/03 Moscovo insiste que a Europa vai ter de pagar gás russo em rublos O Kremlin insistiu esta terça-feira que a Europa vai ter de pagar o gás russo em rublos, rejeitando críticas do G7 , numa altura em que os países ocidentais e Moscovo multiplicam sanções e contra sanções devido à ofensiva russa na Ucrânia.

18:05 | 29/03 República de Donetsk considera juntar-se à Rússia A auto-proclamada República Popular de Donetsk, na Ucrânia, pode considerar juntar-se à Rússia assim que esta controlar toda a região de Donetsk, na Ucrânia, avançou o líder da região Denis Pushilin esta terça-feira, citado pela Reuters.



"A principal tarefa é alcançar as fronteiras constitucionais da república. Então vamos determinar isso", salientou Pushilin.

17:19 | 29/03 EUA acreditam que promessa russa na redução das atividades militares nos arredores de Kiev é estratégica Os Estados Unidos da América acreditam que, perante o anúncio por parte da Rússia sobre uma promessa na redução das atividades militares nos arredores de Kiev, é uma estratégia e vai haver uma "redistribuição" das tropas, "não uma retirada".



De acordo com militares da Ucrânia, o exército russo está a reagrupar-se no leste para concentrar o poder militar na área. No sul, a Rússia está a preparar-se para retomar as operações ofensivas.

16:53 | 29/03 Rússia instaura dois processos contra a Google por não remover conteúdos proibidos O regulador de comunicações russo Roskomnadzor disse esta terça-feira que tinha elaborado dois processos administrativos contra a Google, da Alphabet Inc., por não ter removido informações proibidas, acusando-o de promover descaradamente conteúdos falsos, avançou a Reuters.



Roskomnadzor salientou que a Google poderia ser multada até mais de 82 milhões de euros (91.533 dólares), ou até 20% das receitas anuais da empresa na Rússia por infracções repetidas.

16:50 | 29/03 Bruxelas alerta para novas crises com 100 milhões na UE e refugiados sem vacina A Comissão Europeia alertou esta segunda-feira para "possíveis crises" no inverno com novas vagas de covid-19 , numa altura em que 100 milhões de pessoas na União Europeia (UE) não estão vacinados ou estão parcialmente e quando chegam refugiados ucranianos.

16:50 | 29/03 Bélgica, Países Baixos e Irlanda expulsam 42 diplomatas russos A Bélgica, os Países Baixos e a Irlanda anunciaram esta terça-feira a expulsão de um total de 42 diplomatas russos dos seus países por alegado envolvimento em atividades de espionagem e violação das regras da diplomacia internacional.

16:14 | 29/03 Rússia dispara mísseis hipersónicos contra militares ucranianos A Rússia disparou repetidamente mísseis hipersónicos contra militares ucranianos, avançou um general americano, citado pela Reuters.

15:44 | 29/03 Redução “radical” da actividade militar em Kiev e em Chernihiv não significa um “cessar-fogo” O negociador russo, Vladimir Medinsky, disse esta terça-feira que a redução da actividade militar em Kiev e em Chernihiv não significa um "cessar-fogo". A informação foi avançada pela agência Reuters.

15:41 | 29/03 Subiu para sete o número de mortos no ataque de hoje a Mykolaiv Pelo menos sete pessoas morreram no ataque desta terça-feira a um edifício estatal ucraniano na cidade de Mykolaiv, avançou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.



As autoridades estão à procura de mais sobreviventes.



14:54 | 29/03 Bélgica expulsa 21 diplomatas russos do país A Bélgica informou, esta terça-feira, que vai expulsar 21 diplomatas russos do país acusados de espionagem e considerados como ameaças à segurança.



A informação foi avançada pela agência Reuters.

14:42 | 29/03 Países baixos extraditam 17 agentes dos serviços secretos russos O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos anunciaram, esta terça-feira, a extradição de 17 agentes dos serviços secretos russos, citou a agência Reuters.



14:38 | 29/03 Polónia vai proibir importações de carvão russo O porta-voz do governo polaco, Piotr Muller, anunciou esta terça-feira que a Polónia vai proibir as importações de carvão russo devido ao conflito militar na Ucrânia.



A informação foi avançada pela agência Reuters.

O porta-voz do governo polaco, Piotr Muller, anunciou esta terça-feira que a Polónia vai proibir as importações de carvão russo devido ao conflito militar na Ucrânia.A informação foi avançada pela agência Reuters.

14:19 | 29/03 Encontro entre Zelensky e Putin está em cima da mesa, garante negociador ucraniano O negociador ucraniano disse, esta terça-feira, que há a possibilidade do líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente russo, Vladimir Putin, se reunirem em breve, avançou a agência AFP.



A possibilidade do encontro surgiu na sequência da ronda de negociações que decorreu hoje em Istambul, na Turquia.





13:44 | 29/03 Negociações terminaram: Ucrânia oferece neutralidade em troca de garantias de segurança Uma nova ronda de negociações teve lugar em Istambul esta terça-feira, no 34.º dia guerra. A Ucrânia ofereceu neutralidade em troca de garantias de segurança dadas pelas Rússia. A proposta ucraniana implica a promessa de que o país não se irá juntar a alianças militares nem vai acolher bases militares, explicaram os negociadores.



O objetivo deste encontro era estabelecer um acordo de cessar-fogo e terminar o conflito que está a decorrer há mais de um mês em território ucraniano.

Uma nova ronda de negociações teve lugar em Istambul esta terça-feira, no 34.º dia guerra. A Ucrâniadadas pelas Rússia. A proposta ucraniana implica a promessa de que o país não se irá juntar a alianças militares nem vai acolher bases militares, explicaram os negociadores.O objetivo deste encontro era estabelecer um acordo de cessar-fogo e terminar o conflito que está a decorrer há mais de um mês em território ucraniano.

13:18 | 29/03 Rússia diz que atividade militar perto de Kiev vai ser reduzida "radicalmente" A Rússia disse esta terça-feira que irá reduzir "radicalmente" a atividade militar perto de Kiev, avança a AFP. #BREAKING Russia says to 'radically' reduce military activity near Kyiv, Chernigiv pic.twitter.com/sAuTO6RCaJ — AFP News Agency (@AFP) March 29, 2022 A Rússia disse esta terça-feira que irá reduzir "radicalmente" a atividade militar perto de Kiev, avança a AFP.

12:14 | 29/03 Negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia já terminaram em Istambul A nova ronda de negociações entre os delegados ucranianos e russos que decorreu esta terça-feira em Istambul, na Turquia, já terminou.



A notícia foi avançada pela Embaixada ucraniana sediada na Turquia.



Ainda não se sabe se haverá uma nova ronda de negociações.



12:12 | 29/03 Zelensky pede à Europa sanções mais reforçadas contra a Rússia O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dirigiu-se esta terça-feira ao Parlamento dinamarquês e pediu sanções mais severas contra a Rússia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dirigiu-se esta terça-feira ao Parlamento dinamarquês e pediu sanções mais severas contra a Rússia. De acordo com a agência Reuters, o líder da Ucrânia pediu para a Europa deixar de comprar petróleo e fechar os portos aos navios russos, assim como bloquear o comércio. Zelensky disse ainda durante o discurso que cerca de 100 mil pessoas ainda estavam presas na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, que está cercada pelas forças russas e sob bombardeamento.

12:06 | 29/03 Decatlhon suspende atividade no mercado russo A empresa francesa de artigos desportivos, Decatlhon, anunciou esta terça-feira que suspendeu as suas operações na Rússia.



De acordo a agência Reuters, a marca garante que vai continuar a apoiar os cerca de 2.500 funcionários que trabalhavam das lojas da Rússia.



11:46 | 29/03 Rússia expulsou diplomatas da Estónia, Letónia e Lituânia do país O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse, esta terça-feira, que a Rússia expulsou do país um total de dez diplomatas das nações bálticas, incluindo três diplomatas da Estónia e da Letónia e quatro da Lituânia.



De recordar que a Letónia, a Estónia e a Lituânia já havia expulsado um total de 10 diplomatas russos numa ação coordenada no início deste mês, avançou a agência Reuters.

11:31 | 29/03 Ataque ao edifício administrativo em Mykolaiv provocou três mortos O ataque desta terça-feira ao edifício da administração de Mykolaiv provocou três mortos, anunciou o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia.



De acordo com a mesma fonte, citada pela Al Jazeera, 22 outras pessoas ficaram feridas.



11:27 | 29/03 Kremlin nega alegações de envenenamento de Abramovich O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou esta terça-feira os relatos de que Roman Abramovich tinha sido envenenado após ter assistido às negociações de paz com o aliado próximo de Vladimir Putin.



Dmitry Peskov, citado pela Reuters, diz que as alegações fazem parte de uma "guerra de informação".

10:45 | 29/03 Moscovo nega que cidadãos ucranianos estejam a ser levados à força para a Rússia O Kremlin negou, esta terça-feira, ter raptado cidadãos ucranianos para a Rússia, avançou a agência Reuters.



As declarações surgem na sequência da Ucrânia ter acusado a Rússia de raptar civis ucranianos durante a guerra no país.



10:37 | 29/03 Ucrânia diz que vai tomar medidas em casos de maus-tratos aos prisioneiros de guerra pelos seus soldados O chefe-adjunto do Estado-Maior General das Forças Armadas ucranianas disse, esta terça-feira, que a Ucrânia vai tomar medidas legais em casos em que hajam maus-tratos aos prisioneiros de guerra pelos seus soldados. "Toda a informação que chega é verificada pelas forças armadas da Ucrânia e, se houver violação, serão tomadas as decisões legais apropriadas relativamente aos militares que violaram as leis sobre o tratamento dos prisioneiros de guerra", disse Oleksander Kyrylenko, citado pela agência Reuters.

10:13 | 29/03 Bloomberg News suspende operações na Rússia e Bielorrússia A Bloomberg News anunciou, esta terça-feira, que suspendeu as operações na Rússia e na Bielorrússia, apontando a condenação internacional e as sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia.



A empresa de notícias financeiras informou, que os seus clientes na Rússia e na Bielorrússia, não poderão aceder a nenhum dos produtos financeiros da Bloomberg, incluindo terminais, licenças de dados, feeds de dados e plataformas de negociação eletrónica.



De acordo com a empresa, as funções de negociação de títulos russos foram desativadas, seguindo a linha das sanções internacionais.

10:12 | 29/03 Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados diz ter conseguido ajudado 900 mil pessoas na Ucrânia O Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados divulgou, esta terça-feira, que conseguiu ajudar 900 mil pessoas na Ucrânia, desde o início da invasão russa. No entanto, e de acordo com a agência Reuters, a organização garantiu ainda assim que o número "não é suficiente".

10:11 | 29/03 Edifício principal do governo de Mykolaiv atingido por mísseis esta manhã O edifício principal do governo em Mykolaiv, na Ucrânia, foi atingido e danificado por um ataque de mísseis esta manhã, revelou esta terça-feira o governador regional Vitaliy Kim, citada pela BBC. Não há relatos de mortes, mas acredita-se que oito pessoas estão presas debaixo dos escombros.









10:11 | 29/03 Mais de 17 mil soldados russos mortos desde o início da invasão O exército da Ucrânia divulgou, esta terça-feira, que 17.200 militares russos foram mortos no país desde que a invasão começou. Até ao momento, sabe-se ainda que a Rússia perdeu 597 tanques, 1.710 veículos blindados, 127 jactos, 129 helicópteros e sete navios.

10:11 | 29/03 Ucrânia impediu ataques russos em Donetsk e Luhansk O exército da Ucrânia afirmou, esta terça-feira, que impediu com "sucesso" sete ataques russos nas regiões de Donetsk e Luhansk, avançou a agência Reuters. As duas regiões são parcialmente controladas por separatistas pró-Moscovo.

10:10 | 29/03 Abramovich está a participar nas conversações da Ucrânia e da Rússia em Istambul O bilionário Roman Abramovich, um dos oligarcas russos sancionados pelo ocidente por causa da invasão da Ucrânia por Moscovo, está a participar esta terça-feira nas conversações de paz entre as delegações ucranianas e russas em Istambul, avançou a agência Reuters.



10:09 | 29/03 Nova ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia já começou na Turquia A nova ronda de negociações que reúne as delegações da Ucrânia e da Rússia já começou esta terça-feira em Istambul, na Turquia, avançou a agência Reuters. Mykhailo Podolyak, conselheiro político do presidente Volodymyr Zelensky, afirmou que as delegações estavam a discutir "as disposições fundamentais do processo de negociação". As delegações estão a trabalhar em paralelo em todo o espetro de questões litigiosas".

10:08 | 29/03 Rússia garante ter destruído um depósito de combustível na região de Rivne O Ministério da Defesa da Rússia divulgou, esta terça-feira, que as tropas russas destruíram ontem à noite um grande depósito de combustível na região de Rivne, na Ucrânia, com mísseis de cruzeiro, citou a agência Reuters.

10:07 | 29/03 Mísseis russos atingem cidade ucraniana de Nikopol A cidade de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk Oblast, foi atingida esta terça-feira por mísseis russos, avançou o Kyiv Independent. Apesar do ataque, as autoridades municipais revelaram que não há vítimas a registar. A cidade está muito próxima da Central Nuclear de Zaporizhzhia.





08:03 | 29/03 Erdogan acredita que conversações de hoje em Istambul podem abrir caminho para reunião entre Putin e Zelensky O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse esta terça-feira que os progressos nas conversações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia, que decorrem hoje em Istambul, podem abrir caminho para uma reunião entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.



Citado pela agência Reuters, Erdogan disse que este é o momento para as conversações produzirem resultados "concretos" e apelou, ainda, a um cessar-fogo "imediato".





07:56 | 29/03 Ucrânia pede a todos para criminalizarem o uso do símbolo "Z" O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano pediu, esta terça-feira, para que todos os Estados criminalizem a utilização do símbolo 'Z', como forma de apoiar publicamente a invasão russa à Ucrânia.



"A letra 'Z' significa crimes de guerra russos, cidades bombardeadas, milhares de ucranianos assassinados", disse Dmitry Kuleba publicamente no Twitter.



De recordar que também a Alemanha aboliu a utilização do mesmo símbolo na segunda-feira, considerando como um crime a sua utilização.



I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022 O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano pediu, esta terça-feira, para que todos os Estados criminalizem a utilização do símbolo 'Z', como forma de apoiar publicamente a invasão russa à Ucrânia."A letra 'Z' significa crimes de guerra russos, cidades bombardeadas, milhares de ucranianos assassinados", disse Dmitry Kuleba publicamente no Twitter.De recordar que também a Alemanha aboliu a utilização do mesmo símbolo na segunda-feira, considerando como um crime a sua utilização.

07:46 | 29/03 Ucrânia prevê abrir três corredores humanitários esta terça-feira A vice-primeira-ministra da Ucrânia afirmou, esta terça-feira, que a Ucrânia prevê abrir três corredores humanitários no dia de hoje.



Está previsto, também, a retirada de civis da cidade de Mariupol. No entanto, apenas se destina aos civis que têm disponibilidade para sair da cidade através de carros particulares.

07:41 | 29/03 Oito aviões e três helicópteros russos abatidos em 24 horas na guerra da Ucrânia abatido 17 alvos aéreos "inimigos" nas últimas 24 horas, incluindo oito aviões e três helicópteros. A Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia informou ternas últimas 24 horas, incluindo oito aviões e três helicópteros. "A força aérea atingiu 17 alvos aéreos: oito aviões, três helicópteros, quatro veículos aéreos não tripulados [drones] e dois mísseis de cruzeiro", pode ler-se numa publicação na rede social Facebook.

23:43 | 28/03 Porta-voz do Kremlin reforça que o país não vai recorrer a armas nucleares O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse à PBS, em entrevista esta segunda-feira que a Rússia recorreria a armas nucleares apenas no caso de uma "ameaça à existência" da Rússia e não como resultado do atual conflito com Ucrânia. "Independentemente do resultado da operação especial (na Ucrânia), é claro, não é motivo para o uso de uma arma nuclear", reforçou o assunto, novamente, Peskov. "Temos um conceito de segurança que afirma muito claramente que somente quando houver uma ameaça à existência do Estado, no nosso país, é que podemos usar e realmente usaremos armas nucleares para eliminar a ameaça à existência de nosso país."

23:18 | 28/03 Zelensky divulga vídeo sobre o ponto de situação da guerra no país O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky divulgou, esta segunda-feira, num vídeo noturno, o ponto de situação da guerra no país.



De acordo com o presidente, as tropas ucranianas estão a recuperar território nas periferias da capital e a afastar as tropas russas. "Os nossos combatentes estão na avançar na região de Kiev, recuperando o controlo do território ucraniano", destcou. A cidade de Irpin também foi retomada - uma cidade chave na periferia noroeste de Kiev. "Irpin foi libertado. Muito bem! Sou grato a todos os que lutaram por este resultado. Os ocupantes estão afastados de Irpin". "No entanto, é muito cedo para falar sobre segurança nesta parte de nossa região. A luta continua.", salientou. O presidente avançou ainda que, apesar das vitórias, as tropas russas ainda controlam o norte de Kiev e continuam os ataques mesmo com "centenas e centenas de unidades de equipamentos queimados e abandonados". "Chernihiv, Sumy, regiões de Kharkiv, Donbas, no sul da Ucrânia - a situação continua tensa, muito difícil", acrescentou. Zelensky reforçou ainda que 143 crianças morreram desde o início da guerra até agora e que Mariupol, considerada por muitos como a cidade mais afetada, continua cercada. "As tropas russas não permitiram que nenhum corredor humanitário fosse organizado esta segunda-feira", notou. Na frente diplomática, o presidente disse que concordou com Boris Johnson, do Reino Unido, "em apoiar ainda mais a defesa e fortalecer as sanções contra a Rússia".

22:59 | 28/03 Comandante russo do 503º Regimento de Espingardas Motorizadas morto em combate Os militares ucranianos eliminaram o comandante e chefe do 503º Regimento de Espingardas Motorizadas da 19ª Divisão de Espingardas Motorizadas do 58º exército de armas combinado, avançou a Ukrinform, que cita uma publicação do



"Hoje, durante os combates, os soldados ucranianos organizaram um encontro com o diabo do próximo grupo de criminosos de guerra russos. De acordo com as informações preliminares, entre os "eliminados" - o comandante e chefe de estado-maior do 503º regimento de espingardas motorizadas da 19ª divisão de espingardas motorizadas do 58º exército de armas combinado", lê-se na mensagem.



Os militares ucranianos eliminaram o comandante e chefe do 503º Regimento de Espingardas Motorizadas da 19ª Divisão de Espingardas Motorizadas do 58º exército de armas combinado, avançou a Ukrinform, que cita uma publicação do Facebook do grupo operacional e táctico "Leste". "Hoje, durante os combates, os soldados ucranianos organizaram um encontro com o diabo do próximo grupo de criminosos de guerra russos. De acordo com as informações preliminares, entre os "eliminados" - o comandante e chefe de estado-maior do 503º regimento de espingardas motorizadas da 19ª divisão de espingardas motorizadas do 58º exército de armas combinado", lê-se na mensagem. Segundo o general das Forças Armadas da Ucrânia, no período de 24 de Fevereiro a 28 de Março, já morreram cerca de 17 mil combatentes russos.

22:49 | 28/03 Forças militares ucranianas continuam contra-ataques bem sucedidos em Kiev Na região de Kiev, as forças militares ucranianas continuam a conduzir ações defensivas e a levar a cabo contra-ataques bem sucedidos em certas áreas, anunciou um tenente-general do exército ucraniano, Alexander Pavliuk no



"O inimigo russo concentra-se na manutenção dos territórios ocupados e nos preparativos para o reinício das operações ofensivas. O invasor reagrupa-se, concentra o equipamento em florestas para evitar os danos. A liderança militar russa está a tentar acumular reservas e restaurar a capacidade de combate das unidades que sofreram perdas durante o primeiro mês da guerra", destacou Pavliuk.



Na região de Kiev, as forças militares ucranianas continuam a conduzir ações defensivas e a levar a cabo contra-ataques bem sucedidos em certas áreas, anunciou um tenente-general do exército ucraniano, Alexander Pavliuk no Telegram, citado pela Ukrinform. "O inimigo russo concentra-se na manutenção dos territórios ocupados e nos preparativos para o reinício das operações ofensivas. O invasor reagrupa-se, concentra o equipamento em florestas para evitar os danos. A liderança militar russa está a tentar acumular reservas e restaurar a capacidade de combate das unidades que sofreram perdas durante o primeiro mês da guerra", destacou Pavliuk. Ao mesmo tempo, as unidades das Forças Armadas da Ucrânia continuam a conduzir ações defensivas e a realizar contra-ataques bem sucedidos em determinadas direções.

22:03 | 28/03 Operadora nacional de telecomunicações da Ucrânia quase completamente offline A Ukrtelecom, a principal operadora de telecomunicações da Ucrânia, está quase completamente offline e os funcionários estão a investigar se está a tratar-se de um ciberataque, avançou a Sky News.



A interrupção começou esta segunda-feira de manhã e aconteceu até à noite.



A Urktelecom disponibiliza serviços telefónicos, Internet e móveis e é o sétimo maior na Ucrânia - mas em muitas zonas rurais é o único fornecedor.



A Netblocks, com sede em Londres, disse que a conetividade para a rede desceu para 13% relativamente aos níveis existentes antes da guerra.



Especialistas dizem que a rede de comunicações da Ucrânia resistiu surpreendentemente bem durante a guerra, apesar de outras suspeitas de hacks e danos físicos nas infra-estruturas.



As equipas de reparação permitiram ao país permanecer ligado, arriscando as suas vidas para reparar cabos e torres de telemóveis danificados.

21:58 | 28/03 Arrendatários irlandeses terminam contratos em companhias aéreas russas Todos os arrendatários irlandeses rescindiram seus contratos de arrendamento em companhias aéreas russas até ao prazo limite das sanções da União Europeia de segunda-feira e têm tido até agora um êxito limitado na recuperação dos aviões, disse o organismo representativo do setor na Irlanda.



A Aircraft Leasing Ireland (ALI), cujos membros incluem SMBC Aviation Capital, Avolon, Aircastle e AerCap Holdings AER.N, que é a maior empresa de leasing de aviões do mundo, destacou que todos os membros cumpriram integralmente as sanções.

21:56 | 28/03 1.099 pessoas foram retiradas de cidades ucranianas este domingo Um total de 1.099 pessoas foram retiradas de cidades ucranianas através de corredores humanitários este domingo, disse um porta-voz do governo.



Kyrylo Tymoshenko, chefe adjunto do gabinete do presidente, disse numa publicação online que 586 pessoas tinham deixado a cidade de Mariupol de carro e 513 foram retiradas de autocarro na região de Luhansk.

20:58 | 28/03 Biden recusa pedir desculpa por ter pedido saída do poder de Putin O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recusou esta segunda-feira pedir desculpa por ter pedido a saída do poder do seu homólogo russo, Vladimir Putin , defendendo que expressou uma "indignação moral" e não uma "mudança política".

20:14 | 28/03 Depósito de petróleo atingido por mísseis em Rivne O governador da região noroeste de Rivne, na Ucrânia, Vitaliy Koval, disse, num vídeo online, que um depósito de petróleo foi atingido por mísseis.



De acordo com o Vitaliy Koval, os serviços de emergência estiveram no local.



A cidade de Rivne fica a cerca de 100 milhas a nordeste de Lviv.

20:01 | 28/03 Presidente da câmara de Irpin diz que cidade está "livre do horror russo" foi libertada das tropas russas, anunciou o presidente da câmara local, Oleksandr Markushyn, na sua conta no Telegram. A cidade ucraniana de Irpin, nos arredores noroeste de Kiev,, Oleksandr Markushyn, na sua conta no Telegram.

19:47 | 28/03 Governo ucraniano anuncia pelo menos 5.000 mortos em Mariupol Pelo menos 5.000 pessoas foram mortas em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, desde o início da invasão russa, anunciou esta segunda-feira uma conselheira da Presidência ucraniana , encarregada dos corredores humanitários.

18:36 | 28/03 Soldados russos levantam poeira radioativa junto à central nuclear de Chernobyl Os soldados russos que tomaram a central nuclear de Chernobyl levantaram uma nuvem de poeira radioativa depois de conduzirem veículos blindados sem proteção contra radiações numa zona altamente tóxica chamada "Floresta Vermelha".



As duas fontes citadas pela Reuters disseram que os soldados não utilizaram qualquer equipamento anti-radiação. O segundo empregado de Chernobyl disse que isso era "suicida" para os soldados porque a poeira radioativa que inalaram é susceptível de causar danos internos no corpo.

17:21 | 28/03 Rússia alega ter destruído os depósitos de munições na região de Zhytomyr, na Ucrânia O Ministério da Defesa russo disse esta segunda-feira que as tropas tinham destruído grandes depósitos de munições na região de Zhytomyr, na Ucrânia, que estavam a ser utilizados para abastecer as tropas ucranianas que defendiam os subúrbios da capital ucraniana, Kiev.



O ministério disse que tinha atingido 41 locais militares ucranianos nas últimas 24 horas.

17:02 | 28/03 Inglaterra pondera novas sanções à Rússia e apoio militar à Ucrânia O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz ter falado com Boris Johnson, o primeiro-ministro inglês, sobre um reforço das sanções à Rússia e uma possível cooperação em matéria de defesa, avançou a Reuters.

16:54 | 28/03 Cidade de Trostyanets retomada pelos ucranianos Um oficial das tropas americanas salientou que as forças ucranianas retomaram a cidade ucraniana de Trostyanets, na região de Sumy, das forças de ocupação russas.

16:33 | 28/03 Guterres apela a cessar-fogo imediato na Ucrânia Guterres apelou a um cessar-fogo humanitário imediato "para permitir progressos nas negociações políticas sérias, com vista a alcançar um acordo de paz com base nos princípios da Carta das Nações Unidas", avançou a Reuters.



16:20 | 28/03 Quase 5.000 pessoas mortas em ao Mariupol desde o início da guerra na Ucrânia Cerca de 5.000 pessoas foram mortas na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, desde que as forças russas a cercaram, disse esta segunda-feira um porta-voz do presidente da câmara da cidade, citado pela Reuters.



O porta-voz citou dados do gabinete do presidente da câmara que diziam que cerca de 90% dos edifícios em Mariupol tinham sido danificados e cerca de 40% tinham sido destruídos.

16:01 | 28/03 Pelo menos 100 adultos e 4 crianças morreram em Kiev desde o início do conflito O presidente da capital ucraniana revelou, esta segunda-feira, que mais de 100 pessoas morreram em Kiev, incluindo quatro crianças, em consequência da guerra na Ucrânia.



De acordo com o autarca, pelo menos 16 crianças ficaram feridas desde o início do conflito.



O conflito militar causou, ainda, a destruição total de 82 edifícios da capital ucraniana.

15:19 | 28/03 Vladimir Putin não está "disposto a compromissos" para terminar com a guerra na Ucrânia O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não parece estar "disposto a compromissos" para acabar com o conflito militar na Ucrânia, avançou um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano, citado pela agência Reuters.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não parece estar "disposto a compromissos" para acabar com o conflito militar na Ucrânia, avançou um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano, citado pela agência Reuters. "Tudo o que tenho visto é que ele não está disposto a fazer compromissos neste momento", afirmou.

14:59 | 28/03 Alemanha proíbe uso da letra "Z" como forma de apoio à invasão russa da Ucrânia A Alemanha anunciou, esta segunda-feira, que vai proibir o uso de símbolos pró-russos, nomeadamente a letra "Z" associada ao apoio à invasão da Ucrânia.



A utilização deste símbolo poderá vir a tornar-se crime na Alemanha, de acordo com informações avançadas pela NEXTA.



"A letra "Z" não é proibida, mas a sua utilização em alguns casos pode representar uma aprovação da guerra agressiva da Rússia", disse o Ministério do Interior alemão.

14:51 | 28/03 Forças ucranianas recuperam controlo total da cidade de Irpin O autarca de Irpin noticiou, esta segunda-feira, que as forças ucranianas voltaram a retomar o controlo total da cidade a noroeste de Kiev, que tem sido palco dos combates com as tropas russas, citou a agência Reuters.



"Temos boas notícias hoje. Irpin foi libertada", disse Oleksandr Markushyn e acrescentou ainda que "compreendemos que haverá mais ataques à nossa cidade e vamos defendê-la corajosamente".

14:28 | 28/03 G7 recusa comprar gás apenas em rublos e Rússia avança que vai cortar fornecimento à Europa A Rússia anunciou, esta segunda-feira, que vai deixar de fornecer de gás à Europa após o voto do G7 que é contra a compra de gás apenas em rublos.



O voto do grupo das sete principais economias da União Europeia vem na sequência da exigência de Vladimir Putin, que apenas permite aos países considerados hostís a compra de gás através da moeda russa.



O ministro alemão da Energia disse que ceder à imposição de Putin é vista como uma "violação unilateral e clara dos contratos existentes" e, por essa razão, "o pagamento em rublos não é aceitável".



Como retaliação, um deputado russo já veio a público afirmar que a rejeição dos G7 vai traduzir-se numa paragem nos fornecimentos, citou a Sky News.



De recordar que vários países europeus dependem do gás proveniente da Rússia.

14:07 | 28/03 Jornal russo suspende atividades até ao fim do conflito militar O jornal russo, Novaya Gazeta, divulgou esta segunda-feira que vai suspender a atividade e deixar de publicar até que a Rússia termine a "operação especial na Ucrânia", avançou a Sky News.



O meio de comunicação social é um dos órgãos mais independentes do país e a decisão foi tomada após o jornal receber um segundo aviso do órgão estatal que monitoriza a área da comunicação na Rússia, por não ter identificado num artigo uma ONG como um "agente estrangeiro".



O jornal é propriedade de um dos oligarcas, Alexander Lebedev, que está a viver em Londres.

13:58 | 28/03 Ucrânia "não vê sinais no terreno" de que a ofensiva russa tenha desistido de cercar Kiev O porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano afirmou, esta segunda-feira, que a Ucrânia "não vê sinais no terreno" de que a Rússia tenha desistido de um plano para cercar a capital, Kiev.



Segundo Oleksander Motuzyanyk, citado pela Reuters, "a Federação Russa não abandonou as suas tentativas, se não de capturar, de cercar Kiev. Por agora não vemos o movimento das forças inimigas longe de Kiev", afirmou.

13:55 | 28/03 Mudança de governo na Ucrânia "não é o objetivo" da Rússia O Secretário do Conselho de Segurança russo disse, esta segunda-feira, que a mudança de governo na Ucrânia "não é o objetivo" da "operação especial" da Rússia.



A informação foi avançada pela agência Reuters.

13:34 | 28/03 Negociações entre a Rússia e a Ucrânia adiadas para amanhã em Istambul A Rússia e Ucrânia voltam amanhã, terça-feira, a uma nova ronda de negociações em Istambul, na Turquia. As conversações entre as delegações de ambos os países decorre amanhã, e não hoje, como tinha sido avançado pelo governo ucraniano. Esta decisão de adiar esta ronda de negociações foi tomada após uma conversa telefónica entre o presidente turco e Vladimir Putin.

13:23 | 28/03 Ucrânia diz que forças russas já perderam 17 mil soldados desde o início da guerra O Estado Maior General das Forças Armadas ucranianas revelaram, esta segunda-feira, que a Rússia já perdeu cerca de 17 mil soldados desde o início do conflito militar, citou a agência Ukrinform.



Além das perdas humanas, 586 tanques e 1.694 veículos blindados ficaram destruídos, assim como 127 helicópteros, sete navios e 73 camiões-cisterna de combustível.



13:18 | 28/03 Macedónia do Norte ordenou a expulsão de cinco diplomatas russos A Macedónia do Norte ordenou, esta segunda-feira, a expulsão de cinco diplomatas russos do país por violarem as normas diplomáticas, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros citado pela agência Reuters.



O embaixador russo no país foi informado de que as cinco pessoas levaram a cabo atividades contrárias à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e tiveram de abandonar o país, disse o ministério.

13:14 | 28/03 Rússia expulsou três diplomatas eslovacos do país O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo anunciou, esta segunda-feira, que a Rússia expulsou três diplomatas eslovacos do país, avançou a agência Reuters.



A decisão vem na sequência da expulsão de três funcionários da Embaixada russa na Eslováquia.



10:47 | 28/03 Kremlin diz que comentários de Joe Biden são "alarmantes" O porta-voz do Kremlin considerou, esta segunda-feira, "alarmantes" os comentários do líder norte-americano, Joe Biden, sobre Vladimir Putin.



De recordar que Biden afirmou, durante a visita à Polónia no último fim de semana, que Vladimir Putin não podia "permanecer no poder", embora mais tarde tenha dito que não estava a pedir uma mudança do regime russo.



10:22 | 28/03 Conversações entre a Rússia e a Ucrânia podem decorrer amanhã O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, avançou esta segunda-feira que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia podem só acontecer amanhã na Turquia.



Segundo o Kremlin, é "importante" que as conversações decorrem "frente a frente", citou a agência Reuters.



Sobre um possível encontro entre Putin e Zelensky, o porta-voz do Kremlin descartou, por enquanto, essa possibilidade.

09:31 | 28/03 Mais de 3,8 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou, esta segunda-feira, que pelo menos 3,8 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início do conflito militar.



Segundo a Sky News, cerca de 6,5 milhões de civis deslocaram-se internamente, no próprio país, enquanto 13 milhões de ucranianos estão presos em zonas de combate.



08:56 | 28/03 Corredores humanitários suspensos hoje em várias cidades ucranianas A Vice-primeira-ministra da Ucrânia noticiou, esta segunda-feira, que nenhum corredor humanitário será aberto no país devido a possíveis "provocações" russas nas rotas de retirada de civis, citou a agência Reuters.



08:37 | 28/03 Mariupol está "à beira de uma catástrofe humanitária", diz o autarca da cidade O Presidente da cidade de Mariupol receia uma catástrofe humanitária e diz que a cidade tem de ser completamente evacuada.



A cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, está "à beira de uma catástrofe humanitária", disse o autarca citado pela agência Reuters.



Vadym Boichenko disse, ainda, que cerca de 160 mil civis ficaram presos na cidade.

08:34 | 28/03 Pelo menos 143 crianças morreram desde o início do conflito militar O Provedor de Justiça ucraniano revelou, esta segunda-feira, que pelo menos 143 crianças morreram desde o início da guerra na Ucrânia.



Já cerca de 216 crianças ficaram feridas.

08:24 | 28/03 Ofensiva russa tenta avançar sobre Kiev As forças russas estão a tentar avançar sobre a capital ucraniana, a partir do noroeste e leste de Kiev, anunciaram esta segunda-feira as Forças Armadas da Ucrânia, citadas pelo Kyiv Independent.



08:23 | 28/03 Forças russas continuam a atacar várias aldeias de Izyum As Forças Armadas da Ucrânia revelaram, esta segunda-feira, que a Rússia continua a atacar várias aldeias nos arredores da cidade de Izyum, a sudeste de Kharkiv.



A informação foi avançada pela Kyiv Independent.

07:47 | 28/03 Conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia não espera avanços nas conversações de paz O Conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia avançou, esta segunda-feira, que não espera grandes avanços nas conversações de paz entre as delegações ucranianas e russas que se vão reunir na Turquia.



"Penso que não haverá qualquer avanço nas principais questões", disse Vadym Denysenko, citado pela agência Reuters.

07:31 | 28/03 Escolas reabrem hoje em Kiev com aulas online O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou esta segunda-feira que as escolas vão reabrir na capital ucraniana, sendo que os alunos vão ter aulas online.



"No dia 28 de Março, o processo educativo será retomado na capital. Será mais adaptado às condições atuais, e com recurso a diferentes plataformas educativas para os estudantes", disse o autarca, citado pelo The Guardian.

07:29 | 28/03 Destroços de míssel incendeiam casa em Kiev Os Serviços de Emergência da Ucrânia divulgaram, esta segunda-feira, que a queda de destroços de um míssil incendiou uma casa nos arredores de Kiev, em Darnytskyi.



03:15 | 28/03 Ataques aéreos em Kiev, Lutsk, Rivne, Kharkiv e Jitomir As sirenes de ataque aéreo voltaram a soar esta madrugada em várias cidades ucranianas e foram noticiadas explosões em Lutsk, Rivne, Kharkiv, Jitomir e na capital, Kiev. As sirenes de ataque aéreo voltaram a soar esta madrugada em várias cidades ucranianas e foram noticiadas explosões em Lutsk, Rivne, Kharkiv, Jitomir e na capital, Kiev. A administração militar de Volyn informou que mísseis russos atingiram um depósito de petróleo, segundo o The Kiev Independent. "Mais uma vez, ataques com mísseis em Lutsk, Kharkiv, Jitomir e Rivne. Mais um dia, mais ataques. Mariupol sob bombardeamento. Os russos já não têm língua, humanismo, civilização. Apenas foguetes e bombas", escreveu o conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak na rede social Twitter.

23:44 | 27/03 Ucrânia irá insistir na integridade territorial na próxima ronda de negociações com a Rússia A Ucrânia insistirá na soberania e integridade territorial na próxima ronda de negociações com a Rússia, afirmou neste domingo, o presidente uraniano Volodymyr Zelensky.



"As nossas prioridades nas negociações são conhecidas: soberania e integridade territorial", acrescentou.

22:53 | 27/03 Ucrânia exige que o Conselho de Segurança da ONU desmilitarize Chernobyl Ucrânia exige que o Conselho de Segurança da ONU desmilitarize Chernobyl, e estabeleça uma missão especial, afirma a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk.



As forças russas estão no controlo da central elétrica de Chernobyl desde os primeiros dias da invasão.

22:25 | 27/03 Berlim considera comprar escudo antimíssil A Alemanha está a considerar comprar um sistema de defesa antimíssil para se proteger contra um potencial ataque da Rússia, afirma o Chanceler Olaf Scholz, neste domingo.



"Esta é certamente uma das questões que estamos a discutir e por uma boa razão", acrescenta.







20:44 | 27/03 Ucrânia preparada para discutir estatuto neutro com Rússia A Ucrânia está preparada para discutir a adoção de uma estatuto neutro como parte de um acordo de paz com a Rússia, afirma o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, numa entrevista a jornalistas russos, neste domingo.



Na entrevista por video-chamada, Zelensky disse que a invassão russa causou a destruição da cidades de língua russa na Ucrânia, acrescentando que os danos são piores quando comparados com a guerra na Chechénia.





17:53 | 27/03 Mais de 10 000 hectares de floresta em chamas na zona de Chernobyl Incêndios ameaçam contaminar a Ucrânia, Bielorrúsia e outros países europeus, afirmou a Provedora de Justiça do país ucraniano.



"É quase impossível apagar os incêndios, uma vez que Chernobyl está rodeada por tropas russas", acrescentou.





16:30 | 27/03 Rússia bloqueia acesso ao jornal mais vendido na Europa A Rússia



Segundo a agência noticiosa russa Interfax, são já dois novos sites que se juntam à longa lista de páginas bloqueadas pelo governo russo por expressarem ideias sobre a guerra na Ucrânia contraditórias à narrativa do regime de Putin.

A Rússia bloqueou o acesso ao tabloide alemão Blind , o jornal mais vendido na Europa.Segundo a agência noticiosa russa Interfax, são já dois novos sites que se juntam à longa lista de páginas bloqueadas pelo governo russo por expressarem ideias sobre a guerra na Ucrânia contraditórias à narrativa do regime de Putin.

16:02 | 27/03 Ucrânia e Rússia vão ter nova ronda de negociações de amanhã até quarta-feira na Turquia A próxima ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia decorrerá entre amanhã e a próxima quarta-feira na Turquia, revelou um negociador ucraniano.

15:55 | 27/03 Haverá uma "culpa coletiva" caso ajuda não chegue a Mariupol, diz ministro dos Negócios estrangeiros francês Jean-Yves Le Drian, ministro dos Negócios estrangeiros francês, disse este domingo que haverá uma "culpa coletiva" caso nada seja feito para ajudar os civis em Mariupol, na Ucrânia.

15:15 | 27/03 1119 civis mortos na guerra da Ucrânia, revela ONU 1 119 civis foram mortos e 1 790 ficaram feridos desde o início da guerra na Ucrânia, segundo novos dados das Nações Unidas.



Cerca de 15 raparigas e 32 rapazes, bem como 52 crianças estão entre as vítimas.

15:00 | 27/03 Rússia tenta cercar forças ucranianas no leste da Ucrânia A Ucrânia está a montar pequenas ações contra-ofensivas enquanto os militares russos tentam cercar as suas forças no leste da Ucrânia, disse este domingo Oleksiy Arestovych, conselheiro presidencial ucraniano.

10:57 | 27/03 Rússia anuncia destruição do depósito de mísseis ucraniano perto de Kiev As forças armadas russas destruíram um depósito de mísseis ucraniano perto de Kiev com armas de longo alcance lançadas a partir do mar, disse este domingo o Ministério da Defesa russo.

10:12 | 27/03 Líder de Lugansk admite realização de referendo para adesão à Rússia em breve O líder da autoproclamada república de Luhansk, no leste na Ucrânia, disse que poderá em breve fazer um referendo sobre a adesão da região à Rússia.



A informação é avançada pela agência RIA

08:51 | 27/03 Rússia começou a destruir depósitos de combustível e alimentos ucranianos, diz assessor do Ministério do Interior A Rússia começou a destruir os depósitos ucranianos de combustível e de armazenamento de alimentos, disse este domingo Vadym Denysenko, conselheiro do Ministério do Interior ucraniano. Isto significa que o governo terá de dispersar os stocks de ambos num futuro próximo, segundo avança a Reuters.

08:41 | 27/03 Rússia diz que atingiu cidade de Lviv com mísseis de cruzeiro de alta precisão A Rússia atingiu este sábado a cidade de Lviv com mísseis de cruzeiro de alta precisão, revelou este domingo o ministério de defesa russo, segundo a Reuters.

07:41 | 27/03 Vice-primeira-ministra ucraniana anuncia corredores humanitários para Luhansk e Donetsk A vice-primeira-ministra ucraniana disse que estão acordados dois corredores humanitários, nas regiões de Luhansk e Donetsk, para este domingo.

A Ucrânia afirmou que cerca de 16.600 soldados russos já morreram desde o início da invasão ao país.

21:45 | 26/03 Cerca de 5 mil civis foram retirados em corredores humanitários neste sábado As autoridades ucranianas retiraram 5 2000 pessoas de algumas cidades em conflito na Ucrânia, durante este sábado, através de corredores humanitários.



Segundo a vice primeira-ministra, Iryna Vereshchuk, todos os 10 corredores humanitários foram bem sucedidos.

21:31 | 26/03 Rússia ataca depósito de petróleo em Rivne Segundo o governador de Rivne Oblast, Vitaliy Koval, as forças russas desmantelaram um depósito de petróleo em Dubno, Rivne.



20:51 | 26/03 Tropas russas bombardearam instalação de pesquisa nuclear em Kharkiv As forças russas estão a bombardear, na noite desta sábado, uma instalação de pesquisa nuclear na cidade de Kharkiv, disse o parlamento ucraniano num post no Twitter.



