Dona do Minipreço, controlada por russo, esclarece regulador sobre sanções da UE

A cadeia de supermercados espanhola Dia, dona do Minipreço em Portugal, controlada pelo fundo de investimento do russo Mikhail Fridman, assegura que "não é afetada de forma alguma" pelas sanções da UE.Numa informação enviada durante a noite ao regulador do mercado de capitais espanhol, no âmbito das medidas restritivas da UE em resposta à invasão militar da Ucrânia pela Rússia, é sublinhado que o grupo Dia não é controlado por Mikhail Fridman, apesar de este estar na lista negra de pessoas próximas de Vladimir Putin, que são visadas por estas sanções.A nota explica que a cadeia de supermercados é controlada pelo fundo Letterone, que o magnata russo fundou, insistindo-se que não tem o controlo direto do fundo.Numa carta aos empregados do seu fundo Letterone, publicada no domingo pelo ‘Financial Times’, Fridman tornou-se o primeiro oligarca russo a denunciar a guerra na Ucrânia como "uma tragédia". "Esta crise vai custar vidas e devastar as duas nações que foram irmãs durante centenas de anos", escreveu.O príncipe de Abu Dhabi e governante dos Emirados Árabes, sheik Mohammed bin Zayed, e Vladimir Putin concordaram esta terça-feira na necessidade de preservar a estabilidade do mercado de energia.Um estudante americano criou uma página no Twitter em que mostra as movimentações do aviões privados de oligarcas russos, que têm continuado a voar apesar das restrições internacionais.A ONU e as suas organizações parceiras lançaram um apelo para arrecadar 1,7 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros) destinados a ajuda humanitária para a Ucrânia.A Embaixada da Rússia em Lisboa instou os seus cidadãos em Portugal a contactarem as autoridades portuguesas e o serviço consular em caso de ameaças à sua segurança.