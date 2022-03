Avião da frota de Vladimir Putin está a caminho de Washington

Um aparelho do Esquadrão de Voo especial, uma frota VIP da Força Aérea da Rússia está a caminho de Washington este sábado.O aparelho saiu de São Petersburgo e evitou o espaço aéreo europeu, atualmente vedado ao tráfego a aviões da Rússia, e desloca-se para a capital norte americana.Trata-se de um avião Ilyushin II-96 que saiu durante a manhã do aeroporto de Pulkovo com destino a Washington-Dulles.Segundo o Politico, que cita o Departamento de Estado, o voo tem como objetivo ir buscar 13 diplomatas russos expulsos do país, numa altura em que a invasão russa da Ucrânia limitou a circulação de aviões russos em parte significativa dos países ocidentais.Em atualização