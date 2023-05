Uma pessoa morreu esta madrugada na região de Odessa e outras duas ficaram feridas nesta província costeira do Mar Negro, no sul da Ucrânia, como resultado de um ataque russo com vários mísseis.

"O inimigo lançou um ataque na região de Odessa", confirmou o chefe da Administração Militar da área, num comunicado divulgado esta quinta-feira.

"O ataque foi realizado com diferentes tipos de mísseis lançados de diferentes direções", acrescentou Yuri Kruk.