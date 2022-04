ONU diz que provas de massacres em Bucha e Kiev têm de ser preservadas

A alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos defendeu esta segunda-feira que sejam preservadas todas as provas dos aparentes massacres de civis na cidade ucraniana de Bucha e nos arredores de Kiev, a fim de se estabelecerem responsabilidades.

"As informações que estão a surgir desta zona e de outros lugares levantam questões sérias e preocupantes sobre possíveis crimes de guerra e graves violações do direito internacional humanitário e dos direitos humanos", sublinhou Michelle Bachelet, em comunicado esta segunda-feira divulgado.

Admitindo "estar horrorizada" com as imagens dos cadáveres nas ruas de Bucha, a alta-comissária referiu ser necessário que "todos os corpos sejam exumados e identificados" para permitir informar as famílias das vítimas e determinar as causas exatas da morte.