"Atualmente, é impossível estimar a extensão dos danos devido a hostilidades que não param na área da instalação nuclear", pode ler-se no post que cita a Inspetoria Reguladora Nuclear do Estado.

18:54 | 26/03 Detidas 700 pessoas refugiadas numa cave de hospital em Mariupol As autoridades de Mariupol, no sul da Ucrânia, denunciaram este sábado a detenção de 700 pessoas, entre elas médicos e doentes, que se tinham refugiado na cave de um hospital da cidade sob fogo das tropas russas. As autoridades de Mariupol, no sul da Ucrânia, denunciaram este sábado a detenção de 700 pessoas, entre elas médicos e doentes, que se tinham refugiado na cave de um hospital da cidade sob fogo das tropas russas. Fontes locais informaram, segundo o portal ucraniano Ukrinform, que um número indeterminado foi deportado para local desconhecido.

17:39 | 26/03 Lviv alvo de novo ataque com míssil O presidente da Câmara de Lviv avançou que a cidade ucraniana foi alvo de um novo ataque com míssil.



A mesma fonte revela que o ataque danificou significativamente a estrutura da cidade.

17:26 | 26/03 Batalhão de voluntários bielorrussos junta-se ao exército da Ucrânia O batalhão de voluntários bielorrusos juntou-se oficialmente ao exército da Ucrânia.



Kastus Kalinouski é o nome dado ao batalhão, o nome de um escritor e revolucionário bielorruso do século XIX.

16:31 | 26/03 Pelo menos cinco feridos em ataques em Lviv Dois ataques em Lviv, no oeste da Ucrânia, este sábado, fez cinco feridos, segundo o governador regional Maksym Kozytskyy.



As autoridades locais pediram aos moradores para que procurassem abrigos após as fortes explosões nos arredores da cidade.

15:10 | 26/03 "Ele é um carniceiro", diz Biden sobre Putin Joe Biden, presidente dos EUA, chamou Vladimir Putin, presidente russo, de "carniceiro" enquanto se encontrava com refugiados em Varsóvia, na Polónia.



"Ele é um carniceiro", terá Biden respondido quando questionado sobre o que pensava de Putin, de acordo com a France 24.

14:59 | 26/03 44 pessoas gravemente feridas, incluindo três crianças, presas em Chernihiv devido a cerco das tropas russas O



O autarca disse ainda que as pessoas não podiam ser retiradas para serem tratadas em áreas mais seguras, alertando para a dificuldade de levar ajuda humanitária à cidade, porque a ponte que ligava a Chernihiv à capital da Ucrânia tinha sido destruída por bombardeamentos, de acordo com a Reuters. presidente da câmara de Chernihiv, no norte da Ucrânia, disse este sábado que 44 pessoas, incluindo três crianças, gravemente feridas estão presas na cidade devido ao cerco das tropas russas.O autarca disse ainda que as pessoas não podiam ser retiradas para serem tratadas em áreas mais seguras, alertando para a dificuldade de levar ajuda humanitária à cidade, porque a ponte que ligava a Chernihiv à capital da Ucrânia tinha sido destruída por bombardeamentos, de acordo com a Reuters.

12:49 | 26/03 Biden promete mais apoio à Ucrânia O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse este sábado que o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu mais apoio ao país.

12:33 | 26/03 Mais 46 mil saídas elevam para 3,77 milhões número total de refugiados A ONU contabiliza este sábado 3,77 milhões de refugiados da Ucrânia desde o início da invasão russa, mais 46 mil do que na sexta-feira, o que representa um abrandamento face ao início da semana.

12:19 | 26/03 Kiev com recolher obrigatório entre as 20h de hoje e 19h de amanhã Vitali Klitschko, presidente da Câmara de Kiev, anunciou este sábado que o recolher obrigatório em Kiev durará até às 19h00 de domingo.





11:51 | 26/03 Principais bancos japoneses suspendem transações com russo Sberbank Os principais bancos do Japão vão Os principais bancos do Japão vão suspender as transações em dólares com o Sberbank , o maior banco russo, em coordenação com as novas sanções impostas pelos EUA pela invasão da Ucrânia pela Rússia, disseram este sábado meios de comunicação locais.

11:43 | 26/03 Biden diz que o mais importante a fazer é manter as democracias unidas Joe Biden, presidente dos EUA, disse este sábado durante o encontro com Andrzej Duda, presidente polaco, que o mais importante a fazer é manter as democracia sunidas.



A informação é avançada pela Reuters.

10:05 | 26/03 Mais de 100 mil pessoas precisam de ser retiradas de Mariupol, diz vice-primeira-ministra ucraniana A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, revelou este sábado que mais de 100 mil pessoas ainda precisam de ser retiradas da cidade de Mariupol.

09:52 | 26/03 Kiev com novo recolher obrigatório até segunda-feira Vitali Klitschko, presidente da Câmara de Kiev, anunciou este sábado um novo recolher obrigatório na capital ucraniana, que entrará em vigor às 20h00 de hoje e terminará na segunda-feira às 19h00.





09:42 | 26/03 Presidente da Ucrânia pede no Fórum de Doha reforma das instituições internacionais O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu este sábado no Fórum de Doha uma O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu este sábado no Fórum de Doha uma reforma das instituições internacionais por estas não terem conseguido impedir a invasão do seu país pela Rússia.

09:00 | 26/03 Tropas russas tomam o controlo de cidade onde vivem trabalhadores da central nuclear de Chernobyl As tropas russas tomaram o controlo da cidade ucraniana de Slavutych, onde vivem os trabalhadores da central nuclear de Chernobyl, revelou este sábado Oleksandr Pavlyuk, governador de Kiev.



Pavlyuk disse ainda que as tropas russas tinham ocupado o hospital de Slavutych e raptado o presidente da câmara, de acordo com a Reuters.

08:23 | 26/03 Dez corredores humanitários para este sábado, revela vice-primeira-ministra ucranian Iryna Vereshchuk, vice-primeira-ministra da Ucrânia, revelou que foi acordado o estabelecimento de 10 corredores humanitários para este sábado, de forma a que sejam retirados civis em segurança.



Vereshchuk disse que caso os civis tentassem sair de Mariupol, teriam de o fazer em carros particulares, uma vez que as forças russas não estavam a deixar passar autocarros pelos seus postos de controlo, revela a Reuters.

08:09 | 26/03 Zelenskiy pede que produtores de energia aumentem produção Volodymyr Zelenskiy, presidente ucraniano, apelou este sábado aos países produtores de energia para aumentarem a produção, de forma a que a Rússia não possa usar a sua riqueza em petróleo e gás para "chantagear" outras nações.

07:03 | 26/03 136 crianças já morreram na Guerra na Ucrânia 136 crianças já morreram desde o início da guerra na Ucrânia, revelou o gabinete do procurador-geral da Ucrânia, acrescentando que cerca de 200 crianças ficaram feridas.

02:16 | 26/03 Forças ucranianas lançam contra-ofensiva em Kherson As forças ucranianas lançaram uma contra-ofensiva na cidade ucraniana de Kherson (sul), o único centro urbano completamente conquistado pelas tropas de Moscovo, que agora é "disputada" pelos intervenientes, revelou um alto funcionário do Pentágono.

02:14 | 26/03 Forças russas atacaram pelo menos 34 instalações médicas ucranianas As forças russas executaram pelo menos 34 ataques a instalações médicas ucranianas desde o início do conflito, atingindo hospitais, ambulâncias, médicos, pacientes e até recém-nascidos, revela uma investigação da agência Associated Press (AP).

21:15 | 25/03 França, Turquia e Grécia vão efetuar "operação humanitária" de evacuação de Mariupol A França, a Turquia e a Grécia vão efetuar "uma operação humanitária" para evacuar "nos próximos dias" a cidade sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron. A França, a Turquia e a Grécia vão efetuar "uma operação humanitária" para evacuar "nos próximos dias" a cidade sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron. "Vamos, em conjunto com a Turquia e a Grécia, lançar uma operação humanitária para retirar todas aquelas e aqueles que desejarem sair de Mariupol", declarou Macron no final de uma cimeira europeia em Bruxelas, precisando que terá uma reunião sobre esse assunto com o Presidente russo, Vladimir Putin, "dentro de 48 a 72 horas".

20:43 | 25/03 EUA pedem "fortalecimento" de sanções à Coreia do Norte no Conselho de Segurança Os Estados Unidos (EUA) anunciaram esta sexta-feira que vão propor uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU para "atualizar e fortalecer" as sanções internacionais contra a Coreia do Norte, face ao lançamento de um míssil balístico intercontinental. Os Estados Unidos (EUA) anunciaram esta sexta-feira que vão propor uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU para "atualizar e fortalecer" as sanções internacionais contra a Coreia do Norte, face ao lançamento de um míssil balístico intercontinental. Perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, numa reunião de emergência convocada para debater o tema, a embaixadora norte-americana, Linda Thomas-Greenfield, defendeu a necessidade de fortalecer as sanções ao regime norte-coreano diante das "provocações cada vez mais perigosas" de Pyongyang.

20:12 | 25/03 Suíça alarga sanções à Rússia mas não proíbe meios de comunicação russos A Suíça anunciou esta sexta-feira o reforço das sanções contra a Rússia, com mais restrições a exportações e interdição de financiamentos, mas distanciou-se da decisão da União Europeia de proibir meios de comunicação ligados ao Governo russo. A Suíça anunciou esta sexta-feira o reforço das sanções contra a Rússia, com mais restrições a exportações e interdição de financiamentos, mas distanciou-se da decisão da União Europeia de proibir meios de comunicação ligados ao Governo russo. "Mesmo que estes canais sejam ferramentas de propaganda e desinformação russas, estamos convencidos de que para combater afirmações imprecisas e prejudiciais é mais eficaz colocá-los perante os factos do que proibi-los", explicou o governo em comunicado.

20:01 | 25/03 Emmanuel Macron pretende falar com Putin nas "próximas horas" O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira que esperava ter mais conversas com o presidente russo Vladimir Putin, nas "últimas horas".



Objetivo da conversa iria centrar-se na retirada de civis da cidade ucraniana de Mariupol, que está atualmente cercada por tropas russas.

18:14 | 25/03 Spotify suspende serviços na Rússia O Spotify disse, esta sexta-feira, que vai suspender o serviço de streaming na Rússia.

A plataforma de streaming de áudio fechou o escritório na Rússia indefinidamente no início deste mês. "O Spotify continua a acreditar que é extremamente importante tentar manter o nosso serviço operacional na Rússia para fornecer notícias e informações confiáveis ??e independentes da região", disse o Spotify em comunicado.



"Infelizmente, uma legislação recentemente promulgada que restringe ainda mais o acesso à informação, eliminando a liberdade de expressão e criminalizando certos tipos de notícias coloca em risco a segurança dos funcionários do Spotify e dos nossos ouvintes", acrescentou.

18:09 | 25/03 Biden "dececionado" por não poder atravessar a fronteira a partir da Polónia O Presidente dos EUA, Joe Biden, mostrou-se esta sexta-feira dececionado por não poder atravessar a fronteira com a Ucrânia a partir da Polónia e avaliar pessoalmente o impacto da guerra no país, ao assegurar que "não deixaram fazê-lo" por motivos de segurança. O Presidente dos EUA, Joe Biden, mostrou-se esta sexta-feira dececionado por não poder atravessar a fronteira com a Ucrânia a partir da Polónia e avaliar pessoalmente o impacto da guerra no país, ao assegurar que "não deixaram fazê-lo" por motivos de segurança. Durante a sua visita à cidade polaca de Rzeszow, perto da fronteira com a Ucrânia, Biden disse que gostaria de ter entrado no país para presenciar a "valentia" dos ucranianos, que comparou ao homem que se colocou frente aos tanques chineses na praça Tiananmen em 1989. "Estou aqui, na Polónia, para avaliar a situação humanitária e, fracamente, parte da minha deceção deve-se ao facto de não poder vê-lo em primeira mão como sucedeu em outros lugares", afirmou.

17:56 | 25/03 Chernobyl não efetua rotação de pessoal técnico desde dia 21 de março A Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) informou, esta sexta-feira, que não há mudança do pessoal técnico em Chernobyl desde o dia 21 de março.

17:45 | 25/03 Força áerea ucraniana diz que misseís russos atingiram base áerea de Vinnytsia A força aérea ucraniana disse, esta sexta-feira, que mísseis russos atingiram a base aérea de Vinnytsia, atingindo vários edifícios e causando danos significativos às infraestruturas. As consequências ainda estão por apurar.

17:40 | 25/03 Zelensky e Erdogan discutem estado das negociações entre a Rússia e a Ucrânia O presidente turco, Tayyip Erdogan, conversou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esta sexta-feira, e discutiram a situação na Ucrânia e o estágio alcançado nas negociações entre Kiev e Moscovo, de acordo com uma fonte do gabinete de Erdogan. Erdogan disse a Zelensky que dá apoio à integridade territorial da Ucrânia e que transmitiu em conversas bilaterais os esforços diplomáticos "efetivos" que a Turquia fez.

17:05 | 25/03 EUA vê Rússia a concentrar-se no leste da Ucrânia Segundo um alto funcionário da defesa dos Estados Unidos da América, o país americano avalia a situação russa, afirmando que a Rússia está a concentra-se mais no lado leste da Ucrânia.



O país russo disse nesta sexta-feira que a primeira fase da sua operação militar estava concluída, podendo agora abrir caminho para outras regiões, acrescentou o alto funcionário da defesa dos EUA.

17:00 | 25/03 Mais de 3,7 milhões de refugiados já fugiram da Ucrânia Mais de 3,7 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia e dos combates desencadeados com a invasão russa, segundo o balanço da ONU esta sexta-feira publicado, que confirma um abrandamento do fluxo migratório nos últimos dias. Mais de 3,7 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia e dos combates desencadeados com a invasão russa, segundo o balanço da ONU esta sexta-feira publicado, que confirma um abrandamento do fluxo migratório nos últimos dias. O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) registava 3.725.806 refugiados ucranianos no seu site na Internet às 12:00 desta sexta-feira, mais 50 854 do que na contagem anterior, divulgada na quinta-feira. A Europa não conhecia um fluxo assim tão rápido de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial.

16:30 | 25/03 Forças ucranianas ainda controlam Mariupol, segundo o governador de Donetsk O governador de Donetsk, na Ucrânia, afirmou que as forças ucranianas ainda estão a controlar Mariupol.

15:37 | 25/03 Comandante russo terá sido morto pelas suas próprias tropas Um comandante da brigada russa foi morto pelas suas próprias tropas, afirmaram esta sexta-feira oficiais ocidentais.



Segundo a Sky News, acredita-se que se trata do Coronel Medvechek, que comandava a 37ª Brigada de Espingardas Motorizadas e que acabou atropelado pelas próprias forças russas.



15:23 | 25/03 Negociações com a Rússia são "difíceis", admite a Ucrânia O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, considerou esta sexta-feira que as negociações com a Rússia são "difíceis".



"As negociações são muito difíceis. A delegação ucraniana assumiu uma posição forte e não abandona as suas exigências. Insistimos, antes de mais, num cessar-fogo com garantias de segurança e integridade territorial da Ucrânia", citou a agência Reuters.

15:22 | 25/03 Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano nega que tenham sido feitos progressos na resolução de quatro das seis questões-chave com a Rússia O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kuleba disse esta sexta-feira que as negociações de paz com a Rússia estão a ser difíceis, e negou os relatórios de que tinham sido feitos progressos na resolução de quatro das seis questões-chave, avançou a Reuters.



"Não há consenso com a Rússia sobre os quatro pontos", disse Kuleba num post no Facebook.



"O processo de negociação é muito difícil. A delegação ucraniana tomou uma posição forte e não abandona as suas exigências. Insistimos, antes de mais, num cessar-fogo, em garantias de segurança e integridade territorial da Ucrânia", salientou ainda.

15:19 | 25/03 "A democracia é a única forma de governar", diz Biden durante visita à Polónia O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta sexta-feira que a "democracia é a única forma de governar" e que "vai prevalecer" os ideais que o mundo Ocidental partilha.



As declarações surgem na sequência da visita do líder da Casa Branca à Polónia, hoje, que aproveitou o momento para deixar fortes elogios a todos os ucranianos que se inspiraram nos norte americanos, no que diz respeito "à resistência de não ceder".



Biden deixou, ainda, uma mensagem de coragem às tropas da NATO que estão a proteger a Ucrânia contra as invasões russas.

15:18 | 25/03 General russo morto em combate com as forças ucranianas O tenente-geral russo e comandante da 49ª divisão russa Yakov Ryezantsev foi morto em Chornobaivka, a norte de Kherson, um local de intensos combates, avançou o Kyiv Independent, citando Oleksiy Arestovych, conselheiro do chefe do gabinete presidencial da Ucrânia.



14:31 | 25/03 A Rússia está a concentrar-se na 'libertação' completa de Donbas da Ucrânia A Rússia disse que se vai concentrar em "libertar" completamente a região de Donbas da Ucrânia e não exclui a possibilidade de invadir cidades ucranianas bloqueadas, informou a agência noticiosa Interfax, citando o ministério da defesa e o exército.



O Ministério da Defesa disse que a Rússia tinha estado a considerar duas opções para a sua "operação especial" na Ucrânia - uma exclusivamente dentro das autoproclamadas repúblicas separatistas em Donbas e a outra em todo o território da Ucrânia.



14:13 | 25/03 Conversações entre Rússia e Ucrânia estão a fazer poucos progressos em pontos-chave A Rússia e a Ucrânia estão a aproximar-se de um entendimento sobre questões secundárias nas conversações de paz, mas tem havido progressos limitados nas questões-chave, salientou esta sexta-feira o porta-voz do gabinete russo, Vladimir Medinsky, avançou a Reuters, citando agência noticiosa Interfax noticiou.



"As negociações têm decorrido durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, em formato de vídeo-conferência, e continuarão amanhã", salientou Medinsky. "Em questões secundárias, as posições estão a convergir, mas sobre as principais questões políticas não tanto", realçou.

13:40 | 25/03 1.351 soldados russos mortos e 825 feridos na invasão russa à Ucrânia, diz Ministério da Defesa russo O Ministério da Defesa russo disse que já morreram 1.351 soldados russos e outros 825 ficaram feridos desde o início da operação militar especial na Ucrânia, avançou a Reuters.

13:25 | 25/03 Rússia já tomou 93% do território da região de Luhansk A Rússia afirma ter tomado 93% do território da autoproclamada República Popular de Luhansk, na Ucrânia, avançou a agência noticiosa TASS, citada pela Reuters.



O ministério disse anteriormente que os principais alvos da primeira fase do que a Rússia chama uma "operação especial" na Ucrânia tinham sido concluídos.

13:14 | 25/03 Suspensa ligação ferroviária entre região ucraniana de Rivne e a Bielorrússia para evitar abastecimentos às tropas russas O Governador da região de Rivne, na Ucrânia, avançou que a ligação ferroviária da região com a Bielorrússia foi suspensa esta sexta-feira. O objetivo é evitar que qualquer abastecimento chegue às tropas russas.

13:09 | 25/03 Tropas russas vão reagir "imediatamente" a quaisquer tentativas de zona de exclusão aérea na Ucrânia O Ministério da Defesa russo anunciou, esta sexta-feira, que as forças russas vão reagir "imediatamente" caso haja qualquer tentativa de fechar o espaço aéreo sobre a Ucrânia, citou a agência Reuters.

12:19 | 25/03 Putin diz que o Ocidente está a "tentar cancelar a Rússia" O presidente russo, Vladimir Putin, acusou esta sexta-feira o Ocidente de estar a "tentar cancelar" a Rússia.



Segundo a agência Reuters, o líder russo aproveitou o discurso para, em público, comparar a "política de cancelamento" que diz que os russos estão a sofrer como nos tempos do nazismo.



Putin referiu-se ainda à escritora britânica JK Rowling, que anteriormente mostrou-se solidária com a Ucrânia, e provou que o Ocidente tem gosto por cancelar pessoas, assim como a "cultura".

12:04 | 25/03 Corredor humanitário poderá abrir amanhã em Chernihiv A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, disse esta sexta-feira que o país está a negociar com a Rússia um acordo humanitário para a retirada de civis este sábado em Chernihiv.



De acordo com Iryna Vereshchuk, as negociações sobre a criação de corredores humanitários "são um desafio", uma vez que a Rússia pretende que os civis sejam encaminhados para território controlado pela ofensiva russa.



11:14 | 25/03 Forças russas criaram corredor terrestre entre a Crimeia e Donetsk O Ministério da Defesa ucraniano adiantou, esta sexta-feira, que as tropas russas conseguiram criar um corredor terrestre que faz a ligação entre a Crimeia e a região ocupada de Donetsk, citou a agência Reuters.

11:01 | 25/03 Aeroporto de Kharkiv bombardeado pelas tropas russas As tropas russas bombardearam esta sexta-feira o aeroporto de Kharkiv, anunciou o governador da região, Oleh Synyehubov.



De acordo com a informação avançada pelo Kyiv Independent, a Rússia atacou também a cidade com sistemas de lançamento de mísseis 'Grad' e 'Uragan'.

10:36 | 25/03 Forças russas estão a matar civis que tentam fugir de várias zonas da Ucrânia, diz ONU O Alto Comissariado para os Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) revelou, esta sexta-feira, que há relatos de que as forças russas estão a assassinar civis que tentam fugir das cidades ucranianas através de automóveis, citou a agência Reuters.



10:06 | 25/03 Militares russos vão responder da melhor forma à NATO, garante o Kremlin O porta-voz do Kremlin disse, esta sexta-feira, que os militares russos vão apresentar propostas para colocar em prática a "melhor forma" de responder à NATO que se está a aproximar do seu flanco oriental.



Dmitry Peskov afirmou, ainda, que as tentativas dos Estados Unidos em insular a Rússia "vão falhar", assim como o desejo de Biden em expulsar o país do G20. "O mundo é mais diversificado do que os Estados Unidos e a Europa", citou a agência Reuters.

09:48 | 25/03 "A cidade está operacionalmente rodeada pelo inimigo", governador admite que Chernihiv está cercada A cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, está cercada pelas tropas russas, avançou esta sexta-feira o governador regional.



"A cidade tem estado condicionada, operacionalmente rodeada pelo inimigo", disse Viacheslav Chaus, durante um discurso num meio de comunicação social nacional, acrescentando ainda que a cidade estava sob fogo de artilharia e aviões de guerra, citou a Sky News.

09:40 | 25/03 Bombardeamento a teatro de Mariupol fez 300 mortos A Câmara Municipal de Mariupol anunciou, esta sexta-feira, que o ataque russo ao teatro da cidade na semana passada provocou cerca de 300 mortos.



A informação foi avançada pela Sky News.

08:58 | 25/03 Bombardeamento a centro de ajuda humanitária em Kharkiv faz quatro mortos Uma clínica que funcionava como centro de ajuda humanitária foi bombardeada esta sexta-feira na cidade de Kharkiv. De acordo com as autoridades regionais, o ataque russo provocou quatro mortos.



"Como resultado dos bombardeamentos matinais de infra-estruturas civis de vários lançadores de foguetes, sete civis foram feridos, quatro dos quais morreram", avançou a polícia local, garantindo que "não há instalações militares nas proximidades", citou a agência Reuters.

Russians fired on the Nova Poshta postal department in Kharkiv, where Kharkiv residents were receiving humanitarian aid.

08:36 | 25/03 Cerca de 20 mil pessoas já deixaram a cidade de Boryspil Pelo menos 20 mil pessoas já deixaram a cidade de Boryspil, situada junto do principal aeroporto de Kiev, na Ucrânia, após apelos feitos pelas autoridades no início da semana.



O autarca de Boryspil, Volodymyr Borysenko, pediu à população para abandonar a cidade devido à proximidade das tropas russas na região, citou a agência Reuters.



08:32 | 25/03 Kiev acusa Moscovo de levar civis à força para a Rússia estão a ser levados à força para a Rússia e alguns poderão estar a ser usados "como reféns para exercer mais pressão" sobre Kiev, avançou a Lusa. As autoridades ucranianas denunciaram, esta sexta-feira, que milhares de civis ucranianose alguns poderão estar a ser usados "como reféns para exercer mais pressão" sobre Kiev, avançou a Lusa.

07:58 | 25/03 Ucrânia afirma que 59% dos mísseis russos avariaram, caíram ou falharam O Estado-Maior Geral das Forças Armadas ucranianas divulgou, esta sexta-feira, que dos cerca de 1.200 mísseis de cruzeiro russos que foram lançados, 59% avariaram, caíram ou falharam.



"A Rússia disparou cerca de 1.200 mísseis, menos de metade atingiu o alvo", dizem as Forças Armadas, citadas pela Al Jazeera. "Outros foram abatidos pelas forças de defesa aérea ou atingiram alvos errados, como montanhas, florestas ou rios", concluem.



Um alto funcionário do Pentágono disse, anteriormente, que Moscovo estava a ficar sem munições guiadas com precisão e que era mais provável que dependesse das chamadas bombas e artilharias.

07:51 | 25/03 Bombardeamentos russos atingem depósito de combustível em Kalinovka Os Serviços de Emergência ucranianos informaram, esta sexta-feira, que um depósito de combustível incendiou-se após ter sido alvo de bombardeamentos russos, na última noite, na aldeia de Kalinovka, no noroeste da Ucrânia.



O depósito era utilizado para abastecer as forças armadas ucranianas.



A informação foi avançada pelo The Guardian.

Overnight a Russian attack hit an oil depot in the village of Kalinovka

07:42 | 25/03 Ucrânia diz ter destruído um navio russo no mar de Azov A Ucrânia afirmou, esta sexta-feira, ter destruído um navio de desembarque russo atracado no porto de Berdiansk, no mar de Azov.



A informação foi avançada pelo Kyiv Independent.



Earlier on March 24, Ukraine reported they destroyed the Orsk, a Russian landing ship docked at the Berdiansk port on the Sea of Azov.

07:29 | 25/03 Ataque com mísseis atinge unidade militar ucraniana em Dnipro Dois mísseis russos atingiram uma unidade militar ucraniana na região de Dnipro, na Ucrânia, avançou esta sexta-feira o Governador da região, Valentyn Reznychenko, citado pela agência Reuters.



Os meios operacionais estão à procura de sobreviventes entre os escombros, afirmou o Governador.

07:20 | 25/03 Corredor humanitário previsto abrir hoje em Mariupol A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, anunciou que para esta sexta-feira está previsto abrir um corredor humanitário na cidade portuária de Mariupol. Contudo, este corredor apenas vai estar abertop para quem tiver a possibilidade de se conseguir deslocar numa viatura privada, citou a agência Reuters.



07:15 | 25/03 Ucrânia recupera controlo de várias cidades a leste de Kiev As forças ucranianas voltaram a tomar o controlo de várias cidades a 35 quilómetros a leste de Kiev, noticiou esta sexta-feira o Ministério de Defesa britânico, citado pela agência Reuters.

00:03 | 25/03 Rússia quer terminar a guerra dia 9 de maio, o mesmo dia em que as tropas nazis foram derrotadas Segundo o que apurou o jornal Kyiv Independent junto dos serviços de informação ucranianos, a Rússia quer terminar a guerra no dia 9 de maio, dia em que as tropas nazis foram derrotadas no final da II Guerra Mundial.

23:31 | 24/03 Rússia abre "corredor humanitário" para 67 barcos estrangeiros A Rússia anunciou esta quinta-feira a abertura de um "corredor humanitário" para 67 barcos internacionais que ficariam retidos em portos ucranianos. A Rússia anunciou esta quinta-feira a abertura de um "corredor humanitário" para 67 barcos internacionais que ficariam retidos em portos ucranianos. O responsável do Centro de Controlo da Defesa Nacional russo, Mikhail Mizintsev, disse num comunicado que se trata de barcos de 15 países que não podem sair de forma segura dos portos de Mykolaiv, Chernomorsk, Ochakov, Odessa e Yuzhny. "A Federação Russa está a criar um corredor humanitário que representa uma via segura para o tráfego a partir da área de reunião, situada a 20 milhas (32 quilómetros) a sudeste do porto de Ilyichevsk", indicou Mizintsev.

21:38 | 24/03 Primeiro-ministro britânico diz não estar otimista com resposta de paz de Putin O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson "não está otimista" que Vladmir Putin queira a paz.



Boris Johnson diz que o presidente da Rússia quer destruir as grandes cidades ucranianas, assim como aconteceu com a guerra da Chechénia.



"É necessário que o Ocidente faça mais", acrescenta, numa entrevista à BBC Two - Newsnight



21:33 | 24/03 Contratos para importação de energia russa são em euros afirma Olaf Scholz O chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou esta quinta-feira que a análise dos contratos de abastecimento energético com a Rússia revelou que o pagamento previsto será em euros ou dólares, e é o que "está em vigor". O chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou esta quinta-feira que a análise dos contratos de abastecimento energético com a Rússia revelou que o pagamento previsto será em euros ou dólares, e é o que "está em vigor". Reagindo ao anúncio feito na quarta-feira pelo Presidente russo, Vladimir Putin, de que passaria a exigir o pagamento em rublos, Scholz declarou também uma vez mais, no final de uma reunião de chefes de Estado e de Governo da NATO e do G7, que um embargo às importações de gás natural, carvão e petróleo da Rússia não fará parte do regime de sanções. Segundo o chanceler alemão, trata-se de uma "decisão consciente" devido à dependência de muitos Estados Europeus das referidas importações.

19:42 | 24/03 "O tempo em que a energia podia ser usada para nos chantagear acabou" comenta Von der Leyen A presidente da Comissão Europeia, Von der Leyen afirmou esta quinta-feira que a Rússia não pode exigir pagamentos em rublos pela energia que vende aos restantes países europeus.



"Não vamos permitir que as sanções sejam contornadas", acrescentou Ursula Von der Leyen.



19:20 | 24/03 Rússia e Ucrânia trocam dez prisioneiros de guerra



"Hoje, por ordem do presidente Zelensky, ocorreu a primeira troca completa de prisioneiros das forças armadas. Em troca de 10 ocupadores cativos, recuperámos 10 dos nossos soldados", escreveu Iryna Vereshchuk na rede social.







A Rússia e a Ucrânia, trocaram nesta quinta-feira, dez prisioneiros de guerra, segundo a informação publicada no Facebook , pela vice primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk."Hoje, por ordem do presidente Zelensky, ocorreu a primeira troca completa de prisioneiros das forças armadas. Em troca de 10 ocupadores cativos, recuperámos 10 dos nossos soldados", escreveu Iryna Vereshchuk na rede social.

19:10 | 24/03 Presidente do Egipto recebe telefonema de Volodymyr Zelensky O presidente do Egipto, Abdel Fattah, recebeu uma chamada telefónica do presidente Volodymyr Zelensky, nesta quinta-feira, onde salientou a importância do diálogo e de soluções diplomáticas para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

16:39 | 24/03 Ocidente quer impedir Rússia de usar reservas de ouro Os países do G7 e da União Europeia vão sancionar as transações envolvendo reservas de ouro da Rússia, para evitar que Moscovo contorne as sanções impostas pelo Ocidente, anunciou esta quinta-feira a Casa Branca. Os países do G7 e da União Europeia vão sancionar as transações envolvendo reservas de ouro da Rússia, para evitar que Moscovo contorne as sanções impostas pelo Ocidente, anunciou esta quinta-feira a Casa Branca. "Qualquer transação envolvendo ouro, relacionada com o banco central da Rússia, fica abrangida pelas sanções existentes", indicou a presidência norte-americana, enquanto decorre em Bruxelas uma série de cimeiras internacionais dedicadas à guerra na Ucrânia, incluindo uma cimeira do G7 e uma cimeira do Conselho Europeu. "Queremos fechar qualquer possibilidade de a Rússia utilizar o seu ouro para apoiar a sua moeda", explicou um funcionário do Governo dos EUA, que sublinhou que Moscovo detém uma reserva "considerável" daquele metal precioso.

16:24 | 24/03 Scholz pede a Rússia para não recorrer ao uso de armas químicas O chanceler alemão Olaf Scholz apelou esta quinta-feira a Moscovo para não usar armas químicas na Ucrânia, no decorrer de uma conferência da NATO em Bruxelas.

15:53 | 24/03 Scholz apela a Putin para acordar um cessar-fogo e estabelecer corredores humanitários O chanceler alemão, Olaf Scholz, pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, para que haja um acordo na direção do cessar-fogo e para que se estabeleçam corredores humanitários na Ucrânia.

15:03 | 24/03 Rússia garante manter cooperação na área de energia verde com o Ocidente A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, russo avançou, esta quinta-feira, que Moscovo está pronto para continuar a cooperação com o Ocidente no que diz respeito à matéria de energia verde, avançou a agência Reuters.

14:55 | 24/03 Cinco jornalistas morreram durante o primeiro mês de guerra na Ucrânia morte de cinco jornalistas e 148 crimes contra repórteres e meios de comunicação social no primeiro mês de guerra, anunciou esta quinta-feira um centro ucraniano sobre comunicação e informação.



As autoridades da Ucrânia registaram acontra repórteres e meios de comunicação social no primeiro mês de guerra, anunciou esta quinta-feira um centro ucraniano sobre comunicação e informação. Além dos jornalistas mortos, sete ficaram feridos, seis foram raptados e um foi dado como desaparecido, segundo o Centro Ucraniano para a Segurança Estratégica da Comunicação e da Informação, citado pela agência espanhola EFE.

14:45 | 24/03 Cerca de 40 autocarros estão preparados para retirada de civis em Mariupol, A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, afirmou, esta quinta-feira, que estão preparados 40 autocarros em Mariupol para a retirada de civis. No entanto, as tropas russas não estão a deixar as pessoas sair da cidade portuária, avançou a Reuters.

13:54 | 24/03 Ministério dos Negócios Estrangeiros russo diz que a vida está a "voltar ao normal" em algumas zonas da Ucrânia A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou, esta quinta-feira, que as tropas russas estão a "libertar" várias localidades da Ucrânia e, por isso, a vida está a "voltar ao normal".



Maria Zakharova fez um rescaldo da invasão ucraniana que começou há um mês, considerado que a 'operação militar' está correr de acordo com os objetivos estabelecidos pela Rússia.



13:22 | 24/03 EUA anunciam ajuda financeira humanitária de 1 bilião de dólares para a Ucrânia Os EUA anunciaram, esta quinta-feira, que vão financiar com 1 bilião de dólares a ajuda humanitária à Ucrânia, e vão aceitar até 100 mil refugiados ucranianos, de acordo com um alto funcionário do governo.



O país também vai lançar a 'Iniciativa de Resiliência Democrática Europeia' com 320 milhões de dólares em financiamento para apoiar a liberdade de imprensa, resistência social e direitos humanos na Ucrânia e países vizinhos.

13:09 | 24/03 Rússia vai enviar mais equipamento militar para a Bielorrússia O ministro de defesa da Ucrânia afirmou que a Rússia vai enviar mais equipamento militar para a Bielorrúsia, para aumentar o reforço do cerco a Kiev.

13:04 | 24/03 Mais de mil mortos confirmados na Ucrânia, de acordo com a ONU De acordo com a ONU, mais de mil pessoas já foram mortas na Ucrânia, com pelo menos 1.035 mortos e 1.650 feridos em apenas um mês.

12:30 | 24/03 Boris Johnson é o líder "antirusso mais ativo", diz o Kremlin O porta-voz do Kremlin acusou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de ser o "líder antirusso mais ativo".



"Quanto ao Sr. Johnson, consideramo-lo como o participante mais ativo na corrida para ser antirusso", disse Dmitry Peskov esta quinta-feira, citado pela Reuters.



"Conduzirá a um beco sem saída para a política externa", concluiu.

12:23 | 24/03 Ministério dos Negócios Estrangeiros russo garante que vai responder à expulsão de diplomatas da Polónia O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse, esta quinta-feira, que Moscovo vai responder à expulsão dos 45 diplomatas russos da Polónia.



"A Rússia não vai deixar este ataque hostíl sem resposta, o que fará com que os provocadores polacos pensem", disse o Ministério em declaração, citado pela agência Reuters.

12:02 | 24/03 Pelo menos 128 crianças morreram desde o início da guerra na Ucrânia O Procurador-Geral da Ucrânia anunciou, esta quinta-feira, que a guerra russa já matou 128 crianças desde o início do conflito.



De acordo com o Kyiv Independent, cerca de 172 outras crianças ficaram feridas.





11:25 | 24/03 Presidente ucraniano pede mais ajuda militar à NATO O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu à NATO mais apoio militar sem restrições para Kiev.



Durante uma mensagem de vídeo transmitida hoje aos representantes da Aliança Atlântica, reunidos na Cimeira que decorre em Bruxelas, o líder ucraniano afirmou que "o mundo está à espera de uma ação real e de uma garantia de segurança" por parte da NATO e esta ainda tem de "provar o que deve fazer para salvar as pessoas".



Zelensky aproveitou o momento para acusar a Rússia de utilizar bombas de fósforo durante o conflito militar na Ucrânia.

10:53 | 24/03 Cruz Vermelha Internacional diz que é impossível corredor humanitário em Mariupol sem acordo com a Rússia O presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha afirmou, esta quinta-feira, que a retirada de civis em Mariupol e noutros locais da Ucrânia apenas podem acontecer quando houver um "acordo sólido" com os militares russos no terreno.



Peter Maurer garantiu, ainda, que a linha da frente de combate é "muito complexa" na Ucrânia e, por isso, "há muitas pessoas retidas" em várias cidades do país.



De acordo com a agência Reuters, Maurer vai discutir as Convenções de Genebra com o Ministério da Defesa da Rússia, ainda no dia de hoje.





10:47 | 24/03 Em Melitopol, há professores a serem forçados a dar aulas em russo às crianças As tropas russas, que estão a ocupar a cidade ucraniana de Melitopol, estão a forçar os professores ucranianos a darem aulas às crianças na língua russa, divulgou um meio de comunicação local.



De acordo com o autarca da Câmara de Melitopol, os "soldados russos percorrem escolas, persuadem as pessoas para começarem a ensinar as crianças em russo, de acordo com um currículo incompreensível", disse Ivan Fedorov.

The occupiers in #Melitopol are forcing teachers to start teaching children in #Russian and want to introduce their own educational program.

10:41 | 24/03 Ucrânia garante ter destruído navio russo de carga no porto de Berdyansk destruído um navio russo de grandes dimensões no porto de Berdyansk, na região de Mariupol no Mar Negro. A Ucrânia reclama terno porto de Berdyansk, na região de Mariupol no Mar Negro.



A marinha ucraniana revelou esta quinta-feira que tinha atingido o porta tanques Orsk ancorado a sul da Ucrânia, numa altura em que o exército russo sofre várias perdas, com o aumento da ofensiva ucraniana.

10:36 | 24/03 Milhares de residentes de Mariupol deportados à força para a Rússia Há relatos de que milhares de residentes no distrito de Levoberezhny, em Mariupol, estão a ser levados à força para a Rússia, garantiu a autarquia da cidade.



Segundo a Cãmara Municipal, cerca de 15 mil civis foram deportados ilegalmente desde o início do conflito militar e levados, primeiramente, para um campo de 'filtragem', antes de serem forçados a entrar em autocarros para serem transportados para fora da região, avançou a Sky News.

10:26 | 24/03 Rússia reivindica ocupação da cidade ucraniana de Izyum A Rússia anunciou, esta quinta-feira, que ganhou o controlo da cidade de Izyum sediada na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia.



De acordo com a informação avançada pela BBC, o porta-voz russo do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, afirmou que as forças armadas russas "continuam a levar a cabo as missões de uma operação militar especial" e, por isso, na manhã de hoje "as unidades do exército russo tomaram o controlo total da cidade de Izyum", concluiu.



10:20 | 24/03 "Merecemos ser membros da União Europeia": Presidente ucraniano fala ao parlamento sueco O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está convicto de que a Ucrânia merece pertencer à União Europeia.



Durante o discurso no Parlamento da Suécia, o líder ucraniano endereçou esta quinta-feira que "demonstramos que merecemos ser membros da União Europeia", citou a agência Reuters.

Honoured to have President @ZelenskyyUa speaking to the Swedish Parliament today. Powerful words from a courageous leader.

10:08 | 24/03 Roman Abramovich desempenhou "um papel precoce" nas negociações de paz, diz o Kremlin O Kremlin disse, esta quinta-feira, que Roman Abramovich desempenhou " um papel precoce" no que diz respeito às negociações de paz na Ucrânia.



De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o bilionário "participou na fase inicial" das conversações entre a Rússia e a Ucrânia. "Agora as negociações são entre as duas equipas, os russos e os ucranianos", salientou, citado pela agência Reuters.



De recordar que os governos ocidentais visaram Abramovich e vários outros oligarcas russos com sanções de forma a isolarem o presidente Vladimir Putin e os seus aliados devido à guerra na Ucrânia.

09:40 | 24/03 Metade das crianças ucranianas saíram do país desde o início da guerra, diz UNICEF No dia em que se assinala um mês de conflito militar na Ucrânia, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) divulgou esta quinta-feira que metade das crianças ucranianas saíram do país desde o início do conflito.



"Desde o início da guerra há um mês, cada menino e menina do país, um em cada dois teve de fugir das suas casas", disse James Elder, o porta-voz da UNICEF. No dia em que se assinala um mês de conflito militar na Ucrânia, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) divulgou esta quinta-feira quedesde o início do conflito."Desde o início da guerra há um mês, cada menino e menina do país, um em cada dois teve de fugir das suas casas", disse James Elder, o porta-voz da UNICEF.

09:36 | 24/03 Polónia bloqueou contas bancárias das Embaixadas russas no país O embaixador russo em Varsóvia divulgou, esta quinta-feira, que a Polónia bloqueou os acessos às contas bancárias das embaixadas da Rússia no país devido a alegados financiamentos de "atividades terroristas", avançou a agência Reuters.



09:31 | 24/03 Forças russas atacaram Kharkiv com mísseis lançados a partir do Mar Negro O Governador de Kharkiv, Oleh Synyehubov, revelou que as tropas russas atacaram Kharkiv com mísseis Kalibir lançados a partir do Mar Negro, esta quinta-feira.



No total, a região sofreu 44 ataques da ofensiva russa no dia de hoje, disse o Governador, citado pela Kyiv Independent.

09:21 | 24/03 Reino Unido anuncia mais sanções contra a Rússia e todos aqueles que apoiam a guerra O Reino Unido anunciou, esta quinta-feira, novas sanções contra todos aqueles que apoiam a invasão na Ucrânia pela Rússia, nomeadamente a empresa militar Grupo Wagner, empresas de defesa e caminhos-de-ferro russos.



De acordo com a agência Reuters, as medidas vão mais longe. O magnata do petróleo, Eugene Shvidler, o fundador do Tinkoff Bank, Oleg Tinkov, e Herman Gref, o CEO do maior banco Sberbank da Rússia, também vão sofrer sanções do Reino Unido.



A secretária dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Liz Truss, garantiu ainda que o país vai continuar a sancionar a economia russa para ajudar a garantir que Vladimir Putin sai derrotado da invasão ucraniana.

