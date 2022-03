Destruição, desolação e morte: As imagens da guerra na Ucrânia

Mais de três milhões de ucranianos já fugiram da guerra que se instalou no seu país há 28 dias. Imagens mostram famílias divididas e crianças a partirem de comboio da Ucrânia para países vizinhos.Escolas, hospitais e prédios são todos os dias bombardeados em várias cidades ucranianas.Uma onda de solidariedade atingiu os vários países vizinhos da Ucrânia com os milhares de refugiados a chegarem às fronteiras.Os militares e civis ucranianos continuam a defender a Ucrânia enquanto as tropas russas não desistem de atacar o país.