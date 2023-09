Líder russo da região de Donetsk impõe recolher obrigatório de cinco horas

Denis Pushilin, líder russo da região de Donetsk, anexada à Rússia, impôs o recolher obrigatório, de acordo com um decreto publicado este domingo.Segundo a Reuters, a circulação de civis nas ruas e locais públicos fica impedida entre as 23h00 e as 04h00, de segunda a sexta-feira. É também proibida a realização de assembleias, comícios e manifestações, bem como outros eventos de massas em Donetsk, a menos que sejam autorizados pelo Quartel-General Operacional para a Resposta a Ameaças Militares na região.No decreto assinado a 18 de setembro por Denis Pushilin foi introduzida "a censura militar do correio postal e das mensagens transmitidas através dos sistemas de telecomunicações, bem como o controlo das conversas telefónicas".Prevê-se ainda a criação de postos de controlo e de segurança nas fronteiras com as regiões de Luhansk e Zaporijía.