09:12 | 24/03 Pelo menos quatro mortos em bombardeamentos durante a noite na região de Luhansk Há registo de quatro vítimas mortais em consequência dos intensos bombardeamentos russos que se sucederam na última noite na região de Luhansk.



Segundo o governador local, Serhiy Haidai, citado pelo Kyiv Independent, as forças russas atacaram várias cidades da região com mísseis e bombas de fósforo que são proíbidas de utilizar contra civis pelas Convenções de Genebra.

Há registo de quatro vítimas mortais em consequência dos intensos bombardeamentos russos que se sucederam na última noite na região de Luhansk.Segundo o governador local, Serhiy Haidai, citado pelo Kyiv Independent, as forças russas atacaram várias cidades da região com mísseis e bombas de fósforo que são proíbidas de utilizar contra civis pelas Convenções de Genebra.

08:54 | 24/03 União Europeia pondera novas sanções contra a Rússia, destacou a Lituânia A União Europeia está a ponderar mais sanções contra a Rússia, avançou a Reuters. De acordo com o Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, vai levar tempo para que as medidas existentes mostrem resultados, mas há margem para mais sanções.



"Para se alcançar um resultado, as sanções levam tempo e as consequências vêm depois de um certo tempo", destacou o presidente aos repórteres ao chegar à cimeira da NATO.

08:23 | 24/03 Borrell afirma que a Rússia não tem interesse em negociar um cessar-fogo com a Ucrânia O chefe da diplomacia Europeia, Josep Borrell, afirmou esta quinta-feira que a Rússia não tem interesse em negociar um cessar-fogo com a Ucrânia, pelo menos "por agora".



De acordo com a agência Reuters, Borrell acredita que a falta de interesse em negociar um cessar-fogo deve-se ao facto de o exército russo ainda não ter atingido os seus objetivos militares.



"Neste momento, a Rússia não quer sentar-se e negociar. O que quer é ocupar o terreno", disse o chefe da diplomacia Europeia. "Quer cercar a costa até à fronteira com a Moldávia e isolar a Ucrânia do mar". Quer negociar a sério apenas quando tiver garantido uma posição de força", concluiu.

08:14 | 24/03 Rússia já perdeu 15,800 soldados desde o início do conflito, diz a Ucrânia O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia anunciou, esta quinta-feira, que Moscovo já perdeu 15,800 soldados desde o início do conflito militar que começou há um mês.



De acordo com uma publicação na rede social Facebook, as Forças Armadas ucranianas indicaram, ainda, que já foram destruídos 530 tanques, 108 aviões, 124 helicópteros e 50 drones russos.







07:50 | 24/03 Zona de exclusão aérea da Ucrânia significa atacar a Rússia, diz a NATO O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou esta quinta-feira que declarar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia significa que a "aliança teria de atacar maciçamente" a defesa aérea russa.



"O risco entre uma guerra total entre a NATO e a Rússia será muito elevado", disse o líder da Aliança Atlântica antes da cimeira em Bruxelas dedicada à invasão ucraniana, citou a Al Jazeera.

07:44 | 24/03 Bruxelas acolhe hoje cimeiras da NATO, G7 e UE, um mês após o início da guerra três cimeiras de alto nível, com os líderes da NATO, do G7 e da União Europeia a procurarem transmitir um sinal de forte unidade face à guerra lançada pela Rússia na Ucrânia, há precisamente um mês. Bruxelas acolhe esta quinta-feiraa procurarem transmitir um sinal de forte unidade face à guerra lançada pela Rússia na Ucrânia, há precisamente um mês. O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de visita à Europa, participará nas três cimeiras, tornando-se o primeiro chefe de Estado norte-americano a marcar presença fisicamente num Conselho Europeu, naquela que é simultaneamente a quarta cimeira de líderes da União Europeia (UE) nas últimas cinco semanas, e na qual deverá também intervir, por videoconferência, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

07:43 | 24/03 Pelo menos 87 edifícios residenciais foram destruídos desde o início da guerra Desde o início do conflito militar na Ucrânia, 87 edifícios residenciais em Kiev foram destruídos pelas forças russas, avançou a Administração do Estado da capital ucraniana, citada pela Kyiv Independent.



Os ataques russos também danificaram 10 casas privadas, 12 escolas, e seis jardins de infância na cidade principal da Ucrânia.

07:39 | 24/03 Anunciados sete corredores humanitários para esta quinta-feira. Mariupol fora da lista A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, anunciou esta quinta-feira que estão previstos sete corredores humanitários para a retirada de civis de várias cidades da Ucrânia.



No entanto, e de acordo com a deputada, não foram acordados corredores seguros para a cidade de Mariupol, citou a agência Reuters.

07:33 | 24/03 Putin "ultrapassou a linha vermelha", diz Boris Johnson O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse na manhã desta quinta-feira que o líder russo já "ultrapassou a linha vermelha".



Durante breves declarações antes de sair rumo a Bruxelas, para marcar presença nas reuniões da NATO e G7, Boris Johnson garantiu que a comunidade internacional vai "aumentar a pressão" sobre Vladimir Putin durante o dia de hoje.

07:29 | 24/03 Tropas russas continuam concentradas nas regiões de Kiev, Chernihiv e Kharkiv, diz a Ucrânia O Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou, esta quinta-feira, que as forças russas continuam concentradas nas regiões de Kiev, Chernihiv e Kharkiv.



De acordo com a informação publicada na rede social Facebook, há relatos de que a ofensiva russa está a "aterrorizar a população" de Kharkiv e a recorreram a unidades da guarda russa para impedir a desordem civil contra as tropas russas.





07:19 | 24/03 Porto de Berdyansk na cidade de Zaporizhzhia está em chamas O porto de Berdyansk, na cidade ucraniana de Zaporizhzhia, está em chamas, avançaram com a informação os meios de comunicação locais.



De acordo com as imagens, vê-se uma enorme coluna de fumo.



Segundo a Marinha ucraniana, um navio russo terá sido destruído pelas forças russas.

19:48 | 23/03 Nesquik e KitKat são retirados da Rússia após conflitos na Ucrânia A Nesquik anunciou que irá retirar da Rússia as marcas populares Nesquik e KitKat, devido à invasão na Ucrânia, mas continuará a vender alimentos essenciais no país.

19:39 | 23/03 Jornalista russa morta em bombardeamento em Kiev A jornalista russa Oksana Baulina morreu esta quarta-feira depois de ser atingida pela artilharia russa na cidade de Kiev, enquanto filmava a destruição de um centro comercial no distrito de Podolsky.

19:13 | 23/03 Regulador de comunicações russo bloqueia Google News O regulador de comunicações na Rússia bloqueou o Google News, acusando o site de informação de publicar conteúdo falso sobre o país russo e a operação militar na Ucrânia, afirmou a agência noticiosa Interfax, nesta quarta-feira.

19:07 | 23/03 Abastecimento alimentar está a escassiar em navios estrangeiros presos na Ucrânia Alimentos e material médico de mais de 100 navios estrangeiros presos na Ucrânia está a escassiar devido ao conflito entre a Rússia e o país ucraniano.



A agência de navegação da ONU afirmou este mês que está a trabalhar para criar um corredor marítimo seguro para os navios e tripulações presos no Mar Negro e no Mar Azov.

18:26 | 23/03 Rússia vai expulsar diplomatas americanos do país A Rússia vai expulsar uma série de diplomatas americanos do país russo em resposta aos EUA, visto que este também expulsou pessoas de nacionalidade russa das Nações Unidas, afirmou a agência noticiosa Interfax.

18:19 | 23/03 EUA avalia forças russas que cometeram crimes de guerra na Ucrânia O Secretário de Estado Antony Blinken afirmou nesta quarta-feira que o governo dos EUA está a avaliar os membros das forças russas que cometeram crimes de guerra na invasão da Ucrânia.



"A nossa avaliação é baseada numa revisão cuidadosa da informação e das fontes de inteligência" afirmou Blinken numa declaração.

18:12 | 23/03 NATO revela que já morreram entre 7 a 15 mil soldados russos na guerra da Ucrânia A NATO calculou esta quarta-feira que entre 7.000 e 15.000 soldados russos foram mortos em quatro semanas de guerra na Ucrânia, onde os defensores locais demonstraram resistência superior à esperada e impediram que Moscovo atingisse diversos objetivos. A NATO calculou esta quarta-feira que entre 7.000 e 15.000 soldados russos foram mortos em quatro semanas de guerra na Ucrânia, onde os defensores locais demonstraram resistência superior à esperada e impediram que Moscovo atingisse diversos objetivos. Um alto responsável militar da NATO disse que a estimativa foi baseada em informações oficiais ucranianas, em comunicados emitidos pela Rússia e ainda relatórios dos serviços de informações recolhidos em diversas fontes, indicou a agência noticiosa Associated Press (AP). O responsável falou na condição de anonimato.

18:05 | 23/03 EUA irão impor medidas a empresas chinesas caso violem os controlos de exportação na Rússia Os EUA irão "absolutamente" impor controlos de exportação caso as empresas chinesas enviem produtos para a Rússia, que foram fabricados com a tecnologia do país americano, afirmou esta quarta-feira a Secretária do Comércio dos EUA, Gina Raimondo.











17:26 | 23/03 Pelo menos 264 civis mortos em Kiev desde o início da guerra na Ucrânia, revela presidente da autarquia O presidente da câmara de Kiev indicou esta quarta-feira que as forças russas mataram 264 civis, incluindo quatro crianças, na capital da Ucrânia desde o início da guerra, a 24 de fevereiro. O presidente da câmara de Kiev indicou esta quarta-feira que as forças russas mataram 264 civis, incluindo quatro crianças, na capital da Ucrânia desde o início da guerra, a 24 de fevereiro. Segundo Vitali Klitschko, estão a ser travados combates na zona de Liutij, uma aldeia 30 quilómetros a norte de Kiev, e a capital continua a ser um objetivo do exército russo, mas este tem estado nas últimas semanas bloqueado a noroeste e a leste da cidade, e teve de recuar nos últimos dias em várias dessas frentes.

16:52 | 23/03 Um morto e dois feridos a ataque com mísseis em parque de estacionamento de centro comercial em Kiev O presidente da Camâra de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou esta quarta-feira que uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas depois do ataque com mísseis num parque de estacionamento de um centro comercial em Kiev.



"O inimigo continua a disparar contra a capital" acrescentou Vitali Klitschko.

15:48 | 23/03 Kiev apela a sanções contra "propagandistas da televisão russa" O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano apelou esta quarta-feira ao Ocidente para sancionar os "propagandistas da televisão russa" na véspera das cimeiras da NATO e da União Europeia sobre a invasão russa da Ucrânia.

15:36 | 23/03 Zelensky diz ter recebido garantias do apoio de Boris Johnson Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse esta quarta-feira que falou com Boris Johnson e garante ter recebido garantias do apoio do primeiro-ministro do Reino Unido antes das cimeiras da NATO, G7 e UE.

14:49 | 23/03 Organização Internacional do Trabalho suspende temporariamente cooperação com a Rússia suspender temporariamente a sua cooperação com a Rússia, após a invasão à Ucrânia, até que seja acordado um cessar-fogo. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) decidiu esta quarta-feira, após a invasão à Ucrânia, até que seja acordado um cessar-fogo. De acordo com uma resolução adotada pelo Conselho de Administração, composto por membros que representam os Estados, empregadores e organizações, Moscovo fica também excluído das reuniões ou conferências técnicas da OIT.

14:40 | 23/03 Biden diz que há "ameaça real" de a Rússia usar armas químicas O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a frisar esta quarta-feira que há uma "ameaça real" de a Rússia utilizar armas químicas contra a Ucrânia, citou a agência Reuters.



As declarações foram feitas no momento em que o líder norte-americano partiu para a Europa para participar, esta quinta-feira, na cimeira da NATO, em Bruxelas.

14:02 | 23/03 Líderes da NATO deverão aprovar aumento de forças no leste da Europa, diz Stoltenberg "grandes aumentos" de forças no leste da Europa, com o envio de quatro grupos de combate adicionais. O secretário-geral da NATO afirmou esta quarta-feira esperar que os líderes da Aliança aprovem, na cimeira que decorre na quinta-feira,, com o envio de quatro grupos de combate adicionais. "Na cimeira de amanhã [quinta-feira], iremos tomar mais decisões. Eu espero que os líderes concordem em fortalecer a postura da NATO em todos os domínios, com grandes aumentos das nossas forças na parte oriental da Aliança, na terra, no ar e no mar", disse Jens Stoltenberb.

14:02 | 23/03 Bielorrússia pede que diplomatas ucranianos deixem o país A Bielorrússia pediu a alguns diplomatas ucranianos para deixarem o país e encerrarem o consulado na cidade de Brest, noticiou a Al Jazeera.



Na última terça-feira, o Serviço de Segurança bielorrusso acusou oito diplomatas ucranianos de espionagem.

13:54 | 23/03 Hungria quer suspensão de bloqueio de fundos para ajudar refugiados suspenda o bloqueio de fundos de recuperação pós-pandemia imposto a Budapeste, devido à sua deriva autoritária, para usar o dinheiro na ajuda a refugiados da Ucrânia. A Hungria pediu à Comissão Europeia (CE) queimposto a Budapeste, devido à sua deriva autoritária, para usar o dinheiro na ajuda a refugiados da Ucrânia. Numa carta enviada à presidente da CE, Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, lembra que cerca de 450.000 refugiados ucranianos chegaram ao seu país desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

13:53 | 23/03 NATO garante que não vai enviar tropas para a Ucrânia O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou esta quarta-feira que a Aliança Atlântica não vai enviar tropas para a Ucrânia, na sequência das invasões russas.



De acordo com a agência Reuters, o chefe da NATO afirmou ainda que a Rússia "não pode ganhar a guerra nuclear" e deixou um apelo à China para que condene a invasão e se envolva em esforços diplomáticos para encontrar uma "forma pacífica" de acabar com a guerra e não fornecer equipamento militar aos russos.

13:48 | 23/03 Número de refugiados ultrapassa os 3,6 milhões, revela a ONU 3,6 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde a invasão russa, anunciou esta quarta-feira a ONU, acrescentando que, entre os que saíram do país e os deslocados internos, o número ascende a 10 milhões de pessoas. Mais dedesde a invasão russa, anunciou esta quarta-feira a ONU, acrescentando que, entre os que saíram do país e os deslocados internos, o número ascende a 10 milhões de pessoas. Segundo a contabilização das Nações Unidas, o número de pessoas que fugiu das suas casas para outras regiões do país atinge quase 6,5 milhões.

13:44 | 23/03 Rússia vai passar a vender gás natural apenas em rublos aos "países hostís" da União Europeia O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta quarta-feira que a "Rússia apenas vai aceitar rublos na venda de gás natural aos países hostís na União Europeia ", citou o Kyiv Independent.



Não foi ainda revelado, no entanto, quais são os "países hostís" considerados pelo líder russo.





12:26 | 23/03 Anatoly Chubais abandona cargo de representante especial de Putin e foge da Rússia Anatoly Chubais, um reformador russo veterano, abandonou o cargo de representante especial do presidente russo, Vladimir Putin, para laços com organizações internacionais.



A informação foi avançada esta quarta-feira pela Reuters, que deu conta ainda que Chubais renunciou desde que a Rússia iniciou aquilo a que chama de "operação militar" na Ucrânia. Além disso, deixou o país e não tenciona regressar.



O Kremlin também já confirmou a demissão de Anatoly Chubais.

12:09 | 23/03 Ofensiva ucraniana volta a ter controlo de várias cidades ucranianas a noroeste de Kiev A ofensiva ucraniana cercou as cidades de Bucha, Irpin e Hostomel, a poucos quilómetros da capital ucraniana, Kiev.



A informação, divulgada pela autarquia da cidade ucraniana de Bucha, avança ainda que as tropas russas a noroeste de Kiev estão agora cercadas pelas tropas ucranianas, de acordo com o Kyiv Independent.

11:24 | 23/03 'Fase ativa' da invasão russa será interrompida em abril, afirma conselheiro ucraniano O Conselheiro Presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, disse esta quarta-feira que espera que a 'fase ativa' da invasão russa termine no final de abril, uma vez que o avanço russo já está "estagnado" em várias áreas da frente de combate na Ucrânia.



Arestovych afirmou que a Rússia já "perdeu 40% das suas forças" e que "não vai começar uma guerra nuclear", citou a agência Reuters.

11:20 | 23/03 Centro comercial em Kiev bombardeado na última noite pelas tropas russas Um centro comercial em Kiev foi bombardeado na madrugada desta quarta-feira na capital ucraniana, adiantou a Administração do Estado da Cidade de Kiev.



De acordo com vários relatos, o espaço comercial ficou completamente destruído.



Não há registo de vítimas.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Residential buildings and a shopping center in Sviatoshynskyi and Shevchenkivskyi districts of Kyiv have been damaged during the night as a result of Russian shelling, - the Kyiv City State Administration.





11:14 | 23/03 Kiev pede armas ofensivas ao Ocidente ao abrigo de um programa especial pediu ao Ocidente "armas ofensivas" ao abrigo de um programa especial, numa altura em que os líderes ocidentais vão discutir a guerra provocada pela Rússia em cimeiras da NATO, da União Europeia e do G7. A Ucrâniaao abrigo de um programa especial, numa altura em que os líderes ocidentais vão discutir a guerra provocada pela Rússia em cimeiras da NATO, da União Europeia e do G7. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar na reunião extraordinária de líderes da NATO, na quinta-feira, no mesmo dia das cimeiras da UE e do G7, o grupo dos sete países mais industrializados (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), atualmente sob presidência alemã.

11:02 | 23/03 Pelo menos 15.600 militares russos morreram desde o início da guerra, diz a Ucrânia O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano revelou, esta quarta-feira, que 15.600 tropas russas morreram desde o início do conflito militar na Ucrânia.



De acordo com uma publicação na rede social Twitter, o Ministério dá conta ainda de que 1.578 tanques foram destruídos durante os combates.

10:45 | 23/03 Rússia acusa Estados Unidos de dificultar as negociações com a Ucrânia O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, disse esta quarta-feira que os Estados Unidos estão a dificultar as negociações com a Ucrânia.



Citado pela agência AFP, o ministro afirmou que as negociações entre os dois países "são difíceis" uma vez que "o lado ucraniano está sempre a mudar a sua posição" e, por isso, "é difícil evitar pensar que os nossos colegas americanos estão a dar-lhes a mão".

#UPDATE Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has accused the United States of wanting to hinder Moscow's talks with Ukraine aimed at ending the almost month-long conflict pic.twitter.com/hD0rAoizak — AFP News Agency (@AFP) March 23, 2022 O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, disse esta quarta-feira que os Estados Unidos estão a dificultar as negociações com a Ucrânia.Citado pela agência AFP, o ministro afirmou que as negociações entre os dois países "são difíceis" uma vez que "o lado ucraniano está sempre a mudar a sua posição" e, por isso, "é difícil evitar pensar que os nossos colegas americanos estão a dar-lhes a mão".

10:42 | 23/03 Scholz pede a Putin para não utilizar armas biológicas na guerra contra a Ucrânia O Chanceler alemão, Olaf Scholz, advertiu esta quarta-feira o presidente russo Vladimir Putin para não tuilizar armas biológicas ou químicas na Ucrânia.



As afirmações russas de que a Ucrânia estava a desenvolver tais armas ou que os Estados Unidos queriam utilizá-las pareciam "como uma ameaça implícita de que o próprio Putin está a considerar utilizar tais armas", disse Scholz, citado pela agência Reuters.



10:09 | 23/03 Consequências de qualquer conflito entre a Rússia e a NATO seriam "difíceis de reparar", diz o Kremlin O Kremlin anunciou esta quarta-feira que as consequências de qualquer conflito entre a Rússia e a NATO seriam "difíceis de reparar", citou a agência Reuters.



As declarações surgem após a Polónia ter dito na semana passada que as forças de manutenção da paz deveriam ser enviadas para a Ucrânia.



"Qualquer possível confronto entre as nossas tropas e as forças da NATO poderia ter consequências claras que seriam difíceis de reparar", disse Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin.

09:58 | 23/03 Kremlin acusa EUA de pressionar outros países na adesão da Rússia ao G20 O Kremlin acusou esta quarta-feira os Estados Unidos de pressionar outros países relativamente à participação da Rússia nas principais economias do Grupo dos Vinte (G20) - grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundos, mais a União Europeia, mas disse que algumas potências estão a manter os seus pontos de vista soberanos, avançou a Reuters. Os Estados Unidos e seus aliados ocidentais estão a avaliar se a Rússia deve permanecer no G20, disseram fontes à Reuters na terça-feira

09:38 | 23/03 Zelensky discursa no Parlamento sueco esta quinta-feira O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai falar ao Parlamento sueco por videoconferência esta quinta-feira, informou o Parlamento sueco em comunicado, avançou a Reuters. O discurso vai começar às 09h55 de quinta-feira.

09:12 | 23/03 Zelensky diz que forças russas estão a utilizar zona de exclusão de Chernobyl para preparar novos ataques O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garantiu esta quarta-feira que as tropas russas estão a utilizar a zona de exclusão de Chernobyl para preparar novos ataques.



Em declarações ao país, Zelensky disse ainda que a Organização das Nações Unidas "não tem ajudado" com o conflito militar na Ucrânia e pediu ao Japão para introduzir um embargo comercial contra a Rússia.

08:57 | 23/03 Cem aviões russos abatidos desde início da invasão russa à Ucrânia abateu 100 aviões russos desde o início da invasão do país, disse o porta-voz do Comando das Forças Aéreas, Yurii Ihnat, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform. O exército da Ucrâniado país, disse o porta-voz do Comando das Forças Aéreas, Yurii Ihnat, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform. Na terça-feira, as forças ucranianas destruíram um helicóptero, cinco veículos aéreos não tripulados (drones), cinco mísseis e seis aviões inimigos, elevando para 100 o número de aviões das forças de Moscovo abatidos desde o início da invasão russa da Ucrânia.

08:56 | 23/03 Polónia vai expulsar 40 diplomatas russos acusados de espionagem A Polónia vai expulsar 40 diplomatas russos do país acusados de espionagem. A informação foi noticiada esta quarta-feira pela agência Reuters.



Ao que se sabe, o porta-voz dos Serviços Especiais da Polónia já pediu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para expulsar 45 pessoas que trabalham para a Rússia sob disfarce de trabalho diplomático.



Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo já se pronunciou sobre a situação e diz que "retaliará" caso a Polónia decida expulsar os diplomatas russos do país. A Polónia vai expulsar 40 diplomatas russos do país acusados de espionagem. A informação foi noticiada esta quarta-feira pela agência Reuters.

08:49 | 23/03 Ucrânia pede à rede SWIFT exclusão do Banco Central Russo O governador do Banco Central da Ucrânia pediu , esta quarta-feira, a exclusão do Banco Central russo do sistema SWIFT.



"Esperamos o vosso apoio e assistência para salvar as vidas de milhares de ucranianos e proteger a soberania do nosso país", Kyrylo Shevchenko numa declaração, citado pela agência Reuters.

08:34 | 23/03 Ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusa Kiev de mudar constantemente de posição durante conversações O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, afirmou esta quarta-feira que as negociações com a Ucrânia são "difíceis", uma vez que Kiev está "constantemente a mudar a sua posição".



Lavrov disse, ainda, que enviar forças de manutenção da paz para a Ucrânia poderá levar a "um confronto direto" entre a Rússia e a NATO, citou a agência Reuters.

08:29 | 23/03 Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em bombardeamento na capital ucraniana na última noite Quatro feridos é o resultado dos bombardeamentos russos que aconteceram na última noite em várias zonas da capital ucraniana, anunciou a Administração Municipal de Kiev.



Segundo o Kyiv Independent, os ataques das tropas russas atingiram um centro comercial, um edifício residencial e algumas habitações privadas nos distritos de Sviatoshynsky e Shevchenkivsky, em Kiev.

08:01 | 23/03 Russos destruíram novo laboratório na central nuclear de Chernobyl destruíram um novo laboratório na central nuclear que, entre outras coisas, melhorava a gestão dos resíduos radioativos. A agência estatal ucraniana responsável pela zona de exclusão de Chernobyl disse na terça-feira que os militares russosque, entre outras coisas, melhorava a gestão dos resíduos radioativos. As forças russas tomaram o controlo da central desativada, no início da guerra. A zona de exclusão é a zona contaminada ao redor da central, local do pior acidente nuclear civil do mundo, em 1986.

08:00 | 23/03 Rússia anuncia destruição de depósito de armas ucraniano em Rivne O Ministério da Defesa russo anunciou, esta quarta-feira, que as forças russas destruíram um depósito de armas na cidade ucraniana de Rivne, com recurso a "armas da alta precisão".



De acordo com o porta-voz do Ministério, Igor Konashenkov, também foram destruídos lança-mísseis numa zona industrial localizada na periferia norte de Kiev, a capital ucraniana, citou a agência Reuters.

07:44 | 23/03 Nove corredores humanitários vão abrir esta quarta-feira para retirar civis em várias cidades ucranianas A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, anunciou esta quarta-feira que foram acordados nove corredores humanitários para a retirada de civis em várias cidades e vilas ucranianas.



Quanto à cidade de Mariupol, Iryna Vereshchuk disse ainda que não foi estabelecido qualquer acordo com a Rússia para estabelecer um corredor humanitário seguro na cidade portuária, citou a agência Reuters.

07:35 | 23/03 Ministro dos Negócios Estrangeiros russo vai reunir-se com o chefe da Cruz Vermelha O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, vai encontrar-se com o chefe da Comité Internacional da Cruz Vermelha, Peter Maurer, anunciou esta quarta-feira. O encontro está agendado para quinta-feira em Moscovo, segundo a agência Reuters.

07:24 | 23/03 Soldado russo detido por violação a cidadã ucraniana A Procuradora-Geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, afirmou esta quarta-feira que um soldado russo foi detido por ter violado uma mulher de nacionalidade ucraniana. É o primeiro caso de violação conhecido durante o conflito militar na Ucrânia.



Segundo uma publicação na página de Facebook da magistrada, o militar russo invadiu uma habitação na aldeia de Brovarsky e, juntamente com o colega, violaram uma mulher civil sob ameaça. Ameaçaram, também, o seu filho menor.





07:21 | 23/03 Novo cessar-fogo acordado para retirada de civis na região de Luhansk O Governador de Luhansk confirmou esta quarta-feira que foi acordado um cessar-fogo local para a retirada de civis de algumas cidades da região que estão cercada pelas forças russas, citou a agência Reuters.



07:19 | 23/03 Forças russas destroem ponte em Chernihiv As tropas russas destruíram esta quarta-feira uma ponte em Chernihiv que estava a ser utilizada para a retirada de civis através de corredores humanitários, de acordo com o jornal ucraniano Suspilne News.

07:17 | 23/03 Já morreram 121 crianças desde o início da guerra na Ucrânia O Ministério Público da Ucrânia divulgou, esta quarta-feira, que pelo menos 121 crianças morreram desde o início do conflito militar e 167 ficaram feridas, citou a agência Reuters.

22:51 | 22/03 Zelensky denuncia que 100 mil pessoas vivem em Mariupol sem comida água ou medicamentos após ataques russos O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou esta terça-feira que há 100 mil pessoas a viver em Mariupol sem comida água ou medicamentos na sequência dos ataques das tropas russas, segundo a agência Reuters.









19:43 | 22/03 Presidente da Ucrânia vai participar virtualmente em reunião da NATO esta semana O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar virtualmente em reunião da NATO agendada para esta quinta-feira, disse a agência Interfax.



A presença do líder ucraniano vai servir para discutir a guerra com a Rússia, garantiu o porta-voz de imprensa de Zelensky.

19:24 | 22/03 Pelo menos 220 militares russos recusam-se a participar na guerra contra a Ucrânia O Ministério da Defesa ucraniano revelou, esta terça-feira, que pelo menos 220 soldados de uma das unidades da ofensiva russa recusam-se a participar no conflito militar na Ucrânia.



Desde o início da guerra, 50 soldados dessa unidade foram mortos e 110 ficaram feridos, divulgou a Ucrânia, citada pela Sky News.

19:17 | 22/03 Rússia só vai utilizar armas nucleares se a sua existência estiver ameaçada, diz o Kremlin O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciou esta terça-feira que a Rússia só vai utilizar armas nucleares no conflito militar na Ucrânia caso a sua existência estiver ameaçada.



Dmitry Peskov admitiu, ainda, que o objetivo da Rússia não é ocupar o país, citou a Sky News.

18:15 | 22/03 Ucrânia diz ter abatido avião russo em Mariupol As forças ucranianas garantem ter abatido um avião russo em Mariupol esta terça-feira, avançou a autarquia da cidade, citada pela Sky News.



De acordo com uma declaração da Câmara Municipal de Mariupol, o avião esteve nas últimas semanas a destruir várias zonas da cidade sob a alçada da ofensiva russa.

17:57 | 22/03 Forças russas atacaram estação ferroviária em Dnipro e provocaram a morte de um civil As tropas russas atacaram, esta terça-feira, a estação ferroviária na região de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, noticiou o governador ucraniano Valentyn Reznichenko.



Os ataques provocaram a morte de um civil e danificaram as linhas ferroviárias para impedir a passagem de comboios, acrescentou o governador citado pela Sky News.

16:20 | 22/03 Força russas bombardeiam hospital infantil em Lugansk Um hospital pediátrico foi bombardeado esta terça-feira na região de Luhansk, divulgou os Serviços de Emergência ucranianos.



Pelo menos sete crianças e 15 adultos, incluindo profissionais de saúde, foram retirados do edifício onde também deflagrou um incêndio após os ataques russos, avançou a Sky News.



Ainda não há dados sobre o número de vítimas.

15:55 | 22/03 Rússia não recorreu a armas químicas durante a guerra, garante o Ministério da Defesa dos Estados Unidos O Ministério da Defesa dos Estados Unidos (EUA) garantiu, esta terça-feira, que a Rússia não utilizou armas químicas durante a guerra na Ucrânia.



"Os EUA ainda não viram quaisquer indicações concretas de um ataque iminente com armas químicas ou biológicas russas na Ucrânia, mas está a acompanhar de perto os serviços secretos", disse hoje um alto funcionário da defesa do país.





15:39 | 22/03 Rússia deve aderir à Carta das Nações Unidas, afirmam os primeiros-ministros do Reino Unido e da Índia O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o chefe de Estado indiano, Narendra Modi, afirmaram esta terça-feira que a Rússia deve aderir à Carta das Nações Unidas.



Segundo a agência Reuters, os dois deputados estiveram a falar hoje através de chamada telefónica.



"A dupla concordou que a integridade e a soberania territorial da Ucrânia devem ser respeitadas", disse uma declaração emitida pelo gabinete de Johnson, na sequência do apelo.



Johnson disse também que ambos os países precisavam de intensificar os esforços para promover a paz e a desescalada na região.

15:34 | 22/03 Forças russas estão a utilizar fósforos brancos na cidade ucraniana de Kramatorsk, diz chefe-adjunto da polícia de Kiev O chefe-adjunto da polícia de Kiev, Oleksiy Biloshytskiy, acusou esta terça-feira que as forças russas estão a utilizar fósforos brancos na cidade Kramatorsk, situada na zona norte de Donetsk, citou a Sky News.



O fósforo branco é uma substância tóxica que se auto-inflama quando interage com o oxigénio. É produzido a partir de rochas que contêm fosfato e é utilizado no fabrico de fertilizantes, aditivos alimentares e compostos de limpeza.

15:21 | 22/03 União Europeia vai apoiar financeiramente empresas afetadas pelas sanções russas As empresas dos países membros da União Europeia afetadas pelas sanções contra a Rússia podem receber um apoio estatal que ascende os 400 mil euros, anunciou esta terça-feira a Comissão Europeia.



De acordo com a agência Reuters, o setor da agricultura, pesca e aquicultura podem receber até 35 mil euros em subvenções diretas, vantagens e garantias fiscais, lê-se no documento da proposta da Comissão.



Já as organizações que sofreram com os aumentos dos preços do gás e da eletricidade, podem obter apoios não superiores a 30% dos custos elegíveis até um máximo de dois milhões de euros.









14:46 | 22/03 Bombardeamentos impedem continuação da operação de retirada de civis a teatro bombardeado em Mariupol As operações de resgate ao teatro bombardeado em Mariupol não estão a acontecer devido aos bombardeamentos russos que não dão tréguas naquela zona da cidade ucraniana, afirmou esta terça-feira a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk.



A mesma fonte disse que pelo menos 100 mil pessoas estão impedidas de fugir de Mariupol, devido à falta de corredores humanitários seguros fora da cidade portuária.

14:38 | 22/03 Guterres alerta Rússia que Ucrânia não pode ser conquistada "cidade por cidade" não pode ser conquistada cidade por cidade", sublinhando que esta guerra não terá vencedores. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou esta a Rússia que, "mesmo que Mariupol caia", a Ucrânia "", sublinhando que esta guerra não terá vencedores. "Mesmo que Mariupol caia, a Ucrânia não pode ser conquistada cidade por cidade, rua por rua, casa por casa. O único resultado de tudo isso é mais sofrimento, mais destruição e mais horror até onde os olhos podem ver", disse Guterres à imprensa, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

14:34 | 22/03 Rússia anuncia tomada de nove localidades no leste da Ucrânia tomaram no último dia o controlo de nove localidades no leste da Ucrânia. O executivo de Moscovo anunciou esta terça-feira que as forças pró-russas de Donbass, com o apoio das tropas russas,no leste da Ucrânia. O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashénkov, afirmou no primeiro relatório militar da manhã que as unidades das forças armadas russas avançaram mais seis quilómetros e capturaram o acantonamento de Urozhayne, na região de Donetsk.

14:33 | 22/03 Banco Central da Ucrânia faz apelo aos bancos internacionais para suspenderem operações na Rússia O Governador do Banco Central da Ucrânia apelou, esta terça-feira, a todos os bancos internacionais para suspenderem as operações das suas sucursais e filiais na Rússia, de forma a aumentar a pressão financeira sobre o país como resposta à invasão na Ucrânia.



"É importante aumentar ainda mais a pressão sobre o agressor para enfraquecer a sua posição", disse Kyrylo Shevchenko, citado pela agência Reuters.

13:32 | 22/03 Comboio com 780 pessoas saiu de Mariupol rumo a Lviv Um comboio com 780 pessoas saiu esta terça-feira da cidade de Mariupol rumo à estação ferroviária de Lviv, na Ucrânia, divulgou a Sky News.



A situação em Mariupol tem sido crítica nos últimos dias, devido aos bombardeamentos provocados pelas tropas russas. Estima-se que, pelo menos, 300 mil pessoas não têm água corrente no porto do Mar Negro.



13:19 | 22/03 Cerca de 300 mil pessoas enfrentam a falta de bens alimentares e médicos em Kherson, garante Kuleba O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou esta terça-feira que 300 mil pessoas já estão a enfrentar a escassez de alimentos e de bens médicos em Kherson, cidade ocupada pelas tropas russas.



A informação foi avançada pela agência Reuters.





13:11 | 22/03 Pelo menos 651 edifícios habitacionais ficaram destruídos desde o início da guerra Os Serviços de Emergência da Ucrânia divulgaram, esta terça-feira, que mais de 651 edifícios residenciais ficaram completamente destruídos em consequência das invasões russas no país.



Há o registo de que 3,780 infraestruturas habitacionais ficaram parcialmente danificadas, avançou o Kyiv Independent.

12:53 | 22/03 Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia acusa Rússia de ter levado para o país mais de 2 mil crianças ucranianas O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia revelou, esta terça-feira, que pelo menos 2.389 crianças foram raptadas e levadas para a Rússia durante o conflito militar na Ucrânia nas cidades de Donetsk e Luhanks.



A informação foi divulgada na página do Twitter da Embaixada dos Estados Unidos sediada em Kiev.





12:25 | 22/03 Jornalista russo doa a sua medalha do Prémio Nobel da Paz para ajudar refugiados ucranianos sua medalha do Prémio Nobel da Paz de 2021 será leiloada e os lucros serão destinados a refugiados ucranianos e feridos na invasão russa da Ucrânia. O jornalista russo Dmitry Muratov anunciou, esta terça-feira, que ae os lucros serão destinados a refugiados ucranianos e feridos na invasão russa da Ucrânia.

12:10 | 22/03 Papa Francisco conversa com Zelensky e é convidado a visitar a Ucrânia uma nova chamada telefónica para o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que disse a Francisco que "é o convidado mais esperado" no seu país. O Papa fez esta terça-feira, Volodymyr Zelensky, que disse a Francisco que "é o convidado mais esperado" no seu país. Francisco, por sua vez, declarou ao Presidente ucraniano que está "a rezar e a fazer todo o possível para acabar com a guerra, provocada após a invasão da Rússia", escreveu o embaixador ucraniano na Santa Sé, Andrii Yuash, na rede social Twitter.

10:58 | 22/03 Dez hospitais já ficaram completamente destruídos na Ucrânia desde o início da guerra O ministro da saúde ucraniano revelou esta terça-feira que dez hospitais ficaram totalmente destruídos desde o início da invasão russa ao país.

10:44 | 22/03 Explosão de grande intensidade sentida no centro de Kiev Uma explosão de grande intensidade foi sentida, na manhã desta terça-feira, no centro de Kiev, revela o enviado especial da CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite.

10:38 | 22/03 Kremlin quer conversações "mais ativas e substantivas" com a Ucrânia O Kremlin disse esta terça-feira que gostaria que as conversações entre a Rússia e a Ucrânia fossem mais "ativas e substantivas", já que os combates entre as forças dos dois países continuam.



Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse ainda que não tencionava tornar públicas as suas exigências detalhadas à Ucrânia.

10:25 | 22/03 Ataques a unidades de saúde ucranianas já fizeram 15 mortos e 37 feridos Os ataques a instalações de cuidados de saúde na Ucrânia já provocaram 15 mortos e fizeram 37 feridos, revelou esta terça-feira a Organização Mundial de Saúde.

10:22 | 22/03 Alfredo Leite Bombardeamentos e disparos prosseguem nos arredores de Kiev Os bombardeamentos e disparos prosseguem nos arredores de Kiev.



O silêncio da capital ucraniana, hoje com recolher obrigatório total, apenas é interrompido pelos combates e sirenes.

10:18 | 22/03 "Parem os assassinatos e ajudem as famílias ucranianas", Zelensky fala ao parlamento italiano Zelensky fala ao parlamento italiano esta terça-feira.

10:11 | 22/03 Zelensky revela que falou com o Papa Francisco Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse esta terça-feira que falou com o Papa Francisco e acrescentou que louvaria o seu papel como mediador do conflito com a Rússia, avança a Reuters.

09:39 | 22/03 Ucrânia apela à Rússia para deixar entrar mantimentos em Mariupol e permitir a saída de civis A Ucrânia apelou esta terça-feira à Rússia para permitir o fornecimento de mantimentos na cidade de Mariupol e para deixar sair os civis. "Exigimos a abertura de um corredor humanitário para civis", disse Iryna Vereshchuk ,vice-primeira-ministra ucraniana. Vereshchuk afirmou ainda que as tropas russas estavam a impedir que mantimentos chegassem aos residentes da cidade de Kherson.

09:35 | 22/03 Rússia diz que 78 dos seus aviões foram apreendidos no estrangeiro O Ministério dos Transportes da Rússia disse esta terça-feira que 78 dos seus aviões foram apreendidos no estrangeiro, segundo avança a agência de notícias Interfax. As companhias aéreas russas registam quase 800 aviões na Rússia.

09:00 | 22/03 Tentativa russa de capturar Kiev é "suicídio", afirma conselheiro presidencial ucraniano Oleksiy Arestovych, conselheiro presidencial ucraniano, disse esta terça-feira numa entrevista televisiva que tentativa russa de capturar Kiev é um "suicídio".



Arestovych disse ainda que hostilidades ativas entre a Ucrânia e a Rússia poderiam terminar dentro de duas ou três semanas, segundo a Reuters.

08:55 | 22/03 Mais de 3,5 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia A Agência das Nações Unidas para os Refugiados adiantou esta terça-feira que 3.528.346 ucranianos já fugiram do país para o estrangeiro.



Mais de dois milhões atravessaram a fronteira para a Polónia, de acordo com a Reuters.

07:31 | 22/03 Ucrânia não anuncia novos acordos com a Rússia sobre corredores humanitários A Ucrânia disse esta terça-feira que os seus esforços para a retirada de civis estavam concentrados na cidade de Mariupol, no entanto não anunciou qualquer novo acordo com a Rússia para permitir a passagem segura de residentes.



A notícia é avançada pela Reuters.

??Ukrainian troops liberate Makariv. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reported on March 21 that "the Ukrainian flag was raised over the town of Makariv" and Russian forces have been pushed back. Makariv is located 60 kilometres west from Kyiv.



The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reported on March 21 that “the Ukrainian flag was raised over the town of Makariv” and Russian forces have been pushed back. Makariv is located 60 kilometres west from Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 22, 2022 O Estado Maior General das Forças Armadas da Ucrânia informou na madrugada desta terça-feira que "a bandeira ucraniana foi hasteada sobre a cidade de Makariv", e que as forças russas foram obrigadas a recuar". A cidade fica a cerca de 60 quilómetros de Kiev, capital da Ucrânia.

07:26 | 22/03 Kiev diz que forças russas só têm munições, combustível e alimentos para três dias O Ministério da Defesa ucraniano afirmou esta terça-feira que as forças russas têm apenas munições, combustível e alimentos suficientes para três dias

22:54 | 21/03 Zelensky insiste em encontrar-se com Putin O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky disse que não seria possível negociar o fim da guerra sem uma reunião com o homólogo russo Vladimir Putin, segundo a Reuters.



"Enquanto não tivermos uma reunião com o presidente da Federação Russa... não se pode verdadeiramente compreender o que eles estão dispostos a fazer para parar a guerra", explicou Zelensky numa entrevista citada pela Interfax Ucrânia.

21:50 | 21/03 Sirenes antiaéreas tocam insistentemente em Kiev Após uma noite de bombardeamentos em Kiev, que destruíram um centro comercial na capital ucraniana e fizeram pelo menos oito mortos, a cidade voltou a anoitecer ao som das sirenes antiaéreas.



A carregar o vídeo ...

21:28 | 21/03 Russos bloqueiam acesso a website da Euronews O regulador dos meios de comunicação social russo bloqueou esta segunda-feira o acesso ao website do canal francês Euronews, um novo meio de comunicação social proibido na Federação Russa, avançam as agências de notícias locais. O regulador dos meios de comunicação social russo, um novo meio de comunicação social proibido na Federação Russa, avançam as agências de notícias locais. O regulador Roskomnadzor bloqueou o website do canal euronews.com e a sua versão russa ru.euronews.com a pedido do Ministério Público, avançam as agências de noticias citadas pela Agence France Presse (AFP).

