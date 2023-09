Um caça russo tentou abater um avião de vigilância britânico sobre o mar Negro em setembro do ano passado, num incidente que poderia ter espoletado um confronto direto entre a NATO e a Rússia, revelou na quinta-feira a BBC.



O avião da RAF, com cerca de 30 tripulantes a bordo, fazia uma patrulha de rotina no espaço aéreo internacional, quando foi intercetado por dois caças SU-27 russos, um dos quais disparou dois mísseis na direção do avião britânico.









