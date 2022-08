"Deve ser desmilitarizada": Guterres preocupado com Zaporíjia diz que retirada russa é condição para negociações

António Guterres começou a conferência de imprensa desta quinta-feira, em Lviv, por dizer que continua muito preocupado com a situação que se vive atualmente na central nuclear de Zaporijia. O secretário-geral da ONU afirma que sem que a Rússia se retire da maior central nuclear europeia, não haverá conversações.De seguida foi abordada a questão da exportação de cereais ucranianos e fertilizantes, um dos recentes acordos conseguidos entre estes países. Estas iniciativas pretendem "garantir uma estabilização económica, vital principalmente para o inverno que se avizinha", diz o representante da ONU."As pessoas precisam de paz", refere António Guterres. Retomando o tema da central nuclear, o secretário-geral da ONU diz que Zaporijia não deve ser usada para qualquer operação militar. Deve sim ser retomada a função e controlo puramente civil. "Qualquer situação que colocasse a central em perigo seria um desastre total", termina.Já o presidente ucraniano começa a sua interveção dizendo que "sem a retirada do exército russo do território ucraniano, não há conversações de paz".Em atualização