17:22 | 21/03 Lusa Partido russo apresenta projeto para saída de Moscovo da Organização Mundial do Comércio O partido social-democrata Rússia Justa apresentou esta segunda-feira na Duma (câmara de deputados) um projeto para que o país abandone a Organização Mundial do Comércio (OMC) devido às sanções impostas após a invasão da Ucrânia. O partido social-democrata Rússia Justa apresentou esta segunda-feira na Duma (câmara de deputados) um projeto para que o país abandone a Organização Mundial do Comércio (OMC) devido às sanções impostas após a invasão da Ucrânia. Com o fim de defender "os interesses nacionais", os deputados propõem denunciar o protocolo ao Acordo de Marraquexe subscrito em 2011 e a ratificação parlamentar de 2012. "O ingresso na OMC teve motivos políticos. Benefícios económicos havia poucos", afirmou um dos autores da iniciativa, Alexéi Chepa.

17:15 | 21/03 Lusa Cruz Vermelha continua sem acesso a Mariupol A Cruz Vermelha continua sem acesso à cidade ucraniana de Mariupol, cercada pelo exército russo e principal centro da guerra nos últimos dias, disse hoje o presidente da Federação Internacional da Cruz Vermelha, Francesco Rocca, após visitar a Ucrânia. A Cruz Vermelha continua sem acesso à cidade ucraniana de Mariupol, cercada pelo exército russo e principal centro da guerra nos últimos dias, disse hoje o presidente da Federação Internacional da Cruz Vermelha, Francesco Rocca, após visitar a Ucrânia. Numa declaração emitida virtualmente a partir da localidade romena de Siret, na fronteira com a Ucrânia, Rocca afirmou que nem a Cruz Vermelha, nem o Comité Internacional da Cruz Vermelha podem efetuar a retirada de civis ou levar ajuda humanitária à cidade sitiada.

16:59 | 21/03 Rússia confirma ter bombardeado centro comercial em Kiev e diz que este servia para guardar armamento A Rússia justificou o ataque desta madrugada contra um centro comercial em Kiev dizendo que este servia para guardar armamento, avança a AFP.



As tropas russas garantiram ainda que o estabelecimento estava vazio durante o bombardeamento, já a Ucrânia diz que foram mortas oito pessoas neste ataque.

16:36 | 21/03 Estados Unidos detetam aumento da atividade naval russa no mar Negro Os Estados Unidos detetaram um aumento da atividade naval russa no mar Negro , a partir do qual ataca com artilharia a cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, disse esta segunda-feira um alto funcionário do Pentágono. Numa conversa telefónica com jornalistas, a fonte disse que os russos dispõem de "pouco mais de uma dezena de navios de guerra, embarcações de combate anfíbias de diferentes classes e tamanhos, navios de superfície, draga-minas e patrulheiros que colocaram a norte do mar Negro".

16:16 | 21/03 Zelensky garante que não vai "entregar Kiev, Mariupol ou Kharkiv" à Rússia O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu esta segunda-feira que a Ucrânia "jamais poderia entregar Kiev, Mariupol ou Kharkiv" à Rússia, citou a agência Reuters.

14:27 | 21/03 Rússia lançou cerca de 1.100 mísseis desde o início da invasão na Ucrânia A Rússia já lançou, pelo menos, 1.100 mísseis desde o início do conflito militar na Ucrânia, noticiou um oficial de Defesa dos Estados Unidos, citado pela agência Reuters.

14:19 | 21/03 Tropas russas disparam sobre manifestantes na cidade ucraniana de Kherson As tropas russas dispersaram a tiro manifestantes em Kherson esta segunda-feira.



A informação, avançada pela BBC, dá conta que vários manifestantes estavam numa praça da cidade e que começaram a correr quando se aperceberam dos tiros disparados pela ofensiva da Rússia.



Há relatos de que foram utilizadas também granadas atordoantes, segundo os meios de comunicação locais.



Várias pessoas ficaram feridas.

Peaceful protesters are being dispersed in the center of Kherson. Explosions and gunfire are heard, and eyewitnesses report the use of light and noise grenades. There are wounded.

14:13 | 21/03 Rússia "irá mais longe" e vai "atacar outros países", garante o ministro da Defesa ucraniano O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, afirmou esta segunda-feira que o Kremlin "irá mais longe" e que vai "atacar outros países".



Oleksii Reznikov sublinhou, ainda, que é preciso aplicar medidas mais rígidas contra a Rússia para impedir avanços na guerra.

14:06 | 21/03 Facebook e Instagram proibidos na Rússia, avança agência de notícias Tass A Rússia anunciou esta segunda-feira a decisão de que vai banir as redes sociais Facebook e Instagram do país e todas as aplicações da empresa Meta, considerando-a como uma organização "extremista".



A informação foi avançada pela agência Tass.

13:21 | 21/03 Pelo menos 925 pessoas morreram na Ucrânia desde o início do conflito, anunciou a ONU O gabinete dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou esta segunda-feira que pelo menos 925 pessoas morreram desde o início da guerra na Ucrânia, enquanto 1.496 ficaram feridas.



12:31 | 21/03 Ucrânia afirma que as forças russas já perderam 15 mil soldados O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano afirmou, esta segunda-feira, que a Rússia já perdeu 15 mil efetivos desde que as tropas invadiram a Ucrânia a 24 de fevereiro.



Segundo uma publicação do Ministério na rede social Twitter, pelo menos 1.535 veículos blindados russos foram destruídos.



12:20 | 21/03 Rússia e Ucrânia realizaram mais conversações de paz esta segunda-feira Os negociadores da paz russos e ucranianos realizaram uma vídeo-chamada de 90 minutos esta segunda-feira.



De acordo com a agência Reuters, os delegados de ambos os países concordaram que os grupos de trabalho devem continuar a reunir-se ao longo do dia, garantiu um membro da delegação ucraniana.

10:49 | 21/03 PM checo diz que são necessárias mais sanções para deter a Rússia O primeiro-ministro checo disse esta segunda-feira que mais sanções são a única forma de deter os crimes de guerra na Ucrânia que Vladimir Putin, Presidente russo, está a cometer.

O primeiro-ministro checo disse esta segunda-feira que mais sanções são a única forma de deter os crimes de guerra na Ucrânia que Vladimir Putin, Presidente russo, está a cometer. "O exército russo devastou Mariupol. O mundo vê que Vladimir Putin está a cometer crimes de guerra e que pessoas inocentes estão a morrer por causa da sua guerra", disse Fiala no Twitter. "Temos de continuar a pressionar para uma abordagem clara e unida à Rússia e mais sanções, é a única forma de deter Putin".

10:35 | 21/03 "Estes são edifícios onde vivem pessoas pacíficas", autarca de Odessa denuncia ataques nos arredores da cidade As autoridades de Odessa acusaram esta segunda-feira as forças russas de efetuarem um ataque a edifícios residenciais nos arredores da cidade ucraniana, o primeiro ataque deste tipo contra a cidade portuária do Mar Negro.



O conselho da cidade disse que o ataque causou um incêndio.



"Estes são edifícios residenciais onde vivem pessoas pacíficas", afirmou o presidente da câmara Gennadiy Trukhanov.

10:17 | 21/03 Cerca de 25 mil refugiados ucranianos chegaram a Espanha até agora José Luis Escrivá, ministro espanhol da Migração, anunciou esta segunda-feira que cerca de 25 mil refugiados ucranianos chegaram a Espanha até agora.



Muitos dos ucranianos que chegaram estão alojados com familiares ou amigos e ainda não notificaram as autoridades, disse Escrivá.

10:01 | 21/03 Kiev com novo recolher obrigatório de 35 horas Vitali Kitschko, autarca de Kiev, anunciou esta segunda-feira um Vitali Kitschko, autarca de Kiev, anunciou esta segunda-feira um novo recolher obrigatório para a cidade , que entrará hoje em vigor às 20h00 e terminará às 7h00 de quarta-feira.

09:24 | 21/03 Kremlin diz que países devem influenciar a Ucrânia a ser mais construtiva nas conversações de paz O Kremlin afirmou esta segunda-feira que os países que têm influência sobre Kiev devem usá-la para tornar a Ucrânia mais construtiva nas conversações de paz, segundo avança a agência de notícias Reuters.

09:23 | 21/03 Rússia está a cometer em Mariupol "crime de guerra em massa", diz chefe da diplomacia europeia O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou esta segunda-feira que a Rússia está a cometer em Mariupol O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou esta segunda-feira que a Rússia está a cometer em Mariupol "um crime de guerra em massa" e disse que o Presidente russo Vladimir "Putin merece a mais forte condenação do mundo civilizado".

09:21 | 21/03 Autoridades comunicam fuga de amoníaco numa central química no norte da Ucrânia Uma Uma fuga de amoníaco numa central química em Novoselytsya , no norte da Ucrânia, levou as autoridades locais a apelar esta segunda-feira à população para procurar abrigo.

08:58 | 21/03 Oito mortos em bombardeamento a centro comercial em Kiev O centro comercial de Retroville em Podil, Kiev, foi esta segunda-feira bombardeado pelas forças russas. Pelo menos oito pessoas morreram no ataque, avança o enviado especial do Correio da Manhã à Ucrânia.

00:35 | 21/03 Lusa Ucranianos recusam-se a depor as armas em Mariupol A Ucrânia recusou-se a depor as armas na sitiada Mariupol, contrariando a exigência feita pela Rússia, que em troca se comprometia com a abertura de uma passagem segura para fora daquela cidade. A Ucrânia recusou-se a depor as armas na sitiada Mariupol, contrariando a exigência feita pela Rússia, que em troca se comprometia com a abertura de uma passagem segura para fora daquela cidade. A Rússia ordenou, no domingo, às forças ucranianas que abandonem a cidade de Mariupol, cercada há semanas e em grande parte já destruída, até à manhã de segunda-feira. Em troca, as forças russas autorizariam dois corredores humanitários para saída da cidade.

21:14 | 20/03 Forte explosão registada a oeste de Kiev Foi registada uma forte explosão pelas 22h40 (menos duas horas em Portugal continental) numa zona residencial a oito quilómetros a oeste de Kiev.



O impacto foi sentido com intensidade no centro da capital ucraniana.



Testemunhos recolhidos pelo CM dão conta de danos ainda por avaliar resultantes deste ataque noturno em Podilsky.



Desconhece-se a existência de vítimas.

?? #AHORA | Camara CCTV toma el momento de la fuerte explosión en Kiev, hace minutos.

20:21 | 20/03 Rússia faz ultimato à Ucrânia para entregar Mariupol até esta segunda-feira A Rússia fez um ultimato à Ucrânia onde exigiu ao país que entregasse Mariupol até esta segunda-feira.



De acordo com a agência de notícias russa, RIA, o ministério da Defesa russo terá dito aos ucranianos que teriam que entregar a cidade até às primeiras horas desta segunda-feira.

19:39 | 20/03 59 mil pessoas retiradas de Mariupol nos últimos três dias, revela ministério da defesa russo O ministério da defesa da Rússia revelou, este domingo, que 59 mil pessoas já foram retiradas de Mariupol, nos últimos três dias.

16:52 | 20/03 Zelensky diz que o Kremlin está a planear a "solução final" para a situação na Ucrânia O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou este domingo que o Kremlin está a planear a "solução final" para a guerra na Ucrânia, assim como os nazis falaram acerca da questão europeia.

16:29 | 20/03 Zelensky traça paralelos entre invasão russa e a Segunda Guerra Mundial Durante o discurso que fez para o Parlamento de Israel, este domingo à tarde, o presidente ucraniano Vladymyr Zelensky comparou a invasão russa com a Segunda Guerra Mundial e garantiu que a guerra na Ucrânia "não é uma mera operação militar".



"Queremos viver, os nossos vizinhos querem ver-nos mortos e não nos dão muito espaço para compromissos", afirmou.



O líder ucraniano vai mais longe e sublinhou: "dizem que temos de estar mortos e nós dizemos que queremos estar vivos. Entre a vida e a morte, não sei de um compromisso e é, por isso, que não temos escolha".

16:06 | 20/03 Novo bombardeamento em bairro residencial de Kiev Uma bomba explodiu este domingo à tarde num bloco de apartamentos na capital ucraniana, em Kiev. De acordo com o presidente da câmara, Vitali Klitschko, cinco pessoas ficaram feridas.



"Foi uma sorte" que não tenha havido mais mortes, disse Sviatlana Vodolaga, porta-voz do serviço de emergência estatal, citada pela AFP, acrescentando que seis pessoas foram resgatadas da zona das explosões.



O edifício de dez andares no noroeste do distrito de Sviatoshyn ficou gravemente danificado em consequência do bombardeamento, enquanto as forças russas tentavam cercar a capital ucraniana.

15:20 | 20/03 Presidente da Ucrânia prolonga lei marcial no país por mais um mês O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prolongou este domingo a lei marcial no país por mais 30 dias, a partir de 26 de março, citou a agência Ukrinform.



"A lei prolonga o período de guerra na Ucrânia a partir das 5h30 (locais) de 26 de março de 2022 por um período de 30 dias", lê-se numa declaração divulgada no portal do Parlamento ucraniano.

14:30 | 20/03 Se as negociações não resultarem, poderá haver "uma terceira guerra mundial", admite Zelensky O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhou este domingo que está "pronto para negociações" com Vladimir Putin. No entanto, deixou a garantia de que, caso os dois países não cheguem a um acordo, poderá ser o início de "uma terceira guerra mundial", citou o Kyiv Independent.

14:23 | 20/03 Combates continuam no centro da cidade de Mariupol, garante governador de Donetsk O Governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, disse este domingo que a luta entre as forças ucranianas e russas continuam a não dar tréguas no centro de Mariupol, na Ucrânia.



A informação foi avançada pela agência Reuters.



14:16 | 20/03 Oficial da marinha russa terá morrido, garante a Ucrânia A Ucrânia anunciou este domingo ter morto o vice-comandante da frota russo do Mar Negro, Andrey Paliy, de 51 anos. É o primeiro oficial naval a morrer no conflito militar na Ucrânia.



Segundo a Sky News, as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e Moscovo ainda não fez qualquer tipo de declarações sobre o sucedido.



Também no dia de ontem, Kiev afirmou ter morto o Tenente-General Andrei Mordvichev em combate perto da cidade de Kherson. Acredita-se que seja o quinto general russo a morrer desde o início da guerra.





13:21 | 20/03 ONU confirma pelo menos 902 civis mortos na Ucrânia desde início do conflito De acordo com a ONU, já foram mortos pelo menos 902 civis na Ucrânia desde o início da guerra até à neia-noite deste domingo. De acordo com a ONU,na Ucrânia desde o início da guerra até à neia-noite deste domingo.

12:48 | 20/03 Rússia "não tem forças suficientes" para avançar mais: garante conselheiro presidencial ucraniano O Conselheiro Presidencial da Ucrânia, Oleksiy Arestovych, afirmou este domingo que as linhas da frente de combate estão "praticamente congeladas", uma vez que a Rússia "não tem forças suficientes" para avançar mais.



A informação foi avançada pela agência Reuters.

12:21 | 20/03 56 pessoas morreram após ataque a lar de idosos em Kremina, Lugansk Um ataque a um lar de idosos em Kreminna, na região de Lugansk, provocou a morte de 56 pessoas, anunciaram os Serviços Estatais de Comunicações Especiais ucranianos.



12:10 | 20/03 Rússia perdeu quase 15.000 tropas Na atualização mais recente das forças armadas ucranianas, aproximadamente 14.700 soldados russos foram mortos em ação desde o início da guerra, muito mais do que os 498 registados por Moscovo no início de março. Além disso, a Ucrânia diz que 476 tanques russos, 96 aeronaves e 118 helicópteros foram destruídos até agora no conflito. Os números sobre o pessoal russo perdido foram amplamente conflitantes durante a guerra, com os EUA estimando que pelo menos 7.000 foram mortos.

11:55 | 20/03 Zelensky condena o cerco russo a Mariupol como "um terror que será lembrado por séculos" O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky que o cerco russo à cidade portuária de Mariupol foi "um terror que será lembrado durante séculos", enquanto autoridades locais disseram que milhares de moradores foram levados à força através da fronteiram, avançou a Reuters. "Na semana passada, vários milhares de moradores de Mariupol foram deportados para o território russo", disse o conselho da cidade em comunicado em seu canal Telegram na noite deste sábado.

11:53 | 20/03 Turquia admite "quase acordo" em quatro das seis questões em discussão O chefe da diplomacia turca, Mevlut Çavusoglu, manifestou-se este domingo esperançado na possibilidade de um cessar-fogo na Ucrânia, ao admitir que as duas partes "quase concordam" em quatro das seis questões em discussão, avançou a Lusa.

10:30 | 20/03 Ucrânia prevê alto risco de ataque da Bielorrússia à região ocidental de Volyn A Ucrânia prevê um risco elevado de ataque ser lançado a partir da Bielorrússia à região ocidental de Volyn, avançou este domingo o gabinete do Presidente Volodymyr Zelenskiy, citando os militares.



A invasão russa tem-se concentrado principalmente nas áreas norte, sul e leste da Ucrânia, embora os mísseis também tenham atingido a base militar de Yavoriv na semana passada, perto da fronteira com a Polónia.



Não ficou imediatamente claro se a Ucrânia viu a ameaça de um ataque a Volyn por parte das forças russas ou das forças militares bielorrussas, que até agora não comprometeram publicamente as tropas a apoiar a Rússia.

09:54 | 20/03 Rússia volta a disparar mísseis hipersónicos na Ucrânia A Rússia referiu este domingo que voltou a disparar os mais recentes mísseis hipersónicos "Kinzhal" na Ucrânia, tendo destruído um local de armazenamento de combustível no sul do país, avançou a AFP.



O Ministério da Defesa russo disse também que matou mais de 100 membros das forças especiais ucranianas e "mercenários estrangeiros", quando atingiu um centro de treino na cidade de Ovruch, no norte da Ucrânia, com mísseis que atirados através do mar.



"Os sistemas de mísseis de aviação Kinzhal com mísseis balísticos hipersónicos destruíram um grande local de armazenamento de combustíveis e lubrificantes das forças armadas ucranianas perto de Kostyantynivka, na região de Mykolaiv", disse o Ministério da Defesa.

08:14 | 20/03 71 orfãos evacuados de Sumy Cerca de 71 órfãos foram evacuados de Sumy depois de quase duas semanas em um abrigo antiaéreo, de acordo com o governador da região, citado pela Sky News.



Num post no Facebook, Dmytro Zhyvytskyi disse que "durante quase duas semanas, esses bebés estavam escondidos em abrigos antiaéreos". "Aqueles que podem abrigá-los num lugar seguro, noutro país, foram encontrados rapidamente, graças a Deus", acrescentou. De acordo com Dmytro Zhyvytskyi "à primeira oportunidade de evacuar pelo corredor humanitário, tirámos as crianças do orfanato especializado da zona de combate".

08:03 | 20/03 Chernihiv está a sofrer uma catástrofe humanitária A cidade de Chernihiv está a sofrer uma catástrofe humanitária. Não há electricidade, calor nem água, as infraestruturas estáo destruídas e os corredores "verdes" não funcionara, avançou um membro do Conselho de Sustentabilidade do Parlamento Europeu numa publicação no Twitter este domingo, citando o presidente da câmara de Chernihiv, Vladislav Atroshenko



07:57 | 20/03 Zelensky suspende a atividade de vários partidos ligados à Rússia O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou este domingo a suspensão da atividade de vários partidos políticos com ligações à Rússia , numa altura em que está em vigor na Ucrânia a lei marcial. Num vídeo divulgado esta madrugada na página oficial da Presidência ucraniana na Internet, Zelensky decidiu suspender a atividade de 11 partidos.

07:56 | 20/03 Ucrânia abre sete novos corredores humanitários este domingo Sete corredores humanitários estão previstos abrir este domingo para permitir a retirada de civis das cidades que são linha da frente de combate, informou a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk, avançou a Reuters.



Até ao momento, a Ucrânia já retirou mais de 190 mil pessoas dessas áreas desde que a invasão russa teve início.

07:51 | 20/03 Ucrânia diz que a Rússia está a bloquear ajuda humanitária As forças armadas ucranianas acusaram, este domingo, a Rússia de "criar deliberadamente condições para uma crise humanitária" em áreas ocupadas, avançou a Sky News

De acordo com as autoridades, a Rússia "não deu acesso ao comboio humanitário por se mover sem motivo", enquanto tentava chegar à região sul de Kherson, que está sob ocupação russa há dias. A Ucrânia acrescentou que Moscovo não realizou "operações ofensivas ativas" este sábado e, em vez disso, "focou-se na reposição das perdas atuais" e na restauração de equipamentos danificados.

07:48 | 20/03 Rússia ataca Ucrânia com mísseis de cruzeiro a partir do Mar Negro e do Mar Cáspio A Rússia atingiu a Ucrânia este domingo com mísseis de cruzeiro de navios a partir do Mar Negro e Mar Cáspio, informou a agência noticiosa Interfax.

07:43 | 20/03 Cinco pessoas, incluindo um rapaz de 9 anos, morrem após ataque em Kharkiv Cinco pessoas, incluindo um rapaz de nove anos, foram mortas por bombardeamentos e ataques aéreos em apenas um distrito de Kharkiv, na madrugada deste domingo, avançou Vyacheslav Markov, um ajudante do chefe da Polícia de Kharkiv, citado pelo Kyiv Independent.



07:41 | 20/03 Gazprom continua as exportações de gás russo para a Europa através da Ucrânia O gigante russo de energia Gazprom afirmou, este domingo, que continua a fornecer gás à Europa através da Ucrânia, em conformidade com os pedidos dos consumidores europeus.



A empresa disse que os pedidos ascendiam a 106,6 milhões de metros cúbicos para 20 de Março.

07:31 | 20/03 Forças russas bombardeiam escola de arte em Mariupol que alojava 400 refugiados As forças russas bombardearam uma escola de arte na cidade de Mariupol, onde cerca de 400 residentes, maioritariamente idosos, mulheres e crianças se tinham refugiado, disse a câmara municipal este domingo, avançou a Reuters.



Ainda não há informações sobre as vítimas do ataque que aconteceu sábado à noite, embora as autoridades oficiais tenha dito que o edifício foi destruído e que houve vítimas debaixo dos escombros.



A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente.

23:11 | 19/03 Níveis de radiação nas centrais nucleares ucranianas "normais" e segurança "a funcionar" Os níveis de radiação nas centrais nucleares ucranianas estão "normais" e os sistemas de segurança "a funcionar" , anunciou este sábado a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA). A agência nuclear das Nações Unidas recebeu a informação, por parte do regulador ucraniano, de que "oito dos quinze reatores do país continuam a funcionar, incluindo os dois na central nuclear de Zaporijia, três em Rivne, um em Khmelnytsky, e dois no sul da Ucrânia".

21:56 | 19/03 Lusa Cerca de 300 pessoas apelam à paz junto da Embaixada da Rússia em Lisboa Cerca de 300 pessoas manifestaram-se este sábado pela paz junto da Embaixada da Rússia, em Lisboa, em solidariedade com a Ucrânia no Dia do Pai em Portugal, lembrando os pais ucranianos separados dos filhos devido à invasão russa. Cerca de 300 pessoas manifestaram-se este sábado pela paz junto da Embaixada da Rússia, em Lisboa, em solidariedade com a Ucrânia no Dia do Pai em Portugal, lembrando os pais ucranianos separados dos filhos devido à invasão russa. "Por todos os pais que já perderam os seus filhos, por todos os filhos que já perderam os seus pais, por todas as crianças que já perderam a vida nesta guerra, é urgente a paz", afirmou o diretor executivo da Amnistia Internacional - Portugal, Pedro Neto, indicando que a imagem que "mais custa" da ofensiva militar russa na Ucrânia é a de carrinhos de bebé em memória das crianças que já morreram.

19:04 | 19/03 Mais de 6600 pessoas foram retiradas de cidades da Ucrânia este sábado No total, foram retiradas 6.623 pessoas de cidades ucranianas através de corredores humanitários este sábado, de acordo com as autoridades ucranianas.

18:31 | 19/03 228 pessoas morreram em Kiev desde o início da guerra, incluindo quatro crianças As autoridades de Kiev disseram este sábado que 228 pessoas foram mortas na capital desde o início da invasão russa, incluindo quatro crianças. Outras 912 pessoas ficaram feridas, disse a administração da cidade de Kiev num comunicado.

18:10 | 19/03 Ucrânia vai receber mais mísseis Javelin e Stinger dos EUA dentro de alguns dias A Ucrânia vai receber mais armamento dos EUA, incluindo mísseis Javelin e Stinger, disse o Secretário de Segurança Nacional e da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, numa entrevista este sábado.

18:04 | 19/03 Papa Francisco visita crianças refugiadas ucranianas em hospital de Roma O Papa Francisco, este sábado, visitou crianças refugiadas vindas da Ucrânia, que estavam a ser tratadas num hospital pediátrico, em Roma.

16:53 | 19/03 Invasão da Ucrânia levou ao declínio de 30% da economia do país A invasão russa forçou 30% da economia da Ucrânia a parar de funcionar, disse o ministro das Finanças, Serhiy Marchenko, numa entrevista este sábado. "As nossas receitas fiscais não nos permitem cobrir as nossas necessidades, (portanto) o principal fluxo de receita é o empréstimo", disse Marchenko.

16:41 | 19/03 Trabalhos de resgate a ser realizados após ataque aéreo contra tropas ucranianas, diz governador de Mykolaiv O governador da região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, disse este sábado que os trabalhos de resgate estão a ser efetuados no local de um ataque aéreo numa instalação onde soldados ucranianos dormiam. O governador da região de Mykolaiv, no sul dadisse este sábado que os trabalhos de resgate estão a ser efetuados no local de um ataque aéreo numa instalação onde soldados ucranianos dormiam. O governador Vitaliy Kim disse que o ataque ocorreu na sexta-feira, mas não deu mais detalhes sobre a localização ou o número de possíveis vítimas.

16:03 | 19/03 Fundação FIFA destina 900 mil euros e ajuda humanitária A Fundação FIFA destinou um milhão de dólares (cerca de 900 mil euros) para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia através de iniciativas, além de fazer um primeiro envio de ajuda humanitária à Federação Ucraniana de Futebol (UAF), avançou a Lusa.

15:59 | 19/03 Polónia propõe proibição da UE ao comércio com a Rússia, diz primeiro-ministro A Polônia propôs à União Europeia que impusesse uma proibição total ao comércio com a Rússia, disse o primeiro-ministro Mateus Morawiecki este sábado, citado pela Reuters, pedindo sanções mais duras a Moscovo pela invasão à Ucrânia.

15:14 | 19/03 Ucrânia prende 127 sabotadores em Kiev Um total de 127 sabotadores pró-russos foram detidos na capital ucraniana desde o início da guerra, segundo fontes citadas pela agência de notícias Unian, avançou a Sky News. Isso inclui 14 grupos de infiltração, salientou o chefe da administração militar de Kiev, Mykola Zhyrnov, acrescentando que a instalação de bloqueios nas estradas ao redor da capital é vital para localizar e deter esses sabotadores, acusados de se infiltrar em Kiev. Zhyrnov acrescentou: "Eles são a base de fortificações, barreiras de engenharia, postos de controle para veículos e pessoas e da construção de outros sistemas, incluindo aqueles para fogo real".

14:55 | 19/03 Parlamento de Kiev pede à União Europeia decisão "rápida e positiva" sobre adesão O parlamento ucraniano pediu este sábado à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu uma decisão "rápida e positiva" sobre o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia (UE), formalizado quatro dias depois da invasão russa.

14:47 | 19/03 Metalúrgica em Mariupol praticamente destruída pelo exército russo O exército russo destruiu quase por completo a fábrica da Azovstal, uma das maiores empresas de laminação de aço da Europa, instalada em Mariupol, no sul da Ucrânia , informou este sábado o Ministério do Interior ucraniano. In the besieged port city of Mariupol, the site of some of the war’s greatest suffering, Ukrainian and Russian forces battled over the Azovstal steel plant, one of the biggest in Europe, Vadym Denysenko, adviser to Ukraine’s interior minister, said Saturday. — William Yang (@WilliamYang120) March 19, 2022 In Mariupol, fights for Azovstal steel plant (one of the biggest in Europe) continue. But occupiers basically destroyed it— Adviser to the Minister of Internal Affairs Vadym Denysenko — Hromadske Int. (@Hromadske) March 19, 2022

14:44 | 19/03 Boris Johnson diz que é vital que Putin fracasse na invasão O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse este sábado ser vital que a invasão da Ucrânia pela Rússia fracasse e considerou que se o presidente russo , Vladimir Putin, for vitorioso, não irá parar apenas naquele país.

14:40 | 19/03 Crianças que fogem da guerra na Ucrânia correm maior risco de tráfico, alerta UNICEF A Unicef alertou este sábado que as crianças que fogem da Ucrânia enfrentam mais uma ameaça dos traficantes de seres humanos, que muitas vezes procuram explorar o caos dos grandes movimentos populacionais, avançou a Reuters.



Pelo menos 1,5 milhão de crianças fugiram da guerra na Ucrânia desde que a invasão russa começou com milhares de outros deslocados dentro do país.

Uma análise recente realizada pela Unicef ??e pelo Grupo de Coordenação Interinstitucional contra o Tráfico (ICAT) descobriu que 28% das vítimas de tráfico identificadas são crianças. No entanto, os especialistas acreditam que as crianças provavelmente representam uma proporção ainda maior de potenciais vítimas de tráfico da Ucrânia.

14:33 | 19/03 Mais de 3,3 milhões de pessoas fugiram do país devido à invasão russa Mais de 3,3 milhões de refugiados já fugiram da Ucrânia desde a invasão russa, enquanto cerca de 6,5 milhões de pessoas estão deslocadas internamente, anunciou hoje a ONU, citada pela Lusa. Mais de 3,3 milhões de refugiados já fugiram da Ucrânia desde a invasão russa, enquanto cerca de 6,5 milhões de pessoas estão deslocadas internamente, anunciou hoje a ONU, citada pela Lusa. O ACNUR, a agência das Nações Unidas para os refugiados, contabilizou em 3.328.692 o número de ucranianos que foram forçados a abandonar o país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. Comparativamente ao anterior relatório, divulgado na sexta-feira, há mais 58.030 ucranianos refugiados nos países vizinhos.

14:01 | 19/03 Bombardeamentos em Zaporizhzhia faz nove mortos e 17 feridos Nove pessoas morreram e 17 ficaram feridas em novos ataques russos com morteiros, tanques, helicópteros e mísseis nos subúrbios da cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, esta sexta-feira, disse o governador Anatoliy Kurtiev numa publicação online este sábado, avançou a Reuters.

13:50 | 19/03 Imposto recolher obrigatório durante 38 horas na cidade ucraniana de Zaporizhzhia Os militares ucranianos impuseram um recolher obrigatório de 38 horas na cidade de Zaporizhzhia, que começa às 14h00 deste sábado e vai até segunda-feira, disse o governador da cidade Anatoliy Kurtiev, avançou a Reuters.



"Não saia de casa neste tempo", disse ele num 'post' online.



A capital regional tornou-se um importante ponto de trânsito para algumas das 35.000 pessoas que se estima terem fugido da cidade sitiada de Mariupol, no sudeste do país.

12:14 | 19/03 Rússia diz ter usado mísseis hipersónicos no leste da Ucrânia



O Ministério da Defesa russo afirmou este sábado ter usado mísseis ar-terra hipersónicos para destruir um depósito de armas subterrâneo , no leste da Ucrânia, na sexta-feira. ??Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0 — ?????????? ?????? (@mod_russia) March 19, 2022

12:10 | 19/03 Zelensky pede negociações que evitem perdas para várias gerações O Presidente da Ucrânia afirmou este sábado ter chegado "a altura" de dialogar sobre "paz e segurança" e advertiu Moscovo que sem este diálogo as consequências para a Rússia vão ser sentidas por várias gerações.

12:03 | 19/03 Alertas de ataque antiaéreo soaram este sábado de manhã em Lviv Soaram alertas de ataque antiaéreo na cidade de Lviv este sabádo de manhã durante três minutos, avançou a correspondente da CMTV na Polónia, Tânia Laranjo.

11:51 | 19/03 EUA proíbem manutenção de 100 aviões usados pela Rússia Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA publicado este sábado de março disse que um avião comercial e privado identificado continuou a voar para a Rússia apesar das sanções, violando os controlos de exportação dos EUA, avançou o Kyiv Independent.



Um dos aviões pertence ao bilionário russo Roman Abramovich.

11:51 | 19/03 Ucrânia não vê grandes mudanças nos combates nas últimas 24 horas As autoridades ucranianas não notaram nenhuma mudança significativa nas últimas 24 horas nas áreas da linha de frente onde tropas ucranianas estão a lutar contra forças russas, disse o assessor presidencial Oleksiy Arestovych este sábado, citado pela Reuters. Num vídeo divulgado on-line, ele referiu que os combates estão em andamento e nomeou a cidade de Mariupol, no sudeste, as cidades de Mykolaiv e Kherson, no sul, e a cidade de Izyum, no leste, como pontos específicos onde as tropas russas estavam na ofensiva.

11:23 | 19/03 Autoridade militar de Lugansk diz que bombardeamentos causaram quatro mortos O chefe da administração militar regional de Lugansk disse este sábado que pelo menos quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas , na sequência de bombardeamentos nas cidades de Severodonetsk e Rubizhne.

11:23 | 19/03 Autoridade militar de Sumy diz que Rússia atingiu hospital em Trostianets O chefe da administração militar regional de Sumy, no nordeste da Ucrânia, d isse que as tropas russas tinham este sábado disparado contra um hospital em Trostianets , sem causar vítimas.

08:35 | 19/03 Ucrânia prevê abrir dez corredores humanitários hoje Para este sábado está prevista a retirada de civis através de dez corredores humanitários estabelecidos em várias cidades ucranianas que são linha da frente dos combates com as forças russas, afirmou a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk. De acordo com a agência Reuters, foi estabelecido um cessar-fogo temporário para uma nova tentativa de retirada de cidadãos em Mariupol, uma vez que a maioria dos corredores humanitários têm falhado, com ambas as partes a atribuírem culpas comerciais.

08:27 | 19/03 Já morreram 112 crianças desde o início da guerra Os dados mais recentes das autoridades ucranianas, divulgados este sábado, dão conta que já morreram 112 crianças desde o início do conflito russo na Ucrânia. De acordo com a informação avançada pela Sky News, 140 crianças estão feridas.

07:54 | 19/03 Primeiro comboio de ajuda humanitária de emergência da ONU chega a Sumy A Organização das Nações Unidas (ONU) informou ter entregue esta sexta, ajuda humanitária na cidade de Sumy, avançou o Kyiv Independent.



De acordo com a entidade, foram entregues 130 toneladas de produtos, que incluem medicamentos, água engarrafada, refeições prontas e alimentos enlatados, que vão ajudar cerca de 35.000 pessoas. Segundo a ONU, esse foi o primeiro de outros envios que vão chegar em breve aos ucranianos.

07:48 | 19/03 Jardim zoológico em Kiev pede corredor humanitário para resgatar animais O jardim zoológico "Park XII Meses", em Demidiv, 25 km a norte de Kiev, pediu ajuda para retirar animais ou trazer comida para aqueles que são difíceis de transportar, visto que alguns estão a morrer, avançou o Kiyv Independent.



A região está sem gás e sem luz por causa dos bombardeios russos. A primeira vez em que o diretor do jardim zoológico, Mikhail Pinchuk, pediu ajuda foi a 9 de março.

07:39 | 19/03 Dezenas de vítimas relatadas em Mykolaiv quando as sirenes de ataque aéreo falharam O ataque à cidade de Mykolaiv na madrugada sexta-feira provocou dezenas de vítimas, uma vez que, segundo o governador da cidade, não houve tempo de para soar as sirenes de ataque aéreo, avançou o Kyiv Independent.

O ataque à cidade de Mykolaiv na madrugada sexta-feira provocou dezenas de vítimas, uma vez que, segundo o governador da cidade, não houve tempo de para soar as sirenes de ataque aéreo, avançou o Kyiv Independent. De acordo com a agência de noíticas France Presse, que cita um militar no local, num primeiro balanço sobre as operações de resgate que ocorreram este sábado, 50 corpos foram retirados dos escombros. No quartel atacado dormiam à volta de 200 militares.



A cidade de Odessa, próxima a Mykolaiv, tem o porto mais importante da Ucrânia.

07:27 | 19/03 Google não cumpre exigência de remover as restrições aos canais russos no YouTube O Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Meios de Comunicação de Massainformou que a Google não está a cumprir a exigência de remover as restrições aos canais russos no YouTube, avançou a NEXTA TV.



07:24 | 19/03 Má qualidade do ar em Kiev Há muito fumo em Kiev e as pessoas não conseguem respirar corretamente, avançou o Kyiv Independent e a NEXTA TV, no Twitter.



A concentração de poluentes é 19,9 vezes mais elevada do que a norma recomendada pela OMS.

O índice de qualidade do ar diminuiu significativamente em quase todos os distritos.



A administração da cidade de Kiev pediu aos residentes que não abrissem as janelas e que saissem de casa casas por causa do fumo.



O gabinete do presidente da câmara sublinhou ainda que a qualidade do ar corresponde às normas, e o fumo é causado por uma mudança nas condições meteorológicas.



00:25 | 19/03 "Chegou a hora de conversar": Zelenskiy pede negociações de paz significativas com Moscovo O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu este sábado negociações de paz significativas com Moscovo, dizendo que, de outra forma, a Rússia vai precisar de várias gerações para se recuperar das perdas sofridas durante a guerra. "Quero que todos me ouçam agora, especialmente em Moscovo. Chegou a hora de uma reunião, é hora de conversar", disse Zelenskiy num discurso em vídeo divulgado na madrugada deste sábado.



O líder ucraniano disse que a Ucrânia sempre ofereceu soluções para a paz e quer negociações significativas e honestas sobre paz e segurança, sem mais demoras.



23:29 | 18/03 Tenente-general do exército russo terá morrido em Chernobayevka, diz imprensa ucraniana O tenente-general e comandante do 8.º exército de armas combinadas terá morrtido no aeroporto de Chernobayevka, em Kherson, de acordo com a imprensa ucraniana.



22:16 | 18/03 "Vai demorar anos" para desativar explosivos que não detonaram, afirma o governo ucraniano O ministro do Interior da Ucrânia disse esta sexta-feira que demorará anos para desativar explosivos não detonados após a invasão russa. Denys Monastyrsky disse à Associated Press que o país precisará de assistência ocidental para lidar com a enorme tarefa assim que a guerra terminar. "Um grande número de bombas e minas foram disparadas contra a Ucrânia e uma grande parte não explodiu, elas permanecem sob os escombros e representam uma ameaça real", disse Monastyrsky. "Levará anos, não meses, para desativá-los."

18:08 | 18/03 Macron exige cessar-fogo a Putin, que acusa Kiev de "crimes de guerra" O Presidente francês, Emmanuel Macron, exigiu esta sexta-feira um cessar-fogo na Ucrânia ao seu homólogo russo, numa conversa telefónica em que Vladimir Putin acusou Kiev de "numerosos crimes de guerra". O Presidente francês, Emmanuel Macron, exigiu esta sexta-feira um cessar-fogo na Ucrânia ao seu homólogo russo, numa conversa telefónica em que Vladimir Putin acusou Kiev de "numerosos crimes de guerra". Durante o telefonema, que durou cerca de setenta minutos, Emmanuel Macron "exigiu novamente o respeito imediato de um cessar-fogo" na Ucrânia, informou a presidência francesa. Macron expressou a sua "extrema preocupação" com a situação em Mariupol, uma cidade no sudeste da Ucrânia bombardeada pelo Exército russo, e pediu "o levantamento do cerco e um acesso humanitário", segundo a mesma fonte.

17:53 | 18/03 Moscovo anuncia "aproximação" de posições nas conversações com Kiev O chefe da delegação russa às conversações com Kiev anunciou esta sexta-feira ter registado uma "aproximação" das posições sobre a questão de um estatuto neutral da Ucrânia e progressos na relacionada com a desmilitarização do país. O chefe da delegação russa às conversações com Kiev anunciou esta sexta-feira ter registado uma "aproximação" das posições sobre a questão de um estatuto neutral da Ucrânia e progressos na relacionada com a desmilitarização do país. "A questão do estatuto de neutralidade da Ucrânia e a sua não adesão à NATO constitui um dos pontos chave das negociações, é o ponto no qual as partes aproximaram o mais possível as suas posições", declarou Vladimir Medinski, citado pelas agências russas. No entanto, referiu-se a "nuances" relacionadas com as "garantias de segurança" exigidas pela Ucrânia.

17:03 | 18/03 130 pessoas foram resgatadas do teatro de Mariupol, mas centenas ainda estão sob os escombros, diz Zelensky O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esta sexta-feira que 130 pessoas foram resgatadas do teatro bombardeado na cidade de Mariupol, mas centenas ainda permanecem nos escombros. Em entrevista à televisão ucraniana, Zelensky disse que as operações de resgate continuam no local, apesar das dificuldades.

16:37 | 18/03 Putin recorre à Bíblia para elogiar sacrifício dos soldados russos O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, recorreu esta sexta-feira à Bíblia para elogiar o sacrifício dos soldados russos na Ucrânia, ao participar numa manifestação patriótica em Moscovo que assinalou o oitavo aniversário da anexação da Crimeia.



Numa rara aparição pública e num discurso perante dezenas de milhares de pessoas que enchiam o estádio Luzhniki de Moscovo e agitavam bandeiras da Rússia, Putin destacou a ação dos soldados russos na Ucrânia.



15:16 | 18/03 Tenista Federer anuncia doação de 500 mil dólares para crianças ucranianas O tenista suíço e antigo n.º 1 mundial Roger Federer anunciou esta sexta-feira que vai doar meio milhão de dólares (454 mil euros) para apoiar crianças ucranianas afetadas pelos ataques militares russos. O tenista suíço e antigo n.º 1 mundial Roger Federer anunciou esta sexta-feira que vai doar meio milhão de dólares (454 mil euros) para apoiar crianças ucranianas afetadas pelos ataques militares russos. "A minha família e eu estamos horrorizados ao ver as imagens da Ucrânia e temos o coração partido ao pensar em todas as pessoas inocentes que foram terrivelmente afetadas. Somos a favor da paz", declarou o atleta de 40 anos em comunicado.

15:04 | 18/03 Fábrica de tintas em Kiev foi alvo de bombardeamentos Foram sentidas duas fortes explosões na sequência de um ataque russo a uma fábrica de tintas, avançou o enviado especial da CMTV em Kiev, Alfredo Leite.



Não há vítimas por enquanto.





A carregar o vídeo ...

14:23 | 18/03 Presidente Xi Jinping diz que conflitos na Ucrânia não são do interesse de ninguém O presidente chinês Xi Jinping disse ao presidente dos EUA, Joe Biden, nesta sexta-feira que os confrontos e os acontecimentos na Ucrânia não são do interesse de ninguém, de acordo com a imprensa estatal chinesa.



"A crise na Ucrânia é algo que não queremos ver" afirma Xi Jinping.

