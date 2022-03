Combates chegam ao centro de Mariupol

As equipas de resgate que trabalham nos destroços do teatro bombardeado na quarta-feira por tropas russas em Mariupol conseguiram retirar pelo menos 130 pessoas com vida, mas há ainda perto de mil outras entre os escombros, referiram esta sexta-feira as autoridades ucranianas. No mesmo dia, a Câmara de Mariupol confirmou relatos russos que davam conta de combates no centro da cidade, enquanto o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, repetiu que os bombardeamentos continuam a impedir a criação de corredores humanitários seguros para a saída de civis e a entrada de apoio urgente. Sobre o teatro, o presidente adiantou que há uma pessoa gravemente ferida, mas não havia ainda esta sexta-feira confirmação de vítimas mortais.









Mariia Grinchenkova, de 86 anos, chegou a Lviv e é um testemunho vivo do sofrimento da cidade sitiada desde o início da invasão. Como milhares de residentes, esteve refugiada no teatro arrasado, mas saiu com a família um dia antes do ataque que o destruiu.

O Ministério da Defesa russo afirmou que está a ser apertado o cerco a Mariupol e que no centro “estão em curso combates com nacionalistas”. Vadym Boichenko, presidente da câmara, deu conta de combates “intensos” e da presença de “tanques e de disparos contínuos de metralhadora”. Os residentes, diz, “estão todos escondidos em bunkers”.









Kharkiv e Kramatorsk

Um edifício que albergava instituições de ensino foi atingido em Kharkiv, fazendo um morto e 11 feridos. Em Kramatorsk, uma bomba matou duas pessoas e feriu seis.



Milhões de deslocados

A ONU estima que cerca de 6,5 milhões de pessoas estão deslocadas dentro da Ucrânia devido à guerra, somando-se aos 3,2 milhões de refugiados que deixaram o país.



Itália prepara apoio

O Governo italiano prepara planos para receber até 175 mil refugiados ucranianos. Até agora, o país recebeu já mais de 53 mil mulheres e crianças.



Primeiras tropas sírias já chegaram

Os primeiros 150 militares sírios de uma força que vai reforçar a ofensiva na Ucrânia chegaram na quinta-feira à Rússia. Pensa-se que ao todo cerca de 40 mil ‘voluntários’ sírios se tenham alistado para combater a par dos russos, recebendo uma pequena fortuna por isso.

Produtora ativista recusa deixar Rússia



A produtora de TV Marina Ovsyannikova, que exibiu um cartaz contra a guerra em direto, demitiu-se do canal e recusa pagar a multa de 256 euros a que foi condenada. Recusou também uma oferta de exílio em França, dizendo que “é uma patriota”.