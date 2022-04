O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia proibiu a entrada no país de vários membros do governo britânico neste sábado, entre eles o primeiro-ministro, Boris Johnson e o Secretário da Defesa, Ben Wallace, entre outros membros.A medida foi tomada "tendo em conta a hostilidade sem precedentes do governo britânico, em particular a imposição de sanções contra altos funcionários russos", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, numa declaração.Em atualização