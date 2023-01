Rússia lança ataque de mísseis na Ucrânia

A Rússia realizou um ataque de mísseis contra a Ucrânia, esta quinta-feira.Os alarmes de emergência soaram na maior parte do território ucraniano com mísseis a virem do lado russo.O chefe do gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, disse que os primeiros mísseis já foram intercetados, de acordo com o The Kyiv Independent.Os governadores de várias zonas da Ucrânia pedem aos habitantes que se mantenham em abrigos.O governador da zona de Oblast, na Ucrânia, Maksym Marchenko, foi quem avisou que a Rússia estava a preparar um ataque "massivo" de mísseis, recorrendo ao uso de aviões militares e barcos.A empresa de energia privada ucraniana DTEK cortou a eletricidade em várias regiões do país depois dos ataques russos. Informou que estava a cortar a energia de emergência nas cidades de Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk.