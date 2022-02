Vladimir Putin colocou este domingo as forças nucleares russas em alerta perante as

“Não só os países ocidentais tomaram medidas hostis contra a Rússia no plano económico - estou a falar das sanções ilegais que todos conhecemos -, mas os líderes dos principais países da NATO permitem-se fazer declarações agressivas contra o nosso país”, afirmou o Presidente russo ao anunciar a colocação das forças nucleares de dissuasão do país “num estado especial de prontidão”, que não especificou.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que a decisão de Putin é “completamente inaceitável” e o Pentágono descreveu as ações do líder russo como “perturbadoras”. “Ele está a colocar de prontidão forças que, em caso de qualquer erro de cálculo, podem tornar a situação muito, muito mais perigosa”, disse fonte militar americana.





Esta não foi a primeira vez que Putin ameaçou recorrer ao poder nuclear da Rússia na corrente crise. Ao anunciar a invasão da Ucrânia, na quinta-feira, o Presidente russo já tinha ameaçado com “consequências nunca antes vistas” em caso de interferência do Ocidente.





A ameaça de Putin ocorreu horas antes de a Rússia e a Ucrânia chegarem a acordo para realizar negociações de paz na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia. “Não acredito realmente no sucesso destas negociações, mas decidi aceitar para que ninguém possa dizer depois que o Presidente ucraniano não tentou tudo para travar a guerra enquanto havia uma hipótese, por mais pequena que fosse”, disse o PR Volodymyr Zelensky. O Kremlin anunciou que as negociações começaram este domingo à noite.A Ucrânia apresentou queixa contra a Rússia no Tribunal Internacional da Justiça (TIJ) e exigiu a sua expulsão do Conselho de Segurança da ONU, em que tem estatuto de membro permanente com direito a veto. "A Rússia enveredou pelo caminho do mal e o Mundo deveria privá-la do seu lugar no Conselho de Segurança", defendeu o PR ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerando que a invasão do seu país equivale a um ato de "genocídio" e "terrorismo de Estado". "Este mal que entrou no nosso país deve ser destruído", disse.O Presidente ucraniano convidou os estrangeiros amigos da Ucrânia a juntarem-se à luta contra o invasor russo, tendo para isso criado uma unidade especial do Exército.O governo ucraniano criou um site em que publica fotos de passaportes e outros documentos de militares russos mortos em combate, para que Putin não possa esconder as baixas.As forças de defesa ucranianas repeliram este domingo um ataque russo contra Kharkiv (Carcóvia), a segunda maior cidade do país, destruindo dezenas de tanques e outros veículos blindados.As forças russas conseguiram entrar na cidade de 1,4 milhões de habitantes ao início da manhã, mas encontraram forte resistência e acabaram por bater em retirada. "O controlo de Kharkiv é totalmente nosso! As forças armadas, a polícia e as forças de defesa civil estão a fazer o seu trabalho e a cidade está a ser limpa do inimigo", anunciou o presidente da câmara social, revelando que "dezenas" de militares russos optaram por render-se sem lutar. "O inimigo está completamente exausto e desmoralizado. Não têm ligação ao comando central e não sabem quais as suas ordens. Desde o início da invasão que não recebem comida ou água e os seus veículos não têm sequer reservas de combustível", descreveu Oleh Synyehubov.