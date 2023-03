A Rússia lançou na madrugada desta quinta-feira uma destruidora vagada de ataques com mísseis contra várias cidades ucranianas, matando pelo menos nove pessoas e deixando centenas de milhares sem eletricidade e aquecimento, no primeiro ataque do género em quase um mês.



Os mísseis atingiram infraestruturas críticas e zonas residenciais em pelo menos seis cidades.









Ver comentários