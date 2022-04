Ataque russo em Lviv faz pelo menos seis mortos

No entanto, os ataques russos continuam e, na manhã desta segunda-feira, o presidente da Câmara de Kiev, Andriy Sadovy, revelou que as tropas inimigas dispararam cinco mísseis. Há relatos de várias explosões ouvidas nas últimas horas.



Há dez dias, quando Ursula von der Leyen esteve em Kiev, entregou o documento que oficializa o pedido de adesão a Volodymyr Zelensky e garantiu que o processo avançará muito mais rápido do que o habitual.

As entradas e saídas da cidade foram proibidas já a partir desta segunda-feira pelas forças militares russas. Petro Andriushchenko, assessor do presidente da Câmara de Mariupol, escreveu no Telegram que as tropas russas começaram a emitir passes para a circulação em Mariupol e terão até publicado uma fotografia que mostra "centenas" de moradores a fazer fila para os passes.



Em Lugansk, na zona leste da Ucrânia, o líder militar pediu aos cidadãos que deixem o local imediatamente porque "esta pode ser a última oportunidade que temos para vos dizer que se salvem".



Até ao momento, quase cinco milhões de ucranianos fugiram da guerra e deixaram o país devido à invasão russa.



Há mais de um mês e meio que a Ucrânia luta contra as tropas russas para impedir uma invasão iniciada a 24 de fevereiro por Vladimir Putin. O presidente ucraniano já oficializou o pedido de adesão à União Europeia e, neste momento, "a bola já está do lado dos Estados-membros da UE", revela Ihor Zhovkva, vice-chefe do gabinete do presidente Zelensky.As forças ucranianas continuam a resistir na cidade de Mariupol e recusam render-se, garantiu o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, à ABC.