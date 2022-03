Menina que cantou música "Já passou" do filme Frozen num abrigo em Kiev canta para milhares na Polónia

Amélia Anisovych, de apenas sete anos, protagonizou um momento inesquecível ao cantar a música "Já passou", do filme Frozen, enquanto se encontrava num abrigo em Kiev.



O vídeo tornou-se rapidamente viral e a menina foi convidada para cantar o hino da Ucrânia num concerto solidário - ‘Juntos pela Ucrânia ‘ - já no palco do Atlas Arena, em Lódz, na Polónia, onde cantou e (en)cantou milhares de pessoas.

O concerto decorreu este domingo e conseguiu angariar mais um milhão de euros para a Ação Humanitária Polaca, organização que ajuda refugiados ucranianos.







Segundo o jornal Evening Standard, a jovem encontra-se agora a viver na Polónia com a avó e os irmãos.

O vídeo de Amélia a cantar a música "Let it go" no abrigo ucraniano já foi visto por milhões de pessoas, entre as quais Idina Menzel, a atriz que dá voz à personagem Elsa na versão norte-americana do filme.