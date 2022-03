Perante o insucesso de todos os apelos ao fim da guerra e do resultado aparentemente nulo das mais diversas intervenções diplomáticas, o Papa Francisco vai esta sexta-feira pedir à Virgem Maria um milagre que coloque fim a este “massacre sem sentido”. “Convido-vos a unir-vos a mim e aos meus irmãos bispos no Ato de Consagração ao Imaculado Coração de Maria, pedindo confiadamente ao Senhor, pela intercessão da Senhora de Fátima, o dom da paz”, disse aos fiéis na audiência geral desta quarta-feira. Revelou ainda que, na oração da consagração, que terá lugar esta tarde, na Basílica de S. Pedro, no Vaticano, e na Capelinha das Aparições, em Fátima, a partir das 16h00, vai pedir a Nossa Senhora “proteção do Mundo contra a ameaça nuclear”.









É já tradicional a Igreja, em situações de conflito, recorrer à mensagem de Fátima e à intercessão da Virgem. Esta será a oitava consagração ao Imaculado Coração de Maria.

Após receção de uma carta da Irmã Lúcia, a lembrar do pedido da Virgem, a 13 de julho de 1917, da consagração da Rússia, o Papa Pio XII, em 1942, em plena II Guerra Mundial, consagrou o Mundo inteiro ao Coração de Maria. Lúcia escreveu várias cartas a dar conta de que a consagração não tinha cumprido as determinações da Virgem e Pio XII repetiu-a em 1952. Paulo VI também a fez, no encerramento do Concílio Vaticano II, em 1964, mas, em ambos os casos, sem a observação dos normativos.









Leia também Papa Francisco teme terceira guerra mundial João Paulo II realizou a consagração a 13 de maio de 1982, em Fátima, e no ano seguinte, após o sínodo dos bispos. Mas Lúcia insistia que essa consagração só seria válida em comunhão com os bispos e fiéis de todo o Mundo. Foi então que Wojtyla pediu que a imagem da Capelinha das Aparições viajasse para Roma e, há exatamente 38 anos, realizou essa consagração, segundo a vidente, com a devida validade.

No entanto, a 13 de outubro de 2013, o Papa Francisco lembrou as várias guerras, que designou por “terceira guerra mundial aos pedaços”, e consagrou o Mundo ao Imaculado Coração de Maria. Esta guerra na Ucrânia, que, segundo o Papa, “tem uma dimensão maior e ameaça o Mundo inteiro”, motiva a oitava consagração dos povos a Maria.