13:29 | 18/03 ONU confirma pelo menos 816 civis mortos desde que começou a guerra na Ucrânia A ONU afirmou esta sexta-feira que pelo menos 816 civis já morreram desde que começou a guerra na Ucrânia.



A maiorida das fatalidades ocorreu com bombardeamentos, ataques aéreos e lançamento de mísseis.

12:12 | 18/03 Zelensky espera progressos na proposta de adesão à UE dentro de meses O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse ter falado com a chefe da Comissão Europeia Ursula von der Leyen esta sexta-feira e a Ucrânia espera que sejam feitos progressos no seu pedido de adesão à União Europeia nos próximos meses, avançou a Reuters.



"Tivemos uma conversa substancial com o Presidente da CE", disse Zelenskiy no Twitter. "O parecer da CE sobre o pedido de adesão da Ucrânia à UE vai ser preparado dentro de poucos meses".

12:10 | 18/03 Negociações entres russos e ucranianos "são muito difíceis" mas estão a decorrer As egociações entre Ucrânia e Rússia "são muito difíceis" mas estão a decorrer, confirma fonte do gabinete de Zelensky, citada pela Reuters.

12:00 | 18/03 222 já morreram em Kiev desde o início da guerra, incluindo 60 civis As autoridades da cidade de Kiev disseram, esta sexta-feira que 222 pessoas tinham sido mortas na capital ucraniana desde o início da invasão russa, incluindo 60 civis e quatro crianças, avançou a Reuters.



Mais 889 pessoas foram feridas, incluindo 241 civis, disse a administração da cidade de Kiev numa declaração.

11:54 | 18/03 Japão acrescenta sanções à Rússia O Japão vai impor sanções a 15 indivíduos e nove organizações russas, avançou a Reuters esta sexta-feira, entre eles funcionários da defesa e o exportador estatal de armas, Rosoboronexport.



As sanções, que incluem o congelamento de bens, são as últimas medidas do Japão para a invasão russa da Ucrânia, que começou em 24 de Fevereiro. Abrangem agora 76 indivíduos, sete bancos e 12 outros organismos na Rússia, salientou a porta voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.



Vários fabricantes de equipamento militar, como a United Aircraft Corp, que fabrica aviões de caça, estão entre os que foram sancionados neste conjunto de medidas.

10:59 | 18/03 Número de travessias diárias por pessoa que fogem da violência na Ucrânia abrandaram nos últimos dias Um funcionário da agência das Nações Unidas para os refugiados disse esta sexta-feira que o número de travessias diárias por pessoa que fogem da violência na Ucrânia abrandaram nos últimos dias, salientando que o tempo mais quente pode ser um fator.



"Temos visto um abrandamento, um abrandamento geral", destacou Matthew Saltmarsh através de videochamada da Polónia, acrescentando que o tempo mais quente pode ser um fator. Contudo, advertiu ainda que qualquer escalada de violência na cidade ucraniana ocidental de Lviv poderia fazer com que as travessias se voltassem a erguer.

10:55 | 18/03 173.500 pessoas já saíram da Ucrânia A provedora dos Direitos Humanos da Ucrânia diz que 173.500 pessoas, no total, já foram retiradas de cidades ucranianas.

10:53 | 18/03 Papa diz que guerra na Ucrânia é um "abuso de poder perverso" para interesses partidários O Papa Francisco chamou, esta sexta-feira à guerra na Ucrânia um "abuso perverso de poder" praticado por interesses partidários que condenou pessoas indefesas à violência brutal.



Desde que a guerra começou, o Papa não tem usado a palavra "Rússia" nas suas condenações, mas tem usado frases como "agressão armada inaceitável" para fazer passar o seu ponto de vista.

10:16 | 18/03 Bombardeamento russos impem evacuações na região de Luhansk Os bombardeamentos frequentes e generalizados pelas forças russas estão a impedir a retirada segura de civis de cidades e aldeias na linha da frente da cidade de Luhansk, avançou a Reuters, que cita o governador da região.



A Rússia negou ter como alvo civis desde o início da sua invasão da Ucrânia em 24 de Fevereiro, a que chama uma "operação militar especial" para desarmar e "desnazificar" o seu vizinho do sul, um país democrático de 44 milhões de pessoas.

10:04 | 18/03 Mais de dois milhões de refugiados ucranianos já entraram na Polónia desde o início da invasão Mais de dois milhões de pessoas fugiram da Ucrânia e entraram na Polónia desde o início da invasão russa, revelou esta sexta-feira a guarda fronteiriça polaca através da rede social Twitter.

08:52 | 18/03 Duas pessoas foram mortas e seis ficaram feridas num ataque russo a Kramators O governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, salientou que, na sequência de um ataque com mísseis na zona de Kramators, duas pessoas foram mortas e seis ficaram feridas, avançou a Reuters.

08:43 | 18/03 Bombardeamentos em Kharkiv provocam um morto e 11 feridos Os serviços de emergência ucranianos disseram que uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas na sequência de bombardeamentos em estabelecimentos de ensino de vários andares em Kharkiv, avançou a Reuters.

07:59 | 18/03 Ataque a várias zonas da cidade de Luhansk provoca pelo menos dois mortos e quatro feridos Na cidade de Luhask, nas zonas de Severodonetske e Rubizhne os russos destruíram mais de 20 edifícios residenciais durante a madrugada desta sexta-feira. Foi utilizada artilharia e foram lançados mísseis destinados a civis, avançou o chefe do departamento da polícia de Luhansk, Serhiy Gaidai.



Já se sabe de dois mortos e quatro feridos. Em algumas casas junto ao bombardeamento, não há gás e água. Em Rubizhne, dez casas e uma loja ficaram presas no incêndio durante a noite. Duas pessoas ficaram feridas.



Na mesma cidade, nas zonas de Severodonetsk, Kreminna e Pryvillia, os russos também abriram fogo e o número de vítimas e o nível de destruição ainda está a ser especificado. Isto foi anunciado pelo chefe do departamento da polícia de Luhansk, Serhiy Gaidai.



Na zona de Lysychansk, um hospital foi atacado.



In the #Luhansk oblast, in the cities of #Severodonetsk and #Rubizhne, the #Russians destroyed more than 20 residential buildings overnight. Artillery and multiple launch rocket systems during the evening and night of March 17-18 aimed at civilians. — SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 18, 2022 The invaders shelled the cities of Severodonetsk, Kreminna, Hirske, Lysychansk in Luhansk Oblast.



10 shells hit a hospital in Lysychansk, according to Luhansk Region Head Serhiy Haiday — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 18, 2022 Na cidade de Luhask, nas zonas de Severodonetske e Rubizhne os russos destruíram mais de 20 edifícios residenciais durante a madrugada desta sexta-feira. Foi utilizada artilharia e foram lançados mísseis destinados a civis, avançou o chefe do departamento da polícia de Luhansk, Serhiy Gaidai.Já se sabe de dois mortos e quatro feridos. Em algumas casas junto ao bombardeamento, não há gás e água. Em Rubizhne, dez casas e uma loja ficaram presas no incêndio durante a noite. Duas pessoas ficaram feridas.Na mesma cidade, nas zonas de Severodonetsk, Kreminna e Pryvillia, os russos também abriram fogo e o número de vítimas e o nível de destruição ainda está a ser especificado. Isto foi anunciado pelo chefe do departamento da polícia de Luhansk, Serhiy Gaidai.Na zona de Lysychansk, um hospital foi atacado.

07:50 | 18/03 Região de Vyshgorod, em Kiev, atacada por forças russas As tropas russas estão a atacar o setor privado região de Vyshgorod, em Kiev, avançou a Nexta TV. In #Vyshgorod, the occupiers are shelling the private sector. pic.twitter.com/tTjVmXsVRD — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

07:34 | 18/03 Um morto e quatro feridos após queda de míssil no norte de Kiev Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas depois de partes de um míssil russo terem caído num prédio residencial na parte norte da capital ucraniana de Kiev esta manhã, de acordo com os serviços de emergência, avançou a Reuters. 12 pessoas foram resgatadas e 98 foram retiradas do prédio de 5 andares. ??One killed, 4 injured as fire breaks out after shelling of a residential building in Kyiv.



The fire has been extinguished, according to the State Emergency Service. The 5-story building in Podil district was hit on the morning of March 18.



Photo: State Emergency Service. pic.twitter.com/gR9nITPaQf — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 18, 2022

07:20 | 18/03 Mísseis russos atingem oficina de manutenção do aeroporto da cidade de Lviv Os mísseis russos atingiram uma área perto do aeroporto da cidade ucraniana ocidental de Lviv, disse o presidente da câmara, depois de o Japão e a Austrália terem imposto novas sanções a entidades russas como castigo pela sua invasão, avançou a Reuters.

Os mísseis russos atingiram uma área perto do aeroporto da cidade ucraniana ocidental de Lviv, disse o presidente da câmara, depois de o Japão e a Austrália terem imposto novas sanções a entidades russas como castigo pela sua invasão, avançou a Reuters. Segundo o presidente da Câmara Sadoby Andriy Sadovy, no Telegram foi uma oficina de manutenção de aviões que foi atacada. Vários mísseis foram disparados e o prédio desabou. A oficina não estava a funcionar e não houve danos humanos. Segundo as tropas ucranianas, o míssil de cruzeiro "Kh-555" foi usado para o ataque e foi lançado da direção do Mar Negro. ??Some explosions are reported in and around #Lviv. pic.twitter.com/ycdLg1JC8N — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022 ???????: "?????????? ?????? ??????? ?? ????????? ? ?????? ??????????? ?????????» pic.twitter.com/bs79FGcwgv — ?????????? ?????? ?? (@ukrpravda_news) March 18, 2022

23:13 | 17/03 Autarca de Velykoburlutska, no nordeste da Ucrânia, "capturado" pelas forças russas, diz funcionário de Kharkiv Viktor Tereshchenko, autarca da cidade de Velykoburlutska, na região nordeste de Kharkiv, foi capturado pelas forças russas de acordo com uma mensagem de vídeo de Oleh Syniehubov, chefe da Administração Estatal Regional de Kharkiv, esta quinta-feira.

Sequestro acontece um dia depois de o autarca de Melitopol, Ivan Fedorov, que tinha sido capturado pelas forças russas, ter sido libertado como parte de uma troca de prisioneiros com a Rússia.

23:09 | 17/03 Mais de 320 mil ucranianos voltaram para o país para combater as tropas russas, dizem autoridades nas fronteiras Mais de 320 mil cidadãos voltaram para casa para ajudar a Ucrânia a resistir à invasão russa, avançou o Serviço de Guarda de Fronteiras da Ucrânia. A maioria deles são homens. "Os nossos meninos não desistem, precisamos de ajudar, precisamos de lutar pelo nosso país. A Ucrânia deve ser livre, como todas as pessoas", disse o Serviço de Guardas de Fronteira do Estado num tweet.





??????? 320 ????? ???????? ???????, ????????? ????????? ? ???? ????????, ??????????? ?????? ? ??????? ????????? ???????? ??????? ????? ????? ???????.

«???? ?????? ?? ????????, ???? ???????? ??????????, ???????? ??????? ?? ???? ??????. ??????? ??????? ???? ???????, ?? ? ??? ????» pic.twitter.com/FH4DvXO7ar — ??????????????????? (@DPSU_ua) March 17, 2022

20:01 | 17/03 Família real belga acolhe refugiados ucranianos nas suas propriedades Os reis da Bélgica, Philippe e Mathilde, vão abrir as portas de três propriedades para acolher famílias refugiadas ucranianas, no mês de abril.



As propriedades ficam em Bruxelas, Wallonia e Tervuren, nos arredores da capital.



A Bélgica já registou 10 mil refugiados ucranianos no seu país, mas esperam-se mais de 200 mil pessoas em fuga da guerra na Ucrânia.

19:29 | 17/03 Casa Branca preocupada que China forneça armas à Rússia A Casa Branca anunciou esta quinta-feira que está preocupada com o facto da China fornecer armas e equipamentos militares ao país russo.



O presidente Joe Biden diz que será franco e direto no decorrrer do seu telefonema com o presidente da China, Xi Jinping.



19:10 | 17/03 Franchise do Burguer King na Rússia recusa-se a fechar 800 restaurantes A empresa Burguer King anunciou esta quinta-feira que não consegue fechar os seus 800 restaurantes no país russo porque o operador independente da cadeia de fast food do local recusa-se.



"Gostaríamos de suspender todas as operações do Burguer King, imediatamente, na Rússia", refere a empresa.







19:02 | 17/03 Blinken confirma morte de cidadão americano na Ucrânia O Secretário de Estado Antony Blinken confirmou esta quinta-feira que um cidadão norte-americano foi morto na Ucrânia.



A polícia da região de Chernihiv afirmou numa publicação no Facebook que um americano estava entre os cidadãos que morreram num ataque, não especificando o local.

18:31 | 17/03 Forças russas já efetuaram mais de 1 000 lançamentos de mísseis desde o início da invasão A produtora Ellie Kaufman da CNN, afirmou esta quinta-feira que as forças russas já realizaram "mais de 1 000 lançamentos de mísseis" desde o início da invasão russa na Ucrânia.

18:25 | 17/03 Ministra britânica também recebeu chamada falsa de impostor Após o Secretário de Estado britânico Ben Wallace ter denunciado uma chamada falsa de um impostor a fazer-se passar pelo primeiro-ministro ucraniano, foi a vez de Priti Patel, a ministra do Interior do Reino Unido, a receber o mesmo telefonema.



"É uma tentaiva patética de nos dividir em tempos tão difíceis. Apoiamos a Ucrânia", disse a ministra britânica no Twitter.



This also happened to me earlier this week. Pathetic attempt at such difficult times to divide us. We stand with Ukraine. https://t.co/Lv5s2WtzyE — Priti Patel (@pritipatel) March 17, 2022 Após o Secretário de Estado britânico Ben Wallace ter denunciado uma chamada falsa de um impostor a fazer-se passar pelo primeiro-ministro ucraniano, foi a vez de Priti Patel, a ministra do Interior do Reino Unido, a receber o mesmo telefonema."É uma tentaiva patética de nos dividir em tempos tão difíceis. Apoiamos a Ucrânia", disse a ministra britânica no Twitter.

17:44 | 17/03 Itália oferece-se para reconstruir teatro arrasado por bombardeamento em Mariupol O ministro da cultura italiano, Dario Franceschini, ofereceu-se para reconstruir o teatro destruído em Mariupol esta quarta-feira por forças russas.





Italy is ready to rebuild the Theatre of #Mariupol. The cabinet of Ministers has approved my proposal to offer #Ukraine the resources and means to rebuild it as soon as possible. Theaters of all countries belong to the whole humanity #worldheritage pic.twitter.com/FPictnEloy — Dario Franceschini (@dariofrance) March 17, 2022

16:57 | 17/03 Assessor de Zelensky admite "reunião especial" com Putin As negociações para um cessar-fogo na Ucrânia podem incluir uma "reunião especial" entre o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o russo, Vladimir Putin, segundo um assessor do primeiro, Mykhailo Podolyak. As negociações para um cessar-fogo na Ucrânia podem incluir uma "reunião especial" entre o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o russo, Vladimir Putin, segundo um assessor do primeiro, Mykhailo Podolyak. Podolyak referiu que, nas negociações, está a ser estudada uma "fórmula legal" para acomodar o estatuto das regiões pró-russas de Donetsk e Lugansk. Em declarações a um jornal polaco, o assessor de Zelensky explicou que, se for encontrada essa fórmula, poderão estar criadas as condições para um novo passo das negociações que inclua uma "reunião especial" entre os presidentes russo e ucraniano.

16:13 | 17/03 ONU confirma 780 civis mortos e 1.252 feridos até quarta-feira A guerra na Ucrânia provocou pelo menos 780 mortos e 1.252 feridos entre a população civil, incluindo mais de uma centena de crianças, até ao final do dia de quarta-feira, anunciou a ONU. A guerra na Ucrânia provocou pelo menos 780 mortos e 1.252 feridos entre a população civil, incluindo mais de uma centena de crianças, até ao final do dia de quarta-feira, anunciou a ONU. No seu relatório diário sobre baixas civis, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) contabiliza 58 crianças mortas e 68 feridas. Os dados referem-se ao período entre 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e as 24:00 de quarta-feira (hora local), correspondendo a 21 dias de combates.

14:33 | 17/03 Emmanuel Macron diz que guerra na Ucrânia será resultado de uma profunda crise alimentar nos próximos 12-18 meses O presidente francês, Emmanuel Macron afirmou esta quinta-feira que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia fará uma profunda crise alimentar nos próximos 12-18 meses, em África e no Médio Oriente



14:11 | 17/03 53 pessoas morreram em Chernihiv nas últimas 24h Em Chernihiv, na Ucrânia, 53 pessoas foram mortas por causa de ataques russos nas últimas 24 horas, avançou a NEXTA TV, numa publicação do Twitter.

13:57 | 17/03 Agência Espacial Europeia suspende missão a Marte com participação da Rússia devido à guerra na Ucrânia A Agência Espacial Europeia confirmou nesta quinta-feira a suspensão da missão a Marte com a participação da Rússia devido à guerra na Ucrânia.

13:15 | 17/03 Rússia qualifica como "fatualmente incorreta" informações sobre acordo A Rússia descreveu esta quinta-feira como "factualmente incorreta" a informação sobre um plano de paz que estaria a negociar com a Ucrânia, que previa um cessar-fogo, retirada das tropas russas e neutralidade ucraniana face à NATO. A Rússia descreveu esta quinta-feira como "factualmente incorreta" a informação sobre um plano de paz que estaria a negociar com a Ucrânia, que previa um cessar-fogo, retirada das tropas russas e neutralidade ucraniana face à NATO. O plano, de 15 pontos, foi divulgado pelo jornal britânico Financial Times na quarta-feira, citando três fontes envolvidas nas negociações em curso entre representantes da Ucrânia e da Rússia. O porta-voz do Kremlin da presidência russa, Dmitri Peskov, disse que o plano divulgado pelo jornal britânico "contém muitas compilações e informações que são do domínio público sobre as questões que estão na agenda" das negociações.

13:13 | 17/03 Kiev tem de parar de mostrar prisioneiros russos porque viola direitos, pede organização humanitária Human Rights Watch A organização humanitária Human Rights Watch (HRW) pediu esta quinta-feira à Ucrânia que pare de mostrar nas redes sociais os prisioneiros de guerra russos porque isso viola as convenções de Genebra sobre o direito internacional humanitário. A organização humanitária Human Rights Watch (HRW) pediu esta quinta-feira à Ucrânia que pare de mostrar nas redes sociais os prisioneiros de guerra russos porque isso viola as convenções de Genebra sobre o direito internacional humanitário. "As autoridades ucranianas têm de parar de divulgar vídeos de soldados russos feitos prisioneiros nas redes sociais e em vídeos enviados por mensagens para os expor publicamente, especialmente aqueles que são humilhados ou ameaçados", defendeu a organização, em comunicado. "Esse tratamento infligido a prisioneiros de guerra viola as proteções previstas nas convenções de Genebra" sobre o direito internacional humanitário, acrescenta a HRW.

13:12 | 17/03 Reino Unido acredita que invasão russa está 'parada em todas as frentes' A invasão russa da Ucrânia está "em grande parte paralisada em todas as frentes", de acordo com a último boletim da inteligência militar divulgado esta quinta-feira pelo Ministério da Defesa britânico. A invasão russa da Ucrânia está "em grande parte paralisada em todas as frentes", de acordo com a último boletim da inteligência militar divulgado esta quinta-feira pelo Ministério da Defesa britânico. Este relatório, divulgado diariamente através da rede social Twitter, indica que "as forças russas fizeram progressos mínimos por terra, mar ou ar nos últimos dias e continuam a sofrer grandes baixas" na Ucrânia. "A resistência ucraniana continua firme e bem coordenada. A grande maioria do território ucraniano, incluindo todas as grandes cidades, continua nas suas mãos", destaca.

13:05 | 17/03 Aviões da maior transportadora aérea de carga russa Volga-Dnepr param de voar Os aviões da maior transportadora aérea de carga russa Volga-Dnepr pararam completamente de voar. Em causa estão as sanções. Aircraft of #Russia's largest air cargo carrier completely stopped flying.



The aircrafts of #Volga-#Dnepr Group have been blocked due to sanctions - they were registered in the name of Alexei Isaykin, a #Cypriot citizen. pic.twitter.com/hRcFcDJfvi — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022 Os aviões da maior transportadora aérea de carga russa Volga-Dnepr pararam completamente de voar. Em causa estão as sanções.

12:57 | 17/03 108 crianças foram mortas e mais de 120 ficaram feridas desde o início da guerra na Ucrânia Segundo o Gabinete do Procurador Geral, desde o início da guerra na Ucrânia, 108 crianças foram mortas e mais de 120 ficaram feridas, avançou a NEXTA TV numa publicação do Twitter. According to the Office of the Prosecutor General, since the beginning of the war in #Ukraine, 108 children have been killed and over 120 were wounded. pic.twitter.com/VLaPzUwfp0 — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022 Segundo o Gabinete do Procurador Geral, desde o início da guerra na Ucrânia, 108 crianças foram mortas e mais de 120 ficaram feridas, avançou a NEXTA TV numa publicação do Twitter.

12:53 | 17/03 Mais de 7.000 soldados russos morreram desde o início da invasão russa à Ucrânia Mais de 7.000 soldados russos morreram desde que Vladimir Putin invadiu a Ucrânia no mês passado, de acordo com estimativas da Agência de Inteligência dos Estados Unidos da América, avançou a Sky News.



Oficiais do Pentágono disseram ao New York Times que puderam compilar os seus dados ao analisar imagens de satélite e conteúdo de vídeo que mostravam tanques e tropas russas.

12:50 | 17/03 Mais de 100 mil refugiados em 24 horas eleva o total para 3,1 milhões Mais de 100.000 ucranianos fugiram do país nas últimas 24 horas, anunciou esta quinta-feira ONU, que, desde a invasão russa, já contabiliza 3,16 milhões de refugiados e mais de dois milhões de deslocados no país. Mais de 100.000 ucranianos fugiram do país nas últimas 24 horas, anunciou esta quinta-feira ONU, que, desde a invasão russa, já contabiliza 3,16 milhões de refugiados e mais de dois milhões de deslocados no país. De acordo com os números publicados na conta oficial do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), estavam registados, até às 10:30 (hora de Lisboa), 3.169.897 refugiados da Ucrânia, o que representa mais 106.802 do que à mesma hora de quarta-feira. Metade dos refugiados são crianças.

12:41 | 17/03 130 pessoas sobrevivem ao ataque russo ao Teatro em Mariupol Foram salvas 130 pessoas, até agora, das ruínas do Teatro que abrigava civis em Mariupol, avançou o Kyiv Independent.



Os russos atacaram o teatro, conhecido por abrigar centenas de mulheres e crianças, com uma enorme bomba aérea esta quarta-feira. Duas fontes, a legisladora Olga Stefanyshyna e Serhiy Taruta, membro do parlamento ucraniano , salientaram que o abrigo antiaéreo do teatro sobreviveu ao ataque.



Os esforços de salvamento continuam.

12:24 | 17/03 Joe Biden e presidente chinês Xi Jinping discutem guerra na Ucrânia esta sexta-feira O presidente dos Estados Unidos, Joe Bide vai falar por chamada na sexta-feira com o líder chinês Xi Jinping, salientou a Casa Branca esta quinta-feira, enquanto os Estados Unidos pressionam a China a não fornecer apoio à Rússia na invasão à Ucrânia, avançou a Reuters. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a chamada faz parte dos esforços contínuos dos Estados Unidos da América para manter linhas abertas de comunicação entre os dois países. "Os dois líderes vão discutir a gestão da competição entre os dois países, bem como a guerra da Rússia contra a Ucrânia e outras questões de interesse mútuo", destacou a secretária.

11:24 | 17/03 Muitos russos estão a mostrar-se traidores, disse o Kremlin O Kremlin disse, esta quinta-feira, que muitas pessoas na Rússia estão a mostrar-se traidores e apontou para aqueles que estão a demitir-se dos empregos e a deixar o país, avançou a Reuters.



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez os comentários um dia depois do Presidente Vladimir Putin ter feito um aviso severo aos "traidores" russos, salientando que o Ocidente queria usar uma "quinta coluna" para destruir o país.

11:02 | 17/03 4.500 refugiados já estão em Espanha A Espanha registou 4.500 refugiados ucranianos até agora, avançou a Reuters.

10:21 | 17/03 Zelenky mantém posição sobre reconhecimento das fronteiras da Ucrânia O conselheiro do presidente ucraniano destacou que a posição de Zelensly não sofreu alterações e as fronteiras da Ucrânia a partir de 1991 devem ser reconhecidas, avançou a Reuters.

10:09 | 17/03 Forças russas retiram bandeira ucraniana do edifício de administração da cidade Em Kherson, na Ucrânia, as forças russas, que já controlam a cidade, removeram a bandeira ucraniana do edifício da administração da cidade. Agora estão a tentar estabelecer uma pseudo-autoridade, o "Comité de Salvação para a Paz e a Ordem", avançou a NEXTA TV numa publicação no Twitter.





In #Kherson, the #Russian occupiers removed the #Ukrainian flag from the city administration building.



Now they are trying to establish a pseudo-authority there, the "Committee for Salvation for Peace and Order". pic.twitter.com/BVSpn2oPkZ — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

09:55 | 17/03 Problema técnico obriga a parar comboios na Polónia e põe em causa fuga de refugiados ucranianos Os caminhos-de-ferro pararam em muitos lugares da Polónia esta quinta-feira, devido a uma interrupção generalizada do sistema de controlo de tráfego, salientou o operador PKP PLK, perturbando um meio de transporte importante para os refugiados que fogem da Ucrânia.



O Ministro das Infraestruturas ucraniano, Andrzej Adamczyk, disse que os trabalhadores ferroviários estavam a resolver a situação e que o serviço normal seria retomado o mais rapidamente possível.

09:33 | 17/03 Mercado municipal de Kharkiv é bombardeado O mercado municipal de Kharkiv sofreu um bombardeamento e imagens da Arab News mostram o local em chamas. #WATCH: Fire rips through the main market in #Kharkiv, #Ukraine after bomb attack: Al-Arabiya pic.twitter.com/qWuafXYWnq — Arab News (@arabnews) March 17, 2022 O mercado municipal de Kharkiv sofreu um bombardeamento e imagens da Arab News mostram o local em chamas.

09:31 | 17/03 Companhia aérea estatal da Sérvia cancelou todos os voos de e para a Rússia A companhia aérea estatal da Sérvia, Air Serbia, cancelou todos os voos de e para a Rússia, avançou a Reuters.



The #Serbian state airline, Air Serbia, has cancelled all flights to and from #Russia. pic.twitter.com/ZGvEclSrrX — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022 A companhia aérea estatal da Sérvia, Air Serbia, cancelou todos os voos de e para a Rússia, avançou a Reuters.

09:28 | 17/03 Ucrânia pede dados de satélite ao Japão para localizar forças russas A Ucrânia pediu ao Japão imagens de satélite de alta qualidade para ajudar o país a afastar as tropas russas, informou o jornal Nikkei esta quinta-feira, avançou a Reuters. Governos japoneses e empresas privadas operam satélites que têm a capacidade de capturar imagens detalhadas dia e noite, através de nuvens e outras obstruções na atmosfera. O governo japonês vai considerar cuidadosamente se fornecee estes dados à Ucrânia é politicamente aceitável ou permitido sob a atual estrutura legal, salientou o relatório sem citar fontes.

09:16 | 17/03 Uma bomba aérea foi lançada na piscina municipal de Neptun, em Mariupol Na cidade de Mariupol, uma bomba aérea foi lançada à piscina municipal de Neptun, avançou a Nexta. Várias mulheres e crianças escondiam-se dos bombardeamentos no edifício. In #Mariupol, an air bomb was dropped on the Neptun swimming pool. Women and children were hiding from shelling in the building. pic.twitter.com/AsYSmMqge9 — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022 Na cidade de Mariupol, uma bomba aérea foi lançada à piscina municipal de Neptun, avançou a Nexta. Várias mulheres e crianças escondiam-se dos bombardeamentos no edifício.

09:09 | 17/03 Rússia usa Bielorrússia como centro logístico na guerra, diz o ministro da defesa ucraniano O ministro da defesa ucraniano Oleksii Reznikov disse, na quarta-feira, aos legisladores europeus, que a Rússia está a utilizar a Bielorrússia como um centro logístico para a guerra contra a Ucrânia e está a pedir uma zona de exclusão aérea à Ucrânia para proteger o país, avançou a Reuters.

09:06 | 17/03 Há sobreviventes ao ataque no teatro de Mariupol O porta-voz do Presidente da Câmara de Mariupol salientou que, após o ataque ao teatro da cidade, "o abrigo anti-bomas resistiu" e há sobreviventes, avançou a Reuters.



Pelo menos 500 civis estavam a refugiar-se no teatro Mariupol bombardeado, tinha avançado o Kiyv Independent esta quinta feira.



Belkis Wille, o investigador da Human Rights Watch, tinha destacado que "isto levanta sérias preocupações sobre qual era o alvo pretendido numa cidade onde os civis já se encontravam abrigados há dias".

09:04 | 17/03 Ucrânia espera abertura de nove corredores humanitários A Ucrânia espera que nove corredores humanitários funcionem esta quinta-feira, incluindo o de Mariupol, avançou a Reuters.

09:00 | 17/03 Rússia está a utilizar a Bielorrússia como centro logístico na guerra, diz o ministro da defesa ucraniano Oleksii Reznikov, ministro da defesa ucraniano, disse esta quarta-feira aos legisladores europeus que a Rússia está a utilizar a Bielorrússia como um centro logístico para a guerra contra a Ucrânia e repetidos apelos a uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia para proteger o país.

08:46 | 17/03 Rússia confirma que negociações com a Ucrânia continuam a decorrer por videoconferência As conversações entre a Rússia e a Ucrânia vão prosseguir através de videoconferência, disse esta quinta-feira a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova. Segundo Zakharova, as partes estão a discutir questões militares, políticas e humanitárias, de acordo com a Reuters.

07:38 | 17/03 Avião russo destruído e outro intercetado em Kiev Um avião russo foi destruído e outro foi intercetado, em Kiev, esta quinta-feira. #StopRussia

Russian plane destroyed, another one shot down over #Kyiv regionhttps://t.co/S4NRBV0iBr — Ukrinform-EN (@Ukrinform_News) March 17, 2022 Um avião russo foi destruído e outro foi intercetado, em Kiev, esta quinta-feira.

07:30 | 17/03 Bombardeamento em Merefa, Kharkiv, destrói uma escola e um centro comunitário Um bombardeamento em Merefa, Kharkiv, destruiu uma escola e um centro comunitário, avançou esta quinta-feira oServiço de Emergência do Estado. As casas próximas ficaram danificadas e alguns militares também ficaram feridos.





07:12 | 17/03 Uma pessoa morreu e pelo menos três ficaram feridas num ataque a um prédio em Darnytsky, Kiev Um edifício de 16 andares atingido por um míssil intercetado pela defesa ucraniana em Darnytsky, Kiev. Uma pessoa morreu e pelo menos três ficaram feridas. This morning debris of a Russian missile intercepted by Ukrainian air defenses fell on a residential building in the Darnytsky district. One person was killed, and four injured according to the Kyiv city administration. https://t.co/DWrRg0N40P pic.twitter.com/v7pVfCSIHF — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 17, 2022 Um edifício de 16 andares atingido por um míssil intercetado pela defesa ucraniana em Darnytsky, Kiev. Uma pessoa morreu e pelo menos três ficaram feridas.

00:26 | 17/03 Forças russas bombardeiam piscina pública que abrigava crianças e grávidas em Mariupol Um bombardeamento atingiu um prédio no norte de Mariupol, onde se localizava a piscina "Netuno", usada como abrigo para vários civis.



O vídeo foi publicado nas redes sociais pelo funcionário da autarquia da cidade. A autenticidade do mesmo foi confirmada pela CNN Internacional.

Maxim Kach disse que uma bomba atingiu o prédio e que as equipes de resgate estavam a tentar resgatar uma mulher grávida dos escombros. "Aqui havia apenas mulheres grávidas e mulheres com filhos menores de três anos", disse Kach no vídeo. A piscina fica a pouco mais de quatro quilómetros, ao norte de onde um ataque militar destruiu um teatro que também estava a ser usado como abrigo. This time Russia drops bombs on Neptune Basin public pool in Mariupol where women and children were sheltered. People are trapped under the rubble. War criminals pic.twitter.com/bXbOmrhF14 — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) March 16, 2022

00:19 | 17/03 Pelo menos 103 crianças mortas na Ucrânia até agora, afirma Zelenskiy Pelo menos 103 crianças foram mortas na Ucrânia desde o início da invasão russa, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky numa mensagem de vídeo publicado no Facebook esta quarta-feira.



O presidente ucraniano disse ainda que as tropas russas causaram "centenas de vezes mais danos" na Ucrânia do que em Donbas em oito anos de guerra. Revelou também que 400 instituições de ensino foram destruídas na Ucrânia até ao momento, sendo 119 situadas na região de Donetsk.



23:22 | 16/03 Imagens de satélite mostram a palavra 'crianças' escrita em russo fora do teatro de Mariupol Imagens de satélite divulgadas esta quarta-feira mostram a palavra 'Crianças', escrita em russo, com grandes letras brancas na frente e atrás de um teatro em Mariupol, na Ucrânia.



As imagens, divulgadas pela Maxar Technologies, foram tiradas no dia 14 de março. Esta quarta-feira, o mesmo teatro foi destruído num ataque das forças russas.





Ukrainian civilians wrote the word "children" on the ground outside a drama theater in the besieged city of Mariupol where hundreds of civilians are hiding – pleading Russian pilots not to bomb.



Russian forces ignored the pleas, bombing the theater earlier today.



:@Maxar pic.twitter.com/CgTYBUsHbu — Jack Detsch (@JackDetsch) March 16, 2022

22:24 | 16/03 Ucrânia entregou nove soldados russos capturados para garantir liberdade do presidente da câmara de Melitopol A Ucrânia trocou nove soldados russos capturados pela liberdade do autarca da cidade de Melitopol, que foi raptado na semana passada, disse a agência de notícias Interfax Ucrânia , citando um alto funcionário nesta quarta-feira.



O gabinete do presidente Volodymyr Zelenskiy disse anteriormente que o prefeito Ivan Fedorov foi libertado, mas não deu detalhes.



"Ivan Ferorov foi libertado do cativeiro russo... em troca, a Rússia recebeu nove soldados capturados nascidos entre 2002 e 2003. São praticamente crianças", disse a Interfax, citando a assessora de Zelenskiy, Darya Zarivnaya.







21:16 | 16/03 Tropas ucranianas abatem 10 aeronaves russas Defesas aéreas ucranianas destruíram, esta quarta-feira, 10 aviões russos, incluindo três caças Su-30SM, um caça-bombardeiro SU-34, dois helicópteros, um avião e um UAV. ??Ukrainian air defenses destroy 10 Russian aircraft.



Today, Ukraine’s Air Defenses destroyed three Su-30SM fighters, one SU-34 fighter-bomber, two helicopters, one unknown aircraft, and one UAV. The Ground Forces additionally shot down one fighter, one bomber, and a helicopter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022

19:05 | 16/03 Libertado autarca de Melitopol raptado na passada sexta-feira O autarca da cidade ucraniana de Militopol foi libertado após ter sido raptado pelas tropas russas, avançaram as autoridades ucranianas.



Ivan Fedorov, sequestrado desde o dia 11 de março, foi libertado numa "operação especial", revelou o deputado ucraniano Kirill Timoshenko.



Zelensky publicou um vídeo a falar com Fedorov por chamada e a dizer que se sente feliz por poder falar com ele novamente. "Nós não deixamos os nossos para trás", afirma o presidente ucraniano, de acordo com a ABC News. ?? #Ukraine: President #VolodymyrZelensky on the phone with Mayor Ivan Fedorov. Ukrainian special forces visited Russian-held Luhansk and freed the mayor of Russian-held #Melitopol, who was previously kidnapped right off the street by Russian soldiers. #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/dhfWSsLJQc — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) March 16, 2022 O autarca da cidade ucraniana de Militopol foi libertado após ter sido raptado pelas tropas russas, avançaram as autoridades ucranianas.Ivan Fedorov, sequestrado desde o dia 11 de março, foi libertado numa "operação especial", revelou o deputado ucraniano Kirill Timoshenko.Zelensky publicou um vídeo a falar com Fedorov por chamada e a dizer que se sente feliz por poder falar com ele novamente. "Nós não deixamos os nossos para trás", afirma o presidente ucraniano, de acordo com a ABC News.

18:25 | 16/03 Rússia nega ataque aéreo contra o teatro em Mariupol O Ministério da Defesa da Rússia negou esta quarta-feira o ataque aéreo contra o teatro em Mariupol por parte das tropas russas, disse a agência noticiosa RIA.









18:22 | 16/03 Encontrados pelo menos cinco corpos, incluindo crianças, nos escombros de prédio bombardeado em Chernihiv Os serviços de emergência da Ucrânia afirmaram que as equipas de resgate encontraram os corpos de cinco pessoas, incluindo três crianças, durante as buscas desta quarta-feira em prédios residenciais danificados por bombardeamentos russos na cidade de Chernihiv, no norte do país. Os corpos foram encontrados nos escombros de um dormitório, avançou a Reuters.

16:58 | 16/03 Teatro que abrigava civis em Mariupol bombardeado pelas tropas russas As forças russas bombardearam um teatro onde civis estavam abrigados na cidade portuária de Mariupol esta quarta-feira, disse o autarca da cidade, citado pela Reuters.



O número de vítimas ainda não é conhecido.



Não foi possível verificar as informações de forma independente.

16:34 | 16/03 Três mortos e cinco feridos em incêndio provado por bombardeamento em Kharkiv Três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas esta quarta-feira, após um bombardeamento que causou um incêndio na cidade ucraniana de Kharkiv. O incêndio acabou depois por ser extinto, disse o Serviço de Emergências da Ucrânia.

16:29 | 16/03 Putin compara sanções do Ocidente a perseguições antissemitas O Presidente russo, Vladimir Putin, comparou esta quarta-feira as sanções contra a Rússia a perseguições antissemitas e prometeu ajudar os alvos da reação ocidental à invasão da Ucrânia, que qualificou como um sucesso.

16:15 | 16/03 Tribunal Internacional de Justiça ordena à Rússia para suspender invasão da Ucrânia O Tribunal Internacional de Justiça ordenou esta quarta-feira à Rússia que cessasse imediatamente as ações militares na Ucrânia, numa decisão preliminar num processo interposto por Kiev. "A Federação Russa suspenderá imediatamente as operações militares que iniciou a 24 de Fevereiro de 2022 no território da Ucrânia", disseram os juízes do Supremo Tribunal das Nações Unidas. Os juízes acrescentaram que a Rússia deve igualmente assegurar que outras forças sob o seu controlo ou apoiadas por Moscovo não prossigam a operação militar.







15:54 | 16/03 Rússia bloqueia site da BBC e diz que é apenas o início da sua resposta contra as sanções As autoridades russas bloquearam nesta quarta-feira o website da BBC britânica, afirmou a porta-voz Maria Zakharova do Ministério dos Negócios Estrangeiros, num post no Telegram.



15:43 | 16/03 França quer acabar com as importações de gás e petróleo da Rússia até 2027 O primeiro-ministro francês Jean Castex disse, numa conferência de imprensa, na quarta-feira, que a França queria acabar com as suas importações de gás e petróleo russo até 2027.



Como parte desse esforço, o país vai aumentar a sua capacidade de importação de gás natural, afirmou.

15:37 | 16/03 Rússia diz ser demasiado cedo para revelar potenciais acordos sobre a resolução do conflito na Ucrânia É demasiado cedo para revelar qualquer conjunto de potenciais acordos entre Moscovo e Kiev sobre a resolução do conflito na Ucrânia, salientou esta quarta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Psekov, avançou a Reuters, citando a agência noticiosa RIA.



O comentário veio depois de o Financial Times ter noticiado esta quarta-feira, que a Ucrânia e a Rússia tinham feito progressos significativos num plano de paz provisório.



O jornal citou três pessoas envolvidas nas conversações como tendo afirmado que o plano incluía um cessar-fogo e a retirada russa se Kiev declarasse neutralidade e aceitasse limites às forças armadas.

15:28 | 16/03 Forças russas atacaram veículos que retiravam pessoas da cidade de Zaporizhzhia O governador da região de Zaporizhzhia da Ucrânia disse que as forças russas dispararam artilharia pesada em veículos que retiravam pessoas da cidade, ferindo cinco pessoas, avançou a Reuters.



Entre os feridos, estão crianças.





13:46 | 16/03 "Não tivemos outra escolha e tivemos de iniciar uma operação especial", diz Putin O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta quarta-feira que a Rússia não teve outra escolha senão "iniciar uma operação especial para auto-proteção".



Putin garantiu também que todos os objetivos estabelecidos para a operação militar vão ser cumpridos e deixou uma mensagem clara aos países ocidentais.



"As potências ocidentais que querem criar uma 'anti-Rússia' não se importam com as pessoas ucranianas".

13:14 | 16/03 Embaixada dos EUA em Kiev diz que as forças russas mataram a tiro 10 pessoas na fila do pão em Chernihiv A Embaixada dos E.U.A. em Kyiv disse nesta quarta-feira que as forças russas mataram a tiro 10 pessoas que estavam na fila do pão, na cidade ucraniana de Chernihiv.



A embaixada não citou as provas que tinha do ataque numa declaração publicada na conta oficial doTwitter e na página do Facebook.



A Rússia chamou às suas acções militares na Ucrânia uma "operação especial".



Moscovo nega ter como alvo os civis na Ucrânia.



"Hoje, as forças russas alvejaram e mataram 10 pessoas na fila para o pão em Chernihiv. Estes ataques horríveis têm de parar" disse a embaixada.

12:43 | 16/03 Registados até agora 175 000 mil refugiados ucranianos na Alemanha Um porta-voz do governo alemão, afirmou esta quarta-feira, que cerca de 175 000 refugiados da Ucrânia foram registados na Alemanha.



Este número pode ser ainda maior porque não existe uma obrigação de registo por parte dos refugiados, acrescentou Steffen Hebestreit numa conferência de imprensa regular.













12:33 | 16/03 Ucrânia precisa acima de tudo de mais armas diz o primeiro-ministro checo O Primeiro Ministro checo, Petr Fiala, afirmou nesta quarta-feira depois de regressar de uma visita a Kyiv, que a Ucrânia precisa acima de tudo de mais fornecimentos de armas para se defender contra a invasão da Rússia.



Acrescentando que a sua delegação, que inclui os ministros da Polónia e da Eslovénia, discutiram sobre sanções,armas e ajuda humanitária, assim como o futuro do país ucraniano com o Presidente Volodomyr Zelenskiy.







12:15 | 16/03 Torre de televisão na cidade ucraniana de Vinnytsia atingida por míssil A torre de televisão da cidade de Vinnytsia foi esta quarta-feira atingida por um míssil russo e danificou as infraestruturas de transmissão da cidade. A notícia foi avançada pela agência Interfax.



