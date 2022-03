As forças russas bombardearam no sábado à noite uma escola artística que albergava mais de 400 pessoas na devastada cidade de Mariupol, num novo ataque contra civis que terá feito um número indeterminado de mortos e feridos. O Governo ucraniano denunciou ainda o massacre de pelo menos 56 idosos na região de Lugansk, num ataque que terá ocorrido há mais de uma semana.





Também este domingo, o Governo de Kiev acusou as tropas russas de abrirem fogo contra um lar de idosos na localidade de Kreminna, na região de Lugansk, matando pelo menos 56 pessoas. O ataque terá ocorrido no passado dia 11, mas só agora foi conhecido por se tratar de uma zona que está controlada pelas tropas russas. Pelo menos 15 pessoas terão sobrevivido, mas foram levadas à força para uma residência de idosos em Svatove, no território controlado pelos separatistas pró-russos. “Não conseguimos ainda chegar ao local desta tragédia para sepultar as vítimas”, lamentou a provedora dos Direitos Humanos, Ludmila Denisova.A Rússia disse ter levado a cabo vários ataques com mísseis de cruzeiro ‘Kalibr’ a partir de navios no Mar Negro e no Mar Cáspio, bem como um novo ataque com mísseis hipersónicos a partir do espaço aéreo da Crimeia.O Governo ucraniano disse este domingo que as forças russas não realizaram quaisquer operações ofensivas terrestres durante o fim de semana e que as principais linhas da frente estão “praticamente congeladas”.A Turquia disse este domingo que a Rússia e a Ucrânia estão mais perto de um acordo nalguns dos “pontos críticos” das negociações de paz, incluindo as questões da neutralidade e desmilitarização da Ucrânia.