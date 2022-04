É a mais recente missão da NATO, criada em fevereiro em reação à concentração de tropas russas junto à Ucrânia (antes da invasão), e de Portugal partem esta sexta-feira de manhã 222 militares que vão ser colocados na Roménia, para onde só estava previsto avançarem no último trimestre do ano. É uma companhia de infantaria motorizada reforçada com defesa antiaérea (mísseis Stinger) e uma força tarefa de Operações Especiais, com equipas de informações e de apoio, por exemplo, ao nível da meteorologia.