"Os militares dispararam sobre a torre de televisão. A emissão em direto na cidade não está a funcionar temporariamente", afirmaram os serviços de comunicação ucranianos.

12:03 | 16/03 Zelensky garante que Ucrânia vai negociar uma paz que ofereça garantias de segurança O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta quarta-feira que as negociações de paz devem conduzir a um acordo justo para a Ucrânia que inclua garantias de segurança fiáveis que a protejam de ameaças futuras.



"Podemos e devemos lutar hoje, agora. Podemos e devemos defender o nosso estado, a nossa vida, a nossa vida ucraniana. Podemos e devemos negociar uma paz justa mas justa para a Ucrânia, verdadeiras garantias de segurança que funcionarão", disse o presidente num vídeo publicado na rede social Twitter.



«?? ????? ? ????????? ???????. ?????? ????? ?? ???????? ?? ??????????. ?? ????? ????????», - ????????? ??????? @ZelenskyyUa pic.twitter.com/IkfDxLzqne — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 16, 2022 O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta quarta-feira que as negociações de paz devem conduzir a um acordo justo para a Ucrânia que inclua garantias de segurança fiáveis que a protejam de ameaças futuras."Podemos e devemos lutar hoje, agora. Podemos e devemos defender o nosso estado, a nossa vida, a nossa vida ucraniana. Podemos e devemos negociar uma paz justa mas justa para a Ucrânia, verdadeiras garantias de segurança que funcionarão", disse o presidente num vídeo publicado na rede social Twitter.

11:19 | 16/03 Rússia já matou mais de 500 civis em Kharkiv De acordo com o Serviço de Emergência da cidade numa publicação do Facebook, este número é de "apenas aqueles que estão confirmados". Os serviços de emergência continuam a vasculhar os escombros dos bairros residenciai para perceber que há mais corpos, observou a agência.







11:13 | 16/03 Presidente da câmara de Skadovsk e adjunto foram raptados hoje, disse ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia partilhou esta terça-feira na rede social Twitter que o presidente da câmara da cidade de Skadovsk, Oleksandr Yakovlyev, e o seu adjunto, Yurii Palyukh, foram raptados hoje pelas tropas russas.



"Os Estados e organizações internacionais devem exigir à Rússia a libertação imediata de todos os funcionários ucranianos raptados!", escreveu na rede social.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022 O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia partilhou esta terça-feira na rede social Twitter que o presidente da câmara da cidade de Skadovsk,e o seu adjunto, Yurii Palyukh, foram raptados hoje pelas tropas russas."Os Estados e organizações internacionais devem exigir à Rússia a libertação imediata de todos os funcionários ucranianos raptados!", escreveu na rede social.

11:05 | 16/03 Bielorrússia diz que está a fornecer energia à central de Chernobyl central nuclear está a ser abastecida pela Bielorrússia, disseram esta quarta-feira as autoridades da região bielorrussa de Gomel, citando o Ministério da Energia da Bielorrússia.



"O fornecimento de energia para a central nuclear de Chernobyl foi completamente restabelecido", disse o ministério bielorrusso num comunicado que foi divulgado no canal da região de Gomel no serviço de mensagens Telegram.

O fornecimento de energia para Chernobyl foi totalmente restaurado e a, disseram esta quarta-feira as autoridades da região bielorrussa de Gomel, citando o Ministério da Energia da Bielorrússia."O fornecimento de energia para a central nuclear de Chernobyl foi completamente restabelecido", disse o ministério bielorrusso num comunicado que foi divulgado no canal da região de Gomel no serviço de mensagens Telegram.

10:51 | 16/03 Ucrânia precisa de um acordo rígido, afirma conselheiro presidencial ucraniano O conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, afirmou esta quarta-feira que a Ucrânia precisa de um "acordo rígido" que assuma as obrigações legais para prevenir ativamente os ataques russos.



Sobre a possibilidade de um modelo sueco ou austríaco desmilitarizado, o negociador disse que qualquer modelo precisa de garantias de segurança "absolutas" e juridicamente "vinculativas", citou a agência Reuters.

10:30 | 16/03 Zelenskiy pede aos empresários russos e outros cidadãos que se oponham à guerra Em duas publicações no Twitter, Zelensky salienta que "todo o comércio com a Rússia deve ser interrompido para que não possa patrocinar a morte dos nossos filhos".



"Ucranianos em todo o mundo! Contactem políticos, falem com jornalistas, exercçam pressão sobre os negócios para deixarem o mercado russo. Para que os seus dólares e euros não sejam pagos pelo nosso sangue", escreveu numa publicação.



Zelensky reforça ainda que "esta guerra contra deve ser extremamente dolorosa para a Rússia [mas] esta pressão é uma tarefa para todos os ucranianos no país e no estrangeiro, bem como para todos os amigos e parceiros do nosso país"." Todos no mundo devem tomar uma posição moral. Não só o Estado, mas também as empresas", concluiu.

1/2

All trade with Russia must be stopped! So that it can't sponsor the killing of our children. Ukrainians all over the world! Contact politicians, talk to journalists, put pressure on business to leave the Russian market. So that their dollars & euros aren’t paid for our blood — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 15, 2022 2/2

The price for this war against must be extremely painful for Russia. This pressure is a task for all Ukrainians at home & abroad, as well as for all friends & partners of our country. Everyone in the world must take a moral stand. Not only the state, but also companies. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 15, 2022 Em duas publicações no Twitter, Zelensky salienta que "todo o comércio com a Rússia deve ser interrompido para que não possa patrocinar a morte dos nossos filhos"."Ucranianos em todo o mundo! Contactem políticos, falem com jornalistas, exercçam pressão sobre os negócios para deixarem o mercado russo. Para que os seus dólares e euros não sejam pagos pelo nosso sangue", escreveu numa publicação.Zelensky reforça ainda que "esta guerra contra deve ser extremamente dolorosa para a Rússia [mas] esta pressão é uma tarefa para todos os ucranianos no país e no estrangeiro, bem como para todos os amigos e parceiros do nosso país"." Todos no mundo devem tomar uma posição moral. Não só o Estado, mas também as empresas", concluiu.

10:27 | 16/03 Zelensky discursa hoje no Congresso dos Estados Unidos O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai discursar virtualmente esta quarta-feira no Congresso dos Estados Unidos para pedir, com urgência, mais ajuda na luta contra a invasão russa.



O líder ucraniano vai discursar um dia após ter apelado por mais sanções ocidentais contra a Rússia ao Parlamento do Canadá, avançou a Al Jazeera.





10:19 | 16/03 Criar uma Ucrânia desmilitarizada é vista como um compromisso, diz o Kremlin O Kremlin afirmou esta quarta-feira que a ideia de criar uma Ucrânia sem recursos militares como a Áustria "pode ser vista como um compromisso". Segundo a agência Reuters, o Kremlin avançou ainda que o pacote de sanções ainda está a ser discutido nas negociações com a Ucrânia e deixou a garantia de que haverá sanções pessoais contra os líderes dos países considerados hostis pela Rússia.

10:12 | 16/03 Tropas russas "não têm conseguido ganhar terreno devido à falta de recursos", disse conselheiro presidencial O conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, garantiu esta quarta-feira que não "há grandes mudanças" na linha da frente do conflito militar na Ucrânia.



As forças armadas ucranianas estão a conduzir contra-ataques em pequena escala em várias frentes e as tropas russas "não têm conseguido ganhar terreno devido à falta de recursos", disse o conselheiro, citado pela agência Reuters.



"A situação nos principais pontos quentes não mudou, e não tem qualquer hipótese de mudar, uma vez que a Rússia esgotou os seus recursos", concluiu Arestovych.

10:03 | 16/03 Rússia pode fazer uma "tentativa maior" de ataques contra Kiev, alerta especialista militar O General Richard Barrons, co-presidente da Universal Defence & Security Solutions, disse esta quarta-feira que a Rússia pode fazer uma "tentativa maior" de ataques contra Kiev, a capital ucraniana.



As forças russas "duvidam da sua capacidade de lutar com sucesso por Kiev, além de a demolirem", afirmou o especialista militar, citado pela Sky News.



Quanto às tropas ucranianas, Richard Barrons admite que estão a fazer "um bom trabalho", porém ainda "não têm capacidade para eliminar completamente os russos".

09:47 | 16/03 Secretário-geral da NATO defende reforço da dissuasão face a Moscovo





O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu esta quarta-feira o reforço da dissuasão na guerra da Ucrânia , causada pela invasão russa, visando contornar "erros de cálculo e mal-entendidos" de Moscovo face à preparação dos aliados, sem entrar no conflito.

09:43 | 16/03 Perto de 13.800 soldados russos já morreram desde o início da guerra, disse a Ucrânia O ministério da Defesa ucraniano afirmou, esta quarta-feira, que já morreram 13.800 soldados russos desde o início do conflito militar na Ucrânia.



A tutela avançou, ainda, que a Rússia já perdeu 40% das unidades militares que enviou para a guerra. No entanto garantiu que o país liderado por Vladimir Putin vai enviar mais tropas para a Ucrânia.



?????? ?????? ? ??????????? pic.twitter.com/hOry4JKabk — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 16, 2022 O ministério da Defesa ucraniano afirmou, esta quarta-feira, que já morreram 13.800 soldados russos desde o início do conflito militar na Ucrânia.A tutela avançou, ainda, que a Rússia já perdeu 40% das unidades militares que enviou para a guerra. No entanto garantiu que o país liderado por Vladimir Putin vai enviar mais tropas para a Ucrânia.

09:40 | 16/03 Bombardeamentos em Kharkiv provocaram a morte de um civil Os bombardeamentos das tropas russas que aconteceram ontem, em Kharkiv, resultaram na morte de um homem civil, avançou esta quarta-feira o ministério de Emergências da Ucrânia.



De acordo com a Al Jazeera, os ataques danificaram ainda dois edifícios de apartamentos.

09:34 | 16/03 Presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha visita Kiev hoje O presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha (ICRC) chegou esta quarta-feira a Kiev, avançou a agência Reuters.



Peter Maurer vai ficar, pelo menos, cinco dias na capital ucraniana para apelar a um maior acesso humanitário e garantir a proteção dos civis devido ao conflito militar na Ucrânia.

09:26 | 16/03 Cerca de três mil carros chegaram esta manhã à cidade de Zaporizhzhia Na manhã desta quarta-feira, mais de três mil carros particulares com civis, incluindo 772 crianças, chegaram à cidade de Zaporizhzhia, depois de terem deixado Mariupol, disse a administração regional, citada pela agência Reuters.

09:08 | 16/03 EUA não pretendem resolver o conflito na Ucrânia, afirmou ministro russo De acordo com Sergey Lavrov, a Rússia "não vê qualquer sinal de que os Estados Unidos estejam interessados em resolver o conflito na Ucrânia", disse esta quarta-feira.



A notícia foi avançada pela agência Reuters que citou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

09:04 | 16/03 Rússia precisa de uma Ucrânia pacífica e sem NATO, diz negociador russo Um negociador russo afirmou esta quarta-feira que a Rússia precisa de uma Ucrânia "pacífica, livre, neutra, amigável, independente e não-NATO", citou a agência Reuters.

09:01 | 16/03 Kiev diz que quarta alta patente do exército russo morreu em combate Responsáveis ucranianos disseram que o major-general Oleg Mityaev, que comandava a 150.ª divisão de fuzileiros motorizados russa, foi morto na terça-feira em combate , na cidade ucraniana de Mariupol, cercada pelas forças russas.

09:00 | 16/03 Tropas russas mataram sete civis em Chernigov e Donetsk as tropas russas mataram sete civis nas cidades de Chernigov e Donetsk e confirmaram um bombardeamento russo na região de Dnipropetrovsk. As autoridades ucranianas disseram esta quarta-feira quee confirmaram um bombardeamento russo na região de Dnipropetrovsk. O Gabinete do Procurador-Geral de Chernigov (norte) anunciou, na terça-feira à noite, na plataforma Telegram, o início de uma investigação criminal sobre o alegado homicídio a tiro de três jovens pelo exército russo.

08:58 | 16/03 Pelo menos 103 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas desde invasão 103 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas na Ucrânia desde a invasão do país pelo exército russo, segundo o último relatório publicado esta quarta-feira pela Procuradoria-Geral daquele país. Pelo menospelo exército russo, segundo o último relatório publicado esta quarta-feira pela Procuradoria-Geral daquele país. Desde o início da invasão, a 24 de fevereiro, a guerra na Ucrânia mata pelo menos cinco ucranianos por dia, refere a procuradora-geral da Ucrânia, Irina Venediktova, num documento publicado pela Interfax-Ucrânia.

08:55 | 16/03 Forças russas retêm cerca de 500 pessoas no hospital de Mariupol As tropas russas ocuparam um hospital na cidade de Mariupol e 500 pessoas estão a ser mantidas como reféns no local, avançou a Sky News esta quarta-feira. A vice-primeira ministra da Ucrânia, Olha Stefanishyna, disse, numa atualização, que as forças russas estão agora a atacar a partir do hospital capturado, ameaçando o corredor humanitário. Até agora, cerca de 20.000 civis conseguiram deixar a cidade de Mariupol em carros particulares. As estimativas oficiais ucranianas, na semana passada, sugeriram que, pelo menos, 200.000 pessoas precisavam urgentemente de evacuação.

08:51 | 16/03 300 civis da cidade ucraniana Mariupol chegam à cidade de Zaporizhzhia Cerca de 300 civis da cidade ucraniana Mariupol chegaram à cidade de Zaporizhzhia após sairem, na primeira evacuação bem sucedida de moradores na segunda-feira, informou o conselho municipal de Mariupol esta terça-feira, avançou a Reuters esta quarta-feira. "Como foi relatado, cerca de 160 carros deixaram Mariupol ontem. A partir das 10h há informações de que cerca de 300 moradores de Mariupol chegaram a Zaporizhzhia", salientou o concelho, acrescentando que pelo menos 200.000 pessoas precisam de evacuação urgente de Mariupol, segundo estimativas oficiais ucranianas.

08:49 | 16/03 Rússia e Ucrânia prestes a chegar a um acordo final, garante Sergey Lavrov Sergey Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo afirmou esta quarta-feira que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia estão perto de ser acordadas, com o estatuto de neutralidade para Kiev sob consideração "séria".



No entanto, o ministro disse ainda que há outras questões importantes, incluindo o uso da língua russa na Ucrânia e a liberdade de expressão que estão em cima da mesa ainda sem acordo, mas admitiu que há "alguma esperança" num compromisso entre os dois países. Sergey Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo afirmou esta quarta-feira que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia estão perto de ser acordadas, com o estatuto de neutralidade para Kiev sob consideração "séria".No entanto, o ministro disse ainda que há outras questões importantes, incluindo o uso da língua russa na Ucrânia e a liberdade de expressão que estão em cima da mesa ainda sem acordo, mas admitiu que

08:44 | 16/03 Forças armadas ucranianas lançam contra-ofensivas às tropas russas As forças armadas da Ucrânia estão a lançar contra-ofensivas que visa as forças russas "em várias áreas operacionais", afirmou o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak no Twitter esta quarta-feira.



"Isto muda radicalmente as disposições das partes", acrescentou, sem dar pormenores, citou a agência Reuters.

What's going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in fields. — ??????? ??????? (@Podolyak_M) March 16, 2022 As forças armadas da Ucrânia estão a lançar contra-ofensivas que visa as forças russas "em várias áreas operacionais", afirmou o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak no Twitter esta quarta-feira."Isto muda radicalmente as disposições das partes", acrescentou, sem dar pormenores, citou a agência Reuters.

08:19 | 16/03 Ministro russo diz que palavras de paz com a Ucrânia são difíceis mas admite ter esperança para um compromisso O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, disse esta quarta-feira que as conversações de paz com a Ucrânia "não são fáceis, mas há uma certa esperança de compromisso".



Lavrov afirmou ainda, neste que é um dia marcado pela quinta ronda de negociações, que a atual crise é um "momento importante" para definir a ordem mundial, citou a agência Reuters.



O ministro russo revelou também que o estatuto de neutralidade para a Ucrânia está a ser "seriamente discutido".

08:10 | 16/03 Sobe para 103 o número de crianças que morreram desde o início da guerra na Ucrânia O procurador-geral ucraniano afirmou esta quarta-feira que já morreram 103 crianças desde o início do conflito militar na Ucrânia.



Segundo a agência Reuters, as tropas russas atingiram mais de 400 estabelecimentos de ensino e 59 deles foram destruídos.

07:16 | 16/03 Duas pessoas feridas e 37 retiradas de ataque a um prédio de 12 andares em Kiev Um prédio residencial de 12 andares no distrito central de Shevchenkivsky, em Kiev, foi atingido no início desta quarta-feira. Duas pessoas ficaram feridas e 37 foram retiradas, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado.



Um vídeo partilhado numa publicação do Twitter e verificado pela Sky News mostra o míssil que atingiu dois prédios, um ao lado do outro.





Polish Deputy PM Kaczynski after a meeting in Kyiv: there's a need for a peacekeeping mission of NATO or broader organization, which will operate in Ukraine - this mission must be able to defend itself.



(PAP) — Status-6 (@Archer83Able) March 15, 2022

07:12 | 16/03 Explosões relatadas em Zaporizhzhia O secretário da Câmara Municipal de Zaporizhzhia, Anatoliy Kurtev, através do Telegram confirmou relatos de explosão na estação ferroviária da cidade esta quarta-feira.

07:05 | 16/03 Militares ucranianos atacam vários helicópteros militares russos no Aeroporto Internacional de Kherson De acordo com novas imagens de satélite do Planet Labs, o ataque desta quarta-feira incendiou ou destruiu pelo menos três helicópteros e veículos militares estacionados no aeroporto, militares ucranianos atacam vários helicópteros militares russos no Aeroporto Internacional de Kherson, avançou a CNN Internacional.

15 March satellite imagery @planet of Kherson Airport appears to show a number of #Russia helicopters destroyed or damaged following reported #Ukraine strike (46.67358° N, 32.50764° E) pic.twitter.com/x1vxjoeDtt — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) March 15, 2022 De acordo com novas imagens de satélite do Planet Labs, o ataque desta quarta-feira incendiou ou destruiu pelo menos três helicópteros e veículos militares estacionados no aeroporto, militares ucranianos atacam vários helicópteros militares russos no Aeroporto Internacional de Kherson, avançou a CNN Internacional.

01:11 | 16/03 Biden assina lei que atribui 12.400 milhões de euros de apoio a Kiev O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou a lei que atribui 13.600 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia e garantiu que esta quarta-feira irá adiantar mais detalhes sobre como este apoio pode "aliviar o sofrimento" ucraniano.

23:39 | 15/03 Sirenes de alerta voltam a soar no centro de Kiev. Há registo de várias explosões nos arredores As sirenes de alerta de ataque aéreo voltaram a soar esta terça-feira à noite no centro de Kiev, na Ucrânia, enquanto várias explosões acontecem nos arredores da cidade.

23:37 | 15/03 Negociações com Rússia continuam amanhã, diz a Presidência da ucraniana O conselheiro da Presidência ucraniana, Mykhailo Podoliak, adiantou esta terça-feira que o pro O conselheiro da Presidência ucraniana, Mykhailo Podoliak, adiantou esta terça-feira que o pro cesso de negociação com a Rússia continuará na quarta-feira , dizendo que "existem contradições fundamentais", mas com "espaço para compromissos".

23:28 | 15/03 Câmara de Lisboa aprova moção pela libertação imediata do autarca de Melitopol A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira, com o voto contra do PCP e a abstenção do PEV, uma moção do PSD pela libertação imediata de Ivan Fedorov , presidente da Câmara Municipal de Melitopol, na Ucrânia

23:14 | 15/03 EUA anunciam mais 169,8 milhões de euros em assistência humanitária O Governo norte-americano anunciou esta terça-feira a alocação de mais 186 milhões de dólares (169,8 milhões de euros) para a assistência humanitária direcionada a refugiados e deslocados pela guerra da Rússia na Ucrânia.

23:09 | 15/03 Polónia pede "missão de paz" da NATO para ajuda humanitária a Kiev A Polónia defende que a NATO deve enviar uma "missão de paz" para a Ucrânia, protegida pelas Forças Armadas, para prestar ajuda "humanitária e pacificadora", disse esta terça-feira o vice-primeiro-ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski, durante uma visita a Kiev.

20:17 | 15/03 Mais de três milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da guerra Mais de três milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início do conflito com a Ucrânia.



O número foi esta terça-feira revelado pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados.

20:07 | 15/03 Primeiros-ministros polaco, checo e esloveno chegam a Kiev Os Os primeiros-ministros polaco, checo e esloveno chegaram esta noite a Kiev para afirmar "o apoio sem equívoco" da União Europeia à Ucrânia, anunciou no Facebook o chefe do Governo polaco, Mateusz Morawiecki.

18:55 | 15/03 20 mil pessoas retiradas de Mariupol esta terça-feira Irina Vereshchuk, vice-primeira ministra ucraniana, disse que 20 mil pessoas foram retiradas de Mariupol, esta terça-feira, através de um corredor humanitário. ??Irina Vereshchuk reports that on March 15, about 20,000 people were evacuated from #Mariupol through the humanitarian corridor. — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

18:31 | 15/03 Russos ocupam hospital em Mariupol As tropas russas ocuparam esta terça-feira o Hospital Regional de Terapia Intensiva em Mariupol.



De acordo com uma publicação na rede social Twitter, vários médicos e pacientes foram feitos reféns. Russian troops took hostages doctors and patients of the Regional Intensive Care Hospital in #Mariupol #Ukraine. Before, the Russians practically destroyed the hospital building, but doctors and patients continued to stay in the basement. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 15, 2022 As tropas russas ocuparam esta terça-feira o Hospital Regional de Terapia Intensiva em Mariupol.De acordo com uma publicação na rede social Twitter, vários médicos e pacientes foram feitos reféns.

17:51 | 15/03 Mais de 600 prédios destruídos na cidade ucraniana de Kharkiv Mais de 600 edifícios foram destruídos na cidade ucraniana de Kharkiv, desde o início da invasão da Rússia ao país, revelou o presidente da Câmara Ihor Terekhov esta terça-feira.



"Escolas, infantários, hospitais, clínicas foram destruídos. O exército russo está constantemente a bombardear-nos", disse ele.

17:50 | 15/03 TAS mantém suspensão da UEFA contra seleções e clubes russos O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) rejeitou esta terça-feira o pedido da Federação Russa de Futebol (RFS), que tinha como objetivo suspender as sanções impostas pela UEFA contra seleções e clubes russos, devido à guerra na Ucrânia.

17:15 | 15/03 Biden vai participar na da NATO em Bruxelas no final do mês Joe Biden vai viajar até Bruxelas no final deste mês, para participar na cimeira da NATO. A informação foi revelada pela Casa Branca.

16:48 | 15/03 Produtora da Fox News morre após ataque russo em Kiev. É a segunda vítima da estação televisiva Oleksandra Kurshynova, produtora da Fox News, também morreu esta terça-feira na sequência do ataque das tropas russas ao carro onde seguia com o operador de câmara Pierre Zakrzewski, que também perdeu a vida.



Benjamin Hall, repórter que também estava no carro, permanece nos cuidados intensivos mas terá perdido uma parte das pernas. The truth is the target. Russian troops fired at Fox News camera crew near Kyiv. Cameraman Pierre Zakrevsky and producer Oleksandra Kurshynova were killed. Journalist Benjamin Hall survived, but lost part of his leg. #RussianWarCrimesinUkraine — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 15, 2022

15:49 | 15/03 Operador de câmara da Fox News morto na guerra da Ucrânia





Um repórter de imagem da estação de televisão Fox News foi assassinado pelas tropas russas esta segunda-feira, na Ucrânia, quando o veículo onde seguia "foi atingido pelo fogo", segundo um comunicado da cadeia de comunicação social norte-americana. Horrible news to report: Fox cameraman Pierre Zakrzewski was killed in the same attack that wounded correspondent Benjamin Hall. I worked with Pierre many times around the world. He was an absolute treasure. Sending our most heartfelt prayers to Pierre's wife and family. — John Roberts (@johnrobertsFox) March 15, 2022

15:40 | 15/03 Cerca de 100 crianças morreram desde o início da invasão da Rússia, diz o presidente ucraniano Quase uma centena de crianças morreram na guerra que se seguiu à invasão russa da Ucrânia, disse o Presidente Volodymyr Zelenskiy aos legisladores canadianos por videochamada esta terça-feira.



A cidade ucraniana de Mariupol ficou sem meios de comunicação e estava quase sem comida, destacou ainda o presidente ucraniano, acrescentando que 97 crianças tinham sido dadas como mortas no total desde que a guerra começou.

14:55 | 15/03 NATO garante estar "vigilante" com possibilidade da Rússia usar armas químicas na guerra, disse Stoltenberg O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou esta terça-feira que está preocupado com a possibilidade da Rússia utilizar armas químicas num ataque de "bandeira-falsa" durante a invasão com a Ucrânia.



"Estamos preocupados com a possibilidade de Moscovo poder encenar uma operação de "bandeira-falsa" na Ucrânia, possivelmente com armas químicas", disse Stoltenberg durante a conferência de imprensa.



A NATO e os países aliados "continuam muito vigilantes" em relação aos movimentos das forças russas na guerra contra a Ucrânia.

14:36 | 15/03 Sobe para cinco o número de mortos no ataque residencial esta manhã em Kiev O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esta terça-feira que o ataque desta manhã numa zona residencial nos arredores de Kiev já provocou cinco mortos.







14:07 | 15/03 Putin pretende destruir todo o ocidente, garante ex-presidente da Ucrânia O ex-presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, afirmou esta terça-feira que o líder russo Vladimir Putin não vai deixar de invadir a Ucrânia enquanto o Ocidente não intervier



De acordo com a Sky News, Poroshenko garantiu ainda que a Rússia tem intenções de invadir todo o ocidente.



"Ele quer destruir não só a Ucrânia mas todo o Ocidente, incluindo o Reino Unido e os EUA", advertiu o antigo presidente ucraniano.

14:00 | 15/03 Cerca de 70 autocarros já estão prontos para retirar civis em Sumy, disse a Cruz Vermelha Mais de 70 autocarros estão prontos para retirar civis na cidade ucraniana de Sumy, garantiu a Cruz Vermelha da Ucrânia esta terça-feira.



"As pessoas reuniram-se, esperemos que o plano avance", disse Ewan Watson, o porta-voz do Comité Internaiconal da Cruz Vermelha (CICV), citado pela Reuters.



"Esperamos, no mínimo, iniciar esta operação ainda hoje".

13:52 | 15/03 Embaixador russo na ONU diz que Rússia vai parar quando os objetivos da operação militar forem alcançados O Embaixador russo com participação na ONU afirmou esta terça-feira que a guerra contra à Ucrânia só vai acabar "quando os objetivos da operação militar forem alcançados".



13:48 | 15/03 Kharkiv já sofreu 65 ataques que destruíram 600 casas As forças russas já atacaram 65 vezes e destruíram cerca de 600 casas em Kharkiv, na Ucrânia, avançou o Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação do Ministério da Cultura e Política de Informação da Ucrânia numa publicação na rede social Twitter.



De acordo com a publicação, as casas "não podem ser reconstruídas e, por isso, deixam milhares de desalojados".



Os ocupantes atacaram Kharkiv 65 vezes em 24 horas e um homem de 26 anos de idade morreu.

As Forças Armadas da Ucrânia estão a ocupar todas as posições de defesa. O inimigo não tem qualquer hipótese de tomar a cidade de assalto", disse o chefe da administração militar de Kharkiv Oleh Syniehubov, citado na publicação.



Os mísseis russos também destruíram 50 escolas e várias instalações médicas, disse o presidente da câmara de Kharkiv, Igor Terekhov.

Occupiers shelled Kharkiv 65 times over 24 hours. A 26-year-old man died.

Ukraine's Armed Forces are holding all defence positions. The enemy has no chance to take over the city by storm - head of Kharkiv military administration Oleh Syniehubov.#StopRussia — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 15, 2022 In Kharkiv, the Russian occupants destroyed about 600 houses. They cannot be rebuilt, leaving thousands homeless. Russian missiles also destroyed 50 schools and several medical facilities, Kharkiv Mayor Igor Terekhov said. #stoprussia pic.twitter.com/GdSB1XQkv4 — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 15, 2022





As forças russas já atacaram 65 vezes e destruíram cerca de 600 casas em Kharkiv, na Ucrânia, avançou o Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação do Ministério da Cultura e Política de Informação da Ucrânia numa publicação na rede social Twitter.De acordo com a publicação, as casas "não podem ser reconstruídas e, por isso, deixam milhares de desalojados".Os ocupantes atacaram Kharkiv 65 vezes em 24 horas e um homem de 26 anos de idade morreu.As Forças Armadas da Ucrânia estão a ocupar todas as posições de defesa. O inimigo não tem qualquer hipótese de tomar a cidade de assalto", disse o chefe da administração militar de Kharkiv Oleh Syniehubov, citado na publicação.Os mísseis russos também destruíram 50 escolas e várias instalações médicas, disse o presidente da câmara de Kharkiv, Igor Terekhov.

13:34 | 15/03 Cessar-fogo e retirada das tropas russas da Ucrânia são tema central nas negociações Possibilidade de cessar-fogo e retirada de tropas russas da Ucrânia são os temas em cima da mesa durante a quarta ronda de negociações que está a decorrer esta terça-feira entre a delegação russa e ucraniana.



A informação foi avançada pelo gabinete da presidência da Ucrânia, Mykhailo Podoliak, na rede social Twitter.





Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country… — ??????? ??????? (@Podolyak_M) March 15, 2022 Possibilidade de cessar-fogo e retirada de tropas russas da Ucrânia são os temas em cima da mesa durante a quarta ronda de negociações que está a decorrer esta terça-feira entre a delegação russa e ucraniana.A informação foi avançada pelo gabinete da presidência da Ucrânia,

13:22 | 15/03 Ucrânia compreende que não tem uma "porta aberta" para adesão à NATO, disse Zelensky O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta terça-feira que a Ucrânia compreende que não tem uma "porta aberta" para a adesão à NATO e, por isso, propõe uma forma de se proteger de forma independente, desde que tenha garantias de segurança.



"Se não podemos entrar por portas abertas, então devemos cooperar com as associações com as quais podemos, que nos ajudarão, nos protegerão e terão garantias separadas", disse o líder ucraniano, citado pela agência Reuters.

12:00 | 15/03 Negociações entre a Ucrânia e a Rússia já foram retomadas A quarta ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia já foram retomadas esta terça-feira, depois de ontem a reunião ter sido alvo de uma "pausa técnica".



A informação foi avançada por um órgão de comunicação social ucraniano.



??A member of the #Ukrainian delegation Arakhamia announced the resumption of negotiations between Russia and #Ukraine, Ukrainian media write — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022 A quarta ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia já foram retomadas esta terça-feira, depois de ontem a reunião ter sido alvo de uma "pausa técnica".A informação foi avançada por um órgão de comunicação social ucraniano.

11:55 | 15/03 China diz que a sua posição sobre o conflito é "imparcial" O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, disse esta terça-feira que a posição da China sobre o conflito na Ucrânia é "completamente objetiva, imparcial e construtiva" e acusou os Estados Unidos de espalharem "desinformação" sobre a possibilidade de Pequim prestar apoio militar a Moscovo. Pequim recusou-se a criticar a Rússia pela invasão da Ucrânia, ou mesmo referir-se ao conflito como uma "guerra".

11:47 | 15/03 Quatro mortos confirmados no ataque a zona residencial esta manhã em Kiev O ataque desta terça-feira a um prédio residencial de nove andares nos arredores de Kiev, provocou quatro mortos e há registo de vários feridos ligeiros, atualizou o presidente da câmara da capital ucraniana.



A informação foi avançada pela agência Reuters.

11:14 | 15/03 Rússia terá como alvo outros países europeus, alerta Zelensky O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu esta terça-feira que a Rússia vai ter como alvo outros países europeus. A comunicação foi feita durante um discurso aos líderes ocidentais esta manhã, avançou a Sky News. "Ainda podemos parar a máquina de guerra russa, ainda podemos parar a morte de pessoas", disse Zelensky que acrescentou que seria "mais fácil fazê-lo em conjunto". Boris Johnson, que se encontrava entre os líderes presentes na reunião da Força Expedicionária Conjunta, concordou que este é um "momento de desespero ".

10:58 | 15/03 Cruz Vermelha ucraniana pretende retirada de civis em Sumy A Cruz Vermelha ucraniana vai preparar a retirada de civis que vão sair da cidade nordeste de Sumy, através de 30 autocarros, afirmou esta terça-feira Ewan Watson, o porta-voz do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), citado pela agência Reuters. O porta-voz avançou ainda que a operação vai ser levada a cabo com a Cruz Vermelha ucraniana, mas garantiu que a mesma ainda não está em curso. Ewan Watson disse ainda que tem havido atrasos na retirada de civis, como é o caso da cidade de Mariupol em que as pessoas estão "essencialmente a ser sufocadas nesta cidade, agora sem ajuda".

10:42 | 15/03 Região ucraniana de Chernihiv emite aviso de ataque aéreo a nível nacional A região norte ucraniana de Chernihiv emitiu um aviso de ataques aéreos esta terça-feira, pedindo aos cidadãos que se dirijam para abrigos, avançou a Reuters.



Não ficou claro se outras regiões tinham emitido avisos semelhantes de novos ataques aéreos pelas forças russas que invadiram a Ucrânia a 24 de Fevereiro.



"Atenção. Ataque aéreo em TODA a UCRÂNIA! Abriguem-se!", disse o aviso, partilhado num 'post' online.

10:27 | 15/03 Quase três milhões de refugiados ucranianos já fugiram de casa A Agência das Nações Unidas para os refugiados divulgou esta terça-feira que mais de três milhões de refugiados já abandonaram as suas casas na Ucrânia, desde o início do conflito militar.



Cerca de 1,8 milhões de refugiados entraram na Polónia, outros viajaram para a Hungria, Roménia e Eslováquia, segundo a Reuters.



Já 300 mil refugiados ucranianos também entraram na Europa Ocidental destacou a Organização Internacional para as Migrações num post do Twitter.



As of today, 3 Million people have fled the war in #Ukraine.



Among them are over 150,000 third country nationals.



Millions more are still stuck in the country or internally displaced.



pic.twitter.com/81te1Qlu48 — Safa Msehli (@msehlisafa) March 15, 2022 A Agência das Nações Unidas para os refugiados divulgou esta terça-feira que mais de três milhões de refugiados já abandonaram as suas casas na Ucrânia, desde o início do conflito militar.Cerca de 1,8 milhões de refugiados entraram na Polónia, outros viajaram para a Hungria, Roménia e Eslováquia, segundo a Reuters.Já 300 mil refugiados ucranianos também entraram na Europa Ocidental destacou a Organização Internacional para as Migrações num post do Twitter.

10:17 | 15/03 Há 73 mil crianças ucranianas refugiadas desde o início da guerra, diz a UNICEF Cerca de 73 mil crianças ucranianas tornaram-se refugiadas durante os 20 dias de guerra, o que signifca que a cada minuto 55 crianças ficam refugiadas a cada minuto, divulgou a UNICEF.



A informação foi avançada pela agência Reuters.

10:08 | 15/03 Kremlin afirma que negociações com a Ucrânia são difíceis, mas diz que é positivo que continuem O Kremlin diz que não quer apressar as previsões sobre as negociações com a Ucrânia. No entanto, garante que as conversações são positivas e, por isso, devem continuar.



De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência Reuters, o trabalho entre as delegações dos dois países está a ser difícil.

09:50 | 15/03 Cerca de 300 civis já foram retirados da cidade de Mariupol Cerca de 300 civis já foram retirados de Mariupol e rumaram até à cidade de Zaporizhzhia, afirmou o Conselho municipal de Mariupol esta terça-feira, citado pela agência Reuters.



"Como foi noticiado, cerca de 160 carros deixaram Mariupol ontem", disse o Conselho municipal.



Pelo menos mais 200 mil cidadãos precisam de ser retirados com urgência de Mariupol, de acordo com estimativas oficiais ucranianas.

09:42 | 15/03 Pista destruída no principal aeroporto civil em Dnipro As forças russas atacaram esta terça-feira o principal Aeroporto Regional Civil de Dnipro, referiu o governador da região, citado pela Sky News.



Além da pista de descolagem que ficou totalmente destruída, também um terminal ficou danificado no ataque com recurso a dois mísseis.

09:26 | 15/03 Recolher obrigatório de 35 horas em Kiev O governador de Kiev anunciou que vai ser decretado um recolher obrigatório na capital ucraniana durante 35 hors, a começar às 20h desta terça até quinta-feira, avançou a Reuters.

09:19 | 15/03 Conflito militar já causou a morte de 13.500 tropas russas, avançou a Ucrânia As forças armadas ucranianas confirmaram esta terça-feira a morte de 13.500 soldados russos desde o início do conflito militar, avançou a Sky News.



O número avançado é superior ao confirmado anteriormente por Moscovo, que confirmou a morte de 500 tropas russas.



Entretanto, a Ucrânia diz ter abatido quatro helicópteros russos e um avião de combate nas últimas 24 horas. No total já foram abatidos 95 helicópteros e 81 aviões russos.

08:38 | 15/03 Lusa União Europeia adota formalmente quarto pacote de sanções que atinge oligarca Abramovich O Conselho da União Europeia (UE) adotou esta terça-feira, formalmente, o quarto pacote de sanções económicas e individuais à Rússia devido à invasão da Ucrânia, que inclui medidas restritivas ao oligarca multimilionário Roman Abramovich, com passaporte português.



"Na sequência da reunião informal dos chefes de Estado e de Governo da UE da passada quinta e sexta-feira, o Conselho decidiu hoje impor um quarto pacote de sanções económicas e individuais relativamente à agressão militar russa contra a Ucrânia", informa a estrutura em comunicado de imprensa.

08:29 | 15/03 Forças russas ainda não estão a tentar tomar o controlo de Kiev, diz Conselheiro presidencial ucraniano Um Conselheiro presidencial da Ucrânia garantiu esta terça-feira que a ofensiva russa não está atualmente a tentar tomar o controlo de Kiev, a capital ucraniana.



"Encontramo-nos numa encruzilhada. Ou concordamos com as conversações atuais ou os russos farão uma segunda tentativa (de uma ofensiva) e depois haverão novamente negociações", afirmou o conselheiro Oleksiy Arestovych, citado pela agência Reuters.

08:20 | 15/03 Zelensky garante que Rússia já perdeu mais do que nas guerras do Cáucaso

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, disse esta terça-feira que o Exército russo " já perdeu mais na Ucrânia" do que nas duas guerras "sangrentas" na Chechénia, no Cáucaso. Numa gravação em vídeo difundida hoje pela rede social Twitter, o chefe de Estado ucraniano afirma que as forças ucranianas estão a "infligir perdas devastadoras" ao Exército russo desde que Vladimir Putin ordenou a invasão do país no passado dia 24 de fevereiro.

08:03 | 15/03 Três primeiros-ministros da União Europeia visitam hoje Kiev Os primeiros-ministros da República Checa, Polónia e Eslovénia



"O objetivo da visita é confirmar o apoio inequívoco de toda a União Europeia à soberania e independência da Ucrânia", afirmou Fiala acrescentando que a visita vai servir para "apresentar um amplo pacote de apoio à Ucrânia e aos ucranianos".

Spolecne s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým, vicepremiérem Jaroslawem Kaczynskim a premiérem Slovinska Janezem Janšou jedeme dnes jako predstavitelé Evropské rady do Kyjeva, abychom se setkali s prezidentem Zelenským a premiérem Shmyhalem. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022 Os primeiros-ministros da República Checa, Polónia e Eslovénia vão viajar para Kiev esta terça-feira para se encontrarem com o presidente Volodomyr Zelensky, como representantes dos líderes da União Europeia, disse o primeiro-ministro checo Petr Fiala, citado pela agência Reuters."O objetivo da visita é confirmar o apoio inequívoco de toda a União Europeia à soberania e independência da Ucrânia", afirmou Fiala acrescentando que a visita vai servir para "apresentar um amplo pacote de apoio à Ucrânia e aos ucranianos".

07:53 | 15/03 Ataque à torre de televisão em Rivine provocou 19 mortos Pelo menos 19 pessoas morreram ontem após o ataque a uma torre de televisão na região norte de Rivine, na Ucrânia.



A informação foi avançada pela Sky News.

07:53 | 15/03 China não deve apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, garante a Grã-Bretenha A Grã-Bretanha diz que a China não deverá apoiar a Rússia na invasão ucraniana, afirmou o ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, esta terça-feira, citado pela agência Reuters.



De acordo com oficiais norte-americanos, a Rússia pediu apoio militar e económico a Pequim, o que sinalizou uma vontade de prestar ajuda.



Os Estados Unidos advertiram, ontem, a China contra o fornecimento de ajuda militar ou financeira a Moscovo.

07:48 | 15/03 Corredores humanitários em várias cidades da região de Sumy planeados para esta terça-feira De acordo com uma De acordo com uma publicação do telegram de Dmytro Zhyvytsky, o chefe da administração regional de Sumy, os corredores humanitários de evacuação das cidades de Sumy, Konotop, Trostianets e Lebedyn vão estar a funcionar entre as 09h00 e as 21h00 horas locais.

07:35 | 15/03 Forças russas já controlam a região de Kherson, na Ucrânia O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, disse esta terça-feira que as forças russas assumiram o controlo total de todo o território da região de Kherson, no sul da Ucrânia. De acordo com a agência Reuters, as tropas russas abateram seis aviões Bayraktar TB-2 nas últimas 24 horas.

07:03 | 15/03 Pelo menos dois mortos em ataques a prédios residenciais em Kiev De acordo com o governo ucraniano, que cita os Serviços de Emergência (SES), duas pessoas morreram e 35 foram resgatadas após um ataque a um prédio residencial de 16 andares, esta terça-feira de madrugada, no distrito de Svyatoshinsky, em Kiev.



Também no mesmo distrito, um prédio de 19 andares ficou em chamas depois de ser bombardeado, avançou a BBC.





? ?????????????? ?????? ????? ?????? ?????????? ????????? ? 9-?????????? ? 16-?????????? ??????? ???????. ?? ?????? ????, ?? ????? ???????? ???? ???? ???????? ?????, 35 ???????? ?????????. #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/21XIJ0B5lL — ???????? ???? ??????? (@verkhovna_rada) March 15, 2022



Russian attack on two residential buildings in Kyiv’s Sviatoshynskyi district in the early morning of March 15 killed at least two people, according to the State Emergency Service of Ukraine.



Photo: State Emergency Service of Ukraine/Telegram pic.twitter.com/admtHXBxb7 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2022 De acordo com o governo ucraniano, que cita os Serviços de Emergência (SES), duas pessoas morreram e 35 foram resgatadas após um ataque a um prédio residencial de 16 andares, esta terça-feira de madrugada, no distrito deTambém no mesmo distrito, um prédio de 19 andares ficou em chamas depois de ser bombardeado, avançou a BBC.

