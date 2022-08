Cereais e esperança zarpam de Odessa

Partiu esta segunda-feira de Odessa o primeiro navio de transporte de cereais ucranianos com destino ao Líbano. A viagem resulta do acordo assinado entre a Rússia e a Ucrânia para o desbloqueio dos cereais retidos nos portos do mar Negro, negociado durante os últimos dois meses.









Estes são os primeiros cereais para exportação a saírem da Ucrânia, desde o início da invasão russa.

“A Ucrânia, juntamente com os nossos parceiros, deu mais um passo na prevenção da fome no Mundo”, assinalou Okelsandr Kubrakov, ministro das Infraestruturas da Ucrânia, em comunicado.









Leia também Kremlin considera "positivo" saída do primeiro navio com cereais do porto de Odessa O Kremlin também reagiu ao desembarque, descrevendo a notícia como “muito positiva”. “Esperamos que todas as partes cumpram os acordos e que o mecanismo funcione de forma eficaz. É uma boa oportunidade para pôr à prova os mecanismos” assinados em Istambul, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, “saudou calorosamente” a saída do primeiro cargueiro com cereais ucranianos, e “espera que este seja o primeiro de muitos navios comerciais”.





O navio ‘Razoni’ transporta 26 mil toneladas de milho ucraniano e ruma a Trípoli, no Líbano. Antes disso, deverá fazer uma paragem em Istambul, na Turquia, onde irá passar por uma inspeção, conforme acordado entre a Ucrânia e a Rússia, com mediação das Nações Unidas e da Turquia.