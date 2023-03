Guerra na Ucrânia vai durar "muito, muito tempo", diz porta-voz do Kremlin

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez saber durante um jantar no final de dezembro que a guerra na Ucrânia vai durar "muito, muito tempo".A informação é avançada pelo jornal britânico The Guardian que cita fontes próximas do presidente da Rússia.Um dos convidados do jantar afirmou ter-se sentido "desconfortável" perante o discurso de Peskov. "Ficou claro que ele estava a avisar que a guerra vai continuar e que nos devemos preparar para o longo caminho", referiu.Recentemente, o presidente da Rússia garantiu que "a guerra não é uma tarefa geopolítica", mas sim de "sobrevivência do estado russo".Durante o discurso ao Estado da Nação, Putin referiu também que a guerra era contra o "regime de Kiev" e que tinha o apoio do Ocidente. "O objetivo do Ocidente é infligir uma derrota estratégica à Rússia para acabar connosco de uma vez por todas. Vamos responder em conformidade, porque estamos a falar da existência do nosso país", declarou ainda.A Ucrânia foi invadida a 24 de fevereiro do ano passado pela Rússia. De acordo com a ONU, o conflito provocou a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.