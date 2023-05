Militares reclamam "primeiro êxito" no contra-ataque ucraniano em Bakhmut

As forças militares da Ucrânia reclamaram, esta segunda-feira, os avanços em Bakhmut, uma das cidades com mais sangue derramado devido à guerra que se vive naquele país. Trata-se do primeiro contra-ataque bem-sucedido nos últimos meses.Segundo a agência Reuters, a Ucrânia está a tentar recuperar o controlo da cidade, apesar de todas as dificuldades que enfrenta pelo caminho."Os últimos dias mostraram que podemos avançar e destruir o inimigo, mesmo em condições extremamente difíceis. Estamos a lutar com menos recursos", afirmou o Coronel General Oleksandr Syrskyi, Comandante das Forças Terrestres, no Telegram.Os militares ucranianos referiram na semana passada que estavam a conseguir fazer as tropas russas recuarem em Bakhmut. Uma informação que foi também confirmada pelo lado russo, que reconheceu que os seus militares estavam a recuar a norte de Bakhmut.Espera-se que Kiev esteja a preparar uma grande contra-ofensiva para tentar retomar do território ocupado pela Rússia, mas as autoridades ucranianas indicaram que os ganhos em torno de Bakhmut não indicam que o contra-ataque mais amplo tenha começado.