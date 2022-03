As forças russas que há várias semanas tentam sem êxito cercar Kiev estavam esta quinta-feira em risco de ficarem, elas próprias, cercadas pelas tropas ucranianas, que nos últimos dias lançaram um feroz contra-ataque a oeste da capital, num sinal claro de que a iniciativa militar parece estar agora do lado do Exército ucraniano.









Depois de terem retomado a cidade de Makariv, 60 quilómetros a oeste de Kiev, as forças ucranianas anunciaram esta quinta-feira terem recuperado também o controlo de Moschun, a norte da capital, e parte da devastada cidade de Irpin, num aparente movimento de ‘pinça’ que visa cercar as forças russas a oeste de Kiev e isolá-las da coluna militar que se estende para Norte, impedindo assim que sejam reabastecidas de comida, combustível e munições. As tropas russas terão sido igualmente obrigadas a recuar na autoestrada que liga Kiev e Chernihiv, a leste da capital.

Paralelamente, o Exército ucraniano lançou vários contra-ataques localizados no Sul do país, principalmente junto a Mykolaiv e Kherson, e reclamou ter destruído com um míssil o navio de desembarque anfíbio russo ‘Orsk’, ancorado no porto de Berdyansk. Vários vídeos mostram o navio a arder após o ataque.





A NATO estima que as tropas russas já sofreram mais de 40 mil baixas - entre militares mortos, feridos e capturados - desde o início da invasão, o que equivale a cerca de um quarto das forças mobilizadas.