06:53 | 15/03 Estação de Metro de Lukianivska sofre explosão A Estação de Metro de Kiev sofreu uma explosão esta terça-feira de madrugada, avançou a rede metropolitana de Kiev no Twitter.



A explosão danificou a fachada da estação de Lukianivska, tendo sido fechada devido aos danos.



?????!



????????? ?????? ?????????? ????? ??????? ??????? "???????????", ?? ???????? ??????????.

??? ??? ???? ?????? ?? ?????????????? ?? ???????. pic.twitter.com/BIrSQvII0c — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 15, 2022 A Estação de Metro de Kiev sofreu uma explosão esta terça-feira de madrugada, avançou a rede metropolitana de Kiev no Twitter.

00:34 | 15/03 Zelenskiy diz que negociações com a Rússia devem continuar na terça-feira Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia, disse esta segunda-feira que as negociações com a Rússia devem continuar na terça-feira, segundo a Reuters.

21:49 | 14/03 Zelensky apresenta projeto para estender lei marcial até o final de abril O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, apresentou ao Parlamento esta segunda-feira um projeto de lei que procura prorrogar a lei marcial até finais de abril, de acordo com o website do Presidente. A notícia é avançada pela agência Reuters.

21:26 | 14/03 Rússia limita temporariamente as exportações de açúcar e cereais O primeiro-ministro russo assinou esta segunda-feira um decreto que proíbe a exportação de açúcar branco até 31 de agosto. As exportação de trigo, centeio, cevada e milho também estão proibidas até 30 de junho, segundo a Reuters.

20:46 | 14/03 Chelsea pede ao governo britânico para poder vender bilhetes O Chelsea pediu esta segunda-feira ao governo britânico para poder O Chelsea pediu esta segunda-feira ao governo britânico para poder vender bilhetes para os seus jogos de futebol , dado o congelamento dos seus ativos na sequência das sanções impostas ao magnata russo Roman Abramovic, ainda dono do clube.

20:45 | 14/03 SEF faz controlos aleatórios na fronteira com Espanha para prevenir tráfico de pessoas em fuga da Ucrânia O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) iniciou esta segunda-feira controlos móveis aleatórios na fronteira com Espanha para evitar o tráfico de pessoas em fuga da Ucrânia, após um alerta da Europol.

20:04 | 14/03 Quatro mil pessoas saíram da Ucrânia esta segunda-feira através de corredores humanitários. A Ucrânia diz que quatro mil pessoas conseguiram sair do país esta segunda-feira através de corredores humanitários.



A notícia é avançada pela angência Interfax.

20:01 | 14/03 Fogo de artilharia intenso marca início da noite em Kiev Fogo de artilharia intenso está a marcar início da noite desta segunda-feira em Kiev, na Ucrânia.

20:00 | 14/03 "Linha de defesa ucraniana está a reforçar posições": Enviado especial da CMTV à Ucrânia sobre 19.º dia de guerra A noite desta segunda-feira em Kiev está calma e as sirenes de ataque anti-aéreo ainda não soaram na capital ucraniana. No entanto Alfredo Leite, enviado especial da CMTV à Ucrânia, dá conta de uma "violenta" sequência de disparos que riscaram os céus de Kiev ao início desta noite

19:05 | 14/03 Jornalista da Fox News ferido nos arredores de Kiev Um jornalista da Fox News ficou gravemente ferido nos arredores de Kiev, enquanto cobria a invasão russa na Ucrânia, foi esta segunda-feira anunciado.



Ben Hall está neste momento hospitalizado, revelou Suzanne Scott, CEO da Fox News.



"Esta é uma notícia que detestamos transmitir-vos, mas que por vezes acontece no meio de um conflito", disse o pivô John Roberts.

18:38 | 14/03 548 mil pessoas foram retiradas da Ucrânia nas duas últimas semanas, diz vice-ministro do Interior O vice-ministro do Interior da Ucrânia disse esta segunda-feira que nas últimas duas semanas já foram retiradas do país 548 mil pessoas, segundo avança a Reuters.

18:10 | 14/03 Kremlin garante que a Ucrânia ainda não pediu para falar com Putin O Kremlin garantiu esta segunda-feira que ainda não recebeu pedidos do gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para organizar uma conversa telefónica com o líder russo, Vladimir Putin.



Na semana passada, o Kremlin afirmou que Putin não vai recusar uma reunião com o seu homólogo ucraniano, para discutir como pôr fim às hostiladades na Ucrânia, citou a agência Reuters.

17:59 | 14/03 Cimeira entre Putin e Biden não vai acontecer, garante o Kremlin O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu esta segunda-feira que a possibilidade de um encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder dos Estados Unidos, Joe Biden, não está em cima da mesa, pelo menos por agora, citou a agência Reuters.

17:48 | 14/03 China está disposta a fornecer armamento à Rússia, garantem os EUA Os Estados Unidos comunicaram esta segunda-feira à NATO e aos vários países asiáticos que a China manifestou a vontade de fornecer ajuda militar e económica à Rússia.



De acordo com um funcionário oficial do governo norte-americano, citado pela Reuters, a China vai fornecer armamento para ajudar os russos na guerra contra a Ucrânia.

17:44 | 14/03 Corredores humanitários já permitiram a retirada de 150 mil civis em Mariupol O chefe-adjunto do Gabinete Presidencial da Ucrânia revelou esta segunda-feira que os corredores humanitários em Mariupol já permitiram a retirada de mais de 150 mil pessoas, desde o início da guerra.



A informação foi avançada pela agência Reuters.

17:27 | 14/03 Comboio com ajuda humanitária não chegou à cidade de Mariupol O Chefe-adjunto do Serviço de Emergência da Ucrânia afirmou esta segunda-feira que o comboio com ajuda humanitária para Mariupol não chegou à cidade como estava inicialmente previsto, de acordo com a agência Reuters.



Segundo o gabinete presidencial do país, as forças russas bloqueram o comboio que transportava os bens essenciais.

17:16 | 14/03 Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano agradeceu o apoio de Portugal à Ucrânia O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, revelou através de uma publicação na rede social Twitter que falou esta segunda-feira com o seu homólogo português Augusto Santos Silva para agradecer o apoio de Portugal à Ucrânia.



Durante a chamada telefónica, Kuleba reforçou junto do ministro português a necessidade de uma adesão rápida da Ucrânia à União Europeia.



Call with Portuguese Foreign Minister Augusto Santos Silva. Grateful to Portugal for supporting Ukraine as we defend ourselves and Europe from Russian aggression. We agree on the need to elevate pressure on Russia. I underscored the need to speed up Ukraine’s accession to the EU. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022 O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, revelou através de uma publicação na rede social Twitter que falou esta segunda-feira com o seu homólogo português Augusto Santos Silva para agradecer o apoio de Portugal à Ucrânia.Durante a chamada telefónica, Kuleba reforçou junto do ministro português a necessidade de uma adesão rápida da Ucrânia à União Europeia.

17:03 | 14/03 União Europeia aprova quarta ronda de sanções aos oligarcas russos Os membros da União Europeia aprovaram esta segunda-feira a quarta ronda de sanções a aplicar aos oligarcas russos.



A informação foi avançada pela agência Reuters.

16:52 | 14/03 Irão é "contra a guerra na Ucrânia", garantiu o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, afirmou esta segunda-feira que o Irão não vai apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia.



De acorco com a Reuters, a garantia foi dada após um telefonema do ministro ucraniano com o seu homólogo iraniano, Hossein Amirabdollahian, antes da visita deste a Moscovo agendada para amanhã.



"O Irão é contra a guerra na Ucrânia, apoia uma solução pacífica. Pedi para transmitir a minha mensagem em Moscovo: A Rússia deve parar de bombardear civis, comprometer-se com o cessar-fogo, e retirar-se da Ucrânia", escreveu Kuleba no Twitter.

Spoke with Iranian FM Hossein Amirabdollahian ahead of his visit to Moscow tomorrow. Iran is against the war in Ukraine, supports a peaceful solution. I asked to convey my message in Moscow: Russia must stop bombing civilians, commit to the ceasefire, and withdraw from Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022 O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, afirmou esta segunda-feira que o Irão não vai apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia.De acorco com a Reuters, a garantia foi dada após um telefonema do ministro ucraniano com o seu homólogo iraniano, Hossein Amirabdollahian, antes da visita deste a Moscovo agendada para amanhã."O Irão é contra a guerra na Ucrânia, apoia uma solução pacífica. Pedi para transmitir a minha mensagem em Moscovo: A Rússia deve parar de bombardear civis, comprometer-se com o cessar-fogo, e retirar-se da Ucrânia", escreveu Kuleba no Twitter.

16:47 | 14/03 Rússia afirma que vai atacar fábricas de armas ucranianas A Rússia afirmou esta segunda-feira que planeia atacar fábricas de armas ucranianas, como forma de retaliação por aquilo que consideram ser uma greve ucraniana na cidade de Donetsk, controlada pelos separatistas.



O ministério da Defesa russo disse que as suas forças reagiriam e atuaram no sentido de "desativar as empresas do complexo militar-industrial da Ucrânia que fabricam, reparam e restauram armas que os nacionalistas utilizam para cometer crimes de guerra".

16:42 | 14/03 Ucrânia diz que forças russas estão a atacar Kharkiv sem parar O presidente da Câmara de Kharkiv disse esta segunda-feira que as forças russas estão a disparar sem parar na cidade ucraniana, segundo avança a Reuters.

16:38 | 14/03 Ataque à base militar de Yavoriv não atingiu militares, garante o embaixador da Ucrânia na ONU O embaixador da Ucrânia na Organização das Nações Unidas, Sergiy Kyslytsya, afirmou esta segunda-feira que os ataques russos à Base militar de Yavoriv, que aconteceram ontem, apenas atingiram cidadãos ucranianos e não militares como havia avançado o Kremlin.



16:32 | 14/03 Nove mortos em ataque aéreo a torre de TV no norte da Ucrânia Pelo menos nove pessoas morreram e outras nove ficaram feridas esta segunda-feira num ataque aéreo numa torre de televisão na região norte de Rivne na Ucrânia, disse o Governador Vitaliy Koval. "Ainda há pessoas debaixo dos escombros", disse ele numa publicação online, segundo a Reuters.

16:17 | 14/03 Scholz diz que conversações devem levar a um cessar-fogo do conflito na Ucrânia em breve O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse esta segunda-feira que as conversações entre a Ucrânia e a Rússia devem levar a um cessar-fogo em breve, segundo a Reuters. "Temos de nos certificar que em breve serão alcançados resultados que tornem possível um cessar-fogo", disse Scholz aos repórteres depois de se encontrar com o Presidente turco Tayyip Erdogan.

15:13 | 14/03 Voltam a soar as sirenes de ataque aéreo em Kiev As sirenes de ataque aéreo estão a soar há vários minutos em Kiev, conforme testemunha o enviado especial do Correio da Manhã na capital ucraniana, Alfredo Leite.

15:05 | 14/03 Presidente ucraniano vai participar no Congresso dos EUA O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar virtualmente no Congresso dos Estados Unidos que acontece esta quarta-feira, segundo a Al Jazeera.



"Aguardamos com expetativa o privilégio de acolher o discurso do presidente Zelensky na Câmara e no Senado e de transmitir o nosso apoio ao povo da Ucrânia na sua corajosa defesa da democracia", referiu a líder da Câmara Nancy Pelosi e o seu homólogo do Senado, Chuck Schumer, numa carta conjunta aos legisladores.

14:56 | 14/03 Ucrânia diz estar a fazer os possíveis para garantir a chegada de comboio com ajuda humanitária a Mariupol O vice primeiro-ministro ucraniano afirmou esta segunda-feira que a Ucrânia está a fazer os possíveis para garantir que o comboio com ajuda humanitária chegue à cidade de Mariupol e traga de volta mulheres e crianças. No entanto, o bombardeamento pelas forças russas ainda "impede a entrega de ajuda" a Mariupol, garante o vice primeiro-ministro, citado pela Reuters.



O deputado confirmou ainda que 136 carros privados já deixaram a cidade ucraniana com destino à cidade de Zaporizhzia.

14:47 | 14/03 Ministério da Defesa russo avança que retirada de civis em Mariupol já começou O Ministério da Defesa russo anunciou esta segunda-feira que a cidade ucraniana de Mariupol já está "desbloqueada" para a retirada em massa de civis. Segundo a agência Reuters, das dez rotas propostas para os "corredores humanitários", as autoridades de Kiev apenas concordaram em estabelecer três corredores.

14:07 | 14/03 Negociações entre a Ucrânia e a Rússia serão retomadas amanhã após "pausa técnica" A quarta ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia que estava a decorrer esta segunda-feira será retomada amanhã após ter sofrido uma "pausa técnica". A informação foi avançada por um dos principais negociadores ucranianos, Mykhailo Podoliak, citado pela Reuters, que garantiu que esta pausa das negociações serve para um "trabalho adicional em subgrupos de trabalho e esclarecer definições individuais".

13:48 | 14/03 Ucrânia diz que mais de 100 hospitais foram danificados em ataques Mais de 100 unidades hospitalares da Ucrânia ficaram danificadas desde o início da invasão russa, disse o ministro da Saúde do país, Viktor Lyashko, citado pela Al Jazeera. Sete hospitais ficaram completamente destruídos e "não podem ser recuperados" enquanto 97 ficaram apenas danificados devido aos ataques e bombardeamentos russos. Lyashko garantiu, ainda, que o sistema de saúde da Ucrânia está operacional e mais de dois mil médicos e enfermeiros voluntariaram-se para ajudar no país.

12:47 | 14/03 Delegação russa suspende participação no Conselho da Europa A delegação da Rússia anunciou esta segunda-feira que vai suspender a sua participação na Assembleia Parlamentar no Conselho da Europa, disse um membro da delegação russa citado pela agência Reuters. A informação já tinha sido avançada também pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que afirmou que Moscovo deixaria de participar no Conselho da Europa.

12:29 | 14/03 Rússia diz que 20 pessoas morreram num ataque de míssil ucraniano em Donetsk O Ministério da Defesa russo afirmou, esta segunda-feira, que cerca de 20 pessoas morreram no ataque de míssil ucraniano na cidade de Donetsk.

De acordo com a agência Reuters, 28 cidadãos ficaram feridos.

12:17 | 14/03 Pfizer mantém o fornecimento de medicamentos à Rússia O fabricante americano de medicamentos Pfizer Inc. disse, na segunda-feira, que vai manter o fornecimento humanitário de medicamentos à Rússia e que iria doar todos os lucros da unidade russa a causas que prestassem apoio directo ao povo da Ucrânia, avançou a Reuters.



12:12 | 14/03 Ministro ucraniano diz que a Ucrânia exige encerramento de portos para navios russos O ministro ucraniano diz que a Ucrânia exige encerramento de portos para navios russos, avançou a Reuters.

11:58 | 14/03 90 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas desde o início da Guerra na Ucrânia 90 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas desde o início da Guerra na Ucrânia, avançou o governo ucraniano esta segunda-feira.



"A maioria das baixas registaram-se nas regiões de Kiev, Kharkiv, Donetsk, Chernihiv, Sumy, Kherson, Mykolaiv, e Zhytomyr", lê-se na publicação do Twiter.



Since the beginning of the full-scale war, Russians killed 90 children, more than 100 got wounded. These are the numbers as of the morning of March 14.

Most casualties were in Kyiv, Kharkiv, Donetsk, Chernihiv, Sumy, Kherson, Mykolaiv, and Zhytomyr regions.

pic.twitter.com/LJUaf5klBT — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 14, 2022

90 crianças morreram e mais de 100 ficaram feridas desde o início da Guerra na Ucrânia, avançou o governo ucraniano esta segunda-feira."A maioria das baixas registaram-se nas regiões de Kiev, Kharkiv, Donetsk, Chernihiv, Sumy, Kherson, Mykolaiv, e Zhytomyr", lê-se na publicação do Twiter.

11:41 | 14/03 Unidade subterrânea de armazenamento de gás na Ucrânia danificada por bombardeamento As instalações de um depósito subterrâneo de gás na região de Chernihiv, na Ucrânia, foram danificadas por bombardeamentos, disse esta segunda-feira a companhia estatal ucraniana de gás Naftogaz.



Um míssil atingiu um edifício no território da unidade de armazenamento de Olyshiv e danificou uma estação de bombagem de metanol.



Os trabalhadores foram evacuado e ninguém foi ferido, destacoua Naftogaz.

11:31 | 14/03 NATO realiza manobras militares na Noruega A NATO reuniu cerca de 30 mil soldados de 27 países na noruega para a realização de manobras militares, avançou a agência Efe, acrescentado que as manobras já estariam planeadas e devem durar até abril.



O objetivo é reforçar a capacidade defensiva da Aliança Atlântica no sudeste, centro e norte da Noruega.

11:25 | 14/03 Central nuclear de Chernobyl danificada novamente pelas forças russas As forças russas voltaram a danificar a danificar a central nuclear de Chernobyl, avançou a Reuters esta segunda-feira.



De acordo com o operador da rede elétrica da Ucrânia, a linha de alta voltagem foi danificada já depois de a energia ter voltado.



A Central de Chernobyl funciona com eletricidade de geradores a diesel.



A cidade vizinha de Slavutych está sem eletricidade.



A Ukrenergo, que é responsável para energia na Ucrânia, pediu acesso à infraestrutura para efetuar reparações.

The power line, that supplies the Chernobyl nuclear power plant and the town of Slavutych was damaged by the occupying forces after the Ukrenergo repair crew restored the line.

Read more: https://t.co/lsTmieyyWU pic.twitter.com/ctJJo1Y6Qz — NPC Ukrenergo (@NPCUkrenergo) March 14, 2022 As forças russas voltaram a danificar a danificar a central nuclear de Chernobyl, avançou a Reuters esta segunda-feira.De acordo com o operador da rede elétrica da Ucrânia, a linha de alta voltagem foi danificada já depois de a energia ter voltado.A Central de Chernobyl funciona com eletricidade de geradores a diesel.A cidade vizinha de Slavutych está sem eletricidade.A Ukrenergo, que é responsável para energia na Ucrânia, pediu acesso à infraestrutura para efetuar reparações.

11:15 | 14/03 Primeiro ministro-grego diz que imposição completa de sanções vai provocar recuo nos ataques russos O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenky esta segunda-feira que a implementação completa das sanções pelos países da União Europeia vai ajudar a pressionar a Rússia a interromper os ataques. Os dois líderes discutiram o impacto da invasão da Rússia por telefone, salientou o informador do gabinete do primeiro-ministro grego. "O primeiro-ministro [grego] enfatizou... que a plena implementação das sanções por todos os estados membros e aliados vai ajudar a aumentar a pressão sobre a Rússia para interromper os ataques", disse Mitsotakis.

10:39 | 14/03 A guerra na Ucrânia tem sido mais lenta do que o suposto, disse um dos aliados de Putin Um dos aliados mais próximos do presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou esta segunda-feira que a operação militar russa na Ucrânia não está a ser tão rápida como o Kremlin desejava, citou a agência Reuters. O chefe da Guarda Nacional russa, Viktor Zolotov, garantiu que os progressos estão lentos uma vez que as forças ucranianas de extrema-direita escondem-se atrás de civis, uma acusação feita repetidamente por oficiais na Rússia.

10:38 | 14/03 Israel não vai servir de via para contornar sanções à Rússia, disse ministro dos Negócios Estrangeiros O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Yair Lapid, afirmou esta segunda-feira que Tel Aviv não vai servir de via para contornar as sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e outros países ocidentais. Segundo a agência Reuters, Yair Lapid garantiu, durante a visita à Eslováquia, que o ministério "está a coordenar a questão juntamente com os parceiros, incluindo o Banco de Israel, o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia, a Autoridade Aeroportuária, o Ministério da Energia, entre outros".

10:31 | 14/03 Bombardeamentos russos em Mariupol já fizeram mais de 2500 mortos O conselheiro do gabinete do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, salientou, esta segunda-feira, que o bombardeamento russo na cidade de Mariupol já causou mais de 2.500 mortes.



"Os nossos militares estão a conseguir lá chegar - ontem derrotaram mais uma tentativa de um avanço blindado em Mariupol, fizeram prisioneiros de guerra", frizou, acrescentando que, para isso "os russos estão a arrasar a cidade".



"Mais de 2.500 pessoas foram mortas, de acordo com relatórios oficiais das autoridades da cidade. E esta é uma catástrofe à qual o mundo não fez uma avaliação adequada", concluiu Arestovych.

09:47 | 14/03 Ucrânia e Rússia concordam com 10 "corredores humanitários" Os civis presos em cidades ucranianas vão poder abandonar a cidade marcada pelo conflito através de 10 "corredores humanitários", disse na segunda-feira a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereschuk.



Os residentes das cidades perto de Kiev e na região oriental de Luhansk também vão poder utilizar estes corredores para fugir da Ucrânia, acrescentou Vereschuk.

09:35 | 14/03 Cidades perto de Kiev evacuadas pelo quinto dia consecutivo As cidades perto de Kiev, capital da Ucrânia. estão a ser evacuadas com sucesso pelo quinto dia consecutivo, disse o governador regional Oleksiy Kuleba numa entrevista televisiva esta segunda-feira, avançou a Reuters.



"O cessar-fogo na nossa região está a decorrer, embora seja muito condicional", destacou Kuleba, acrescentando que explosões ocasionais podiam ser ouvidas à distância do local onde estava estacionado.

09:33 | 14/03 China nega que Rússia tenha pedido apoio militar e acusa EUA de "desinformação" A China acusou esta sexta-feira os Estados Unidos de "desinformação", depois de a imprensa norte-americana ter avançado que Moscovo pediu ajuda militar e económica a Pequim , em resposta às sanções ocidentais contra a guerra na Ucrânia.

09:23 | 14/03 Quarta ronda de conversações entre Ucrânia e Rússia centrada em cessar-fogo, retirada das tropas e garantias de segurança para os ucranianos A Ucrânia destacou que a quarta ronda de conversações com a Rússia se vão centrar no cessar-fogo, retirada das tropas e garantias de segurança para o país, avançou a Reuters.



O negociador ucraniano Mykhailo Podolyak, destacou ainda que a Rússia "ainda tem a ilusão de que 19 dias de violência contra cidades pacíficas (ucranianas) é a estratégia correcta".

09:13 | 14/03 Rede social Instagram bloqueada na Rússia O Instagram, da gigante tecnológica norte-americana Meta, deixou esta segunda-feira de estar acessível na Rússia, cujo governo acusou a rede social de espalhar apelos à violência contra os russos devido à invasão da Ucrânia. O Instagram, da gigante tecnológica norte-americana Meta, deixou esta segunda-feira de estar acessível na Rússia, cujo governo acusou a rede social de espalhar apelos à violência contra os russos devido à invasão da Ucrânia. De acordo com a agência de notícias France-Presse, não é possível atualizar a aplicação do Instagram para telemóveis, nem aceder à página da rede social na Internet. O Instagram está também agora na lista de sites com "acesso restrito" publicada pelo regulador russo de telecomunicações Roskomnadzor, juntando-se às redes sociais Facebook e Twitter e a vários órgãos de comunicação social críticos do poder russo.

09:12 | 14/03 Dois mortos e 12 feridos em ataque a edifício residencial no norte de Kiev Um ataque a um prédio residencial em Kiev matou pelo menos duas pessoas e feriu outras 12 , revelaram os serviços de emergência ucranianos, enquanto os combates se intensificavam nos arredores da capital, que as tropas russas tentam cercar.

07:28 | 14/03 Duas pessoas morreram num ataque russo a um prédio residencial em Kiev Duas pessoas morreram num ataque russo a um prédio residencial em Kiev, avançou a BBC Breakfast.

Two people are known to have died after an attack on a residential building in Kyiv.



These are the latest pictures from the scene shown on #BBCBreakfast https://t.co/GeAo8IQBSO pic.twitter.com/s2Wy6Zto7y — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 14, 2022 Duas pessoas morreram num ataque russo a um prédio residencial em Kiev, avançou a BBC Breakfast.

23:53 | 13/03 Rússia bloqueou acessos marítimos da Ucrânia, afirma Ministério da Defesa britânico "As forças navais russas estabeleceram um bloqueio distante da costa ucraniana do Mar Negro, isolando efetivamente a Ucrânia do comércio marítimo internacional", informou este domingo o Ministério da Defesa do Reino Unido no Twitter.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cz8Q0vnsA5



#StandWithUkraine pic.twitter.com/o28zuSsk3K — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 13, 2022 "As forças navais russas estabeleceram um bloqueio distante da costa ucraniana do Mar Negro, isolando efetivamente a Ucrânia do comércio marítimo internacional", informou este domingo o

21:51 | 13/03 Serviços de saúde ucranianos em risco de colapso após 31 ataques russos, alerta UNICEF O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) alertou este domingo para o risco de os serviços de saúde ucraniano colapsarem, depois de ter sido alvo de pelo menos 31 ataques que mataram 12 pessoas e feriram 34. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) alertou este domingo para o risco de os serviços de saúde ucraniano colapsarem, depois de ter sido alvo de pelo menos 31 ataques que mataram 12 pessoas e feriram 34. "O sistema de saúde na Ucrânia está claramente sob tensão e o seu colapso seria uma catástrofe", referem os diretores executivos de UNICEF, do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) e Organização Mundial da Saúde (OMS) numa declaração conjunta hoje emitida e citada pela agência France-Presse (AFP).

19:05 | 13/03 Reino Unido procura mais opções para reforçar a autodefesa da Ucrânia O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse este domingo a Volodymyr Zelenskiy, que o Reino Unido continuaria a procurar mais opções para o reforço da autodefesa da Ucrânia.



Boris Johnson acrescentou que irá trabalhar com os seus parceiros, incluindo a Força Expedicionária Conjunta do Reino Unido.

18:40 | 13/03 Presidente da Ucrânia apela às empresas de software para deixarem de apoiar os seus produtos na Rússia O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, apelou este domingo às empresas de software Microsoft Corp dos EUA, e Oracle Corp da Alemanha, para suspenderem os serviços de apoio aos seus produtos na Rússia.



"Parem de apoiar os vossos produtos na Rússia, parem a guerra", afirmou Volodymyr Zelenskiy.

18:19 | 13/03 Porta-voz do Kremlin anuncia nova ronda negocial entre Rússia e Ucrânia esta segunda-feira por vídeoconferência Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, adianta à Reuters que nova ronda negocial entre a Rússia e a Ucrânia terá lugar por videoconferência esta segunda-feira.

17:09 | 13/03 Rússia diz que matou 180 mercenários estrangeiros num ataque ao centro de treino de Yavoriv A Rússia disse este domingo que atacou o centro de treino de Yavoriv, ??no oeste da Ucrânia, e que o ataque matou "até 180 mercenários estrangeiros" e destruiu uma grande quantidade de armas fornecidas por países estrangeiros, avançou a Reuters.



Já o governador regional ucraniano, Maksym Kozytskyy, disse que 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas no ataque.



15:46 | 13/03 EUA avisam que Rússia vai pagar um preço elevado se usar armas químicas O Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, avisou neste domingo que a Rússia pagaria um "preço severo" se lançasse uma arma química de ataque à Ucrânia, e que qualquer ataque ao território da NATO desencadearia uma resposta por parte da aliança ocidental.



"A utilização de armas de destruição maciça seria um passo chocante por parte de Putin", acrescentou Sullivan.



15:35 | 13/03 EUA garantem "consequências graves", depois da morte de jornalista na Ucrânia Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos EUA, avisou este domingo o presidente russo, Vladimir Putin, de que haverá "consequências apropriadas" depois das tropas russas terem disparado e matado um jornalista americano na Ucrânia, de acordo com o Daily Mail.

15:23 | 13/03 Zelensky visita soldados feridos O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou os soldados feridos em combate.



O momento ficou registado num vídeo divulgado este domingo nas redes sociais.



Le président ukrainien Zelensky a rendu visite à des soldats ukrainiens blessés dans un hôpital.pic.twitter.com/2CPH6udFai

via @CaucasusWarrior #UkraineUnderAttack #UkraineRussianWar #Nice #Nice06 — Actualites NRV Nice RendezVous ?? (@actualites_nrv) March 13, 2022

15:06 | 13/03 Sirenes de alerta para ataque aéreo voltam a toca em Kiev As sirenes de alerta para ataque aéreo voltaram a tocar com insistência em Kiev, ao início da tarde deste domingo.

14:49 | 13/03 2187 habitantes de Mariupol mortos desde o início da guerra Desde o ínicio da invasão russa na Ucrânia já morreram 2 187 mil habitantes de Mariupol, afirmou a Câmara Municipal da cidade, neste domingo.



"Nas últimas 24 horas, houve pelo menos 22 bombardeamtnos à cidade civil. Mais de 100 bombas já foram atiradas a Mariupol", acrescenta a fonte.

14:39 | 13/03 Índia anuncia transferência da sua embaixada da Ucrânia para a Polónia A Índia anunciou este domingo que vai transferir temporariamente a sua embaixada na Ucrânia para a Polónia devido à "rápida deterioração da situação" naquele país, na sequência da invasão militar russa. A Índia anunciou este domingo que vai transferir temporariamente a sua embaixada na Ucrânia para a Polónia devido à "rápida deterioração da situação" naquele país, na sequência da invasão militar russa. "Devido à rápida deterioração da situação de segurança na Ucrânia, incluindo ataques nas partes ocidentais do país, foi decidido que a embaixada indiana na Ucrânia se mudará temporariamente, para a Polónia", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, em comunicado de imprensa, citado pela agência Efe. A decisão da Índia acontece horas depois de o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, participar numa reunião com vários dos seus ministros para examinar o nível de segurança na Índia, em relação à escalada do conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

14:33 | 13/03 Mariupol diz que últimas reservas de comida e água da cidade estão a acabar A Câmara Municipal de Mariupol, cidade ucraniana, afirmou neste domingo que as últimas reservas de alimentos e água estão a acabar.



"As pessoas têm estado numa situação díficil há 12 dias. Não há eletricidade, água ou aquecimento na cidade. Também não existe quase nenhuma comunicação móvel", disse a Câmara Municipal.

14:20 | 13/03 Rússia mostra interesse nas conversações com a Ucrânia A Secretária de Estado Adjunta dos Estados Unidos da América, Wendy Sherman, disse neste domingo que a Rússia está a mostrar sinais de interesse e vontade em negociar com o país ucraniano.



Wendy Sherman, numa entrevista à Fox News Sunday referiu que os EUA estão a colocar uma elevada pressão sobre Putin.



"Esta pressão está a começar a fazer efeito, mas até agora parece que Vladimir Putin está empenhado em destruir a Ucrânia".

13:42 | 13/03 Mais de 250 manifestantes contra operação militar foram presos na Rússia Mais de 250 pessoas foram este domingo presas em toda a Rússia, por protestarem contra a operação militar daquele país na Ucrânia, segundo uma Organização Não Governamental (ONG). Mais de 250 pessoas foram este domingo presas em toda a Rússia, por protestarem contra a operação militar daquele país na Ucrânia, segundo uma Organização Não Governamental (ONG). "Pelo menos 268 pessoas já foram presas em 23 cidades", informou na sua página oficial na internet a OVD-Info, uma ONG especializada em acompanhar protestos. Os jornalistas da agência France-Presse (AFP) viram vários manifestantes presos em Moscovo e em São Petersburgo, a segunda maior cidade do país.

12:52 | 13/03 Jornalista do New York Times morto e outro ferido por forças russas em Irpin, avança polícia de Kiev Um jornalista do New York Times foi morto este domingo pelas tropas russas na cidade ucraniana de Irpin. Outro jornalista ficou ferido, segundo o chefe da Polícia da Região d eKiev.

12:32 | 13/03 Rússia diz contar com ajuda da China para recuperar economia após sanções ocidentais A Rússia disse este domingo que conta com ajuda da China para recuperar economia após sanções impostas pelo ocidente sobre a sua economia.



"Temos parte das nossas reservas de ouro e de divisas estrangeiras na moeda chinesa, em yuan. E vemos que pressão está a ser exercida pelos países ocidentais sobre a China", disse Anton Siluanov, ministro das Finanças.

A Rússia disse este domingo que conta com ajuda da China para recuperar economia após sanções impostas pelo ocidente sobre a sua economia."Temos parte das nossas reservas de ouro e de divisas estrangeiras na moeda chinesa, em yuan. E vemos que pressão está a ser exercida pelos países ocidentais sobre a China", disse Anton Siluanov, ministro das Finanças. "Mas penso que a nossa parceria com a China ainda nos permitirá manter a cooperação que alcançámos, e não só mantê-la, mas também aumentá-la num ambiente em que os mercados ocidentais estão a fechar", afirmou ainda Siluanov, segundo a Reuters.

12:31 | 13/03 Negociador ucraniano acredita que podem haver resultados nas próximas conversações com a Rússia Um negociador ucraniano afirmou este domingo que acredita que podem haver resultados nas próximas conversações entre a Rússia e a Ucrânia, que podem acontecer nos próximos dias.

12:09 | 13/03 ACNUR diz que 2,69 milhões de ucranianos já fugiram do país A invasão da Ucrânia pelas tropas russas já provocou a fuga de cerca de 2,69 milhões de ucranianos, segundo o balanço divulgado este domingo pela Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). A invasão da Ucrânia pelas tropas russas já provocou a fuga de cerca de 2,69 milhões de ucranianos, segundo o balanço divulgado este domingo pela Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). A Polónia acolheu mais de metade destas pessoas, recebendo 1,6 milhões de refugiados ucranianos, enquanto 246.000 foram para a Hungria, 195.000 para a Eslováquia, 105.000 para a Rússia, 104.000 para a Moldova, 84.000 para a Roménia e cerca de 900 para a Bielorrússia, entre outros países. Mais de 300.000 refugiados ucranianos encontram-se também noutros países europeus não vizinhos da Ucrânia, de acordo com os números do ACNUR.

11:43 | 13/03 Presidente da Ucrânia garante que 125 mil pessoas já foram retiradas para território seguro Volodymyr Zelenskiy, presidente ucraniano, disse este domingo que 125 mil pessoas foram retiradas para território seguro.

11:34 | 13/03 Pelo menos 35 mortos e 134 feridos em novo balanço de ataque a base perto de Lviv Pelo menos 35 pessoas morreram hoje e 134 ficaram feridas num bombardeamento que visou uma base militar perto de Lviv, no oeste da Ucrânia, segundo um novo balanço adiantado pelo governador da região, Maxim Kozitsky.

11:16 | 13/03 Papa Francisco diz que "agressão armada inaceitável" contra a Ucrânia tem de acabar Papa Francisco considerou este domingo a invasão russa na Ucrânia como uma "agressão armada inaceitável" e apelou ao fim da mesma.

11:14 | 13/03 Ataques aéreos em Mykolayiv provocam nove mortos Os ataques aéreos na cidade ucraniana de Mykolayiv provocaram nove mortos este domingo, confirmou Vitaliy Kim, governador regional, num comunicado online. 1/2 Mykolaiv region. Police record the consequences of air strikes in Mykolayiv and Bashtanka

The shelling took place this morning, March 13. pic.twitter.com/18SGJ8mJTD — Alan Abdo (@AlanAbdo13) March 13, 2022 Os ataques aéreos na cidade ucraniana de Mykolayiv provocaram nove mortos este domingo, confirmou Vitaliy Kim, governador regional, num comunicado online.

11:10 | 13/03 Ucrânia está a trabalhar com Israel e Turquia para estabelecer negociações com a Rússia, diz negociador A Ucrânia está a trabalhar com Israel e a Turquia, dois países que servem como mediadores para finalizar um local e uma estrutura para as negociações de paz com a Rússia, disse o conselheiro e negociador presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak este domingo.



"Quando estiver resolvido, haverá uma reunião. Acho que não demorará muito para chegarmos lá", disse.

11:03 | 13/03 Autocarro com 50 ucranianos despista-se em Itália. Há um morto Um Um autocarro com cerca de 50 ucranianos despistou-se este domingo em Itália, causando um morto e vários feridos.

11:00 | 13/03 Guerra já causou a morte de 85 crianças e ferimentos em cerca de 100 Pelo menos 85 crianças foram mortas e uma centena feridas na Ucrânia desde a invasão do país ordenada pelo Presidente russo Vladimir Putin em 24 de Fevereiro, anunciou este domingo a Procuradoria-Geral ucraniana. Pelo menos 85 crianças foram mortas e uma centena feridas na Ucrânia desde a invasão do país ordenada pelo Presidente russo Vladimir Putin em 24 de Fevereiro, anunciou este domingo a Procuradoria-Geral ucraniana. "Como resultado da agressão armada da Federação Russa, até à manhã de 13 de março, 85 crianças foram mortas e quase mais 100 ficaram feridas na Ucrânia", revelou o gabinete do procurador-geral, numa informação transmitida pela agência noticiosa ucraniana Ukrinform, acrescentando que a maioria das vítimas é das regiões de Kiev, Kharkiv, Donetsk, Sumy, Kherson, Mikolaiv e Zitomir, todas no norte, leste e sul do país.

09:46 | 13/03 Russos atacam edifico em Chernihiv Um edifício em Chernihiv foi este domingo atacado pelas tropas russas. At night the occupiers hit a high-rise building in #Chernihiv. pic.twitter.com/xfLeEYa82I — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022 Um edifício em Chernihiv foi este domingo atacado pelas tropas russas.

09:08 | 13/03 Sirenes de ataque aéreo tocam em Kiev As sirenes de ataque aéreo tocaram na manhã de domingo no centro da capital ucraniana.

08:53 | 13/03 Ataque a base militar perto da Polónia fez nove mortos e 57 feridos Pelo menos nove pessoas morreram e 57 ficaram feridas este domingo, num ataque a uma base militar perto da fronteira com a Polónia.



"Infelizmente, 57 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, nove heróis morreram", indicou o governador militar da região de Lviv, Maxim Kozitsky, na plataforma Telegram.

Pelo menos nove pessoas morreram e 57 ficaram feridas este domingo, num ataque a uma base militar perto da fronteira com a Polónia."Infelizmente, 57 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, nove heróis morreram", indicou o governador militar da região de Lviv, Maxim Kozitsky, na plataforma Telegram. Um representante do ministério da Defesa ucraniano disse à Reuters que ainda se estava a tentar determinar se algum dos instrutores estrangeiros estava presente nas instalações na altura do ataque.

08:11 | 13/03 Tropas russas nomeiam novo autarca na cidade ocupada de Meliotopol As As tropas russas nomearam um novo autarca da cidade ocupada de Melitopol um dia após as autoridades ucranianas terem denunciado o rapto do prefeito eleito, Ivan Fedorov, por um grupo militar da Rússia.

08:11 | 13/03 Ataque russo mata sete civis perto da capital ucraniana Sete civis ucranianos, incluindo uma criança, morreram após um bombardeamento russo de uma caravana humanitária de refugiados, disse este domingo o Ministério da Defesa da Ucrânia.

08:10 | 13/03 Militares russos atacam base militar em Lviv, perto da fronteira com a Polónia As As forças russas bombardearam este domingo uma base militar na região ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polónia, disseram as autoridades locais.

18:16 | 12/03 Ucrânia está pronta para negociar com Moscovo, mas não se vai render, afirma ministro das Relações Exteriores do país "A Ucrânia está pronta para negociar o fim da guerra iniciada pela invasão da Rússia há mais de duas semanas, mas não se renderá ou aceitará nenhum ultimato, disse o ministro das Relações Exteriores do país, Dmytro Kuleba, neste sábado.



"Vamos continuar a lutar", disse Kuleba, acrescentando que a Rússia está a fazer exigências "inaceitáveis".



18:12 | 12/03 Ucrânia diz que forças russas mataram sete civis em corredor humanitário perto de Kiev A Ucrânia acusou as forças russas de matar sete civis num ataque a mulheres e crianças que tentavam fugir do conflito perto de Kiev.



O serviço de inteligência ucraniano disse que os sete civis, incluindo uma criança, foram mortos quando fugiam da vila de Peremoha e que "os ocupantes forçaram os remanescentes da coluna a voltar".



Moscovo nega o ataque a civis desde que invadiu a Ucrânia e culpa a Ucrânia por tentativas fracassadas de evacuar civis de cidades ucranianas cercadas.



15:26 | 12/03 Cidade ucraniana de Volnovakha destruída após invasão russa A cidade ucraniana de Volnovakha foi completamente destruída na sequência da invasão russa , afirmou o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, neste sábado.

15:01 | 12/03 Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, realizaram uma ligação com o presidente russo, Vladimir Putin O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, conversaram novamente este sábado com o Presidente russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia, um dia após a cimeira europeia em Versalhes, informou o Palácio do Eliseu. O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, conversaram novamente este sábado com o Presidente russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia, um dia após a cimeira europeia em Versalhes, informou o Palácio do Eliseu. Os três líderes já tinham conversado por telefone na quinta-feira, altura em que a França e a Alemanha "exigiram um cessar-fogo imediato da Rússia".

14:33 | 12/03 1300 tropas ucranianas já morreram desde o início da invasão russa Zelenskiy afirmou este sábado que já morreram cerca de 1 300 soldados ucranianos desde o início da guerra.

12:22 | 12/03 Presidente da Ucrânia diz que a Rússia está a enviar novas tropas após grande número de perdas O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse neste sábado que a Rússia estava a enviar novas forças para a Ucrânia depois do país sofrer um grande número de perdas, descrevendo como o "maior golpe" em décadas.



Zelenskiy afirmou também ter falado com o Chanceler alemão Olaf Scholz e com o presidente francês Emmanuel Macron para pressionar o país russo a libertar o presidente da câmara da cidade de Melitopol.

12:12 | 12/03 Forças russas destroem aeródromo militar perto da fronteira com Polónia O exército russo destruiu o aeródromo militar ucraniano de Lutsk, perto da fronteira com a Polónia, depois de o atingir com quatro mísseis na sexta-feira, anunciado por um autarca local neste sábado. O exército russo destruiu o aeródromo militar ucraniano de Lutsk, perto da fronteira com a Polónia, depois de o atingir com quatro mísseis na sexta-feira, anunciado por um autarca local neste sábado. De acordo com o presidente da câmara de Lutsk, Ihor Polishchuck, citado pela agência noticiosa ucraniana Ukrinform, as instalações militares foram atingidas na sexta-feira por quatro mísseis russos, tendo sido confirmada a sua inoperatividade. "É difícil dizer por que razão estes ataques aéreos foram realizados, já que o nosso aeródromo estava fora de serviço desde 24 de fevereiro, quando foi bombardeado pela primeira vez", afirmou o autarca.

11:43 | 12/03 Lusa Pelo menos 79 crianças morreram desde início da invasão russa, diz Ministério Público ucraniano Pelo menos 79 crianças morreram e perto de 100 ficaram feridas desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, foi este sábado anunciado por um departamento do Ministério Público (MP) ucraniano na plataforma Telegram. Pelo menos 79 crianças morreram e perto de 100 ficaram feridas desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, foi este sábado anunciado por um departamento do Ministério Público (MP) ucraniano na plataforma Telegram. "Durante os 16 dias de guerra na Ucrânia, 79 crianças morreram e quase 100 ficaram feridas. A maioria das vítimas encontrava-se nas regiões de Kiev, Kharkiv, Donetsk, Sumi, Kherson e Zhitomir", refere o relatório, citado pela agência noticiosa Efe.

