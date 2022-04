Numa mensagem enviada esta quarta-feira ao The Washington Post, Serhiy Volyna avisa que as forças russas "controlam o ar e no terreno têm artilharia e superioridade em termos de veículos" e afirma que as tropas russas são dez vezes superiores às defesas ucranianas.O comandante da 36.ª Brigada de Fuzileiros fala numa resistência que pode ter "só mais uns dias ou mais umas horas" em Mariupol.