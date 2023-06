Ataque de mísseis russos mata uma pessoa e fere três em Zhytomyr

Um ataque de mísseis russos em Zhytomyr, na Ucrânia, matou uma pessoa e feriu três na madrugada desta sexta-feira, informou o governador Vitalii Bunechko. De acordo com o The Kyiv Independent, a Ucrânia abateu durante esta madrugada quatro mísseis cruzeiro e 10 drones lançados pela Rússia."As defesas aéreas ucranianas abateram quatro de seis mísseis de cruzeiro e dez de 16 drones que a Rússia utilizou para atacar instalações militares e infraestruturas críticas durante a noite de 9 de junho, informou a Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia", informou o The Kyiv Independent na rede social Twitter.