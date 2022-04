As forças ucranianas disseram ter atingido com dois mísseis o cruzador ‘Moskva’, navio-almirante da Frota do Mar Negro e um dos orgulhos da Marinha russa. A Rússia confirmou um incêndio a bordo que atingiu o depósito de munições. Ao fim do dia admitiu que o ‘Moskva’ afundou, mas não assumiu que o navio tenha sido atacado.









