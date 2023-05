Grupo Wagner diz que contraofensiva ucraniana "já está a todo vapor"

O líder do grupo mercenário Wagner defendeu esta quinta-feira que a contraofensiva ucraniana "já está a todo vapor" apontando que, depois de Bakhmut, as forças de Kiev poderão avançar para a Rússia.

"Em relação à contraofensiva, é uma artimanha de [Volodymyr] Zelensky (Presidente ucraniano). A contraofensiva já está a todo vapor", disse Yevgueni Prigojin, num áudio divulgado no seu canal no Telegram.

Segundo o líder do Grupo Wagner, o Exército ucraniano "ataca pelos flancos na frente Artiomovsk [nome russo para Bakhmut, na província de Donetsk, leste do país] e, infelizmente, em alguns lugares com sucesso".