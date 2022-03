PCP votou contra resolução do Parlamento Europeu por "instigar escalada de confrontação"

Os eurodeputados do PCP votaram contra a resolução sobre a agressão militar russa à Ucrânia adotada esta terça-feira pelo Parlamento Europeu por entenderem que a mesma "instiga a escalada de confrontação", na qual NATO e UE "tiveram também uma responsabilidade".

Numa sessão plenária extraordinária em Bruxelas, e após um debate que contou com uma intervenção por videoconferência do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre a invasão em curso, com 637 votos a favor, 26 abstenções e apenas 13 votos contra, dois dos quais da delegação do PCP, composta por João Pimenta Lopes e Sandra Pereira.

Em declarações à imprensa após a votação, João Pimenta Lopes explicou que "o voto foi contra tendo em conta o enquadramento de uma resolução que, no lugar de procurar abrir caminho ao diálogo, instiga uma escalada de tensões numa situação já ela própria de grande tensão".