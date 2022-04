Guterres admite que "Conselho de Segurança falhou" com guerra na Ucrânia. Veja as imagens do encontro com Zelensky

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e o presidente ucraniano, Zelensky, prestaram declarações aos jornalistas após o encontro desta quinta-feira em Kiev, na UCrânia.O presidente ucraniano começou por destacar a importância de reforçar os corredores humanitários para a retirada de civis. "Apesar de todos os corredores que estiveram a funcionar até agora terem sido alvo de bombardeamentos russos, estamos dispostos a começar negociações para retirar civis", afirmou Zelensky, apelando a que a Rússia tenha um "comportamento humano nesta questão".Zelensky revelou que a Rússia está a levar milhares de pessoas para o país, não se sabendo "em que condições nem para onde"."Esta ação das Nações Unidas não é só para a ajuda à Ucrânia, mas também aos países que dependem dos produtos produzidos [na Ucrânia]", refere o presidente ucraniano, recordando os cortes do fornecimento de cereiais a vários países.António Guterres afirmou que a Ucrânia "é o centro de uma situação de dor", com perdas de vida desnecessárias.O secretário-geral da ONU diz que o mundo está "a olhar e a ouvir a Ucrânia", mas as palavras não são suficientes. Guterres admitiu que o "Conselho de Segurança falhou, mas os homens e mulheres das ONU estão a trabalhar e cooperar com corajosas organizações ucranianas"."Não vamos desistir e vamos continuar a trabalhar no sentido do cessar fogo", garantiu Guterres aos ucranianos.Em atualização