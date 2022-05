Aos 69 anos, Putin prepara-se para ser pai pela oitava vez

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai ser novamente pai.Putin, de 69 anos, terá descoberto há poucos dias que a amante secreta de longa data, Alina Kabaeva, está novamente grávida. O casal já terá quatro filhos e o presidente russo ficou furioso com a gravidez da ex-atleta, de 38 anos, já que não planeava ter mais filhos.A informação foi avançada pelo New York Post, que cita fonte dos serviços secretos russos.A vida privada do presidente russo é um enigma, mas sabe-se que Putin é pai de Maria, de 35 anos, e de Katerina, de 34, fruto de um casamento, que durou 30 anos.A filha mais velha é pediatra e endocrinologista. É também responsável por uma investigação russa sobre inteligência artificial. Katerina foi bailarina e é agora vice-diretora do Instituto de Pesquisa Matemática da Universidade de Moscovo.Maria e Katerina nunca são identificadas como filhas de Putin quando participam em eventos públicos.Há ainda rumores de uma relação extraconjugal com uma empregada de limpeza da qual nasceu Luiza, agora com 19 anos.Alina Kabaeva espera agora o oitavo filho de Vladimir Putin.