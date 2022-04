"Para os que ameaçam o nosso país": Rússia testa com sucesso novo míssil balístico intercontinental

A Rússia disse esta quarta-feira que tinha testado o míssil balístico intercontinental Sarmat, uma nova adição ao seu arsenal nuclear que, segundo Vladimir Putin, dará aos inimigos de Moscovo algo em que pensar.Putin apareceu na televisão a ser informado pelos militares russos que o míssil tinha sido lançado de Plesetsk, no noroeste do país, e atingiu alvos na península de Kamchatka, no extremo oriente."O novo complexo tem as mais elevadas características táticas e técnicas e é capaz de ultrapassar todos os meios modernos de defesa antimísseis". Não tem nenhum parecido no mundo e não terá por muito tempo", disse o presidente da Rússia, segundo a Reuters."Esta arma, verdadeiramente única, irá reforçar o potencial de combate das nossas forças armadas, garantir a segurança da Rússia contra ameaças externas e fornecer alimento para reflexão àqueles que, no calor da retórica agressiva e frenética, tentam ameaçar o nosso país", acrescenta.O Sarmat é um novo Míssil Balístico Intercontinental pesado que a Rússia deverá lançar com 10 ou mais ogivas em cada míssil, de acordo com o Serviço de Investigação do Congresso dos Estados Unidos.Está em desenvolvimento há anos e por isso o seu lançamento de teste não é uma surpresa para o Ocidente, mas surge num momento de extrema tensão geopolítica devido à guerra da Rússia na Ucrânia.