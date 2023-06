Intensos combates e encerramento do último reactor nuclear de Zaporíjia

As forças armadas ucranianas relataram intensos combates com militares russos, este sábado, enquanto a agência de energia atómica do país disse ter feito o "encerramento a frio", por razões de segurança, do último reator que estava em funcionamento na maior central nuclear da Europa.

As forças russas bombardearam alvos na Ucrânia com mísseis e 'drones' [aparelhos aéreos não-tripulados] durante a noite, causando mortes e danos a um aeródromo militar, reportou o Ministério da Defesa ucraniano.

O Estado-Maior da Ucrânia afirmou este sábado que estavam a decorrer "combates pesados", com 34 confrontos no dia anterior no leste industrial do país.