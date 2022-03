Autoridades garantem segurança nuclear da maior central da Europa

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) garantiu esta sexta-feira que não foi detetada uma subida da radiação na maior central nuclear da Europa, ao contrário do que um funcionário do Governo ucraniano tinha dito à Associated Press.

O regulador nuclear ucraniano "informou a AIEA que nenhuma mudança foi registada nos níveis de radiação" na central de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, apesar da deflagração de um incêndio após bombardeamentos russos, disse a AIEA na rede social Twitter.

Um funcionário, que pediu o anonimato, do Governo ucraniano indicou que níveis elevados de radiação tinham sido detetados perto de Zaporizhzhia, na cidade de Enerhodar, de acordo com a agência de notícias Associated Press.