11:07 | 12/03 Aberto corredor humanitário para Mariupol As autoridades ucranianas anunciaram ter conseguido abrir um corredor humanitário para levar alimentos e medicamentos a Mariupol , no leste do país, uma das cidades alvo de mais ataques do exército russo desde o início da ofensiva militar.

09:58 | 12/03 Mesquita com 80 civis atacada por forças russas Uma mesquita na cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, onde 80 civis estavam abrigados, foi bombardeada por forças russas, disse o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, este sábado.

08:58 | 12/03 Rússia destrói base aérea ucraniana em Vasylkiv Uma base aérea ucraniana em Vasylkiv, na Ucrânia, foi esta manhã destruída por ataques russos com foguetes, de acordo com a agência Interfx.

Uma base aérea ucraniana em Vasylkiv, na Ucrânia, foi esta manhã destruída por ataques russos com foguetes, de acordo com a agência Interfx. Natalia Balasynovych, presidente da Câmara da cidade, afirmou os ataques com foguetes atingiram também um depósito de munições.





An oil depot was hit once again in Vasylkiv, south of Kyiv. Heavy smoke can be seen rising from the site. pic.twitter.com/OcxkvzXx4s — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 12, 2022

08:34 | 12/03 Tropas russas terão destruído 3 491 instalações de infraestruturas militares ucranianas As tropas russas já destruíram 3 491 instalações de infraestruturas militares ucranianas na Ucrânia até ao momento, disse Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa russo, segundo relatam as agências de notícias russas este sábado.

As tropas russas já destruíram 3 491 instalações de infraestruturas militares ucranianas na Ucrânia até ao momento, disse Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa russo, segundo relatam as agências de notícias russas este sábado. As forças russas "continuam a ofensiva na Ucrânia numa ampla frente", disse Konashenkov.

08:32 | 12/03 Sanções ocidentais podem causar queda da Estação Espacial Internacional As sanções ocidentais contra a Rússia podem levar à queda da Estação Espacial Internacional (EEI), avisou este sábado o chefe da agência espacial russa Roscosmos, exigindo que sejam levantadas.

08:21 | 12/03 Presidentes russo e bielorrusso acordam apoio mútuo para lidar com sanções Os presidentes da Rússia e da Bielorrússia, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, respetivamente, concordaram, na sexta-feira, apoiarem-se mutuamente para lidar com o impacto económico nas economias dos seus países causado pelas sanções internacionais.

07:46 | 12/03 Seis corredores humanitários previstos para hoje da região de Sumy para Poltava As autoridades ucranianas planeiam abrir seis corredores humanitários este sábado desde a região de Sumy, no nordeste do país, para a cidade ucraniana de Poltava, 175 quilómetros a sul.

07:45 | 12/03 Ataque russo atinge hospital em Mykolaiv que presta cuidados oncológicos As autoridades ucranianas acusaram a Rússia de terem atingido um hospital que presta cuidados oncológicos e vários edifícios residenciais na cidade de Mykolaiv , no sul do país, com bombardeamentos de artilharia pesada.

07:44 | 12/03 Fornecimento de eletricidade na central nuclear de Chernobyl parcialmente restabelecido A empresa estatal de energia ucraniana Ukrenergo informou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) que o fornecimento de eletricidade à central nuclear de Chernobyl foi parcialmente restabelecido após o corte total a 9 de março.

00:20 | 12/03 Técnicos de Chernobyl trabalham em "condições cada vez mais difíceis", diz Agência Internacional de Energia Atómica Os técnicos que trabalham para restaurar a energia elétrica na antiga central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, estão a enfrentar "condições cada vez mais difíceis", revelou esta sexta-feira a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA). Os técnicos que trabalham para restaurar a energia elétrica na antiga central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia, estão a enfrentar "condições cada vez mais difíceis", revelou esta sexta-feira a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA). O regulador nuclear ucraniano transmitiu à agência da ONU que uma secção foi reparada, mas que a energia externa ainda está inoperacional naquela central nuclear, alvo de um desastre em 1986 e que está atualmente sob controlo das forças russas, que desde 24 de fevereiro iniciaram uma invasão à Ucrânia. "O trabalho de reparação continuará apesar da situação difícil fora da central nuclear", destacou a AIEA no comunicado. Os técnicos começaram a reparar as linhas de energia danificadas no início desta semana.

23:48 | 11/03 Banco alemão Deutsche Bank anuncia saída da Rússia O banco alemão Deutsche Bank anunciou esta sexta-feira a saída da Rússia, devido à invasão da Ucrânia, seguindo os passos de outras instituições financeiras internacionais, avançou a Lusa. O banco alemão Deutsche Bank anunciou esta sexta-feira a saída da Rússia, devido à invasão da Ucrânia, seguindo os passos de outras instituições financeiras internacionais, avançou a Lusa. "Estamos no processo de reduzir as nossas atividades de acordo com os requisitos legais e regulatórios", disse o grupo em comunicado, duas semanas após a invasão da Ucrânia lançada pelo presidente russo, Vladimir Putin. "Ao mesmo tempo, estamos a ajudar os nossos clientes internacionais não russos a reduzir seus negócios no país. Não vamos fazer mais novos negócios na Rússia", acrescentou o Deutsche Bank.

22:22 | 11/03 Departamento do Tesouro dos EUA explica que sanções à Rússia também incluem criptomoedas O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América (OFAC) emitiu novas orientações, esta sexta-feira, esclarecendo que os cidadãos dos EUA e as empresas de ativos digitais são obrigados a cumprir as sanções contra a Rússia, mesmo quando se tratam de transacções através de criptomoedas.



O departamento salientou, no comunicado, que as pessoas nos Estados Unidos, bem como as empresas que negoceiam em criptomoedas, "devem estar vigilantes contra tentativas de contornar os regulamentos da OFAC" e devem "tomar medidas cientes dos risco para assegurar que não se envolvem em transacções proibidas".



21:27 | 11/03 Rússia vai fornecer equipamento militar à Bielorrússia A Rússia concordou em fornecer à Bielorrússia o mais recente equipamento militar nos próximos dias, informou a Reuters, esta sexta-feira, citando a agência noticiosa bielorrussa Belta.



"Os líderes da Rússia e da Bielorrússia concordaram esta sexta-feira que Moscovo vai fornecer ao vizinho mais pequeno o equipamento militar mais recentes num futuro próximo", salientou a agência noticiosa.

20:57 | 11/03 Ofensiva russa concentrada em Kiev e no leste As As forças russas aumentaram esta sexta-feira a pressão em torno de Kiev e no leste da Ucrânia , estendendo a sua ofensiva à cidade de Dnipro, no sul.

20:09 | 11/03 Ucrânia acusa Rússia de violar a lei internacional ao raptar presidente da câmara de Melitopol A Ucrânia acusou esta sexta-feira a Rússia de violar o direito internacional ao raptar o presidente da câmara de Melitopol, uma cidade ucraniana que caiu sob o controlo da Rússia durante a invasão da Ucrânia, avançou a Reuters.



As autoridades ucranianas destacaram que o autarca, Ivan Fedorov, foi raptado depois de ter sido falsamente acusado de terrorismo.



O Kyiv Independent publicou um vídeo esta sexta-feira do vice-chefe da administração presidencial da Ucrânia, Kirillo Tymoshenko, que mostra soldados a sair de um edifício com um homem vestido de preto, com a cabeça aparentemente coberta com um saco preto.



"O rapto do presidente da câmara de Melitopol é classificado como crime de guerra ao abrigo das Convenções de Genebra e do Protocolo Adicional, que proíbem a tomada de reféns civis durante a guerra", salientou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia numa declaração.



A Rússia não comentou esta situação.

This is video confirmation of kidnapping the Head of Melitopol. The video was published by Kyrylo Tymoshenko, Deputy Head of the OP.#UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttack #UkraineInvasion #PutinHitler #PutinsWar pic.twitter.com/uTIH3RHeMm — KyivPost (@KyivPost) March 11, 2022 A Ucrânia acusou esta sexta-feira a Rússia de violar o direito internacional ao raptar o presidente da câmara de Melitopol, uma cidade ucraniana que caiu sob o controlo da Rússia durante a invasão da Ucrânia, avançou a Reuters.As autoridades ucranianas destacaram que o autarca, Ivan Fedorov, foi raptado depois de ter sido falsamente acusado de terrorismo."O rapto do presidente da câmara de Melitopol é classificado como crime de guerra ao abrigo das Convenções de Genebra e do Protocolo Adicional, que proíbem a tomada de reféns civis durante a guerra", salientou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia numa declaração.A Rússia não comentou esta situação.

19:48 | 11/03 Cidade de Mykolayiv bombardeada pela forças russas De acordo com um governador regional, as forças russas estão a bombardear a cidade de Mykolayiv, avançou a Reuters esta sexta-feira.



??#???????? ??????, ?? ??????, ??????????? ???????? ????. ????? ?????? ??????? ???????, ? ?????????? ??? ???????? ? ???? ?? ?????????????. ???????, ?????? ???, ?? ???? ????????? «?????????? ??????????????? ????». — Dennis Kiyanchenko (@kiancenko) March 11, 2022 ??-?? ????????? ? ????? ?????? ??????? ????? ? ????? ?? ??????? #?????????.#???????? pic.twitter.com/c7UOvN05X8 — ??????? ??????? / Ukraine War (@ukrainenewstop) March 11, 2022 De acordo com um governador regional, as forças russas estão a bombardear a cidade de Mykolayiv, avançou a Reuters esta sexta-feira.

19:35 | 11/03 Sony Pictures Entertainment suspende operações comerciais na Rússia A Sony Pictures Entertainment anunciou esta sexta-feira que suspendeu as operações comerciais na Rússia, duas semanas após o estúdio ter feito uma pausa nos lançamentos dos filmes no país, informou a Reuters.



O presidente da Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, escreveu que o estúdio vai suspender os lançamentos planeados, incluindo o "Spider-Man: No Way Home", e os acordos de distribuição televisiva.

18:35 | 11/03 Rússia diz que irá restringir o acesso ao Instagram a 14 de Março O regulador de comunicações da Rússia disse numa declaração esta sexta-feira, que irá impor restrições de acesso ao Instagram no início de 14 de Março.

18:28 | 11/03 Bielorrússia pode invadir a Ucrânia esta sexta-feira O centro estatal de comunicações estratégicas da Ucrânia disse que a Bielorrússia pode invadir a Ucrânia esta sexta-feira após uma reunião em Moscovo entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder bielorrusso Alexander Lukashenko, avançou o The Guardian.

According to Ukrainian military and government officials, Belarus is preparing to invade Ukraine before 9 p.m. on March 11. — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 11, 2022 O centro estatal de comunicações estratégicas da Ucrânia disse que a Bielorrússia pode invadir a Ucrânia esta sexta-feira após uma reunião em Moscovo entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder bielorrusso Alexander Lukashenko, avançou o The Guardian.

18:26 | 11/03 YouTube anuncia bloqueio a vários canais de meios de comunicação russos O Youtube está a bloquear o acesso de todo o mundo aos canais associados aos meios de comunicação financiados pelo Estado Russo, refere a empresa numa publicação na rede social Twitter.

1/ Our Community Guidelines prohibit content denying, minimizing or trivializing well-documented violent events. We are now removing content about Russia’s invasion in Ukraine that violates this policy. https://t.co/TrTnOXtOTU — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) March 11, 2022 O Youtube está a bloquear o acesso de todo o mundo aos canais associados aos meios de comunicação financiados pelo Estado Russo, refere a empresa numa publicação na rede social Twitter.

18:14 | 11/03 ONU diz desconhecer "programa de armas biológicas" na Ucrânia A Organização das Nações Unidas desconhece qualquer "programa de armas biológicas" na Ucrânia, disse esta sexta-feirs a chefe de desarmamento da ONU numa reunião do Conselho de Segurança convocada pela Rússia. A Organização das Nações Unidas desconhece qualquer "programa de armas biológicas" na Ucrânia, disse esta sexta-feirs a chefe de desarmamento da ONU numa reunião do Conselho de Segurança convocada pela Rússia. "As Nações Unidas não estão cientes de nenhum programa de armas biológicas. Isso deve-se em grande parte à Convenção de Armas Biológicas de 1972, que proíbe o desenvolvimento, produção, aquisição, transferência, armazenamento e uso de produtos biológicos e tóxicos como armas", disse Izumi Nakamitsu. "A Federação Russa e a Ucrânia são ambos Estados membros da Convenção. Além disso, a Federação Russa é um Governo Depositário ao abrigo da Convenção", acrescentou a responsável pelos Assuntos de Desarmamento.

17:31 | 11/03 Enviado dos EUA diz que as alegações de armas biológicas da Rússia nas Nações Unidas são uma potencial "bandeira falsa" Repetindo a posição de Washington de que a Ucrânia não tem um programa de armas biológicas ou laboratórios deste tipo apoiados pelos Estados Unidos, Thomas-Greenfield disse que a Rússia pode usar agentes químicos ou biológicos na Ucrânia.



Embora não tenha dado provas de uma ameaça iminente durante a reunião do conselho de 15 membros, afirmou: "A Rússia tem um historial de acusar falsamente outros países das mesmas violações que a própria Rússia está a perpetrar".

17:17 | 11/03 Biden anuncia exclusão da Rússia de regime de reciprocidade comercial Os Estados Unidos e os aliados decidiram excluir a Rússia do regime recíproco normal que rege o comércio mundial , abrindo caminho à imposição de tarifas sancionatórias, anunciou hoje o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

17:08 | 11/03 UE proíbe exportações de produtos de luxo para a Rússia e dá garantias de que oligarcas não poderão fugir a sanções A Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, informou, esta sexta-feira, que a União Europeia vai proíbir as exportações de produtos de luxo para a Rússia e dá garantias de que os oligarcas não poderão fugir a sanções.



Von der Leyen salientou ainda que vai travar os arquitetos liderados pelo presidente russo de usar o mercado de criptomoedas para aumentar a riqueza e movimentá-la.

15:41 | 11/03 ONU regista 564 mortos e quase mil feridos entre a população civil na Ucrânia A guerra na Ucrânia provocou pelo menos 564 mortos e 982 feridos civis, incluindo dezenas de crianças, até ao fim de quinta-feira, anunciou esta sexta-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH). A guerra na Ucrânia provocou pelo menos 564 mortos e 982 feridos civis, incluindo dezenas de crianças, até ao fim de quinta-feira, anunciou esta sexta-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH). Entre as vítimas civis, a agência da ONU contabiliza 41 crianças mortas e 52 feridas. Os dados referem-se ao período entre 24 de fevereiro, quando a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia, e as 24:00 de quinta-feira (hora local), correspondendo a 15 dias de combates.

14:54 | 11/03 Aviões russos disparam contra a Bielorrússia a partir do espaço aéreo ucraniano A força aérea da Ucrânia disse esta sexta-feira que aviões russos dispararam contra um colonato bielorrusso perto da fronteira com a Ucrânia a partir do espaço aéreo ucraniano para tentar arrastar a Bielorrússia para a guerra de Moscovo contra a Ucrânia.



"Isto é uma PROVOCAÇÃO! O objectivo é envolver as Forças Armadas da República da Bielorrússia na guerra com a Ucrânia!,"disse o Comando da Força Aérea da Ucrânia numa declaração em linha.



Ucrânia diz que Rússia prepara-se para forçar entrada da Bielorrússia na guerra com operação de "bandeira falsa".

14:51 | 11/03 Ministro do Interior da Ucrânia garantiu que a situação em Mariupol é preocupante O ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrskyi, disse esta sexta-feira que a situação vivida na cidade de Mariupol é bastante crítica. Monastyrskyi garantiu, também, que não há previsão sobre a data da chegada dos oito camiões com ajuda humanitária que estão previstos para a cidade de Mariupol.

14:37 | 11/03 António Costa: “Nenhum Estado membro se opôs a acolher refugiados” Após a Cimeira informal em Versalhes, em França, António Costa fez questão de sublinhar que "nenhum Estado membro se opôs a acolher refugiados".



O primeiro-ministro garantiu ainda que a Comissão Europeia "tem um novo arsenal de sanções para ser aplicada quando necessário" e que vão acontecer negociações "para aprofundar acordo entre a Ucrânia e o processo de adesão à União Europeia".

14:32 | 11/03 86 turcos abrigados na mesquita de Mariupol A Embaixada da Ucrânia em Ancara afirmou esta sexta-feira que 86 cidadãos turcos, incluindo crianças, estão abrigados numa mesquita no porto situado em Mariupol, no sul da Ucrânia, enquanto as forças russas continuam a bombardear a cidade. A Turquia tem estado a ajudar os seus cidadãos a deixar a Ucrânia através de autocarros e comboios desde que a invasão da Rússia começou. O Ministro dos Negócios Estrangeiros Mevlut Cavusoglu disse que cerca de 13 719 mil cidadãos tinham sido evacuados.

14:23 | 11/03 Comissão Europeia diz que vai ser apresentada proposta em maio para deixar de importar petróleo, gás e carvão da Rússia até 2027 A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta sexta-feira que vai ser apresentada uma proposta para que deixe de haver dependência de petróleo, gás e carvão da Rússia até 2027.

14:09 | 11/03 Reuters Nestlé vai parar as exportações e importações de alimentos não essenciais para a Rússia A Nestlé anunciou esta sexta-feira que vai deixar de exportar e importar produtos alimentares não essenciais como café Nespresso ou água S. Pellegrino de e para a Rússia, disse um porta-voz à Reuters.



O grupo alimentar suíço já tinha dito que estava a parar o investimento na Rússia

14:06 | 11/03 Várias sirenes voltam a tocar em Kiev Voltou a ouvir-se o som de várias sirenes em Kiev, capital da Ucrânia, na tarde desta sexta-feira.



A informação é avançada pelo enviado especial do Correio da Manhã que se encontra no local e que, já esta manhã, estava em direto para a CMTV quando soaram as primeiras sirenes do dia.



13:39 | 11/03 Lusa Portugal concedeu mais de 5 700 pedidos de proteção temporária Portugal concedeu até esta sexta-feira mais de 5 700 pedidos de proteção temporária a pessoas vindas da Ucrânia em consequência da situação de guerra, revelou à Lusa o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Portugal concedeu até esta sexta-feira mais de 5 700 pedidos de proteção temporária a pessoas vindas da Ucrânia em consequência da situação de guerra, revelou à Lusa o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Segundo a última atualização, o SEF aceitou desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, até às 13h00 desta sexta-feira 5 775 pedidos de proteção temporária.

13:35 | 11/03 Presidente da Finlândia apela a corredores humanitários através de chamada telefónica com Putin O Presidente da Finlândia, Sauli Niinisto e o russo Vladimir Putin discutiram a necessidade de corredores humanitários para a evacuação de civis na Ucrânia, numa chamada telefónica esta sexta-feira.



Afirmou o presidente finlandês numa declaração.

13:29 | 11/03 EUA excluem Rússia do regime normal de comércio internacional



A decisão final sobre esta nova sanção, como retaliação pela invasão da Ucrânia, que será tomada em coordenação com o G7 e com a União Europeia (UE), cabe ao Congresso dos Estados Unidos, indicou uma fonte governamental, confirmando informações hoje publicadas por vários meios de comunicação social norte-americanos.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai anunciar esta sexta-feira a exclusão da Rússia do regime normal de relações comerciais globais , privando-a do seu estatuto de "nação mais favorecida", abrindo caminho a aumento de tarifas.A decisão final sobre esta nova sanção, como retaliação pela invasão da Ucrânia, que será tomada em coordenação com o G7 e com a União Europeia (UE), cabe ao Congresso dos Estados Unidos, indicou uma fonte governamental, confirmando informações hoje publicadas por vários meios de comunicação social norte-americanos.

13:17 | 11/03 Rússia disparou 328 mísseis contra as comunidades ucranianas O Comandante-Chefe das forças armadas da Ucrânia disse esta sexta-feira que a Rússia tinha lançado 328

mísseis de cruzeiro em cidades, vilas e aldeias ucranianas desde o início da sua invasão em 24 de fevereiro.



"Este crime sangrento do regime de Putin é uma violação flagrante do direito humanitário internacional" disse o General Valeriy Zaluzhny num post online.



A Rússia negou ter como alvo os civis durante aquilo a que chama a sua "operação especial" na Ucrânia.







13:03 | 11/03 Rússia pode cercar a cidade ucraniana de Odessa em três lados O Presidente da Câmara de Odesssa, Gennadiy Trukhanov, disse esta sexta-feira que as forças russas poderiam em breve cercar o sul da cidade portuária ucraniana em três frentes.



Gennadiy Trukhanov referiu que as forças russas procuram avançar a partir dos territórios que ocuparam na Ucrânia , Região de Mykolaiv em direcção à Moldávia, controlada pelos separatistas da Região da Transdniestria, onde as tropas russas estão baseadas. Este movimento pode fazer com que Odessa seja excluída do resto da Ucrânia.



"Além disso, pensamos que enquanto isto está a acontecer, os navios russos de desembarque poderiam rodear-nos no mar", acrescentou Trukhanov.

11:28 | 11/03 Putin diz que há "mudanças positivas" nas negociações com a Ucrânia Vladimir Putin revelou esta sexta-feira que há "mudanças positivas" nas negociações com a Ucrânia, avança a agência Reuters.



O presidente russo disse também que as sanções só tornaram o país "mais forte" no passado.

11:18 | 11/03 Ucrânia diz que 78 crianças já foram mortas desde o início da invasão russa Pelo menos 78 crianças morreram desde o início das invasões russas, avançou esta sexta-feira Lyudmyla Denisova, a provedora dos direitos humanos da Ucrânia, citada pela Reuters. Os combates nas cidades de Mariupol, Volnovakha e de Irpin, na região de Kiev, ainda não permitiram às autoridades locais apurar o número real de pessoas que foram mortas ou feridas.

11:06 | 11/03 Jens Stoltenberg diz que é preciso estabelecer "o mínimo de corredores humanitários" O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse esta sexta-feira que é preciso estabelecer "o mínimo de corredores humanitários" para a retirada de civis na Ucrânia e referiu que a retórica de Vladimir Putin é "perigosa" e "imprudente".



Segundo a agência Reuters, Stoltenberg afirmou ainda que é importante que os diplomatas russos e ucranianos se reúnam.



"Continuo a acreditar que é importante trabalharmos arduamente para uma solução diplomática", concluiu o secretário-geral da NATO.

10:43 | 11/03 Lusa Cerca de 4,5 milhões de pessoas fugiram da guerra, 2,5 milhões para fora do país Cerca de 4,5 milhões de pessoas fugiram das suas casas na Ucrânia, das quais 2,5 milhões procuraram refúgio fora do país, desde que a invasão russa começou, a 24 de fevereiro, informou esta sexta-feira a Organização das Nações Unidas (ONU). Cerca de 4,5 milhões de pessoas fugiram das suas casas na Ucrânia, das quais 2,5 milhões procuraram refúgio fora do país, desde que a invasão russa começou, a 24 de fevereiro, informou esta sexta-feira a Organização das Nações Unidas (ONU). "O número de refugiados da Ucrânia - tragicamente - chegou hoje aos 2,5 milhões", afirmou o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, numa mensagem publicada na rede social Twitter. De acordo com a ONU, destes 2,5 milhões de refugiados da Ucrânia que fugiram para países vizinhos, 116 mil são cidadãos de países terceiros.

10:35 | 11/03 Kremlin afirma que a Rússia pediu repetidamente ao Ocidente que pressionasse Kiev para deixar de matar os seus cidadãos O Kremlin afirmou, esta sexta-feira, que a Rússia pediu várias vezes ao Ocidente para que pressionasse a capital ucraniana para não matar os seus próprios cidadãos russos.



De acordo com a agência Reuters, que cita o Kremlin, o Ocidente não respondeu aos pedidos da Rússia, que diz-se sentir insegura e em perigo. Anunciou ainda que Vladimir Putin vai estar em conversações com Lukashenko, presidente da Bielorrússia, para falar sobre a Ucrânia e as sanções ocidentais.

10:18 | 11/03 Guerra já causou prejuízos de 110 mil milhões de euros à economia ucraniana



De acordo com a agência Reuters, mais de 75% das empresas localizadas nas cidades que foram alvos da guerra tiveram de suspender as atividades comerciais, em particular as que se dedicam à produção de metais.

A invasão russa já provocou prejuízos que ascendem aos 110 mil milhões euros (119 mil milhões de dólares) à economia ucraniana, anunciou esta sexta-feira Denys Kudin, o vice-ministro da Economia da Ucrânia.De acordo com a agência Reuters, mais de 75% das empresas localizadas nas cidades que foram alvos da guerra tiveram de suspender as atividades comerciais, em particular as que se dedicam à produção de metais.

10:09 | 11/03 Reuters Voluntários são "bem-vindos" para ajudar na luta contra as forças ucranianas, garante Putin O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou esta sexta-feira que todos os voluntários que queiram lutar contra as forças ucranianas são "bem-vindos" e aprovou a entrega dos sistemas de mísseis ocidentais capturados aos combatentes rebeldes apoiados pelo país.



Durante a reunião do Conselho de Segurança russo, o ministro da Defesa Sergei Shoigu garantiu que há mais de 16 mil voluntários no Médio Oriente disponíveis para ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, segundo a agência Reuters . Reuters

09:58 | 11/03 Já foram destruídas 48 escolas em Kharkiv pelas tropas russas A cidade ucraniana de Kharkiv está a ser uma das mais afetadas pelos bombardeamentos das tropas russas.



O presidente da Câmara Municipal disse esta sexta-feira, citado pela Reuters, que desde o início da invasão já foram destruídas 48 escolas na cidade. Reuters,

09:57 | 11/03 Ucrânia diz que Rússia bombardeou hospital psiquiátrico com 330 pessoas As tropas russas bombardearam um

hospital psiquiátrico com 330 pessoas na região de Kharkiv, na Ucrânia, segundo informação divulgada pelas autoridades regionais, citadas pelo The Independent.

O governador relata que foram retiradas 73 pessoas do hospital após este "ataque brutal contra civis".

08:49 | 11/03 Bombardeamentos em Sumy matam dois civis Bombardeamentos russos em Kerdylivshchyna, uma vila na cidade de de Sumy, mataram dois civis esta sexta-feira, avança o jornal The Kyiv Independent. ??Russian occupiers shell central Sumy Oblast overnight, kill 2 civilians in the village of Kerdylivshchyna. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 11, 2022 Bombardeamentos russos emde de Sumy, mataram dois civis esta sexta-feira, avança o jornal The Kyiv Independent.

08:44 | 11/03 Lusa Rússia diz que separatistas de Donetsk tomaram cidade ucraniana de Volnovaja O Governo russo disse hoje que forças da autoproclamada República Popular de Donetsk assumiram o controlo da cidade ucraniana de Volnovaja. O Governo russo disse hoje que forças da autoproclamada República Popular de Donetsk assumiram o controlo da cidade ucraniana de Volnovaja. "Um grupo de tropas da República Popular de Donetsk libertou a cidade de Volnovaja", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov. "Olginka, Veliko-Anadoy e Zeleny Gay também estão sob controlo", acrescentou.

08:32 | 11/03 Burger King suspende operações na rússia A cadeia de fast-food Burger King anunciou, esta quinta-feira, que vai suspender todas as atividades comerciais na Rússia.



Em comunicado, a empresa garante que "suspendeu toda a gestão corporativa ao mercado russo, incluindo operações, marketing e abastecimento", recusando "aprovações para investimento e expansão".

07:56 | 11/03 Primeiros bombardeamentos em Lutsk e Dnipro provocam um morto e atingem habitações Esta quinta-feira, três ataques aéreos das forças russas atingiram as cidades ucranianas de Lutsk e Dnipro, incluindo zonas residenciais, tendo sido registado pelo menos uma vítima mortal, afirmaram as autoridades locais.



Também várias explosões foram ouvidas esta manhã na cidade de Lutsk, muito perto da fronteira com a Polónia, indicou o presidente da câmara, Igor Polischuk, que apelou aos residentes para se dirigirem para os abrigos.

07:52 | 11/03 Lusa Zelensky diz que acusação sobre armas químicas é propaganda russa O Presidente ucraniano rejeitou esta sexta-feira acusações russas de que a Ucrânia possui armas químicas "ou outras armas de destruição maciça", alegações que afirmou serem parte da propaganda russa para justificar a invasão. O Presidente ucraniano rejeitou esta sexta-feira acusações russas de que a Ucrânia possui armas químicas "ou outras armas de destruição maciça", alegações que afirmou serem parte da propaganda russa para justificar a invasão. Volodymyr Zelensky disse que "não foram desenvolvidas armas químicas ou outras armas de destruição maciça na Ucrânia". E "todos sabem disso", sublinhou.

07:44 | 11/03 Lusa Congresso dos EUA dá aprovação final a orçamento que prevê 12,7 mil milhões de euros para Kiev O Congresso norte-americano deu, na quinta-feira, a aprovação final a um novo orçamento federal no qual se prevê 14 mil milhões de dólares (12,7 mil milhões de euros) para a crise ucraniana.



O texto, no qual se inclui uma ajuda económica e humanitária, mas também armas e munições para Kiev, falta agora ser promulgado pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

07:41 | 11/03 Lusa Japão anuncia novas sanções contra a Bielorrússia O Japão anunciou esta sexta-feira novas sanções contra a Bielorrússia, congelando os ativos de três bancos que considerou estarem envolvidos na invasão russa da Ucrânia e contra os quais já adotara anteriormente outras medidas punitivas.



O Governo japonês vai congelar os ativos do Belagroprombank, do Bank Dabrabyt e do Banco de Desenvolvimento da República da Bielorrússia a partir de 10 de abril, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

07:40 | 11/03 Lusa Agência Internacional de Energia Atómica sem garantias sobre centrais nucleares Os ministros dos Negócios Estrangeiros russo e ucraniano não ofereceram à Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) quaisquer garantias sobre a proteção das instalações nucleares ucranianas durante as conversações na Turquia. Os ministros dos Negócios Estrangeiros russo e ucraniano não ofereceram à Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) quaisquer garantias sobre a proteção das instalações nucleares ucranianas durante as conversações na Turquia. O chefe da AIEA, Rafael Grossi, encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e o chefe da diplomacia ucraniana, Dimitro Kuleba, em Antalya para conversações sobre a segurança das centrais nucleares.

23:59 | 10/03 Voo com 91 refugiados ucranianos aterra esta sexta-feira de madrugada em Lisboa Noventa e um ucranianos Noventa e um ucranianos aterram na madrugada desta sexta-feira no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, num voo operado pela TAP , informou esta quinta-feira o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

23:58 | 10/03 Acordo com Rússia sobre segurança nuclear preparado por AIEA A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) revelou esta quinta-feira que está a preparar propostas concretas para enviar nas próximas horas à Rússia e Ucrânia, para um acordo que garanta a segurança nuclear em território ucraniano invadido por forças russas.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) revelou esta quinta-feira que está a preparar propostas concretas para enviar nas próximas horas à Rússia e Ucrânia, para um acordo que garanta a segurança nuclear em território ucraniano invadido por forças russas. "Estamos numa situação terrível e precisamos de agir rapidamente", alertou o diretor-geral desta agência, Rafael Grossi, em declarações no aeroporto de Viena à chegada da Turquia, onde os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, mantiveram esta quinta-feira uma reunião. Segundo Rafael Grossi, as duas partes estão "disponíveis" para trabalharem com a agência, que tem vindo a alertar, desde o início do conflito na Ucrânia, para o perigo que enfrentam as instalações nucleares.

23:37 | 10/03 Coluna militar vista pela última vez perto do Aeroporto de Kiev dispersou e assumiu novas posições Imagens de satélite obtidas esta quinta-feira mostram que a longa coluna militar, vista pela última vez a noroeste de Kiev, perto do Aeroporto Antonov, dispersou e assumiu novas posições.



A empresa norte-americana Maxar Technologies relata que as imagens mostram as unidades militares a movimentarem-se nas cidades que rodeiam o aeroporto.



As fotografias também mostram o reposicionamento de elementos da coluna militar a norte, perto de Lubyanka.





23:25 | 10/03 Retirar nacionalidade a Abramovich via sanções europeias não é possível, avança Governo As novas sanções a ser preparadas pela União Europeia contra oligarcas russos, em consequência da invasão da Ucrânia, podem vir a atingir o multimilionário russo Roman Abramovich, mas a retirada administrativa da nacionalidade portuguesa nesse âmbito não é possível.

23:24 | 10/03 FMI diz que Rússia pode entrar em bancarrota devido a sanções O Fundo Monetário Internacional (FMI) admitiu esta quinta-feira a possibilidade de a Rússia entrar em bancarrota devido às sanções económicas impostas pela invasão da Ucrânia e alertou que a economia russa está a contrair e a entrar em recessão.

23:01 | 10/03 Autoridades ucranianas conseguiram evacuar quase 40 mil pessoas esta quinta-feira, informou Zelensky As autoridades ucranianas evacuaram quase 40 mil pessoas esta quinta-feira através de corredores humanitários, informou o presidente do país, Volodymyr Zelensky.

22:42 | 10/03 Instituto de Física e Tecnologia de Kharkiv que tem reator nuclear experimental alvo de ataque russo As forças russas bombardearam o Instituto de Física e Tecnologia de Kharkiv que tem reator nuclear experimental, informou o Parlamento ucraniano esta quinta-feira.



De acordo com um tweet da conta oficial do parlamento, a explosão causou um incêndio num hostel nos arredores do local , que ainda continua a deflagrar.



Russia just attacked #Kharkiv Institute of Physics and Technology

Experimental nuclear reactor is located inside. The shelling caused a fire in a neighbouring hostel; the fight continues.#StopRussia #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/H88CYHGl9C — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 10, 2022 As forças russas bombardearam o Instituto de Física e Tecnologia de Kharkiv que tem reator nuclear experimental, informou o Parlamento ucraniano esta quinta-feira.De acordo com um tweet da conta oficial do parlamento, a explosão causou um incêndio num hostel nos arredores do local

21:23 | 10/03 Ucrânia diz ao regulador internacional que perdeu todo o contacto com central de Chernobil após corte de energia A Ucrânia informou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) que perdeu todo o contacto com a central nuclear de Chernobyl, que é agora controlada pelas forças russas, "no dia a seguinte ao local ter perdido toda a energia", destacou a organização, acrescentando que anteriormente tinha havido contacto por correio electrónico.

20:43 | 10/03 União Europeia deve eliminar a utilização de combustíveis fósseis russos até 2027, salienta Ursula von der Leyen A União Europeia deve eliminar gradualmente a utilização de combustíveis fósseis russos até 2027, destacou esta quinta-feira a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acrescentando que vai propor um plano para o fazer em meados de maio.



"Proposta de um plano RePowerUE para eliminar gradualmente a nossa dependência dos combustíveis fósseis russos até 2027", escreveu Ursula von der Leyen na conta pessoal do Twitter enquanto os líderes da União Europeia se reuniam em Versalhes para discutir a questão.

20:19 | 10/03 Twitter remove os tweets da embaixada russa relativos ao bombardeamento do hospital de Mariupol O Twitter Inc. retirou os tweets da embaixada russa no Reino Unido sobre o bombardeamento de um hospital infantil em Mariupol por violar as suas regras sobre divulgação de situações de violência, referiu a empresa esta quinta-feira, avançou a Reuters.



"Tomámos medidas coercivas contra os tweets a que nos referimos por violarem as regras do Twitter, especificamente as nossas políticas de conduta de incitação ao ódio e à violência e de comportamento abusivo relacionado com a divulgação de situações de violência", salientou um porta-voz do Twitter.



Num dos tweets da @RussianEmbassy, estavam publicadas imagens com um rótulo vermelho a dizer "falso" e a referir que a maternidade não estava em funcionamento e era apenas utilizada pelas forças armadas ucranianas.

19:33 | 10/03 Ministério da Defesa russo vai permitir o acesso de uma equipa de reparação ucraniana às linhas elétricas junto à central nucrear de Chernobyl O Ministério da Defesa russo vai permitir o acesso de uma equipa de reparação ucraniana às linhas elétricas na área em redor da central nucrear de Chernobyl, avançou a agência noticiosa Interfax.

19:07 | 10/03 Ministério da Defesa russo diz que vai abrir corredores humanitários na Ucrânia todos os dias às 9h00 locais O Ministério da Defesa russo comprometeu-se a abrir corredores humanitários na Ucrânia todos os dias às 9h00 locais, avançou a Reuters esta quinta-feira.



Relativamente à evacuação dos ucranianos para outros destinos que não a Rússia, a entidade diz que essa situação ainda está a essa situação ainda está a ser acordada com as autoridades locais.

18:55 | 10/03 Comunicações com as centrais nucleares de Chernobyl e Zaporizhzhia estão degradadas, avançou a Agência Internacional de Energia Atómica As comunicações com as centrais nucleares de Chernobyl e Zaporizhzhia estão degradadas, avançou o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, citado pela Reuters.

18:41 | 10/03 Ministro do Interior ucraniano adianta que mais de 400 mil pessoas já foram retiradas de zonas de guerra O Ministro de Interior ucraniano destacou que mais de 400 mil pessoas já foram retiradas de zonas de guerra, avançou a Reuters.

18:31 | 10/03 Banco central russo mantém bolsa de valores fechada esta sexta-feira A bolsa de valores russa não vai abrir esta sexta-feira, salientou o banco central esta quinta-feira, mantendo-se, assim, o comércio, em grande parte, suspenso, desde o início da semana passada, quando o Ocidente lançou sanções económicas contra a Rússia devido à invasão à Ucrânia.



O mercado de câmbio, o mercado monetário e o mercado de recompra vão abrir para comercialização às 10h da manhã, hora de Moscovo, disse o banco central.

18:17 | 10/03 Three suspende "temporariamente" patrocínio ao Chelsea A Three, patrocinadora das camisolas do Chelsea, suspendeu "temporariamente" a ligação ao clube inglês de futebol, na sequência das sanções aplicadas pelo governo britânico ao proprietário do clube, o russo Roman Abramovich, anunciou esta quinta-feira a empresa. A Three, patrocinadora das camisolas do Chelsea, suspendeu "temporariamente" a ligação ao clube inglês de futebol, na sequência das sanções aplicadas pelo governo britânico ao proprietário do clube, o russo Roman Abramovich, anunciou esta quinta-feira a empresa. Através de uma porta-voz, a Three explicou que solicitou ao Chelsea que o nome e o logótipo da marca fossem removidos "temporariamente, mas de forma imediata" das camisolas de todas as equipas dos 'blues', desde a principal até à formação, passando também pelo futebol feminino.

18:14 | 10/03 ONU diz que mais duas maternidades foram destruídas por bombardeamentos russos além da de Mariupol As Nações Unidas disseram esta quinta-feira que a maternidade do As Nações Unidas disseram esta quinta-feira que a maternidade do hospital pediátrico de Mariupol, no leste da Ucrânia, não foi a única a ser alvo de bombardeamentos russos , tendo sido também destruídas maternidades nas cidades de Zhytomyr e Kharkiv.

17:28 | 10/03 Navigator suspende vendas na Rússia e Bielorrússia A Navigator Company anunciou esta quinta-feira que suspendeu na semana passada a comercialização dos seus produtos no mercado russo e bielorrusso, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, repudiando o atual conflito militar, avançou a Lusa. A Navigator Company anunciou esta quinta-feira que suspendeu na semana passada a comercialização dos seus produtos no mercado russo e bielorrusso, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, repudiando o atual conflito militar, avançou a Lusa. "A posição tomada pela empresa surge na sequência da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, com o apoio explícito da Bielorrússia, e vai prolongar-se por tempo indeterminado", acrescenta a The Navigator Company, em comunicado. A Navigator "demonstra o seu total repúdio pelo atual conflito militar apoiando as sanções económicas que têm vindo a ser aplicadas desde o início da invasão da Ucrânia", salienta.

17:13 | 10/03 Rússia proíbe exportação de automóveis, aviões e drones até ao final de 2022, avança a TASS O governo russo proibiu as exportações de automóveis, aviões e drones até ao final de 2022, avançou a agência noticiosa russa Tass esta quinta-feira.



Ainda esta quinta-feira, a Rússia procurou retaliar contra as sanções ocidentais impostas pela invasão à Ucrânia, proibindo as exportações de certos bens e produtos agrícolas.

16:50 | 10/03 Mais de 12 mil pessoas já foram retiradas de Sumy, dizem as autoridades ucranianas Mais de 12 mil pessoas já saíram da região de Sumy, na Ucrânia, através de corredores humanitários, avançaram as autoridades do país esta quinta-feira, citadas pela Reuters.

16:42 | 10/03 Goldman Sachs é o primeiro grande banco de Wall Street a encerrar operações na Rússia "O Goldman Sachs vai encerrar as suas operações na Rússia, de acordo com os requisitos regulatórios e de licenciamento", informou o banco numa declaração enviada esta quinta-feira aos meios de comunicação, avançou a Lusa. O banco de investimento norte-americano assinalou estar focado "em apoiar" os "clientes a nível global na gestão ou encerramento de obrigações pré-existentes no mercado e garantir o bem-estar dos nossos associados", acrescentou.

14:21 | 10/03 Lusa Lisboa já recebeu 235 refugiados no centro de acolhimento de emergência O centro de acolhimento de emergência de refugiados ucranianos em Lisboa, criado pela Câmara Municipal, já recebeu 235 pessoas, indicou esta quinta-feira o presidente da autarquia, Carlos Moedas, perspetivando que o fluxo "vai aumentar muito".



"Neste momento já ajudámos 235 pessoas, que passaram pelo nosso centro de acolhimento, aliás que foram imediatamente enviadas seja para famílias que as podem acolher seja para hotéis, muito poucos tiveram que lá passar uma noite, aliás só 12 é que lá passaram uma noite, porque chegaram muito tarde", afirmou o autarca de Lisboa.

14:21 | 10/03 Chelsea pede ao governo britânico para "operar da forma mais normal possível" O Chelsea vai solicitar ao governo britânico a intenção de poder continuar a O Chelsea vai solicitar ao governo britânico a intenção de poder continuar a "operar da forma mais normal possível" , na sequência das sanções aplicada ao proprietário do clube, o russo Roman Abramovich, anunciaram hoje os 'blues'. Em comunicado, o emblema londrino confirmou que as sanções impostas a Abramovich têm efeitos no funcionamento no clube, mas explicou que, entretanto, o governo britânico emitiu uma licença que permite "continuar certas atividades".

14:03 | 10/03 Pandora suspende atividades comerciais na Rússia e Bielorrússia A marca dinamarquesa de joalharia, Pandora, anunciou esta quinta-feira a suspensão de todas as operações comerciais na Rússia e na Bielorrússia devido à guerra na Ucrânia.



De acordo com a agência Reuters,

Kherson, Sumy Odessa são apenas alguns dos alvos das tropas russas.Mais de 3,8 milhões de pessoas já fugiram do país, em especial mulheres, crianças e idosos.SWIFT.