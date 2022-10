EUA acreditam que o Governo ucraniano ordenou atentado que matou Darya Dugina

o atentado

filósofo russo Alexander Dugin.









The New York Times, um elemento chave de uma campanha secreta que acreditam estar a impulsionar o conflito no leste da Europa.

Volodymyr Zelensky, no atentado.



O The New York Times revelou ainda que as autoridades norte-americanas dizem não ter tido conhecimento prévio da missão e que lamentam a falta de transparência em algumas manobras militares da Ucrânia, mais ainda quando decorrem em Território russo.

Darya Dugina, foi morta num alegado ataque levado a cabo por um

perto da cidade de Moscovo.



Os serviços de informação dos Estados Unidos da América acreditam que o Governo ucraniano terá dado luz verde paraque matou a filha do "ideólogo de Putin", ainda que o alvo fosse o próprioAs autoridades norte-americanas estão convictas de que o filósofo seria o alvo principal do ataque por ser, de acordo com oAs autoridades norte-americanas não confirmam, contudo, a participação ou conhecimento do presidente ucraniano,carro-bomba,