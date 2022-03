25.º dia: Rússia volta a usar mísseis hipersónicos e ataque destrói escola em Mariupol

No 25.º dia de conflito militar na Ucrânia, a ofensiva russa voltou a usar mísseis hipersónicos, pelo segundo dia consecutivo, para destruir uma reserva de combustível do exército ucraniano no sul do país.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou este domingo a suspensão de atividade de vários partidos políticos com ligação à Rússia, numa altura em que está em vigor na Ucrânia a lei marcial.

Este domingo fica marcado, também, pela resistência dos soldados russos que estão a bloquear a chegada de um comboio com ajuda humanitária à região sul de Kherson, que está sob controlo da Rússia já há vários dias.

A Ucrânia teme, ainda, por possíveis ataques que a Bielorrússia pode provocar na região ocidental de Volyn, avançou o gabinete da presidência de Zelensky.

Lugansk

Um ataque a um lar de idosos em Kreminna, na região de Lugansk, provocou a morte de 56 pessoas, anunciaram os Serviços Estatais de Comunicações Especiais ucranianos. Os dados revelam ainda que há 15 sobreviventes que foram raptados pelas tropas russas e transportadas para território ocupado pela Rússia.

Mariupol

Em Mariupol, uma escola de arte que alojava 400 refugiados foi bombardeada pelas tropas russas na última madrugada. No interior, maioritariamente estavam idosos, mulheres e crianças que ainda estão debaixo dos escombros. Ainda não informações sobre o número de vítimas mortais.

Kharkiv

Pelo menos cinco pessoas, incluindo uma criança de nove anos, morreram devido aos fortes bombardeamentos e ataques aéreos russos que atingiram a cidade de Kharkiv na madrugada de domingo.

Chernihiv

A cidade de Chernihiv está a sofrer uma catástrofe humanitária. A população está com falta de electricidade, aquecimento e água devido às infra-estruturas que ficaram destruídas em consequência dos ataques da ofensiva russa. Também os corredores humanitários não estão a funcionar como estava previsto, garantiu um membro do Conselho de Sustentabilidade do Parlamento Europeu.

Sumy

Cerca de 71 órfãos foram retirados este domingo de um abrigo antiaéreo, onde permaneciam há mais de duas semanas. A informação foi avançada pelo governador da região, Dmytro Zhyvytskyi.

Rubizhne

Nas últimas 24 horas, três pessoas morreram e sete foram retiradas, incluindo duas crianças, das próprias residências que ficaram completamente devastadas nas cidades de Rubizhne e Severodonetsk, em consequência dos ataques russos.