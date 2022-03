Zelensky condena o cerco russo a Mariupol como "um terror que será lembrado por séculos"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse este sábado à noite que o cerco da Rússia à cidade portuária de Mariupol foi "um terror que será lembrado durante séculos".

Numa transmissão noturna, Zelensky salientou que o cerco de Mariupol "ficaria na história da responsabilidade por crimes de guerra".

O presidente ucraniano salientou ainda que as negociações de paz com a Rússia são necessárias, embora não sejam fáceis.

As autoridades locais da cidade portuária de Mariupol, no sul do país, salientaram que milhares de moradores foram levados à força para a Rússia. "Na semana passada, vários milhares de moradores de Mariupol foram deportados para o território russo", disse o conselho da cidade em comunicado no canal Telegram.



A Ucrânia e o Ocidente dizem que Putin escolheu lançar ofensiva militar contra a Ucrânia.