Kremlin diz que os residentes das regiões ocupadas na Ucrânia "escolheram a liberdade"

Após Moscovo ter dado ampla vitória aos referendos sobre a anexação de Zaporíjia, Kherson, Lugansk e Donetsk a Porta-Voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo, Maria Zakharova, pronunciou-se, esta quinta-feira, sobre a anexação das quatro regiões.Zakharova garantiu que as comunidades das regiões ocupadas demonstraram vontade em pertencer à Federação Russa.A porta-voz relatou ainda os ataques cometidos contra as autoridades pró-russas e contra os que "escolheram a liberdade".Num discurso, pautado por muitas críticas aos Estados Unidos da América, que tem fornecido desde o início da guerra apoio militar às tropas ucranianas, nomeadamente armamento himar. Deixou um aviso:"Por muito dinheiro que o ocidente continue a enviar para a Ucrânia, as populações destes territórios vão continuar a querer juntar-se à federação russa", garantiu Zakharova e acrescentou "As autoridades britânicas e norte-americanas não têm dados que inviabilizem os referendos".De acordo com os dados do Kremlin 96% votou favoravelmente à anexação.As regiões serão anexadas esta sexta-feira.