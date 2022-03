O Taras Shevchenko, justamente considerado um visionário da Ucrânia moderna, assistiu do alto da sua imponente estátua, protegida agora por uma pirâmide de sacos de areia, aos sistemáticos bombardeamentos que destruíram o centro de Kharkiv. O grau de destruição na segunda maior cidade da Ucrânia foi tal que apenas a uns metros de Taras Shevchenko as equipas de resgate e dos bombeiros ainda este domingo procuravam cadáveres nas ruínas do edifício onde funcionava a Administração Regional de Kharkiv.