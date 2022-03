Kiev acusa Moscovo de levar civis à força para a Rússia

As autoridades ucranianas denunciaram que centenas de milhares de civis ucranianos estão a ser levados à força para a Rússia e alguns poderão estar a ser usados "como reféns para exercer mais pressão" sobre Kiev.

A provedora de Justiça da Ucrânia, Lyudmyla Denisova, disse na quinta-feira que 402 mil pessoas, incluindo 84 mil crianças, foram levadas. Entre este grupo, encontra-se uma mulher de 92 anos de Mariupol, que terá sido forçada a ir para Taganrog, no sul da Rússia, alertou.

Os números são semelhantes aos apresentados por Moscovo para se referir ao número de deslocados, embora o Kremlin tenha sublinhado que as pessoas o fizeram de livre vontade, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).