As bombas começaram a cair em Puscha Vodica na noite de 20 para 21 de março, quando o exército russo batia em retirada da região de Kiev. Grande parte da população da localidade, cerca de 600 pessoas, abrigou-se no bunker da escola, que fica paredes-meias com o quartel dos bombeiros. Com habilidade e coragem, Oleksandr Shvez criou um esquema que permitiu fintar os soldados russos e introduzir água e comida na escola.









