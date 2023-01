O ataque russo à central elétrica de Zaporizhzhia Oblast, na Ucrânia, esta quinta-feira, matou sete pessoas e deixou sete feridas.A Rússia lançou dois mísseis S-300 contra a central elétrica esta madrugada, de acordo com o The kyiv Independent.O Comandante Chefe das Forças Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhnyi, informou que a Ucrânia conseguiu intercetar 47 dos 55 mísseis enviados pela Rússia no ataque desta quinta-feira.