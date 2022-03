OCDE suspende Rússia e Bielorrússia de todas as suas instâncias

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) suspendeu a Rússia e a Bielorrússia de todas as suas instâncias, numa nova fase de medidas contra os dois países devido à invasão da Ucrânia, foi divulgado esta quarta-feira.

"O Conselho da OCDE decidiu suspender imediatamente a participação da Rússia e da Bielorrússia das suas instâncias", referiu o secretário-geral da organização, o australiano Mathias Cormann, citado em comunicado.

A Rússia participava em quase 50 instâncias da OCDE, enquanto a Bielorrússia tinha uma participação limitada no setor educacional e no programa Eurásia, que também foi suspenso.

A suspensão significa que ambos os países não podem participar a partir de agora nas reuniões destes comités e programas.

Na primeira fase de sanções, na sequência da invasão russa da Ucrânia, a OCDE tinham anunciado, em 25 de fevereiro, que encerrava formalmente o processo de adesão, paralisado em 2014 devido à anexação ilegal da Crimeia pela Rússia.

O Conselho de OCDE pediu depois ao secretário-geral, Mathias Cormann, que tomasse as medidas necessárias para fechar as instalações desta organização em Moscovo e terminar com todos os convites à Rússia a nível ministerial e nos órgãos em que figura na lista de convidados.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.