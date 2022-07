O acordo para permitir as exportações de cereais bloqueados nos portos ucranianos foi assinado na sexta-feira na cidade turca de Istambul. Vai vigorar durante quatro meses e é renovável. “Agradeço aos representantes da federação russa, que puseram de lado as divergências em nome do bem comum para a humanidade e, em especial, à Turquia”, disse o secretário-geral da ONU. “O Mundo precisa desesperadamente da solução para esta crise alimentar” e a ONU vai “trabalhar para o sucesso deste acordo e reforçar as obrigações”, prometeu Guterres.









O acordo, obtido após dois meses de negociações, estabelece um centro de controlo em Istambul, dirigido por representantes das partes envolvidas: um ucraniano, um russo, um turco e um representante da ONU, que deverão estabelecer o cronograma de rotação de navios no Mar Negro. Implica, também, que passe a ser feita uma inspeção dos navios que transportam os cereais, para garantir que não levam armas para a Ucrânia. Estas inspeções, que serão realizadas tanto à saída como à chegada dos navios, deverão acontecer nos portos de Istambul.

Estima-se que mais de 20 milhões de toneladas de cereais e sementes de girassol estão bloqueados nos portos ucranianos do Mar Negro.





A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de trigo, milho e óleo de girassol, mas a invasão russa ao país e o bloqueio naval dos seus portos interromperam as exportações.